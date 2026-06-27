Premium|SpaceX IPO Valuation : स्पेसएक्सच्या विक्रमी आयपीओने अंतराळ अर्थव्यवस्थेच्या नव्या युगाला दिली गती

नव्याने आलेल्या स्पेसएक्सच्या आयपीओने भांडवली बाजारात अभूतपूर्व उत्सुकता निर्माण केली आहे. गुंतवणूकदारांनी दिलेली किंमत ही आधुनिक भांडवलशाहीतील अपेक्षा आणि विश्वास यांचे नवे रूप स्पष्ट करते. त्या पार्श्वभूमीवर स्पेसएक्सचे मूल्यांकन, एलॉन मस्क यांच्यावरील विश्वास आणि अंतराळ अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यातील शक्यता यांचा एकत्रित विचार करताना, हा आयपीओ आगामी औद्योगिक युगाची दिशा दर्शवणारा संकेत ठरतो.नव्याने आलेल्या स्पेसएक्सच्या आयपीओला प्रचंड मूल्यांकन मिळत आहे. ते केवळ एका कंपनीचे आर्थिक मूल्यांकन नसून, शेअर बाजाराच्या मूलभूत तत्त्वज्ञानाचेच एक ठळक उदाहरण मानता येते. शेअर बाजार ‘भविष्याकडे पाहून किंमत ठरवतो’ या तत्त्वाचे स्पष्ट प्रतिबिंब त्यात दिसत आहे. या उद्योगाची संपूर्ण परिसंस्था अद्याप उभी राहायची आहे; मात्र त्याची एक झलक दिसताच त्याला मोठे मूल्य दिले जात आहे.मीडिया अहवालांनुसार, स्पेसएक्सने अभूतपूर्व अशा ७५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा निधी उभारला. गुंतवणूकदारांनी त्यासाठी उपलब्ध शेअरच्या चार पट म्हणजे अडीचशे अब्ज डॉलर एवढ्या रकमेच्या बोली लावल्या होत्या. शेअरचे व्यवहार सुरू झाल्यावर त्यांचे एकूण मूल्यांकन एक लाख ७७ हजार कोटी डॉलर एवढे झाले. नंतर ते दोन लाख कोटी डॉलरपर्यंत गेले. या प्रक्रियेत एलॉन मस्क हे जगातील पहिले लक्षकोट्यधीश अर्थात ट्रिलियनियर ठरले.एखाद्या शेअरला चार पट मागणी येणे हे सामान्य आहे. उदाहरणार्थ, एका नाट्यगृहात शंभर आसने असतील; तर एखाद्या नाटकाची तिकिटे ४०० प्रेक्षकांनी मागणे असा त्याचा अर्थ होतो. स्पेसएक्सच्या शेअरला अशी मागणी आली होती. अर्थात ही जादा मागणी किंवा शेअरला मिळालेले मूल्य याहीपेक्षा, गुंतवणूकदारांचे मत महत्त्वाचे आहे. जगातील सर्वात मोठे संस्थात्मक गुंतवणूकदार, स्वायत्त फंड, पेन्शन मॅनेजर आणि किरकोळ गुंतवणूकदार या सर्वांचे मत असे होते, की स्पेसएक्सच्या शेअरचे मूल्यांकन एवढ्या असामान्य वरच्या पातळीवर जाऊनही ते अत्यंत योग्य आहे. त्यामुळे आयपीओपेक्षाही एक मजेदार प्रश्न उभा राहिला आहे..स्पेसएक्सला दोन लाख कोटी डॉलर एवढे मूल्यांकन मिळाले का, हा प्रश्न नाही; तर हा उद्योग उदयाला येण्यापूर्वीच गुंतवणूकदार त्याचे आताच, आताच्या स्थितीलाच मूल्यांकन करत आहेत, हा मूळ प्रश्न आहे. गुंतवणूकदार या कंपनीच्या पुढील आर्थिक कामगिरीसाठी हे पैसे मोजत आहेत की तिची एक झलक पाहून पैसे मोजत आहेत, हा प्रश्न आहे. या कंपनीचे तंत्रज्ञान, भविष्यातील संधी किंवा एलॉन मस्क यांच्यावरील असामान्य आत्मविश्वास यामुळे या शेअरला इतके मूल्यांकन मिळाले का, हा प्रश्न आहे. हा फरक महत्त्वाचा आहे; कारण स्पेसएक्सची कथा ही फक्त रॉकेटच्याही फार पलीकडे जाणारी आहे.