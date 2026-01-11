Premium|Smart home devices : स्मार्ट होम्स; तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगाची ओळख

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर- saptrang@esakal.comपूर्वी रेडिओ, टीव्ही, फॅन, रेफ्रिजरेटर अशी सगळी उपकरणं ‘डंब’ म्हणजे निर्बुद्ध होती. त्यांच्यात इंटेलिजन्स नव्हता. त्या उपकरणांजवळ जाऊन आपल्याला ती उपकरणं बंद किंवा सुरू करावी लागायची. त्यांचा व्हॉल्यूम वाढवायचा असेल तर त्या उपकरणावरचं बटण किंवा नॉब फिरवून ते करावं लागत असे. यानंतर उपकरणं ‘स्मार्ट’ झाली. याचं कारण त्यांच्यामध्ये चिप्स बसवण्यात आल्या आणि त्या चिप्समध्ये एम्बेडेड सॉफ्टवेअर ‘कोरलेलं’ असे. आपण नेहमी जे सॉफ्टवेअर लिहितो ते लिहून, कंपाइल आणि टेस्ट करून शेवटी डिस्कवर ठेवतो आणि जेव्हा लागेल तेव्हा ते आपल्या कॉम्प्युटरच्या मेमरीमध्ये लोड करून रन करतो. एम्बेडेड सॉफ्टवेअर तसं नसतं. ते हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर याच्यामध्ये काहीतरी असतं. तो एक प्रोग्रॅमच असतो; पण आपल्या उद्देशाप्रमाणे तो प्रोग्रॅम एका चिपवर कोरला जातो आणि मग ती चिप त्या उपकरणात बसवली जाते. उदाहरणार्थ तापमान कमी-जास्त करणं (एसी), बंद-चालू करणं (सगळीच उपकरणं), ठरावीक वेळ फिरणं (मायक्रोवेव्ह ओव्हन), वेग किंवा दिशा बदलणं (फॅन), व्हॉल्यूम किंवा चॅनेल बदलणं (टीव्ही) असं प्रत्येक उपकरण नियंत्रित करण्यासाठी त्या त्या उपकरणासाठी एक वेगळी चिप आणि त्यावर लिहिलेला एम्बेडेड म्हणजेच चिपवरतीच ‘कोरलेला’ प्रोग्रॅम बनवला जातो. आपण जेव्हा एखाद्या उपकरणाचा रिमोट वापरतो तेव्हा त्या उपकरणातल्या चिपमधल्या एम्बेडेड सॉफ्टवेअरलाच दुरून इन्स्ट्रक्शन देत असतो आणि त्याप्रमाणे ते उपकरण बंद चालू होणं, ठरावीक वेळ फिरणं, वेग किंवा चॅनेल बदलणं अशा अनेक गोष्टी करायला लागतं. हे झालं ‘स्मार्ट’ किंवा ‘इंटेलिजंट’ उपकरण. कारण त्यात आता काहीतरी कृती करण्याइतपत ‘बुद्धी’ निर्माण झाली..Premium|Books Shopping: ॲड टू कार्ट की ॲड टू मेमरी.? खरेदीचे बदलते स्वरूप.!.याच्या पुढची पायरी म्हणजे आपल्या फोनप्रमाणेच ही सगळी उपकरणं आपल्या घरातल्या वायफाय नेटवर्कला जोडणं. आता आपण आपल्या फोनमधल्या ॲप्सचा वापर करून किंवा सिरीसारख्या चॅटबॉट्सना तोंडी इन्स्ट्रक्शन्स देऊन ती उपकरणं घरात बसून किंवा बाहेरून कुठूनही नियंत्रित करू शकतो. एका जाहिरातीमध्ये अमिताभ बच्चन घराबाहेरूनच आपल्या मोबाईलचा वापर करून आपल्या घरातला एसी चालू करताना दाखवलाय, तोही याच तऱ्हेनं! एवढंच नाही, तर आता ती उपकरणं इंटरनेटद्वारे एकमेकांशीही बोलू शकतात. शिवाय ही उपकरणं तुमच्या दैनंदिन सवयी शिकू शकतात. त्याप्रमाणे वागू शकतात आणि तुमचं आयुष्य सुकर करू शकतात. या सगळ्यांचा वापर कसा होतो, हे बघणं खूपच रंजक आहे.