Premium|Social Media : सोशल मीडिया, समाज आणि नैतिक आव्हाने

Ethics of Social Media: Why Responsible Sharing is the Need of the Hourअभिजित मोदेआजच्या समाजात सोशल मीडिया (सामाजिक माध्यमे) एक महत्त्वाचे साधन बनले आहे. त्याचा वापर शिक्षण, माहिती, व्यवसाय, राजकारण आणि वैयक्तिक संबंध या सर्व क्षेत्रांत झाला आहे. पण याच वापरातून नैतिक दृष्टिकोनातून अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. .सोशल मीडिया म्हणजे काय?सोशल मीडियामध्ये फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, ट्विटर, युट्यूबसारख्या अॅप्स येतात. यात लोक एकमेकांशी संवाद, माहिती, फोटो–व्हिडिओ आणि विचार शेअर करतात. हे जगभरातील लोकांना जोडते, पण त्याच वेळी याचा वापर चुकीच्या मार्गानेही होतो.नैतिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर, आपण जे लिहितो, शेअर करतो, त्याचा समाजावर परिणाम होतो हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे..नैतिकतेला धोका: खोटी माहिती/फेक न्यूजसोशल मीडियावर खूप कमी वेळात खोटी माहिती (फेक न्यूज) पसरते. कोणी तरी ऐकलेली किंवा अर्धवट माहिती वाचून नकळत ती शेअर करतो. यामुळे लोकांच्या मनात गैरसमज, भिती आणि द्वेष निर्माण होतो.नैतिक प्रश्न असा आहे की, आपण जी माहिती शेअर करतो, ती खरी आहे का, तपासून शेअर केली का? खोटी माहिती पसरवणे हे नैतिकदृष्ट्या चूक आहे, कारण त्यामुळे समाजाचे नुकसान होते..धार्मिक, जातीय आणि सामाजिक तेढसोशल मीडियावर अनेकदा धर्म, जात, भाषा किंवा राजकीय विचारांवर आक्षेपार्ह पोस्ट, मेम्स किंवा कमेंट्स येतात. काही लोक अजाणपणे अगर जाणीवपूर्वक अशा गोष्टींनी दुसऱ्याच्या भावना दुखावतात. यामुळे समाजात तेढ, द्वेष आणि हिंसा निर्माण होण्याचा धोका असतो.नैतिक नियम म्हणजे दुसऱ्याच्या धर्म, जात किंवा विचारांवर टीका करतानाही आदर, शिष्टता आणि संवेदनशीलता टाकून चालत नाही. आपल्या मुक्त विचारांसोबत जबाबदारीही जोडली पाहिजे..व्यक्तीगत गोपनीयता आणि नैतिक जबाबदारीअनेकदा लोक फोटो, व्हिडिओ, गोपनीय बातम्या दुसऱ्याच्या परवानगीशिवाय अपलोड करतात. काहीदा हे मजा म्हणून केले जाते, पण नंतर त्या व्यक्तीचे नुकसान होते. हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे, कारण प्रत्येक व्यक्तीची गोपनीयता आणि इच्छा आदरणीय आहेत.नैतिक नियम असा आहे की, ज्या माहितीचा/छायाचित्राचा वापर आपण करतो त्याची पूर्व परवानगी घेणे आणि त्याचा दुरुपयोग होणार नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे.ऑनलाइन टीका, ट्रोलिंग आणि हिंसासोशल मीडियावर अनेकदा लोक अज्ञात व्यक्तीवर किंवा सामान्य नागरिकांवर अश्लील, अपमानास्पद किंवा धमकीदायक कमेंट्स करतात. याला 'सायबर बुलींग' किंवा 'ट्रोलिंग' म्हणतात. अशा आक्रमक वर्तणुकीमुळे मानसिक आजार, आत्महत्येचा धोका अगर नैतिक दुर्बलता निर्माण होते.नैतिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर, मतभेद असले तरी भाषेत आदर, मानवता आणि न्याय हवा. भाषेचे शस्त्र वापरून दुसऱ्याच्या मनाला दुखावणे हे नैतिक चुकीचे वागणे मानले जाईल..युवांवर होणारा नैतिक परिणामतरुण आणि विद्यार्थी जास्त वेळ सोशल मीडियावर घालवतात. यामुळे त्यांचा वेळ, अभ्यासाची सवय आणि नैतिक चांगुलपणा धोक्यात येतो. नैतिक जबाबदारी अशी आहे की, शाळा, कॉलेज, आणि कुटुंबात योग्य मार्गदर्शन करून तरुणांना नैतिक दृष्टिकोन, चांगुलपणा आणि देशाभिमान जपणारे वापर करण्यास शिकवले पाहिजे..सोशल मीडिया : नैतिक वापराचे तत्त्वेसोशल मीडियाचा नैतिक वापर खालील तत्त्वांवर आधारित असावा.जी माहिती शेअर करतो ती खरी, तपासलेली असावी.दुसऱ्याच्या भावना, धर्म, जात आणि व्यक्तिगत गोपनीयतेचा आदर केला पाहिजे.भाषेत आदर, नम्रता आणि संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे.निरुपयोगी वाद, ट्रोलिंग, अश्लील आणि घाणेरड्या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत.जर प्रत्येक व्यक्ती ही नैतिक तत्त्वे पाळेल तर सोशल मीडिया समाजासाठी वरदान ठरू शकते, नाही तर तो शाप बनू शकतो..निष्कर्ष सोशल मीडिया हे एक शक्तिशाली नैतिक साधन आहे. हे जागृती, शिक्षण आणि चांगल्या विचारांचा पुरवठा करू शकते, पण चुकीच्या वापरामुळे समाजात द्वेष, असुरक्षितता आणि नैतिक घसरण निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे नैतिक जबाबदारी ही वापरणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या हातात आहे. ज्याचा वापर आपण करतो त्यासाठी आपण नैतिक जबाबदार आहोत हे लक्षात ठेवून चालणे हेच आजच्या समाजातील खरे नैतिक वागणे मानले जाईल.