जर गुंतवणूकदारांची कल्पना खरी ठरली तर स्पेसएक्स ही अंतराळ कंपनीपेक्षाही यशस्वी ठरेल. ती एका मोठ्या औद्योगिक परियंत्रणेचा पाया बनेल, ज्यात उपग्रहामार्फत दूरसंचार संपर्क, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधुनिक उत्पादन, रोबोटिक्स, सायबर सिक्युरिटी, संरक्षण असा त्या कंपनीचा आवाका असेल. त्यामुळे या कंपनीच्या स्वतःच्या ताळेबंदापेक्षाही फार मोठ्या आर्थिक संधी निर्माण होतील... अर्थात यामुळे पुढील अनेक प्रश्न निर्माण होतात.कंपनीच्या संस्थापकाच्या दूरदृष्टीला बाजार जास्त महत्त्व देत आहे; मात्र मूल्यांकनाचा प्रमुख मुद्दा हा जेव्हा एका व्यक्तीवरील विश्वास हा होतो तेव्हा पुढे काय होते? दूरसंचार संपर्क तसेच धोरणात्मक क्षमता यासाठी खासगी क्षेत्राने उभारलेल्या पायाभूत सुविधांवर सरकार विसंबून राहते तेव्हा काय होते? तसेच जेव्हा तंत्रज्ञानाचा प्रभाव काही लोकांच्या हाती एकवटतो तेव्हा सार्वजनिक संस्थांनी त्याला काय प्रतिसाद द्यावा? हे प्रश्न केवळ एलॉन मस्क यांच्या एकट्याच्याच बाबतीत नाहीत.सध्याचे बाजार मूल्यांकन कसे करतात? तंत्रज्ञानविषयक क्रांती अर्थव्यवस्थांना नवा आकार कसा देते? आणि सरकार तसेच नियमक संस्था या वेगानुसार बदलत आहेत का? या संदर्भातील हे प्रश्न आहेत. याचे उत्तर साधे आहे : चाचणी न केलेल्या कल्पना गुंतवणूकदार विकत घेत नाहीत.अंतराळयानांचे अर्थशास्त्र स्पेसएक्सने पुन्हा सुनिश्चित केले आहे. पुन्हा पुन्हा वापरता येणाऱ्या रॉकेटची व्यापारी व्यवहार्यता त्यांनी दाखवून दिली आहे. तसेच व्यापारी रॉकेटच्या उड्डाणातील प्रमुख कंपनी हे स्थान त्यांनी मिळवले आहे. त्यांनी जगातील सर्वात मोठे उपग्रह इंटरनेट जाळे स्टार लिंकमार्फत बनवले आहे. स्पेसएक्सने जगातील अनेक सरकारे तसेच संरक्षण संस्था यांच्याशी भागीदारी केली आहे. ही त्यांची कामगिरी सहज मोजता येण्यासारखी आहे, ते भविष्यातील अंदाज किंवा जाहिरातीमधील दावे नाहीत. अर्थात तरीही त्यामुळे दोन लाख कोटी अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त मूल्यांकनाचे ते समर्थन करूशकत नाहीत.कंपनीला सध्या मोठा महसूल मिळत आहे आणि वाढीसाठी कंपनी मोठ्या प्रमाणावर आक्रमकपणे गुंतवणूकही करत आहे. परंपरागत मूल्यांकनाच्या पद्धतीनुसार हा प्रश्न जरूर विचारात येईल, की आजची आर्थिक कामगिरी ही गुंतवणूकदार मोजू पाहत असलेल्या शेअरच्या मूल्यांकनाचे समर्थन करू शकते का? यातील विसंगती दिसत असूनही शेअरची मागणी कमी झालेली नाही. बाजार मूल्यांकन कशाप्रकारे करतो याच्या काही मजेदार गोष्टी समोर आल्या आहेत...