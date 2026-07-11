Premium|Social Commentary : डोक्यातील मॅनहोल; समाजातील घाणीचे खरे उगमस्थान

मॅनहोल म्हटले, की तुमच्या डोळ्यासमोर येत असेल शहरांमधील गटारांवर असलेले एक जाडजूड लोखंडी झाकण. गटारांमधील घाण वाढली, साचली, अडकली आणि त्यात कचऱ्याची कोंडी झाली, की मग हे मॅनहोल उघडले जाते. गटारातली घाण बाहेर काढली जाते. मात्र, समाजात वावरणारी, डोक्यात खड्डा असणारी चालतीफिरती मॅनहोल आपल्याला सहज दिसत नाहीत. सामाजिक जीवनात अशी गटारे आता ओसंडून वाहू लागली आहेत. या गटारातून रोज नवी घाण बाहेर पडते. कधी जाती-पातीची, कधी भ्रष्टाचाराची, कधी मारहाणीची; तर कधी शिव्याशापांची. विशेष म्हणजे, हे मॅनहोल बंद करण्याची कुठलीही सोय आपल्याकडे नाही. यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारच्या अद्भुतरंजक, स्वप्नरम्य, सहस्यमय शहाणपणाची अपेक्षा तुम्ही करू शकत नाही. रस्त्यावरील मॅनहोलपेक्षा माणसाच्या डोक्यातील हे खड्डे अधिक धोकादायक आहेत. कारण रस्त्यावरील खड्डा एखाद्याचा जीव घेतो; पण विचारांतील खड्डे संपूर्ण व्यवस्थेला निष्क्रिय करतात.आपल्या सर्वांच्या अंगी शहाणपण आहे. म्हणून तर आपण माणसे आहोत. आपल्यात जर समजुतीची, समजदारीची, शहाणपणाची खूण नसती तर आपली गणतीदेखील प्राण्यांमध्येच झाली असती. पण, माणूसपणाची ओळख असलेली ही शहाणिवेची जाणीव आपल्यात जन्मतःच असली तरीसुद्धा प्रत्येक जण निव्वळ शहाणाच असतो, असे काही नाही. काही जण शहाणपणाच्या पलीकडेसुद्धा जातात. काही बौद्धिक पातळीवर अत्यंत उंची गाठतात. काही हुशारीचे अनेक टप्पे पार करतात आणि विद्वानांच्या रांगेत जाऊन बसतात; तर काही अतिशहाणेसुद्धा असतात. आता तुम्ही त्यांच्या बुद्धीचे माप काढताना कुठली फूटपट्टी वापरली यावर ते शहाणे आहेत की अतिशहाणे, हे ठरते. किंबहुना तुम्हाला निदान त्या माणसांच्या बुद्धीचे किंवा अल्पबुद्धीचे सौंदर्यदर्शन हे होतेच. .Gordon Hall : भारतातील सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते गॉर्डन हॉल यांची कहाणी त्यांच्या नातवाच्या शब्दांत .विशेषतः ही अतिबुद्धिजीवी व्यक्तिमत्त्वे जर सामाजिक जीवनात वावरणारी असतील तर मात्र तुम्हाला त्याच्या अल्पबुद्धीचे सौंदर्यदर्शन जाहीरपणे होत राहते. अशा व्यक्ती डोळ्यासमोर येताच तुम्हाला त्यांच्या डोक्यात एक भलामोठा खड्डा असल्याचा भास होईल. वरकरणी शहाणिवेचे सोंग पांघरलेले हे महाभाग हल्ली रस्तोरस्ती दिसतात. रस्त्यांच्या दुतर्फा लागणाऱ्या फलकांमधून स्वतःचा उदो उदो करून घेणारे, स्वतःच स्वतःला भाई, दादा म्हणवून घेणारे, पांढऱ्या कपड्यातले नरकासुर... तुम्ही त्यांचा सामाजिक आचार जवळून पाहिला तर तुम्हाला त्यांच्या डोक्याच्या वरच्या भागात एक भगदाड असल्याचे जाणवेल. आपल्याकडे मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये गटारांवर कसे मॅनहोल असतात, अगदी तसेच मॅनहोल यांच्या डोक्यावर बसवलेले दिसेल.