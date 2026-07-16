Premium|SpaceX Cursor Deal : स्पेसएक्स-कर्सर कराराने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नव्या युगाची दिशा कशी बदलली?

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.comपाच लाख कोटी रुपयांचा स्पेसएक्स-कर्सर करार हा आकड्यांचा चमत्कार नसून तंत्रज्ञानाच्या नव्या जगाचा आराखडा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जागतिक भांडवल, भारतीय प्रतिभा आणि बदलत्या स्टार्टअप संस्कृतीचे अर्थ नव्याने समजून घेण्याची वेळ या कराराने आणली आहे.भारतीय कॉर्पोरेट जगताच्या इतिहासात आपण अनेक मोठ्या घडामोडी पाहिल्या आहेत. रिलायन्सने हॅमलेज खरेदी केल्याचे, टाटा समूहाने एअर इंडियाला सामावून घेतल्याचे आणि अदाणी समूहाने मुंबईपासून थेट डार्विनपर्यंतच्या बंदरांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केल्याचे आपण मोठ्या अभिमानाने पाहिले आहे. पण, गेल्या महिन्यात, तंत्रज्ञानाची पंढरी मानल्या जाणाऱ्या सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये असा एक भव्य आणि ऐतिहासिक करार पार पडला ज्यासमोर आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट हालचालीही अगदीच किरकोळ वाटू लागतात. या करारामध्ये असा एक अत्यंत महत्त्वाचा संदेश दडलेला आहे, जो प्रत्येक भारतीय तंत्रज्ञान नेता, आयटी व्यावसायिक, नवउद्योजक आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थ्याने आवर्जून समजून घ्यायला हवा..स्पेसएक्स, एलॉन मस्क यांच्या जगप्रसिद्ध रॉकेट कंपनीने, कर्सर (Cursor) नावाचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम (एआय) कोड एडिटर तब्बल पाच लाख कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा ऐतिहासिक करार केला. ही रक्कम इतकी अवाढव्य आहे, की ती भारताच्या संपूर्ण वार्षिक संरक्षण अर्थसंकल्पाला सलग दोनदा वित्तपुरवठा करण्यासाठी पुरेशी ठरू शकते. स्पेसएक्सच्या स्वतःच्या ६.२५ लाख कोटी रुपयांच्या आयपीओच्या अवघ्या चार दिवसांनंतर या महाकाय कराराची घोषणा करण्यात आली. या एका घोषणेने आपण तंत्रज्ञान, जागतिक स्पर्धात्मकता आणि ‘स्टार्टअप’ या शब्दाच्या अर्थाकडे भविष्यात कसे पाहायला हवे, याचा संपूर्ण दृष्टिकोनच एका क्षणात बदलून टाकला आहे. हा करार केवळ रॉकेट्सपुरता मर्यादित नव्हता. स्पेसएक्सच्या आयपीओ माहितीपत्रकाचे वाचन करणे हा एक खरोखरच थक्क करणारा अनुभव होता. या दस्तऐवजात तब्बल २,३२४ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण उपलब्ध बाजाराचा (Total Addressable Market) दावा करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, यापैकी २,१५८ लाख कोटी रुपये सॅटेलाईट लाँच किंवा मंगळ मोहिमांना नव्हे; तर केवळ आणि केवळ कृत्रिम बुद्धिमत्तेला (एआय) समर्पित केलेले होते; पण यात एक मोठी तांत्रिक आणि व्यावसायिक अडचण होती. स्पेसएक्सचा स्वतःचा एआय विभाग, ज्याला ‘xAI’ म्हणून ओळखले जाते, तो मार्च २०२६ पर्यंत आपले सर्व अकरा सह-संस्थापक गमावून बसला होता. त्यांनी आपल्या कामकाजात जवळपास ५३,१२० कोटी रुपयांचे प्रचंड नुकसान सोसले होते आणि ते अशा गंभीर विवादांमध्ये अडकले होते की त्यांच्या ‘ग्रोक’ (Grok) नावाच्या चॅटबॉटने स्वतःबद्दलच अशी काही विचित्र विधाने केली ज्यामुळे मोठ्या जाहिरातदारांनी या प्लॅटफॉर्मवरून थेट पळ काढला होता.