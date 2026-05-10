Premium|Siege of Panhala 1660 : पन्हाळ्याचा वेढा १६६०; सिद्दी जौहरचा प्रचंड मारा, मुघल-आदिलशाही दुहेरी संकटातही शिवरायांची अद्वितीय रणनिती

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक अफजलखानाचा नाश, पन्हाळ्यापर्यंतचा मुलूख गमावला, रुस्तुमचा पराभव आणि शिवसैन्याची कुडाळ-विजापूर-गदग लक्ष्मेश्वरापर्यंत धडक यांमुळे आदिलशाही खडबडून जागी झाली. आणि तात्काळ मोठी फौज घेऊन शिवाजीराजांविरुद्ध कोण जाऊ शकेल? याची सर्व सरदारांना विचारणा झाली. अखेर बंडखोर वृत्तीच्या सिद्दी जौहरने हा विडा उचलला.सिद्दी जौहर हा विजापूरच्या आग्नेयेला सुमारे २७० कि. मी. अंतरावर असणाऱ्या कर्नूलचा एक हबशी सरदार होता. अलीला बादशाह म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिल्याने त्याच्यावर दरबाराचा राग होता. परंतु, परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून अली आदिलशाहाने त्याचे गुन्हे माफ केले व त्याला तातडीने कर्नूलहून विजापूरास पाचारण केले. ‘सलाबतखान’ या पदवीने त्याला सन्मानित करण्यात आले. त्याच्यासोबत रुस्तुम-इ जमान, अफजलखानाचा मुलगा फाजिलखान, सादात खान, बाजी घोरपडे, कर्नाटकातील सरदार पीड नाईक, वली खानाचा मुलगा भाई खान, जौहरचा जावई सिद्दी मसूद (मस्सूद), पायदळाचा सेनापती बडे खान, यांशिवाय इतर सरदारांनाही सोबत पाठविले. दुर्दैवाने, स्वराज्यातील काही वतनदार मंडळीही वतनाच्या लालसेने जौहरला सामील झाली. १५ ते २० हजार घोडेस्वार, ३५ ते ४० हजार पायदळ यांशिवाय हत्ती, घोडे, उंट, कर्नाटकी सैन्य, हबशी दल, बंदुके, तोफा, शस्त्रसाठा व विपुल सामग्री सोबत देऊन हे सैन्य फेब्रुवारी १६६०च्या सुमारास विजापूरहून रवाना झाले. अवघ्या एका वर्षांच्या काळात राजांविरुद्ध पाठविलेली ही तिसरी स्वारी...!.राजांची पन्हाळ्याकडे माघारकोल्हापूर युद्धानंतर नेतोजींचे घोडदळ आदिलशाही मुलुखात घुसून महसूल गोळा करीत होते. तर शिवाजीराजे पन्हाळ्यावर थांबून लष्करी व प्रशासकीय कामकाज निपटत होते. फेब्रुवारी १६६०मध्ये राजे पन्हाळ्याच्या पूर्वेस ५७ कि.मी. अंतरावरील मिरजेचा किल्ला जिंकण्याकरिता निघाले. मिरजेचा वेढा निकराने सुरू असतानाच, सिद्दी जौहर मोठ्या सैन्यानिशी आणि अतिवेगाने मिरजेच्या दिशेने येत असल्याची बातमी राजांना समजली. परिस्थिती ओळखून, राजांनी १ मार्चच्या सुमारास वेढा उठविला आणि २ मार्च रोजी पन्हाळ्यावर दाखल झाले. राजे ५ ते ६ हजार सैन्यानिशी पन्हाळ्यावर अडकून पडले.पन्हाळ्याकडे येण्याची कारणे१) एवढ्या मोठ्या सैन्याशी समोरासमोर लढणे योग्य नाही, हे ओळखून राजांनी माघार घेतली.