गेली दोन दशके एलॉन मस्क यांनी व्यापारीदृष्ट्या अवास्तव अशा कल्पनांचा पाठपुरावा करणे आणि नंतर त्या प्रत्यक्षात आणणे यांचा विक्रम केला आहे. मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती, पुन्हा पुन्हा वापरता येणारी रॉकेट आणि खासगीरीत्या उभारलेले उपग्रह जाळे, या सर्व संकल्पनांकडे आधी लोकांनी शंकेने पाहिले होते; मात्र नंतर त्या सर्व गोष्टी व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाच्या झाल्या.बाजारांना तो इतिहास आठवतो, त्यामुळे गुंतवणूकदार स्पेसएक्सचे मूल्यांकन करताना फक्त त्याचा महसूल, संपत्ती किंवा अंदाजित रोख रकमेचा प्रवाह यावर भर देत नाहीत; तर या कंपनीने दाखवून दिलेली अंमलबजावणीची क्षमता याला ते महत्त्व देत आहेत. तसेच तंत्रज्ञानावर आधीच विश्वास दाखवणाऱ्या कंपनीच्या नेतृत्वाला गुंतवणूकदार पावती देत आहेत. हा फरक महत्त्वाचा आहे.बाजार नेहमीच भविष्यातील उत्पन्नाला मूल्यांकनात मोठे स्थान देतो; मात्र येथे आताचे काम दाखवून मिळालेल्या विश्वासार्हतेलादेखील गुंतवणूकदार महत्त्व देत आहेत, हे वेगळे आहे. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास चर्चेला वेगळे वळण मिळते. स्पेसएक्सच्या सध्याच्या मूल्यांकनापेक्षाही उदयाला येत असलेल्या बाजारपेठांमधील संधी साधण्याच्या अवस्थेत कंपनी आहे, असे गुंतवणूकदारांना वाटते का? हा मुख्य प्रश्न आहे. मस्क यांचे समर्थक कंपनीचा व्यवसायात ताकद असल्याचे सांगतात; मात्र या अपेक्षा आर्थिक वास्तवाच्या तुलनेत जास्त आहेत का, असे टीकाकार विचारतात. या दोन्ही बाजूंना पुरावे आहेत.जगातील सगळ्यात मोठे गुंतवणूकदार स्पेसएक्सला एक कंपनी म्हणून मूल्यांकन देत नाहीत; तर त्यांच्या आर्थिक भविष्यांचे मूल्यांकन करण्याचा तो प्रयत्न आहे. हे योग्य असेल तर खरी गुंतवणूक कथा ही केवळ उपग्रह संपर्क किंवा रॉकेट उड्डाण याही पलीकडे आहे. स्पेसएक्स आता नवी उद्योग पुरवठा साखळी आणि विकसित तंत्रज्ञान यांचा एकखांबी तंबू आहे, ही शक्यता त्यामागे आहे. इतिहास सांगतो, की औद्योगिक क्रांती होत असताना लोकांसमोर असलेला त्याचा संस्थापक हा खरा मुद्दा नाही; तर त्या क्रांतीभोवती निर्माण होणारी विस्तृत आर्थिक परीयंत्रणा हा मुख्य मुद्दा आहे.१८४८ मध्ये सोन्याचा शोध लागला तेव्हा हजारो लोक त्या खाणींच्या शोधात गेले. तेव्हा खाणकाम करणारे लोक चर्चेत होते; मात्र काही लोकांनी सोन्याचा शोध न घेता खाणकामाचे साहित्य, टिकाऊ बूट विकले. त्यांनी पुरवठा जाळे, रेल्वे, रस्ते तयार केले. या सोने शोधाला अर्थपुरवठा केला, बँका उघडल्या, सोन्याच्या शोधाला साह्य म्हणून त्यांनी ही सारी परियंत्रणा तयार केली. रेल्वे क्रांतीमुळेही पोलाद आणि उत्पादन क्षेत्राचे रेल्वेएवढेच परिवर्तन झाले. इंटरनेटमुळेही अर्थ, जाहिरात, साठवणूक, दळणवळण, संपर्क, करमणूक या क्षेत्रातही फेररचना झाली. व्यापारी रॉकेट उड्डाण या क्षेत्राचीही पुढील मार्गक्रमणा अशीच झाली पाहिजे.