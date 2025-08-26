Premium| Stray Dog Problem: भटक्या श्वानांची वाढती दहशत थांबवण्यासाठी कोंडवाडा हाच एकमेव उपाय?

जयदीप पाठकजी देशाच्या कोणत्याही भागांत दिवसा किंवा रात्री फिरा, चौकाचौकांत दबा धरून बसलेली भटक्या श्वानांची टोळी कधी हल्ला करील त्याचा नेम नाही. दिवसेंदिवस हिंस्र होत चाललेल्या भटक्या श्वानांकडून दंश केल्याच्या घटना वाढत असून, श्वानदंशाच्या रोज दहा हजार घटना घडतात. रस्त्यांवर असणारी ही ‘दहशत’ कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नवी दिल्ली-एनसीआर’साठी भटक्या श्वानांना कोंडवाड्यात टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या उत्तराने प्रश्न सुटेल की आणखी जटिल होईल, हे आज कोणीही सांगू शकत नाही. श्वानांना कोंडवाड्यात ठेवल्यानंतर काही कालावधीने ती बाहेर आल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या मनुष्य-श्वान संघर्षासाठी आपण तयार आहे का, हाच प्रश्न आहे..देशाच्या राजधानीत भटक्या श्वानांनी मनुष्यांना चावा घेण्याच्या वाढत्या घटनांमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायाधीश आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ११ ऑगस्ट रोजी दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील सर्व भटक्या श्वानांचे लवकरात लवकर कायमस्वरूपी स्थलांतर करण्याचे आदेश दिले होते. दिल्ली-एनसीआरच्या नागरी वस्त्यांमधील भटक्या श्वानांना कोंडवाड्यात टाका, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. भटके श्वान पुन्हा रस्त्यांवर येणार नाहीत, याचीही काळजी घ्या, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रश्नात मी स्वतः लक्ष घालेन, असे सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हटले आहेत. यावरून परिस्थिती किती गंभीर आहे, ते लक्षात येते..यानिमित्ताने देशातील भटके श्वान आणि त्यांची ‘दहशत’ हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. भटक्या श्वानांच्या कोंडवाड्यासाठी स्वतंत्र अशी व्यवस्था आपल्याकडे आहे का, असा प्रश्नही या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. किंबहुना दिल्लीतील हजारो भटक्या श्वानांसाठी असे कोंडवाडे तयार केले, तर तेथे कोणती यंत्रणा कार्यरत असेल, या प्रश्नाचे उत्तर मिळालेले नाही. सात ते आठ आठवड्यांत हे कोंडवाडे तयार करा, असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. मात्र, इतक्या कमी वेळात ही व्यवस्था कशी उभारण्यात येणार, याचा कोणताही ठोस आराखडा अद्याप उपलब्ध नाही. या निमित्ताने मानव-श्वान संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचे दिसते. या सर्व परिस्थितीत कोंडवाड्यातील श्वान पुन्हा बाहेर आले, तर त्या संबंधित नागरी भागाचे काय होणार, याचा विचारच न केलेला बरा. त्या निमित्ताने मूळ रोगापेक्षा इलाज भयंकर होऊ नये, अशी इच्छा प्राणीप्रेमी संघटना करीत आहेत..काय सांगते आकडेवारी?भारत सरकारने एप्रिल महिन्यात दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी महिन्यात देशभरात जवळपास ४,३०,००० जणांना भटक्या श्वानांनी चावा घेतला. सन २०२४ मध्ये श्वानांनी चावा घेतल्याच्या ३७ लाख प्रकरणांची नोंद देशभरात झाली. ही अधिकृत आकडेवारी आहे. तक्रार न नोंदवलेली लाखो प्रकरणे अगदी प्रत्येक शहरात असल्याचे सर्वश्रुत आहे. भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यांच्या घटना ‘अत्यंत गंभीर’ असल्याचे सांगून न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. यांच्या अंमलबजावणीमध्ये अडथळा आणणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध कठोर कारवाईचा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर भटक्या श्वानांच्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आहे. त्यानुसार, ते प्राणी जन्मनियंत्रण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करीत आहेत..रेबीजचा धोकाश्वानांच्या चावण्याशी आणि मानवी रेबीजशी संबंधित मानवी आरोग्य घटकाची जबाबदारी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची आहे. राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत, प्राण्यांच्या चावण्यासंबंधीची माहिती, मुलांसारख्या उच्च-जोखीम गटांचा समावेश करून, गोळा केली जात आहे आणि देशभरातील आरोग्यसेवा केंद्रांद्वारे सर्व प्राणी चावण्याच्या बळींना संपर्कानंतरची आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना उपलब्ध करून दिली जात आहे..