मॅनहोल म्हटले, की तुमच्या डोळ्यासमोर येत असेल मुंबई महापालिकेचा शिक्का असलेले एक जाडजूड लोखंडी झाकण. संपूर्ण शहराची घाण, मैला, गटार वाहून नेणाऱ्या नाल्यांची सफाई करण्यासाठी मोठ्या शहरांमध्ये जागोजागी अशी मॅनहोल ठेवलेली असतात. या गटारांमधील घाण वाढली, साचली, अडकली आणि कचऱ्याची कोंडी झाली, की मग ही मॅनहोल उघडली जातात आणि त्यातली घाण बाहेर काढली जाते. मात्र, समाजात वावरणारी, डोक्यात खड्डा असणारी ही उघडी गटारे आता ओसंडून वाहू लागली आहेत. या गटारातून रोज नवी घाण बाहेर पडते. कधी जाती-पातीची, कधी भ्रष्टाचाराची, कधी मारहाणीची; तर कधी शिव्याशापांची. विशेष म्हणजे, हे मॅनहोल बंद करण्याची कुठलीही सोय आपल्याकडे नाही. यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारच्या भूतकालरंजक, अद्भुतरंजक, स्वप्नरम्य, सहस्यमय शहाणपणाची अपेक्षा तुम्ही करू शकत नाही. कारण जे आडातच नाही ते पोहऱ्यात कसे येणार? रस्त्यावरील मॅनहोलपेक्षा माणसाच्या डोक्यातील हे खड्डे अधिक धोकादायक आहेत. कारण रस्त्यावरील खड्डा एखाद्याचा जीव घेतो; पण विचारांतील खड्डे संपूर्ण व्यवस्थेला निष्क्रिय करतात. रस्त्यावरील खड्डे भरता येतात; पण माणसाच्या डोक्यातील खड्डे भरायला विवेक, संवेदना आणि जबाबदारी लागते. ही जबाबदारीची जाणीव कुठल्याही दुकानात विकत मिळत नाही. ती तुमच्या आत मुळातच असावी लागते. नसेल तर तुम्ही फार काळ तुम्हाला जबाबदारीची जाणीव आहे, असा दिखावा करू शकत नाही. तसे करायचा प्रयत्न केला तर ते नाटक लगेच उघडे पडते. एक झाड पडून तुमचे आयुष्य उद्ध्वस्त झालेले असो किंवा तुम्ही स्वतः अख्खे त्या मॅनहोलमध्ये दफन का झाले असा ना, अशा डोक्यात खड्डे पडलेल्या माणसांच्या दृष्टीने तुम्ही फक्त एक विषयवस्तू असता. गटारांवर बसवलेल्या लोखंडी झाकणांना आणि तुम्हाला त्यांच्या लेखी कुठलीही किंमत नसते. ती असती तर आजवर असा एकही जीव नाहक व्यवस्थेच्या नागडेपणासमोर उघडा पडला नसता. एरवी आपण आपल्या संस्कृतीचे गोडवे गात असतो. मात्र, आज खऱ्या अर्थाने आपल्या सामाजिक संस्कृतीला आरसा दाखवण्याची गरज आहे. कारण सर्जकप्रेरणा शाबूत ठेवणारी संस्कृती आपल्यातून केव्हाच हद्दपार झाली आहे. आजच्या समाजिक संस्कृतीत विवेकाचा अभाव दिसतो. विचारशून्यता आणि अज्ञानाची पोकळी जाणवते. संवेदनशून्यता आणि जबाबदारीची कमतरता भेडसावते आणि बेफिकीर वृत्ती फोफावत चालली आहे. गटारांवरील उघड्या मॅनहोलमुळे जीव जातो; पण निष्काळजी विचारांमुळे संपूर्ण व्यवस्था मरते. आज ही व्यवस्था मरणासन्न अवस्थेत आहे; पण तरीही समाज म्हणून आपल्याला त्याची अजूनही पुरती जाणीव झाल्याचे दिसत नाही. कारण सिमेंटच्या रस्त्यावर असलेले, लोखंडी मॅनहोल गायब झाल्यामुळे उघडा पडलेला खड्डा आपल्या डोळ्यांनी दिसतो; पण विचारांचा खड्डा दिसत नाही, त्यामुळे तो अधिक घातक ठरतो. रस्त्यावरचा खड्डा पावसात लपतो; डोक्यातला खड्डा पद, सत्ता आणि अहंकाराच्या आड लपतो..Futane Bai Sweet Shop : गिरगावातील फुटाणेबाईंच्या गोड परंपरेला सव्वाशे वर्षांचा वारसा.जेव्हा अधिकारी नियमांपेक्षा फाईलला महत्त्व देतात, तेव्हा रस्त्यावर नव्हे; तर त्यांच्या विचारांत खड्डे पडलेले असतात, जबाबदारीची जाणीव संपलेली असते आणि व्यवस्थेची झूल अंगावर पांघरून सत्तेच्या गाठोड्यातल्या चिंध्यांमध्ये आपली गणती व्हायला लागते. गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईतील मॅनहोल उघडे आहेत, अशा बातम्या आपण पाहतो-वाचतो; पण त्यापेक्षा मोठी बातमी म्हणजे माणसाच्या डोक्यातील खड्डे अजूनही भरलेले नाहीत. नियम आहेत, निधी आहे, तंत्रज्ञान आहे; नाही ती केवळ जबाबदारीची जाणीव. शहराचा सर्वात मोठा खड्डा डांबरी रस्त्यावर नसून निर्णय घेणाऱ्यांच्या