Premium|Labor Union Housing : आशियातील सर्वात मोठी कामगार वसाहत कशी साकारली? सोलापूरच्या विडी कामगार महिलांच्या संघर्षाची आणि हक्काच्या घराची थक्क करणारी यशोगाथा!

नरसय्या आडमसोलापूर शहरामध्ये विडी कामगारांची संख्या मोठी आहे. मात्र, या कामगारांचे शोषणच होत होते. त्या कामगारांना संघटित करून, त्यांच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण केल्या. त्याचबरोबर त्यांना त्यांचे हक्काचे घरकुलही मिळवून दिले. सोलापूर शहरात अनेक वर्षांपासून विडी कामगार महिलांची मोठी संख्या आहे. हजारो कुटुंबे या व्यवसायात आहेत. या महिला कामगार १९२०च्या दशकात कारखान्यात जाऊन विडी वळायच्या. विडी कारखान्यांचे प्रचंड शोषण होते. त्यावेळी म्हणजे १९१७ मध्ये कॉम्रेड मीनाक्षी साने या सायकलवर सर्व कारखान्यांत फिरून महिला विडी कामगारांच्या प्रश्न सोडवण्यासाठी धडपडत होत्या. त्यावेळी त्या एकमेव महिला कार्यकर्त्या होत्या. नंतर चिंतामणी इंदापुरे व व्यंकप्पा मडूर यांनी खूप काम केले. ‘तू विडी कामगार महिलांसाठी काही तरी कर,’ असे माझ्या आईने तिच्या शेवटच्या क्षणी मला सांगितले. त्यामुळे हे कार्य माझ्यासाठी जीवनमार्ग झाले. .आम्ही शिलाई कामगारासोबत विडी कामगारांच्या प्रश्नांवर काम सुरू केले. एक दिवस महिला विडी कामगार कार्यालयात आली. ती बाळंतीण असल्याने मुकादमाने काम बंद केले होते आणि ती तीन दिवस केवळ पाण्यावर जगत होती. मी तत्काळ तिला खाण्यासाठी दिले. नंतर कारखान्यात महिला कामगारांना प्रसुतीभत्ता तर सोडाच पण कामही देत नव्हते. या कामगार तब्बल सहा महिने कामापासून वंचित राहात. गरीब कुटुंबात मजुरी तुटलेली सहन करणे अशक्यच होते. आम्ही कामगार न्यायालयात प्रश्न मांडला. तत्काळ निर्णय मिळवत कारखानदारांना रजा मंजूर करायला लावली. या महिलांनी कार्यालयात येऊन पेढे वाटत आनंदोत्सव केला.मी विधानसभेत विडी कामगारांना घरभाडे भत्ता द्यावा, असे कळकळीने भाषण केले. माझ्या भाषणानंतर राज्य सरकारने तो तत्काळ मंजूर केला. माझ्या आईने संबंध आयुष्य भाड्याच्या झोपडीत घालवलेले होते. एखाद्या खोलीत मुलांचा सांभाळ, स्वयंपाक व विडी काम करणाऱ्या शेकडो कामगार होत्या. मी विडी कामगारांच्या घरासाठी प्रयत्न सुरू केले. शहरातील एक जागा सापडली, पण ती एका शिक्षण संस्थेने मिळवली. तेवढ्यात केंद्राने विडी कामगारासाठी घरबांधणी योजना तयार केल्याचे कळाले. मी राष्ट्रीय नेत्यांना घेऊन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी. ए. संगमा यांना भेटलो. पण त्यांनी त्यात फारसा रस दाखवला नाही. योजनेचा अभ्यास केला असता एका घरकुलासाठी अडीच हजार रुपयांची तरतूद असल्याचे स्पष्ट झाले. गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून केंद्राची मंजुरी मिळवता येते व त्यावर नंतर राज्याचा हिस्सा मिळवता येतो हा मार्ग सापडला. निधी वाढवून देण्यासाठी सरकारशी भांडण करणे ओघाने आले..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....