प्रकाश आणि हवामानउदाहरणार्थ तुम्ही रोज सकाळी ८ वाजता कामावर निघून जाता, हे तुमचा स्मार्ट थर्मोस्टॅट ‘शिकतो’ आणि त्यामुळे ८ नंतर आपोआपच घरातलं तापमान (थंड किंवा गरम) नियंत्रित करून वीज वाचवतो. पुन्हा तुमची घरी यायची वेळ झाली, की तुम्हाला जसं आवडतं तसं घराचं तापमान करून ठेवतो. तसंच तुम्ही घरातून बाहेर गेलात की घरातले दिवे, पंखे आणि इतर उपकरणं आपोआप बंद करणं आणि घरी परत आलात की ती चालू करणं हे सहज शक्य होतं. एवढंच नाही तर घरी असतानासुद्धा तुम्ही ज्या खोलीत नसाल त्या खोलीतली उपकरणं बंद करणं आणि तुम्ही एखाद्या खोलीत शिरलात की तिथल्या मोशन सेन्सर्सचा वापर करून तिथली एसी, पंखा, दिवा, टीव्ही यातली तुमच्या सवयीप्रमाणे पाहिजेत ती उपकरणं चालू करणं हेही शक्य होतं. तसंच बेडवर बसून सिलिंग फॅनचा वेग किंवा दिशा बदलणं, दिवे मंद किंवा प्रखर करणं अशा गोष्टी शक्य होतात..करमणूक आणि सोयीअलेक्सा किंवा गुगल असिस्टंट यासारखे चॅटबॉट मदतनीस वापरून आपण तोंडाने सूचना देऊन घरातली सगळी उपकरणं नियंत्रित करू शकतो. उदाहरणार्थ ‘हे गुगल, बेडरूममधले दिवे ५०% वर आण.’ किंवा ‘हे गुगल, एसीचं तापमान २२वर सेट कर’, ‘अलेक्सा, गिझर १० मिनिटं चालू ठेव.’ तसंच ‘सिरी, कल्पनाला फोन लावून दे,’ अशा सूचना आपण बसल्या बसल्या देऊ शकतो. रोबॉट व्हॅक्युम क्लीनरला सूचना दिल्या तर तो दिवसातल्या ठरावीक वेळी आपण घरी नसतानासुद्धा आपलं घर पूर्णपणे साफ करू शकतो. आपल्या सवयी ओळखून आपण घरी आल्यावर आपोआप टीव्ही ऑन होऊन आपल्याला पाहिजे तो चॅनेल सुरू होऊ शकतो.स्वयंपाकघर आणि त्यातली उपकरणंघरातला स्मार्ट रेफ्रिजरेटर त्यात कुठल्या वस्तू आहेत, कुठल्या वस्तू संपत आल्या आहेत, कुठल्या वस्तूंची एक्स्पायरी डेट झाली आहे, हे बघून कुठल्या वस्तू काढायच्या, कुठल्या वस्तू नवीन घ्यायची वेळ झालेली आहे याच्या सूचना आपल्याला देऊ शकतो. एवढेच नाही तर ज्या वस्तू हव्या आहेत त्यांची ऑर्डरसुद्धा सुपरमार्केटला इंटरनेटवरून देऊ शकतो. अर्थात त्याअगोदर आपलं कॅलेंडर आणि अपॉइंटमेंट्स तपासून आपण पुढचे बरेच दिवस घराबाहेर असू, तर मात्र ऑर्डर देण्याअगोदर तो आपली परवानगी घेतो.आपण घरी येण्याअगोदर मायक्रोवेव्ह ओवनमध्ये ठेवलेला पदार्थ शिजवण्याकरिता आपण दुरूनच सूचना देऊन ती ओव्हन चालू करून आपल्याला पाहिजे त्या तऱ्हेनं सेट करू शकतो. त्याचबरोबर कॉफी मेकरला आपल्याला पाहिजे ती कॉफी पाहिजे तेव्हा आपण बनवायला सांगू शकतो. तेही ऑफिसमधून घरी पोहोचण्याअगोदर दहा मिनिटं असताना दुरूनच! तसंच आपण डिश वॉशर किंवा वॉशिंग मशीन हे दुरूनच बंद-चालू करू शकतो. तसंच या सगळ्या उपकरणांचा मेन्टेनन्स केव्हा करायचा आहे, याच्या सूचनासुद्धा आपल्याला वेळोवेळी आपोआप मिळत राहतात.