प्राणी जन्मनियंत्रण यंत्रणास्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राणी जन्मनियंत्रण कार्यक्रमाची सखोल अंमलबजावणी ही रस्त्यावरील श्वानांची संख्या वाढण्याची आणि रेबीजच्या घटना नियंत्रित करण्याची एकमेव तर्कसंगत आणि शास्त्रीय उपाययोजना आहे. श्वानांची नसबंदी करून त्यांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी सोडण्यात येते. श्वान त्याच भागातील असल्यामुळे ते त्यांच्या परिसरातच राहतात आणि शेजारच्या भागातील श्वानांना येऊ देत नाहीत. या श्वानांचे वार्षिक लसीकरणही केले जाते. .त्यामुळे त्यांना रेबीजपासून संरक्षण मिळते आणि अपघाताने चावले तरी ते रेबीज पसरवण्याची शक्यता कमी होते, असे सरकारी संकेतस्थळ सांगते. भारतीय पशुकल्याण मंडळ देशभरातील भटक्या श्वानांच्या नसबंदी आणि लसीकरण कार्यक्रम राबविण्यासाठी प्राणीकल्याण संस्थांना प्राणी जन्मनियंत्रण प्रकल्प मान्यता दिली आहे. याशिवाय, पशुकल्याण मंडळाने भटक्या कुत्र्यांच्या योग्य कल्याणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत..बेघर प्राण्यांची समस्याएका नवीन अहवालानुसार भारतातील ६९.३ टक्के मांजरे आणि श्वान बेघर आहेत. जगभरातील बेघर पाळीव प्राण्यांच्या लोकसंख्येचे हे प्रमाण १९ टक्के इतके आहे. ‘स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस प्रोजेक्ट’ हा अहवाल पाळीव प्राण्यांचे अन्न बनवणाऱ्या ‘मार्स पेटकेअर इंडिया’ कंपनीने प्रसिद्ध केला असून, त्याचा उद्देश जगभरातील पाळीव प्राणी बेघर होण्याच्या समस्येचा प्रमाण; तसेच पाळीव प्राणी रस्त्यावर कसे येतात यामागील कारणे अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेणे हा आहे. .माहिती गोळा करण्यासाठी आणि विश्लेषणासाठी, त्यांनी २० देशांतील (भारतासह) २,५०० हून अधिक प्राणी कल्याण तज्ज्ञ आणि संस्थांशी सन २०२२ पासून २०२३ च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत माहिती दिली आहे. या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांनी ९०० हून अधिक जागतिक आणि स्थानिक स्रोतांमधील माहितीचा आढावा घेतला; तसेच ३०,००० सर्वेक्षणे आणि २०० तज्ज्ञ मुलाखतींचा समावेश केला. निष्कर्षांनुसार, जगातील प्रत्येक ३ पाळीव प्राण्यांपैकी एक बेघर आहे. .भारतात ६ कोटींहून अधिक बेघर पाळीव प्राणी रस्त्यावर राहतात, तर ८.८ दशलक्ष प्राणी निवाऱ्यांमध्ये आहेत. अर्थात या प्राण्यांचा ‘वाली’ कोणी नाही याचा अर्थ त्यांनी वाट्टेल ते वागून दहशत निर्माण करावी, असा होत नाही. येत्या काळात भटक्या श्वानांसाठी सर्वंकष धोरण तयार करावे लागणार असून, त्याची अंमलबजावणीही करावी लागणार आहे. त्यानंतरच रस्त्यावरच्या या ‘दहशती’पासून काही अंशी सुटका मिळण्याची चिन्हे आहेत..नेदरलँडचा अभिनव प्रयोगनेदरलँडमध्ये विविध संस्थांनी भटक्या श्वानांच्या उच्चाटनासाठी मोठे काम केले आहे. श्वानांना पकडणे, त्यांची नसबंदी करणे, त्यांचे सातत्याने लसीकरण करणे असे विविध प्रयोग करण्यात आले आहेत. संघटित लसीकरण आणि नसबंदीमुळे रस्त्यावर भटक्या श्वानांची संख्या कमी झाली आहे. जर एखादे भटके श्वान आढळले, तर एखाद्या कुटुंबाने किंवा संस्थेने त्याला दत्तक घेईपर्यंत आश्रय दिला जातो. ‘भटक्या श्वानांपासून मुक्त’ असा दर्जा मिळवणारा नेदरलँड हा जगातील पहिला देश आहे. अर्थात भारतासारख्या मोठ्या देशात अशा प्रकारचा प्रयोग राबविणे अवघड असल्याचे प्राणीप्रेमी संघटनांचे म्हणणे आहे..धोका वाढलाश्वान चावल्यामुळे होणाऱ्या रेबीज या जीवघेण्या आजाराचा धोका वाढत आहे. भटक्या श्वानांच्या वाढत्या संख्येमुळे रेबीज प्रतिबंधक लसीकरणाची मागणीही वाढली आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी लशींचा तुटवडा जाणवत असल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत. प्रशासनाने यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे..काय आहे सद्यःस्थिती?भटक्या श्वानांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी नसबंदी कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.प्राणीमित्र संघटनांच्या नियमांमुळे श्वानांना मारता येत नाही; तसेच पाळीव प्राणी रस्त्यावर कसे येतात यामागील कारणे अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेणे हा आहे. .माहिती गोळा करण्यासाठी आणि विश्लेषणासाठी, त्यांनी २० देशांतील (भारतासह) २,५०० हून अधिक प्राणी कल्याण तज्ज्ञ आणि संस्थांशी सन २०२२ पासून २०२३ च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत माहिती दिली आहे. या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांनी ९०० हून अधिक जागतिक आणि स्थानिक स्रोतांमधील माहितीचा आढावा घेतला; तसेच ३०,००० सर्वेक्षणे आणि २०० तज्ज्ञ मुलाखतींचा समावेश केला. निष्कर्षांनुसार, जगातील प्रत्येक ३ पाळीव प्राण्यांपैकी एक बेघर आहे. .भारतात ६ कोटींहून अधिक बेघर पाळीव प्राणी रस्त्यावर राहतात, तर ८.८ दशलक्ष प्राणी निवाऱ्यांमध्ये आहेत. अर्थात या प्राण्यांचा 'वाली' कोणी नाही याचा अर्थ त्यांनी वाट्टेल ते व 