सोलापुरातील ज्येष्ठ बांधकाम व्यावसायिक अनिल पंधे यांच्याशी चर्चा झाली. त्यांनी माझ्या कार्याला नवा पैलू जोडला. कामगारांचा हिस्सा, केंद्र व राज्याचा हिस्सा असे करून घरकुल साकारले जाऊ शकतात. पंधे यांनी कमीत कमी किमतीतील घराचा अभ्यास करून ही घरकुले बांधण्याची तयारी दर्शवली. सरकारे बदलतात, मग निधी मिळाला नाही तर हा जुगार ठरेल असे मत समोर आले. मी या प्रकल्पासाठी स्वतःला पणाला लावण्याचे ठरवले. मी पंधे यांना कामगारांच्या झोपडीतील वास्तव मांडल्यावर त्यांनी प्रकल्पाला माझ्याइतकेच झोकून दिले. अनिल पंधे यांनी अटीतटीचा अभ्यास करून स्वस्तातील घराचा फॉर्म्युला शोधून काढला.आम्ही कामाला लागलो. विडी कामगार महिलांनी गोदूताई परुळेकर गृहनिर्माण सोसायटीत सदस्य होऊन नोंदणी फक्त शंभर रुपयात केली. अनेक लोक तर मला वेड्यात काढत होते. आम्ही कुंभारीत जागा शोधली. संस्था नोंदणी व जागेची प्लॅनिंग तयार झाली. त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते. मी दिल्लीत चकरा मारू लागलो. केंद्राच्या अधिकाऱ्यांना प्रकल्पावर विश्वास बसेना. मला ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची पुन्हा एकदा मदत झाली. त्यांनी स्वतः मला तुम्ही दहा काय, वीस हजार घरे बांधा असे सांगून आश्वस्त केले. कामगारमंत्री सुरेश जेतीया यांनी भेटीत जाणून घेतले पण दहा हजारांऐवजी प्रायोगिक स्वरूपात एकच हजार घरकुलांना मंजुरी दिली. घरांची संख्या कमी असेल तर किंमत वाढते, असे अनिल पंधे यांचे म्हणणे होते. आम्ही पुन्हा कामगार मंत्र्यांना भेटून सांगितले. अखेर केंद्राने दहा हजार घरकुलांना परवानगी दिली. यासाठी सुरुवातीला पाच वर्षे लागली. तेवढ्यात १९९९ची विधानसभा निवडणूक लागली. प्रकल्पाच्या तयारीत जनसंपर्क कमी होऊन निवडणुकीत पराभूत झालो..मी घरकुल प्रकल्पासाठी राज्याच्या हिस्सा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. तेव्हा मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी एक दिवसात बैठका बोलावून वीस कोटी रुपयांचा राज्याचा हिस्सा मंजूर केला आणि गोदूताई परुळेकर विडी कामगार गृहनिर्माण सोसायटीच्या कामाला चालना मिळाली. नंतर २००४ मध्ये विधानसभा निवडणूक लागली. आमच्या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी ही निवडणूक मोलाची होती. अखेर मी ही निवडणूक जिंकली. यावेळी मला विधानसभेत उत्कृष्ट वक्ता पुरस्कारही मिळाला. मी सूतगिरणी कामगार, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, मेडीकल रिप्रेझन्टेटीव्ह यांचे प्रश्न, यशवंत सूतगिरणी, विशेष मागास प्रवर्गाच्या कल्याणासाठीच्या योजना अशा अनेक मुद्द्यांवर संघर्ष उभे करून ते सोडवण्यात यशही मिळाले.इकडे अनिल पंधे यांनी घरकुलाचा प्रकल्प साकारला होता. अखेर तो सोन्याचा दिवस उजाडला. एक सप्टेंबर २००६ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते गोदूताई परुळेकर घरकुल योजनेचे लोकार्पण झाले. आशिया खंडातील ही सर्वांत मोठी कामगार वसाहत ठरली(शब्दांकन- प्रकाश सनपूरकर, सोलापूर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 