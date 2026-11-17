अजेय लेले - ajeylele@gmail.comअवकाश आता केवळ वैज्ञानिक संशोधनाचे क्षेत्र राहिलेले नसून, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हितसंबंध आणि भूराजकीय वर्चस्वाचे नवे रणांगण बनले आहे. उपग्रह, अवकाशातील शस्त्रास्त्रे आणि चंद्रावर असलेल्या संसाधनांवरील नियंत्रणासाठी सुरू असलेली स्पर्धा आता सिस्ल्युनर आणि डीप स्पेसपर्यंत विस्तारत आहे. चंद्रावरील संसाधने, भविष्यातील मानवी वस्ती आणि अवकाशातील पायाभूत सुविधांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी देशांमध्ये चुरस वाढत आहे. त्यामुळे अवकाश संशोधन हे विज्ञानाबरोबरच सामरिक आणि आर्थिक वर्चस्वाचेही प्रतीक ठरत आहे.राष्ट्राच्या विकासात तंत्रज्ञानाची प्रगती अत्यंत महत्त्वाची ठरते. जागतिकीकरणामुळे त्याचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. तंत्रज्ञानामुळे जीवनमान उंचावते, उत्पादकता वाढते आणि नवे उद्योग व रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. तसेच जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकतील, अशी नवनवीन उत्पादने विकसित करणे शक्य होते. तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी सरकारी आणि खासगी क्षेत्राकडून मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. आज तंत्रज्ञानविषयक व्यापार हा आंतरराष्ट्रीय व्यवसायाचा महत्त्वाचा घटक बनला आहे. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आघाडी मिळविण्यासाठी अनेक देश प्रयत्नशील असून, आर्थिक, लष्करी आणि भूराजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यास मदत करणाऱ्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षमता विकसित करण्यावर त्यांचा भर आहे.गेल्या काही वर्षांत विशिष्ट तंत्रज्ञानांना ‘धोरणात्मक तंत्रज्ञान’ म्हणून महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या तंत्रज्ञानांवर प्रभुत्व मिळवणे आव्हानात्मक असते. लष्करी आणि राजकीय कारणांमुळे त्यांच्या हस्तांतरणावरही विविध निर्बंध असतात. परदेशी पुरवठा साखळ्यांवरील अवलंबित्वामुळे संबंधित देशांच्या सुरक्षिततेसमोर आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. अणुतंत्रज्ञान, प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश आणि एरोस्पेस तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान तसेच व्यापक धोरणात्मक परिणाम घडवू शकणाऱ्या अन्य आधुनिक तंत्रज्ञानांचा त्यात समावेश होतो..Premium|AI Companion : आईच्या आठवणींत हरवलेली शर्वाणी आणि तिच्या आयुष्यात आलेला एआय कम्पॅनियन.अवकाश तंत्रज्ञान हे अत्यंत महत्त्वाच्या धोरणात्मक तंत्रज्ञानांपैकी एक आहे. त्यावर आधारित क्षमता नागरी, व्यावसायिक, आर्थिक आणि लष्करी अशा विविध क्षेत्रांत उपयुक्त ठरतात. गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय विकास आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने अवकाश तंत्रज्ञानाचे महत्त्व सातत्याने वाढले आहे. आज जगातील अनेक क्षेत्रांचे कामकाज अवकाश तंत्रज्ञानावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.हवामानाचा अंदाज, नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन, दळणवळण, दिशादर्शन, वैज्ञानिक संशोधन आणि लष्करी कारवाया अशा विविध क्षेत्रांत उपग्रह अन् इतर अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. अवकाश क्षेत्रात प्रगत क्षमता असलेले देश तांत्रिक आणि धोरणात्मक आघाडी मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्याच वेळी काही देश महत्त्वाच्या अवकाश तंत्रज्ञानावर आणि क्षमतांवर नियंत्रण ठेवून इतर राष्ट्रांचा त्यातील प्रवेश मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे अवकाश तंत्रज्ञान आता केवळ वैज्ञानिक प्रगतीचे साधन न राहता ते राष्ट्रीय सामर्थ्य आणि जागतिक प्रभावाचा महत्त्वपूर्ण घटक बनले आहे.मानवी इतिहासाच्या तुलनेत अवकाश तंत्रज्ञानाचा विकास तुलनेने अलीकडचा आहे. अनेक शतकांच्या कालावधीत विकसित झालेल्या इतर तंत्रज्ञानांच्या तुलनेत आधुनिक अवकाश युगाचा इतिहास खूपच छोटा आहे. विशेषतः १९५७ मध्ये सोव्हिएत संघाने ‘स्पुटनिक-१’ उपग्रह प्रक्षेपित केल्यानंतर आधुनिक अवकाश युगाला सुरुवात झाली. त्यामुळे अवकाश तंत्रज्ञानाच्या विकासाला आज सुमारे सहा-सात दशकेच झाली आहेत. मात्र, एवढ्या कमी कालावधीत या क्षेत्राने अत्यंत वेगाने प्रगती केली. आज अवकाश तंत्रज्ञानाला जागतिक पातळीवर असाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्याचा परिणाम समाजजीवनाबरोबरच वैज्ञानिक, आर्थिक आणि धोरणात्मक क्षेत्रांवरही झाला आहे. अवकाश तंत्रज्ञान आता केवळ वैज्ञानिक प्रयोग किंवा राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचे प्रतीक राहिलेले नाही. दळणवळण, दिशादर्शन, हवामान आणि सुरक्षेसह अनेक क्षेत्रांसाठी ते अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांचा भाग बनले आहे.शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत संघाने ‘स्पुटनिक-१’ हा पहिला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित केला. या घटनेने अमेरिकेला मोठा धक्का बसला. स्पुटनिकचे महत्त्व केवळ वैज्ञानिक नव्हते. शक्तिशाली प्रक्षेपण वाहनाच्या सहाय्याने वस्तू पृथ्वीच्या कक्षेत पाठविण्याची तांत्रिक क्षमता सोव्हिएत संघाने सिद्ध केली होती. त्यामुळे अमेरिकेच्या धोरणकर्त्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली. याच तंत्रज्ञानाचा वापर दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे विकसित करण्यासाठीही होऊ शकतो, ज्यामुळे सोव्हिएत संघाची अणु-प्रतिबंधक क्षमता वाढून तत्कालीन सामरिक समतोल बिघडू शकतो, अशी भीती निर्माण झाली. त्याचबरोबर अवकाशातील उपग्रह गुप्तचर माहिती मिळविण्याचे प्रभावी साधन ठरू शकतात, हेही स्पष्ट झाले.एप्रिल १९६१ मध्ये युरी गागरिन यांनी पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालणारे पहिले मानव बनून ऐतिहासिक कामगिरी केली. सोव्हिएत संघाच्या या सलग यशांमुळे अमेरिकेत सोव्हिएत संघ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण आघाडी घेत असल्याची भावना निर्माण झाली. जगभरातही सोव्हिएत संघाकडे तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील आघाडीचा देश म्हणून पाहिले जाऊ लागले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने आपला अवकाश कार्यक्रम वेगाने पुढे नेला आणि मानवाला चंद्रावर उतरविण्याचे लक्ष्य निश्चित केले.‘अपोलो’ मोहिमेचे यश आणि १९६९मध्ये नील आर्मस्ट्राँग यांचे चंद्रावर पहिले पाऊल हे अमेरिकेच्या तांत्रिक सामर्थ्याचे मोठे प्रदर्शन ठरले. त्या काळातील दोन महासत्तांमध्ये अवकाश क्षेत्रात सुरू असलेली ही स्पर्धा केवळ वैज्ञानिक संशोधनापुरती मर्यादित नव्हती. त्यातून तांत्रिक क्षमता, औद्योगिक सामर्थ्य आणि अशा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेली आर्थिक क्षमता सिद्ध होत होती. मानवाला चंद्रावर पाठविणे हे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा आणि परस्परविरोधी राजकीय व सामरिक व्यवस्थांच्या श्रेष्ठत्वाचे प्रतीक बनले होते..अवकाशाचे भूराजकारण‘अवकाशाचे भूराजकारण’ ही संकल्पना शीतयुद्धाच्या काळातील सामरिक विचारसरणीतून पुढे आली. त्या काळात अवकाशाचा संबंध लष्करी सामर्थ्य, तांत्रिक स्पर्धा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी अधिकाधिक जोडला गेला. शक्तिशाली प्रक्षेपण वाहने विकसित करण्याच्या क्षमतेचा थेट संबंध आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांच्या विकासाशी होता. त्याच वेळी उपग्रहांच्या माध्यमातून हवामानविषयक माहिती, दळणवळण, दिशादर्शन, टेहळणी, पूर्वसूचना आणि गुप्त माहिती संकलन यांसारख्या सुविधा उपलब्ध होऊ लागल्या. पुढे अवकाश हे राष्ट्रीय सामर्थ्य प्रदर्शित करण्याचे आणि सामरिक प्रतिबंधक क्षमता अधिक मजबूत करण्याचे महत्त्वाचे क्षेत्र बनले.शीतयुद्धाच्या काळातील ही विचारसरणी आजच्या अवकाश भूराजकारणावरही प्रभाव टाकत आहे. माणसाच्या हालचाली आता अवकाशापर्यंत विस्तारल्या आहेत. अर्थात काळानुसार बदलणारे जागतिक भूराजकीय समीकरण आणि रॉकेट तंत्रज्ञानासह इतर तंत्रज्ञान क्षेत्रांत झालेल्या मोठ्या प्रगतीमुळे या स्पर्धेचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. आज अवकाशातील क्षमता नागरी तसेच लष्करी कामांसाठी वापरल्या जातात. आर्थिक पायाभूत सुविधा, आपत्ती व्यवस्थापन, दळणवळण, दिशादर्शन आणि वैज्ञानिक संशोधन अशा विविध क्षेत्रांसाठी त्यांचे महत्त्व वाढले आहे. त्याच वेळी अवकाश क्षेत्रात प्रावीण्य मिळविलेल्या देशांकडून या क्षमता सामरिक आघाडी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाची साधने म्हणून पाहिल्या जातात..नागरी आणि लष्करी गरजांसाठी अवकाशाधारित यंत्रणांवरील अवलंबित्व वाढत असल्याने या क्षेत्रातील स्पर्धेला नवी परिमाणे प्राप्त झाली आहेत. सध्या अवकाश क्षेत्रातील स्पर्धा केवळ तांत्रिक श्रेष्ठत्व मिळविण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. तंत्रज्ञानविषयक भागीदारी आणि सहकार्य, महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण व सामायिक वापर, प्रगत तंत्रज्ञानापर्यंतचा प्रवेश नियंत्रित करण्याचे प्रयत्न आणि धोरणात्मक पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवण्याची धडपड, अशा विविध बाबींचा त्यात समावेश झाला आहे. त्यामुळे अवकाशाचे भूराजकारण केवळ कोणाकडे प्रगत तंत्रज्ञान आहे, यावर ठरत नाही. ते तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली खनिजे व नैसर्गिक संसाधने, औद्योगिक जाळे आणि पुरवठा साखळीवर कोणाचे नियंत्रण आहे, यावरही अवलंबून असते.लष्करी संघर्ष आणि उपग्रहांचा वापर शीतयुद्धाच्या काळातील दोन महासत्तांमधील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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