प्रत्येक यशस्वी रॉकेट उड्डाणाने आधुनिक सामग्री, विशेष उत्पादन, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, एआय, सायबर सिक्युरिटी, उपग्रह तंत्रज्ञान यांची मागणी वाढली पाहिजे. कमी खर्चातील रॉकेट उड्डाणामुळे नवीन व्यवसायाच्या परियंत्रणा व्यवहार्य ठरतील. यातून निर्माण होणाऱ्या उद्याच्या यशस्वी कंपन्या या कधीच रॉकेट उड्डाण करणार नाहीत. कदाचित त्या कंपन्या उपग्रहांसाठी चिप्स किंवा स्वतंत्र रोबोटिक यंत्रणा करतील, अंतराळातील संपर्क सुनिश्चित करतील, उपग्रहातून पृथ्वीच्या केलेल्या निरीक्षणाच्या तपशिलावर प्रक्रिया करतील... अंतराळ अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सर्व कंपन्या यशस्वी होतील, हा मुद्दा नाही. प्रत्येक तांत्रिक क्रांतीने काही असामान्य नवकल्पनांना जन्म दिला आहे. त्याचबरोबर काही अपयशही त्यातून निर्माण झाले. येथे गुंतवणूकदार केवळ एका कंपनीच्या मूल्यांकनाचा प्रयत्न करत नसून भविष्यातील आर्थिक परियंत्रणेचे मूल्यांकन ते करत आहेत. त्यामुळे बाजारांनी या कंपनीच्या भविष्यानुसार त्याचे योग्य मूल्यांकन केले आहे की नाही, हा प्रश्न उरतोच; मात्र गुंतवणूकदार योग्य असतील तर स्पेसएक्स आयपीओचे दीर्घकालीन महत्त्व, त्यातून उभ्या केलेल्या भांडवलावरून किंवा एलॉन मस्क यांच्यासाठी कंपनीने निर्माण केलेल्या संपत्तीतून मोजले जाणार नाही. तर, त्याने अन्य उद्योगांना किती गती दिली, किती व्यवसाय वाढ दिली आणि त्याच्याभोवती किती आर्थिक परियंत्रणा उभी राहिली यावरून ते मोजले जाईल. कुठल्याही मूल्यांकनाच्या आदर्श उत्तर संचामुळे जे उत्तर मिळणार नाही, ते आपल्याला यामुळे गवसेल.स्पेसएक्सची कथा फक्त रॉकेट उड्डाण, मूल्यांकन आणि विक्रमी आयपीओ एवढ्यावरच संपली तरीही ते आताच्या काळातील सर्वात यशस्वी बिझनेस मॉडेल ठरेल; पण तसे नाही. असामान्य तांत्रिक क्षमता, बाजारपेठेवरील प्रभाव, आर्थिक साधनसंपत्ती ही मोजक्या व्यक्तींच्या भोवती आणि संघटनांच्या भोवती गोळा होते तेव्हा काय होते, हा प्रश्न आहे.