पल्लवी पाटील - pallavi.patil@sevatarang.orgसमाजातील प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षण, आरोग्यसेवा, रोजगार आणि आत्मसन्मानाने जगण्याच्या संधी मिळाव्यात, यासाठी सामाजिक संस्थांना सरकार, कंपन्या आणि वैयक्तिक देणगीदारांकडून निधी मिळतो. सामाजिक क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या निधीचे प्रमुख स्रोत, त्यांची भूमिका; तसेच वैयक्तिक देणगीदार म्हणून आपण घडवू शकणारा सामाजिक बदल आणि सक्षम राष्ट्रनिर्मितीतील आपले योगदान यावर प्रकाशझोत...समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षण, आरोग्यसेवा, रोजगार आणि आत्मसन्मानाने जगण्याच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक सामाजिक संस्था कार्यरत आहेत. या सामाजिक कार्यांसाठी आवश्यक असलेला निधी सरकार, कंपन्या आणि वैयक्तिक देणगीदार अशा विविध स्रोतांतून उपलब्ध होतो. सामाजिक विकासाची जबाबदारी केवळ सरकार किंवा कंपन्यांची नसून, त्यात देशातील प्रत्येक नागरिकाचे योगदानही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सरकारी योगदान (योजना आणि अनुदान)ः भारताच्या सामाजिक क्षेत्रासाठी सरकारी योगदान हा सर्वांत मोठा आणि महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत आहे. वर्ष २०२४-२५ मध्ये सामाजिक क्षेत्रासाठी झालेले सरकारी योगदान साधारण २५ लाख कोटी रुपये एवढे होते. हे योगदान सामाजिक क्षेत्रातील एकूण खर्चाच्या अंदाजे ९५ टक्के होते. सरकारी योगदानातून शाळा, रुग्णालये, रोजगार आणि इतर सामाजिक योजनांना आर्थिक पाठबळ मिळते. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान यांसारख्या योजनांद्वारे अनेक गरजू लोकांपर्यंत मदत पोहोचवली जाते..Premium|Marathi Sahitya Sammelan : १८७८मध्ये सुरू झालेली साहित्य संमेलनाची परंपरा; अध्यक्षांचे अधिकार आणि आजची आव्हाने.सरकारी योगदानाचे फायदेसरकार विविध योजनांद्वारे गरजू व्यक्तींना साह्य करते आणि त्यांना विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यास मदत करते.निधीची मर्यादा आणि प्रशासकीय अडचणी : सरकारला अनेक क्षेत्रांसाठी निधीचे नियोजन करावे लागत असल्याने प्रत्येक क्षेत्राला पुरेसा निधी मिळेलच असे नाही. तसेच, क्लिष्ट प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे नवे उपक्रम राबविण्यास वेळ लागू शकतो. सरकारी योजनांचा लाभ आणि सेवांची गुणवत्ता सर्व ठिकाणी समान असेलच असे नाही. त्यामुळे काही गरजू व्यक्ती योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात.कंपन्यांकडून सामाजिक योगदानमोठ्या प्रमाणावर निधी आणि नियोजनबद्ध परिणामः कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) हा भारताच्या सामाजिक क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत आहे. सरकारी योगदानाच्या तुलनेत सीएसआर निधीचे प्रमाण कमी असले, तरी वैयक्तिक स्तरावर दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांच्या तुलनेत त्याचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणावरील निधीचे असते. कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १३५ नुसार, मागील आर्थिक वर्षात निव्वळ संपत्ती ५०० कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक, उलाढाल १,००० कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक अथवा निव्वळ नफा पाच कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक असलेल्या कंपन्यांना ‘सीएसआर’विषयक तरतुदी लागू होतात. अशा कंपन्यांनी मागील तीन आर्थिक वर्षांतील सरासरी निव्वळ नफ्याच्या किमान दोन टक्के रक्कम ‘सीएसआर’ उपक्रमांवर खर्च करणे आवश्यक आहे. हा खर्च कंपनी अधिनियमाच्या अनुसूची सातमध्ये नमूद केलेल्या सामाजिक कार्यांसाठी करता येतो..Premium|Marathi Sahitya Sammelan : साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा प्रवास; निवडणुकीतील पराभव आणि मनातील न बोललेले दुःख.वैयक्तिक देणग्यासामाजिक कार्यासाठी आर्थिक मदत केवळ सरकार किंवा मोठ्या कंपन्यांकडूनच मिळते असे नाही. दर महिन्याला थोडी, परंतु नियमित रक्कम देणारी व्यक्ती, आपल्या जिव्हाळ्याच्या सामाजिक समस्येसाठी मदत करणारा वेतनधारी कर्मचारी किंवा आपल्या समुदायाच्या विकासासाठी योगदान देणारा व्यावसायिकदेखील महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो.दैनंदिन देणगीदार : कमी रकमेच्या देणग्या देणारे अनेक नागरिक सामाजिक कार्याला सातत्याने हातभार लावतात.