ही सगळी उपकरणं इंटरनेटद्वारे जोडली जाऊन एकमेकांशी संवाद कसा साधू शकतात, याचे एक उत्तम उदाहरण बघा. समजा, तुमच्या घरामध्ये एका खोलीत तुम्ही बसून एक व्हिडिओ कॉन्फरन्स अँटेंड करता आहात. त्या खोलीचं दार तुम्ही लावून घेतलेलं आहे. त्याचवेळी रोबॉट व्हॅक्युम क्लीनर तुमचं घर साफ करतो आहे. इतर बऱ्याच खोल्या साफ झाल्यानंतर तुमच्या खोलीकडे जेव्हा तो व्हॅक्युम क्लीनर येतो तेव्हा त्याला वरचा सीसीटीव्ही कॅमेरा तुमचं कॅलेंडर बघून तुमची कॉन्फरन्स अजून एक तास चालणार आहे, असं त्याला कळल्यानंतर तसं व्हॅक्युम क्लीनरला सांगतो आणि त्याला तो तास उरलेल्या खोल्या साफ करून परत यायला सांगतो.पाश्चिमात्य देशांत स्मार्ट होम्समुळे अनेकांना बरेच फायदे दिसून आले आहेत. उदाहरणार्थ टेक्सासमध्ये राहणाऱ्या जॉन्सन कुटुंबाला थर्मोस्टॅट किंवा इतर उपकरणं बाहेर जाताना बंद करायचं राहून गेल्यामुळे विजेचं बिल खूपच जास्त येत होतं. स्मार्ट होममधल्या थर्मोस्टॅटसकट सगळ्या स्मार्ट उपकरणांमुळे वीज वाचून त्यांचे दर महिन्याला ३०० डॉलर्स वाचायला लागले. न्यूयॉर्कमध्ये साराह गावाची एक बाई एकटी राहत असताना तिच्या घरात दरोडेखोर शिरले तेव्हा तिला ऑफिसमध्ये असतानाच घरी बसवलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि मोशन सेन्सर्स यांच्यामुळे त्याची सूचना मिळाली आणि तिनं लगेच त्याविषयी पोलिसांना कळवल्यामुळे त्या दरोडेखोरांना अटकही झाली! कॅलिफोर्नियामध्ये मार्टिनेझ कुटुंबामध्ये दोघंही नवरा बायको कामावर गेल्यामुळे आजी घरात एकटीच असायची. त्यांना तिच्या सुरक्षिततेविषयी काळजी वाटायची. त्यांनी स्मार्ट सेन्सर्स, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि मेडिकल ॲलर्ट डिव्हायसेस लावून घेतल्यानंतर त्यांची भीती कमी झाली. एकदा तर आजी जेव्हा घसरून पडली तेव्हा त्यांना ऑफिसमध्ये बसल्याबसल्या याविषयी कळलं आणि ते लगेच घरी जाऊन आजीला डॉक्टरांकडे नेऊ शकले. सिएटलला राहणाऱ्या किम कुटुंबाला आपल्या दोन मुलांना घरी सोडून कामावर जावं लागायचं. त्यांना अर्थातच त्यांची खूप काळजी वाटायची. पण स्मार्ट सेन्सर्स, सीसीटीव्ही कॅमेरे अशा अनेक स्मार्ट उपकरणांमुळे त्यांना त्या मुलांच्या हालचालींवर नियंत्रण आणि देखरेख या दोन्ही गोष्टी शक्य झाल्या..