एलॉन मस्क यांच्यावर विश्वास ठेवण्यास गुंतवणूकदार का तयार आहेत, याचे उत्तर त्यांच्या कारकिर्दीतून मिळते. बाजारांनी त्यांना याबद्दल गौरवले. सरकार अधिकाधिक प्रमाणात अवलंबून राहिले; मात्र त्यातच धोरणांची व्यापक आव्हाने उभी राहतात. एलॉन मस्क हे आर्थिक बाजारपेठेवर प्रभाव टाकू शकतील, हे त्यांच्या अलीकडच्या विधानांमधून दिसून येते. टेस्लाला निधी पुरवण्यासंदर्भातील त्यांची विधाने, बिटकॉइन आणि डॉजकॉइन या संदर्भातील त्यांच्या विधानांमुळे गुंतवणूकदारांच्या भावना अन् शेअर मूल्यांकनाबाबत अनेक चढउतार आले. त्यातून त्यांचा प्रभावच दिसून आला आणि आज तो आर्थिक बाजारांच्याही पलीकडे जात आहे. अर्थात हा युक्तिवाद आजही नवकल्पना किंवा उद्योजकांचे यश याच्याविरुद्ध नाही. उलट या उद्योजकांनी अनेकदा सरकारपेक्षाही चांगली कामगिरी करून दाखवली आहे; मात्र या यशासोबत येणाऱ्या जबाबदाऱ्यांचेही भान राहायला हवे.अशा प्रकारचे आधुनिक आणि संवेदनशील तंत्रज्ञान हे आर्थिक विकास आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांच्याशी निगडित राहिल्यास ते फक्त धोरण किंवा नियम यांचा विषय राहत नाही; तर त्यात जबाबदारी, उत्तरदायित्व आणि संस्थात्मक सज्जताही असायला हवी. कारण गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवणाऱ्या संस्थापकांना बाजार महत्त्व देतो; पण असा कोणताही संस्थापक कायम नेतृत्व करू शकत नाही. नेतृत्वातील संक्रमणामुळे जगातील अनेक प्रमुख कंपन्यांचा चेहरामोहरा बदलला आहे. त्यामुळे या संस्थापकांचीदेखील व्यवस्थित छाननी होणेगरजेचे आहे. एलॉन मस्क या यशाला पात्र आहेत का किंवा स्पेसएक्स ही एवढ्या मूल्यांकनाला पात्र आहे का? हे मुख्य प्रश्न नाहीत. त्यांची उत्तरे अंतिमतः काळच देईल. सगळ्यात तातडीचा प्रश्न म्हणजे, गुंतवणूकदारांना अपेक्षित असलेले जग येत असताना सरकार आणि सार्वजनिक संस्था त्यासाठी सज्ज होत आहेत का? जर बाजार चुकीचा असेल तर मूल्यांकन त्यानुसार बदलले जाईल. जर बाजार योग्य असेल त्याचे परिणाम आर्थिक परताव्यापेक्षाही मोठे असतील. भविष्यात संधी भरपूर असतील; पण त्यासोबत ही जबाबदारीदेखील असेल. नवकल्पनांमुळे सार्वजनिक हित आणि आर्थिक यश साधले जाईल का, हे त्यातून पाहावे लागेल.तांत्रिक प्रगती ही नेहमीच नियमांच्या खूप पुढे असते. त्यामुळे सरकारने याचे मूक प्रेक्षक बनणे किंवा विनाकारण अडथळे आणणे, या दोन्ही गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. नवकल्पनांचा वेग मंदावू नये, हे सरकारने पाहिले पाहिजेच; पण त्याच्याभोवती उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्था उभारल्या पाहिजेत आणि तेथे पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सार्वजनिक विश्वासही आणला पाहिजे. स्पेसएक्सचा आयपीओ अनेक कारणांसाठी ओळखला जाईल; पण भविष्यात तांत्रिक क्षमता हे मुख्य आव्हान नसेल तर, संस्थात्मक क्षमता हा मूळ मुद्दा असेल. नवकल्पनांनी यापूर्वीच वेग घेतला आहे. या वेगाशी प्रशासनाला मेळ घालता येईल का, हा आता प्रश्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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