मध्यम उत्पन्न गटातील देणगीदार : वेतनधारी कर्मचारी, उद्योजक आणि लघुउद्योजक आपल्या उत्पन्नातील काही भाग सामाजिक कार्यासाठी राखून ठेवतात.मोठी संपत्ती असलेल्या व्यक्ती आणि कुटुंबे : सामाजिक उपक्रम, फाउंडेशन किंवा कौटुंबिक ट्रस्टच्या माध्यमातून सामाजिक बदल घडविण्यासाठी मोठे देणगीदार योगदान देतात.जलद निर्णय : व्यक्ती आणि कुटुंबे प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये वेळ न घालवता नव्या उपक्रमांना तुलनेने जलद आर्थिक मदत देऊ शकतात.वैयक्तिक प्रेरणा : वैयक्तिक आणि कौटुंबिक मूल्ये, तसेच समाजाशी असलेले नाते यांमधून देणगीदारांना सामाजिक कार्याची प्रेरणा मिळते. त्यामुळे ते आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात थेट योगदान देऊ शकतात.निधी व्यवस्थेत तुमची भूमिका काय?‘सकाळ मनी’चे वाचक म्हणून तुम्ही वेतनधारी कर्मचारी, गुंतवणूकदार किंवा व्यावसायिक असू शकता. समाजहिताचा विचार करताना तुमच्या मनात दोन प्रश्न येऊ शकतात, ते म्हणजे माझी देणगी खूप छोटी आहे का? तिच्यामुळे काही सामाजिक बदल घडू शकेल का? आणि सामाजिक विकासासाठी सरकारी योगदान उपलब्ध असताना मी स्वतंत्रपणे देणगी देण्याची गरज काय? वास्तविक, तुमची देणगी तुम्हाला वाटते त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.१. तुम्ही आर्थिक मदतीची वेगळी गरज पूर्ण करू शकता.सरकार आणि सीएसआर निधी प्रामुख्याने मोठ्या प्रकल्पांना मदत करतात. मात्र, तुमची देणगी एखाद्या नव्या उपक्रमाला पहिली संधी देऊ शकते किंवा सरकारी आणि कंपनीच्या निधीपासून वंचित राहिलेल्या समुदायाच्या गरजा पूर्ण करण्यास मदत करू शकते. अनेकदा छोट्या देणग्यांमुळे स्थानिक पातळीवरील तातडीच्या गरजा पूर्ण होतात आणि नव्या सामाजिक उपक्रमांना सुरुवात करण्यासाठी आवश्यक असलेले आर्थिक पाठबळ मिळते.२. तुमच्या जिव्हाळ्याच्या सामाजिक समस्येसाठी योगदान देऊ शकता.शिक्षण, आरोग्यसेवा, रोजगार आणि उपजीविका यांसारख्या क्षेत्रांपैकी ज्या क्षेत्राशी तुमचे भावनिक नाते आहे किंवा ज्या समस्येचे गांभीर्य तुम्हाला जाणवते, त्या क्षेत्रासाठी तुम्ही योगदान देऊ शकता. आपल्या आवडीच्या क्षेत्रातील विश्वासार्ह सामाजिक संस्थेला मदत केल्यास त्या कार्यात सहभागी झाल्याचे समाधानही मिळू शकते.३. एकत्रित योगदानातून आमूलाग्र बदल घडू शकतो.भारतातील प्रत्येक नागरिकाने छोटी; पण नियमित आर्थिक मदत केली, तर त्यातून उभा राहणारा एकत्रित निधी मोठा सामाजिक बदल घडवू शकतो. एखाद्या व्यक्तीची देणगी रकमेच्या दृष्टीने लहान असली, तरी ती सातत्याने दिली गेली आणि योग्य ठिकाणी वापरली गेली, तर तिचा परिणाम लक्षणीय ठरू शकतो. अशा वैयक्तिक योगदानातून सामाजिक संस्थांना नियमित निधी मिळतो आणि त्यांना दीर्घकालीन नियोजन करणे शक्य होते.तुमची आर्थिक गुंतवणूक तुमची संपत्ती वाढवते, तर समाजहितासाठी केलेली गुंतवणूक व्यापक सामाजिक बदल घडवून आणण्यास मदत करते. अशा योगदानातून विकसित आणि सक्षम राष्ट्रनिर्मितीत महत्त्वपूर्ण सहभाग नोंदवता येतो..‘सीएसआर’च्या मर्यादाकायदेशीर नियमांचे बंधन : ‘सीएसआर’ निधीच्या वापराबाबतचे निर्णय कायदेशीर तरतुदी आणि कंपनीच्या धोरणांवर अवलंबून असतात.नव्या प्रयोगांना मर्यादा : कंपन्या तुलनेने कमी जोखमीच्या प्रकल्पांना प्राधान्य देत असल्याने नव्या कल्पना आणि प्रयोगांना निधी मिळणे अनेकदा कठीण होऊ शकते.निधीचे असमान वितरण : काही क्षेत्रांना आणि भागांना अधिक निधी मिळतो, तर इतर गरजू क्षेत्रे आणि भाग पुरेशा निधीपासून वंचित राहू शकतात.‘सीएसआर’ची वैशिष्ट्येभागीदारी आणि प्रकल्पांना दीर्घकालीन पाठबळ : कंपन्या परिणामकेंद्रित सामाजिक प्रकल्पांना निधी देऊन सामाजिक संस्थांसोबत दीर्घकाळ काम करू शकतात. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांची आखणी आणि अंमलबजावणी करणे शक्य होते.स्थानिक विकासाला प्राधान्य : कंपन्या ज्या भागांत कार्यरत असतात, त्या भागांच्या विकासासाठी निधी देण्याकडे त्यांचा अधिक कल असतो. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील गरजा पूर्ण करण्यास मदत होऊ शकते.नियोजनबद्ध उत्तरदायित्व : कंपन्या प्रकल्पांचे नियोजन, प्रगतीचे निरीक्षण आणि नियमित अहवाल सादर करण्यावर प्रामुख्याने भर देतात. त्यामुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत शिस्त आणि पारदर्शकता वाढण्यास मदत होते.(लेखिका सेवातरंग संस्थेच्या सोकॅप इन्व्हेस्टेमेंट मॅनेजर्सच्या गुंतवणूकदार सेवा विभागाच्या प्रमुख आहेत. ९७६९९७६५४९).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.