विचारांत निर्माण झाला आहे. ही पोकळी भरून काढायची असेल तर गटारातल्या आधी डोक्यातली घाण साफ करायला हवी. महापालिकेने गटारांवर लावलेली लोखंडी झाकणेदेखील काही लोक चोरून विकतात. हे प्रमाण काही थोडे-थोडके नाही; तर व्यवस्थेच्या नाकीनऊ आणणारे आहे. आपण काढलेल्या झाकणाच्या नादात एक जीव गेल्यानंतर या चोरट्यांचा रात्री डोळा लागत असेल का, कुणास ठाऊक. घरातून अगदी धडधाकट निघालेली माणसे अगदी डोळ्यादेखत नाहीशी होतात. पाहता पाहता गटारांच्या स्वाधीन होतात. मात्र, एवढे होऊनही आपण या विषयाकडे निर्लज्जपणे केवळ एक विषय म्हणून पाहणार असू तर मात्र आपल्याला पुन्हा एकदा आत्मचिंतनाची गरज आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. शहरातील प्रत्येक उघडे मॅनहोल हा केवळ तांत्रिक दोष मानून चालणार नाही; तर तो आपल्या उत्तरदायित्वाच्या अभावाचा पुरावा आहे, हे त्यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रत्येकाने चांगलेच लक्षात ठेवायला हवे. अपघात झाले, की मग त्यावर चौकशा बसवल्या जातात. चर्चेच्या फैरीदेखील झडतात; पण अपघातानंतर चौकशी बसवणे म्हणजे खड्ड्यावर माती टाकणे होय. त्यापेक्षा खड्डा निर्माण करणाऱ्या मानसिकतेवर उपचार करणे अधिक आवश्यक आहे.आपली व्यवस्था केवळ भौतिक गोष्टींची चाचपणी करण्यासाठी चाचपडताना दिसते. मात्र, व्यवस्थेच्या चौकटीत नैतिकतेच्या सीमारेषा अत्यंत धूसर असल्याचे सतत जाणवत राहते. त्यामुळे व्यवस्थेसोबतच मूल्यांच्या चिंधड्या होऊ नयेत, असे वाटत असेल तर त्यासाठी आपल्या पापांवर माती टाकण्याचा उद्योग आधी बंद व्हायला हवा. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली दबून मरणारी, पुलाखाली चेंगरली जाणारी, मॅनहोलमधून अंतर्धान पावणारी माणसे ही आपली माणसे आहेत. .हाडामासाची, नात्यागोत्यांची, समाज नावाच्या व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा असणारी... जाणीव आणि शहाणिवेतून माणूस म्हणून ओळखले जाणारे ते जीव आहेत. त्या जीवांना केवळ विषयवस्तू समजणाऱ्यांच्या डोक्यातील खड्ड्यांमध्ये आधी माती घालायला हवी. कारण माणसाच्या डोक्यातील खड्डे भरले तर शहरातील अनेक खड्डे आपोआप भरतील. प्रश्न मॅनहोलचा नाही; प्रश्न आहे ‘कोणी तरी करेल’ या मानसिकतेचा. कारण आपल्याकडे रस्त्यावरील खड्ड्यांची मोजणी होते; निर्णयक्षमतेतील खड्ड्यांची मोजणी मात्र कधीच होत नाही. त्यामुळे आपली यंत्रणा सातत्याने ढासळते आहे. तिच्या व्यवस्थेला जाणिवेचे खांब पेरायची गरज आहे. कारण यंत्रणा कधीच थेट कोसळत नसते. ती आधी विचारांमध्ये कोसळते आणि नंतर रस्त्यावरच्या खड्ड्यांमध्ये दिसू लागते. प्रत्येक टाळता येणाऱ्या दुर्घटनेच्या मागे एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा व्यवस्थेच्या विचारांतील खड्डा असतो. ते खरे मॅनहोल आहे. आधी ते बुजवायला हवे. म्हणजे मग, व्यवस्थेतील खड्डे आपोआप भरून निघतील.यंत्रणा कधीच थेट कोसळत नसते. ती आधी विचारांमध्ये कोसळते आणि नंतर रस्त्यावरच्या खड्ड्यांमध्ये दिसू लागते. प्रत्येक टाळता येणाऱ्या दुर्घटनेच्या मागे एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा व्यवस्थेच्या विचारांतील खड्डा असतो. ते खरे मॅनहोल आहे.आधी ते बुजवायला हवे.....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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