दुसरीकडे, कर्सर ही कंपनी ५० हजार एंटरप्राइझ ग्राहकांकडून दरवर्षी तब्बल ३३,२०० कोटी रुपयांचा आवर्ती महसूल (Recurring Revenue) मिळवत होती, ज्यामध्ये फॉर्च्यून ५०० मधील दोन-तृतीयांश नामांकित जागतिक कंपन्यांचा समावेश होता. जानेवारी २०२५ मधील ८३० कोटी रुपयांच्या महसुलावरून ते मध्य २०२६ पर्यंत थेट ३३,२०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले होते - ही अवघ्या अठरा महिन्यांत झालेली चाळीस पटींची नेत्रदीपक वाढ होती. एवढा मोठा गाडा हाकणाऱ्या या कंपनीकडे फक्त तीनशे कर्मचारी होते. पाच लाख कोटी रुपयांच्या अधिग्रहणाच्या मूल्यांकनानुसार, हे प्रतिकर्मचारी १,६६० कोटी रुपये एवढे अफाट होते.हे साधे आणि थेट गणित आपल्याला सांगते, की कंपनी मूल्यांकनाचे जुने आणि पारंपरिक नियम आता या नव्या एआय युगात अजिबात लागू होत नाहीत. स्पेसएक्स केवळ एक कंपनी विकत घेत नव्हती; तर एक अत्यंत प्रभावी वितरण मार्ग, जगभरातील लाखो डेव्हलपर्सचा समुदाय आणि सार्वजनिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी एक विश्वासार्ह एआय यशोगाथा विकत घेत होती. अधिग्रहणासाठी आयपीओ आणि आयपीओला न्याय देण्यासाठी अधिग्रहण अशी ही अत्यंत गुंतागुंतीची आणि हुशार रचना होती. ही चक्राकार गती पाहून कोणताही आर्थिक विश्लेषक चक्रावून जाईल; पण सध्याच्या प्रगत बाजारात यालाच सर्वोच्च रणनीती म्हटले जाते..भारतीय बुद्धिमत्तेचा जागतिक ठसाकर्सरचा सह-संस्थापक अमन सेंगर हा भारतीय वंशाचा असल्याच्या गोष्टीला भारतीय प्रसारमाध्यमांनी साहजिकच खूप उचलून धरले आणि त्याचा मोठा उत्सव साजरा केला. पाच लाख कोटी रुपयांची कंपनी अत्यंत कमी वयात उभारणाऱ्या या ‘भारतीय डेव्हलपर मुलाचे’ बातम्यांमधून मोठे कौतुक झाले. ही कथा खरोखरच प्रेरणादायी आहे आणि ती भारतीय बुद्धिमत्तेची जागतिक पातळीवरील ताकद पुन्हा एकदा सिद्ध करते.सेंगरचा जन्म आणि शिक्षण अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमध्ये झाले. त्याचे वडील, अरविंद सेंगर, आयआयटी बॉम्बेचे माजी विद्यार्थी आहेत. ते उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत गेले, त्यांनी तिथे स्वतःचा हेज फंड सुरू केला आणि अशी भक्कम आर्थिक पायाभरणी केली, ज्यामुळे त्यांच्या मुलाला एमआयटीमध्ये (MIT) जाणे, गुगल आणि ब्रिजवॉटरमध्ये इंटर्नशिप करणे आणि सुरुवातीच्या निधीची कोणतीही चिंता न करता थेट स्वतःची जागतिक दर्जाची कंपनी काढणे शक्य झाले.सेंगरची ही प्रगती भारतीय टॅलेंटच्या जागतिक प्रवासाचे एक उत्तम उदाहरण आहे. भारतीय वंशाचे तंत्रज्ञ आणि अभियंते आज जगातील सर्वात मोठ्या तंत्रज्ञान क्रांतीचे नेतृत्व करत आहेत. आपल्या देशातील आयटी उद्योगासाठी यातून मिळणारा सर्वात मोठा धडा हा आहे, की आपण या जागतिक नेटवर्कचा आणि अनिवासी भारतीयांच्या अनुभवाचा वापर करून भारतातील तंत्रज्ञान क्षेत्र अधिक बळकट कसे करू शकतो. जागतिक स्तरावर मिळणाऱ्या भांडवलाची सांगड भारतीय टॅलेंटसोबत कशी घालता येईल, यावर आता आपल्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांनी लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे..छुपी तांत्रिक रचनामूल्यांकन आणि संस्थापकांच्या वंशाच्या बातम्यांखाली एक खूप मोठा आणि महत्त्वाचा तांत्रिक बदल दडलेला आहे, जो पुढील संपूर्ण दशकातील सॉफ्टवेअर उद्योगाला एक नवा आकार देईल. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, कर्सरने कंपोझर (Composer) नावाचे त्यांचे स्वतःचे प्रोप्रायटरी कोडिंग मॉडेल लाँच केले. यामुळे त्यांचे अँथ्रोपिक आणि ओपनएआयसारख्या इतर कंपन्यांवरील अवलंबित्व खूप कमी झाले. स्पेसएक्सचा कोलोसस (Colossus) सुपर कॉम्प्युटर, ज्यामध्ये तब्बल दोन लाख प्रगत जीपीयू (GPUs) आहेत, तो या मॉडेलला प्रचंड संगणकीय शक्ती प्रदान करतो. या ऐतिहासिक अधिग्रहणामुळे एलॉन मस्क यांना ‘व्हर्टिकल इंटिग्रेशन’ मिळाले आहे : म्हणजेच स्वतःचे एआय मॉडेल, स्वतःची चीप आधारित पायाभूत सुविधा आणि आता स्वतःचा डेव्हलपर वितरण प्लॅटफॉर्म.ही ॲपलचीच यशस्वी पद्धत आहे जी आता थेट कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात लागू केली जात आहे आणि याचे भारतीय सॉफ्टवेअर सेवा (IT Services) कंपन्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे परिणाम आहेत. जर प्रबळ एआय स्टॅक एक बंदिस्त लूप बनला - एकाच कंपनीच्या चिप्स, एकाच कंपनीचे मॉडेल आणि एकाच कंपनीचा इंटरफेस - तर इन्फोसिस, विप्रो आणि टीसीएससारख्या कंपन्या उभारणारे पारंपरिक ‘सेवा-आधारित’ मॉडेल भविष्यात आव्हानांचा सामना करू शकते. भारतीय आयटी दिग्गजांनी आता केवळ दुसऱ्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर सेवा देण्याऐवजी, स्वतःची प्रोप्रायटरी एआय क्षमता आणि एआय उत्पादने विकसित करण्यावर भर दिला पाहिजे.आंतरराष्ट्रीय बाजाराचे आणि मूल्यांकनाचे वास्तवहा करार कोणत्याही अडथळ्यांविना पार पडणार नाही; कारण जागतिक बाजारपेठेत याचे मोठे पडसाद उमटत आहेत. एका फ्रंटियर एआय लॅबोरेटरीला, जगातील सर्वात मोठ्या डेव्हलपर टूलला, रॉकेट लाँच करणाऱ्या कंपनीला, सॅटेलाईट इंटरनेटला आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला एकाच छत्राखाली आणून, स्पेसएक्स असा एक महाकाय तंत्रज्ञान समूह तयार करत आहे, ज्याचा प्रभाव जगभर जाणवेल. युरोपियन युनियन आणि युनायटेड स्टेट्स फेडरल ट्रेड कमिशन यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था या व्यवहाराचा सखोल अभ्यास करतील. ‘ऑल-स्टॉक’ (All-stock) संरचनेचा अर्थ असा, की या कराराचे अंतिम मूल्य शेअर बाजारातील चढ-उतारांवर अवलंबून राहील. जर स्पेसएक्सचे शेअर्स त्यांच्या आयपीओनंतरच्या उच्चांकावरून खाली आले; तर कराराचे प्रभावी मूल्य ३.७३ लाख कोटी रुपये किंवा त्याहूनही कमी होऊ शकते.जूनच्या उच्चांकापासून स्पेसएक्सचा स्टॉक काही प्रमाणात स्थिर होण्याच्या प्रक्रियेत आहे. कंपनीने १.६६ लाख कोटी रुपयांचे ब्रिज लोन उघड केले आणि आयपीओच्या पंधरवड्यात २.०७ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जविक्रीची घोषणा केली. मॉर्निंगस्टार या प्रख्यात गुंतवणूक संशोधन संस्थेने स्पेसएक्सचे योग्य मूल्य ६४.७४ लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे - जे त्याच्या आयपीओ मूल्यांकनाच्या जवळपास निम्मे आहे. हे आकडे दर्शवतात की जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्या सध्या किती मोठ्या प्रमाणावर भांडवलाची जुळवाजुळव करत आहेत..