२) राजे स्वराज्याकडे निघाले असते तर जौहरनेही त्याचे सैन्य त्यांच्या मागावर धाडले असते आणि आदिलशाही व मुघल या दोन शत्रूच्या कचाट्यात स्वराज्य भरडून निघाले असते. त्यामुळे एकावेळी दोन शत्रू अंगावर न घेण्याचा दूरदृष्टी विचार राजांनी केला.३) पन्हाळ्याची डागडुजी पूर्ण होऊन तो लढण्यास सज्ज झालेला होता.४) लवकरच पावसाळा सुरू होऊन, वेढा सैल होईल असे राजांना वाटत होते.५) आदिलशाही मुलुखात संचार करणारे शिवसैन्य पन्हाळ्यावर मदतीसाठी धावून येतील किंवा बाहेरून हल्ले करून वेढा फोडण्याचे काम चोख करतील असा त्यांचा मनसुबा होता..Premium|Maratha Military Tactics : अफजलवधानंतर शिवरायांची मोठी आक्रमणे; पन्हाळ्याभोवती वेढाविजापूरहून निघताच जौहरने घोडेस्वारांची एक तुकडी तातडीने मिरजेकडे पुढे रवाना केली. तो अथणीमार्गे मिरजेजवळ येऊन पोहोचला. सामान्यतः प्रचंड लवाजम्यासह विजापूरहून निघणारे सैन्य थांबतथांबत प्रवास करत. मात्र जौहरने आपल्या सैन्यतुकड्या अतिशय वेगाने पुढे पाठविल्या. मिरजेजवळ येताच राजे पन्हाळ्याला गेल्याचे पाहून तोही, ४-५ मार्चच्या सुमारास पन्हाळ्याभोवती येऊन दाखल झाला. जौहर, फाजिल, रुस्तुम यांच्या घोडेस्वारांची तसेच बडेखान व इतरांच्या पायदळाच्या तुकडीने गडाच्या पूर्वेकडून वेढा दिला. तर सादात, मसूद, घोरपडे, भाईखान, पीडनाईक इत्यादींनी पश्चिमेकडून वेढा आवळला. उरलेल्या इतर सरदारांनी दक्षिण व उत्तरेकडून कडेकोट वेढा दिला.कुडाळ, दाभोळ गमावलेशिवाजीराजे पन्हाळ्यावर अडकल्याचे पाहून शिवसैन्याने जिंकलेला प्रदेश पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी आदिलशाही सरदारांनी कंबर कसली. लखम सावंताने जवळपास ४००० सैन्य जमवून १७-१८ मार्च १६६०च्या रात्री कुडाळ जिंकून घेतले. त्याचे हे यश पाहून कुडाळच्या वायव्येस सुमारे ३५ कि.मी. अंतरावर असणाऱ्या आचरेच्या राजानेही उठाव केला आणि मराठ्यांनी ताब्यात घेतलेली त्याची बंदरे व ठाणी जिंकून घेतली. कोकणातील सुर्वे व दळवी यांनी देखील त्यांचा प्रदेश पुनश्च ताब्यात घेतला. याच सुमारास राजापूर, दाभोळ, खारेपाटण व अन्य ठाणी देखील मराठ्यांना सोडावी लागली. अशाप्रकारे, केवळ २ महिन्यांच्या कालावधीतच दाभोळ ते कुडाळपर्यंतचा २०० कि.मी.चा किनारपट्टीचा नव्याने ताब्यात आलेला प्रदेश पुन्हा आदिलशाहीच्या ताब्यात गेला. याशिवाय कोल्हापूर, कराड, खटाव, वाई व कृष्णाकाठच्या भूप्रदेशाचा देखील ताबा सोडावा लागला.