भारतातल्या काही यशस्वी कहाण्याविप्रो, सिस्का किंवा फिलिप्स यांचे स्मार्ट बल्ब्स आपण आपल्या मोबाईल फोनवरून बंद/चालू किंवा प्रखर/मंद करू शकतो. तसंच ओरिएंट किंवा हॅवेल्स यांचे स्मार्ट फॅन्स आपण आपल्या ॲपवरून बंद/चालू किंवा जलद/हळू करू शकतो. अशा तऱ्हेनं स्मार्ट टीव्हीज, स्मार्ट गिझर्स, स्मार्ट एसीज आणि इतरही अनेक स्मार्ट डिव्हाइसेस आपण दुरून मोबाईलवरून किंवा ॲप वापरून नियंत्रित करू शकतो. एलपीजी गॅस किंवा पाणी यांची कुठेही गळती होत असेल तर त्याची सूचना मिळण्याकरिता आपण सेन्सर्स बसवू शकतो. हवेतलं प्रदूषण वाढलं तर आपोआप चालू होणारे एअर प्युरिफायर्स मिळतात. लिफ्ट, आपल्या घरातल्या खोल्या आणि लॉबी इथले दिवे नेहमी बंद असले तरी कोणी आलं तर लगेच चालू होतात आणि वीज वाचते. मायगेटसारखी व्हिजिटर ॲप्स आणि स्मार्ट डोअरबेल्स यांच्यामुळे सुरक्षितता वाढते. फायर अलार्ममुळे अनेक जीव वाचू शकतात. या सगळ्यांचा फायदा मुंबई, पुणे, दिल्ली, जयपूर, चेन्नई, बंगळूर, कोलकाता अशा अनेक शहरांमध्ये वीज वाचवण्याकरिता, गॅस किंवा पाणी यांची गळती थांबवण्याकरिता, आगीपासून वाचण्याकरिता, दरोडेखोरांपासून सुरक्षितता मिळवण्याकरिता, लहान मुलं किंवा वयस्कर माणसं यांच्यावर लक्ष ठेवण्याकरिता किंवा पंखा, एसी, गिझर अशा अनेक गोष्टी मोबाईलवरून दुरूनसुद्धा नियंत्रित करण्याकरिता अशा स्मार्ट होम्सचा फायदा हजारो लोकांना मिळालेला आहे.हे सगळं खरं असलं तरी हे पाश्चिमात्य जगातल्या श्रीमंत किंवा मध्यम वर्गासाठी आणि भारतातल्या श्रीमंत वर्गासाठी उपयोगी आहे; पण भारतातल्या ५०% हून जास्त लोकसंख्येला रोजच्या खाण्यापिण्याची भ्रांत जिथे आहे तिथे अशा स्मार्ट होम्सच्या गप्पा म्हणजे स्वप्नवतच वाटतील! पण निदान तंत्रज्ञान कुठल्या दिशेनं चाललं आहे, हे आपल्याला माहीत असावं म्हणून हा लेख. .सुरक्षिततातुम्ही जर दरवाजापाशी स्मार्ट डोअरबेल्स बसवलेल्या असतील तर तुम्ही घराबाहेर असतानाही तुमच्या घरी कोणी तुम्हाला भेटायला आला आणि डोअर बेल वाजवली तर तुम्हाला ते कळतं. मग तुम्ही त्याच्याशी संवाद साधू शकता.तुम्ही जर दरवाजाला स्मार्ट लॉक्स लावली असतील, तर तुमच्या घराला दुरूनसुद्धा कुलूप लावू शकता किंवा उघडूही शकता. अशा वेळी तुम्ही घरी नसताना आलेल्या पाहुण्याला दार उघडून आत जाऊन बसायला सांगू शकता.जर स्मार्ट सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले असतील तर तुम्हाला घराबाहेर आणि घरामध्ये काय चाललेलं आहे, हे दुरूनही बघता येतं. प्रत्येक क्षणाला तुम्ही हे दृश्य बाहेरून बघत असणं शक्य होत नाही. म्हणून मोशन सेन्सर्सचा वापर करून घरी कोणी पाहुणा किंवा चोर आला असेल तर मात्र तुम्हाला त्याची सूचना तुम्ही असाल त्या ठिकाणी मिळते. तुम्ही घरी कोण आलंय आणि ते काय करताहेत, हे बघू शकता.घरी तुम्ही स्मोक डिटेक्टर बसवला असेल तर घरी आग लागली असताना किंवा कोणीही सिगारेट पितानासुद्धा तुम्हाला त्याची सूचना मिळते आणि तुम्ही ताबडतोब योग्य ती पावलं उचलू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.