‘स्टार्टअप’चा अर्थ काय असायला हवा?या कराराचा सर्वात लक्षवेधी पैलू म्हणजे जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञान आणि अर्थकारणातील ‘स्टार्टअप’ या शब्दाची बदललेली व्याख्या. कर्सरने आपल्या प्रवासात २८,२२० कोटी रुपये उभे केले होते. त्यांच्याकडे ८,३०० कोटी रुपयांची भक्कम रोख राखीव रक्कम होती. तीनशे उच्चशिक्षित कर्मचारी होते आणि पन्नास हजार मोठे एंटरप्राइझ ग्राहक होते. कोणत्याही पारंपरिक व्याख्येनुसार ही एक पूर्णपणे परिपक्व आणि प्रस्थापित एंटरप्राइझ सॉफ्टवेअर कंपनी होती. तरीही याला सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये सर्वत्र ‘स्टार्टअप अधिग्रहण’ असेच म्हटले गेले. अशा प्रकारच्या मांडणीमुळे गुंतवणूकदारांना इतिहासातील सर्वात मोठा एक्झिट असल्याचा दावा करता येतो आणि मोठ्या कंपन्यांना स्वतःला अत्यंत दूरदर्शी म्हणून प्रस्थापित करता येते.ही बदलती व्याख्या आपल्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे; कारण ती भविष्यातील व्यवसायांची दिशा ठरवते. जर आपले उद्योगपती आणि शिक्षणतज्ज्ञ अजूनही असे मानत असतील, की ‘स्टार्टअप’ म्हणजे फक्त गॅरेजमध्ये काम करणारे आणि सुरुवातीच्या संघर्षात असलेले काही तरुण; तर आपण जागतिक प्रवाहाच्या मागे पडू शकतो. आजचे खरे जागतिक स्टार्टअप्स सुरुवातीपासूनच अब्जावधी रुपये उभे करतात, अत्यंत कमी; पण उच्च दर्जाच्या लोकांना कामावर ठेवतात आणि पारंपरिक पद्धतीने नफा कमवण्याची वाट न पाहता तंत्रज्ञान दिग्गजांकडून विकत घेतले जाण्याचे किंवा जागतिक प्लॅटफॉर्म बनण्याचे मोठे लक्ष्य ठेवतात. भारताच्या कॉर्पोरेट आणि आयटी क्षेत्राने याच बदलत्या जागतिक इकोसिस्टमसाठी स्वतःला तयार ठेवले पाहिजे. स्पेसएक्स-कर्सर करार हा केवळ एक अब्जावधी रुपयांचा व्यावसायिक व्यवहार नसून तो भविष्याची स्पष्ट दिशा दाखवणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हे आपल्याला ठळकपणे दर्शवते, की कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जगात, वितरण (Distribution) हे नफ्याच्या मार्जिनपेक्षा जास्त महत्त्वाचे ठरते. डेव्हलपर टूल्स कधी काळी ऑपरेटिंग सिस्टीमइतकेच मौल्यवान धोरणात्मक शस्त्र बनले आहेत आणि जगातील सर्वात मोठे तंत्रज्ञान अधिग्रहण अधिकाधिक ‘ऑल-स्टॉक’ आणि सीमापार होतील.भारतीय उद्योग जगतासाठी यातून मिळणारा सर्वात मोठा धडा अत्यंत सकारात्मक आणि दिशादर्शक आहे. आपल्याकडे अभियांत्रिकी टॅलेंट आणि बुद्धिमत्तेची कोणतीही कमतरता नाही - किंबहुना आपण संपूर्ण जगाला सर्वोत्तम सीईओ आणि इंजिनियर्स दिले आहेत. आता गरज आहे ती आपल्या देशांतर्गत आयटी कंपन्यांनी कात टाकण्याची आणि जागतिक दर्जाची ‘डीप-टेक’ (Deep-tech) उत्पादने भारतातूनच विकसित करण्याची.पाच लाख कोटी रुपयांचा खरा प्रश्न हा नाही, की भारतीय टॅलेंट पुढील कर्सर बनवू शकेल की नाही; कारण त्यांनी ते आधीच सिद्ध केले आहे. खरा प्रश्न हा आहे, की भारतीय एंटरप्रायझेस आणि आयटी कंपन्या या नव्या एआय क्रांतीचे नेतृत्व करण्यासाठी किती वेगाने स्वतःची जागतिक उत्पादने बाजारात आणतील आणि तंत्रज्ञानाच्या या नव्या युगात आपला सुवर्ण ठसा कसा उमटवतील....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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