मुघलांचे दुहेरी संकटएका बाजूला आदिलशाहीचे संकट असतानाच, मुघलांच्या अजस्त्र सेनेचे दुहेरी संकट स्वराज्यावर चालून आले. दख्खनचा मुघल सुभेदार शायिस्ताखान १ लाखाचा सेनासागर घेऊन २८ जानेवारी १६६० रोजी औरंगाबादहून स्वराज्याकडे निघाला. वाटेत सुपे, बारामती, शिरवळ, शिवापूर, सासवड असा प्रदेश जिंकून घेत तो १० मे रोजी पुण्यात येऊन पोहोचला. पुण्यात स्थिरस्थावर झाल्यावर, शिवाजीराजे पन्हाळ्यात अडकल्याचे पाहून त्याने २१ जून रोजी चाकणच्या किल्याला वेढा दिला. सुदैवाने, भूप्रदेश आदिलशाही व मुघली फौजांना जिंकता आला असला, तरी किल्ले मात्र सहजपणे जिंकता आले नाहीत. राजांनी लष्करी ठाणी जिंकून तत्परतेने त्यांची बळकटी केल्याने हे तटबंदीयुक्त किल्ले मराठ्यांकडेच सुरक्षित राहिले. गिरीदुर्गांचे हे अद्वितीय युद्धशास्त्रीय महत्त्व आधीच ओळखल्याने राजांनी भूप्रदेशापेक्षा किल्ले जिंकण्याकडे व त्याची बळकटी करण्याकडे प्राधान्याने लक्ष दिले..विजापूरचे उपनगर, शाहपूरवर हल्लापन्हाळ्याभोवती असलेल्या आदिलशाही सैन्यावर छुपे हल्ले करूनही वेढा सैल होत नाही, हे पाहून नेतोजींनी थेट विजापुरावरच हल्ला करण्याचे ठरविले. जेणेकरून, आदिलशाहीवर दबाव वाढून पन्हाळ्याभोवतालचे सैन्य विजापूराकडे धाव घेईल आणि परिणामी पन्हाळ्याचा वेढा ढिला होईल. यासाठी नेतोजींनी सिद्दी हिलालासह ४-५ हजार घोडेस्वारांना सोबत घेऊन विजापुराच्या वेशीवर असलेल्या शाहपुरावर मार्च १६६०च्या रात्री अचानक हल्ला केला, ठिकठिकाणी आगी लावून मुक्तपणे लूट केली. त्यावेळी झालेल्या लढाईत नेतोजींनी मुल्ला महमद, बाबूलखान व आजापा नायक या आदिलशाही सरदारांचा दारुण पराभव केला. यावेळी मराठ्यांना २००० घोडे व भरपूर संपत्ती मिळाली. राजधानीवरच झालेल्या या अनपेक्षित हल्यामुळे आदिलशाही दरबारात अभूतपूर्व घबराट पसरली. अखेर विजापुरामध्ये अगदी मोजक्याच संख्येने असलेल्या ५ हजार घोडेस्वारांना खवासखानाच्या नेतृत्वात देऊन मराठ्यांविरुद्ध धाडण्यात आले. सिद्दी जौहरला जेव्हा ही बातमी कळाली तेव्हा त्यानेही काही सैन्य विजापूराकडे रवाना केले. दोन्ही सैन्यांमध्ये घनघोर युद्धास सुरुवात झाली. अखेर वाढता दबाव पाहून नेतोजींनी सिद्दी हिलालासह माघार घेतली व ते शिवापट्टण (राजगड पायथा) येथे आले. प्रत्यक्ष राजधानीवर व पन्हाळ्याभोवतीच्या सैन्यावर हल्ले होऊनही सिद्दी जौहरने एका कसलेल्या सेनानीप्रमाणे व मुत्सद्दीपणे पन्हाळ्याचा वेढा जराही ढिला होऊ दिला नाही.नेतोजीचा जौहरवर घणाघाती हल्लाराजगडावर आलेले नेतोजी आता मुघलांविरुद्ध चालून जाण्याच्या तयारीत होते. परंतु राजांना पन्हाळ्याच्या वेढ्यातून सोडवून आणण्याचे सोडून शत्रूच्या भीतीने परत आल्याबद्दल राजमाता जिजाबाईंनी नेतोजीला तीव्र शब्दांत फटकारले आणि आपल्या एकुलत्या एका मुलाच्या मदतीला स्वतः जाण्याचा निर्धार व्यक्त केला. जिजाऊंच्या या शब्दांनी पेटून उठून अखेर नेतोजींनी सिद्दी हिलाल व आपल्या ६ प्रकारच्या सैन्यानिशी पन्हाळ्याकडे अतिशय वेगाने कूच केले. सिद्दी जौहरला नेतोजी येत असल्याची बातमी कळताच, त्यांना वाटेतच अडविण्यासाठी भालेकरी, पट्टेकरी व अनेक वीर योद्धे पाठविले. यातून एका घनघोर युद्धास सुरुवात झाली. दुर्दैवाने, यावेळी सिद्दी हिलालचा मुलगा सिद्दी वाहवाह (याह्या) जखमी होऊन घोड्यावरून खाली पडल्याने त्याला शत्रूने कैदी बनविले. आदिलशाही सैन्य त्वेषाने लढल्यामुळे मराठ्यांना माघार घ्यावी लागली. या मोठ्या पराभवानंतर देखील नेतोजींनी पन्हाळ्याचा वेढा उठवण्यासाठी अनेक अयशस्वी प्रयत्न केले. १५ हजार चौरस किमी प्रदेशावर भगवा फडकावल्याची शौर्यगाथा.इंग्रजांची बेईमानीपन्हाळ्यावर तोफांचा मारा करण्यासाठी जौहरला लांब पल्याच्या तोफेची गरज होती. यासाठी जौहर व रुस्तुम यांनी राजापूरच्या इंग्रजांशी संपर्क साधला. पैशांचा लोभी असणाऱ्या हेन्री रेव्हिंग्टनला तर ही आयतीच संधी चालून आली होती. अखेर रेव्हिंग्टन, त्याचे राजापूर येथील २ इंग्रज सहकारी व इंग्रजांचा दलाल वेलजी हे एक लांब पल्याची तोफ (मॉर्टर) व ५० तोफगोळे सोबत घेऊन २ एप्रिल १६६० रोजी राजापूरहून निघाले. रायपाटण व अनुस्कुरा घाटामार्गे ते पन्हाळ्याजवळ येऊन पोहोचले. त्यानंतर रँडॉल्फ टेलर आणि रोलैंड गॅरवे हे अजून काही साहित्य व तोफगोळे घेऊन १५ मे च्या सुमारास राजापूरहून पन्हाळ्याला आले. या तोफांमुळे जौहरला पन्हाळ्याचा वेढा आवळण्यास अधिकच फायदा झाला.राजे पन्हाळ्यातून निसटलेपावसाळा सुरू होऊनही, पन्हाळ्याचा वेढा काही सैल होत नव्हता. बाहेरून नेतोजीने अनेक प्रयत्न करूनही वेढा भेदला जात नव्हता. इंग्रजांचे तोफगोळे गडाजवळ येऊ लागले होते. किल्ल्यात अडकून पडल्यामुळे अन्नधान्याची कमतरता येऊ शकते, हे सर्व राजांनी जाणले. तिकडे मुघली सेनेने स्वराज्यात धुमाकूळ घातलेला होता. मुघलांसारख्या शत्रूने मुलुख घेतला तर तो पुन्हा मिळविणे फार जड जाईल; इतकेच नव्हे, तर प्रबळ शत्रू थेट घरातच येऊन बसेल, ही भीती होती. त्यामुळे मुघलांचे आक्रमण प्राधान्याने थांबविले पाहिजे, या उद्देशाने राजांनी आपले डावपेच टाकण्यास सुरुवात केली. प्रथम त्यांनी सिद्दी जौहरशी सलोख्याची बोलणी सुरू करून मैत्री जोडण्याचे नाटक केले. त्याला झुलवत ठेवून राजांनी पन्हाळ्यातून अचानक निसटण्याचा निश्चय केला. या मोहिमेसाठी राजांनी सर्वप्रथम आपले गुप्तहेर पाठवून, वेढ्यातून निसटण्यासाठी सोईच्या मार्गाची टेहळणी केली. सर्व तयारी झाल्यावर ११-१२ जुलैच्या सुमारास गंगाधर नावाच्या आपल्या वकिलाला सिद्दी जौहरकडे पाठविले. त्यांच्यासोबत निरोप दिला की, 'आपण स्वतः भेटण्यासाठी येऊन आपली सर्व मालमत्ता आदिलशाहाकडे सुपूर्द करण्यास तयार आहोत.'.'शिवाजीराजे शरण येणार' 