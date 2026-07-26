Premium|Spain FIFA World Cup Victory : विजय स्पॅनिश तरुणाईचा...

ब्रह्मानंद शंखवाळकर - saptrang@esakal.comस्पेनने अर्जेंटिनाभोवती पकड घट्ट केल्यानंतर दक्षिण अमेरिकन संघातील खेळाडू संयम गमावू लागले. खुद्द मेस्सीही निराश भासला. स्पेनविरुद्ध काही मिनिटांचा अपवाद वगळता मेस्सी प्रभावी वाटलाच नाही. या दिग्गज फुटबॉलपटूस नशिबाचीही साथ लाभली नाही. स्पॅनिश संघाने मधमाश्यांप्रमाणे तुटून पडावे अशाप्रकारे अर्जेंटिनावर हल्ला चढविला, यामुळे मेस्सीचा संघ हताश बनला. एकवेळ स्पेनने असे आक्रमण केले, की फक्त गोलरक्षक वगळता त्यांचे सारे खेळाडू अर्जेंटिनाच्या गोलक्षेत्रात होते. त्या वेळचा त्यांचा वेग अचाट होता.स्पेनने तब्बल सोळा वर्षांनंतर विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत बाजी मारली. २०१० मध्ये त्यांनी सर्वप्रथम जगज्जेतेपद मिळविले, त्यानंतर आता २०२६ मध्ये. मधल्या काळात तीन वेळा त्यांना उपांत्य फेरीही गाठण्यात अपयश आले. या वेळच्या विश्वकरंडक स्पर्धेत स्पॅनिश संघाने उपांत्य फेरीपासून कामगिरी कमालीची उंचावली. अंतिम लढतीत अर्जेंटिनावर पूर्ण वर्चस्व राखत अतिरिक्त वेळेत विश्वकरंडकावर दुसऱ्यांदा नाव कोरले. मला आठवतं, २००२ मध्ये दक्षिण कोरिया-जपानमध्ये झालेल्या विश्वकरंडकात स्पेनने उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत मजल मारली. तेव्हा मी त्यांचा खेळ प्रत्यक्ष पाहिला होता. त्यांच्या फुटबॉल शैलीने लक्ष वेधले होते, मात्र तेव्हा मला त्यांच्या संघात जबाबदारीने खेळणारा, हमखास गोल करणारा खेळाडू दिसला नव्हता. चार वर्षांपूर्वी २०२२ मध्ये कतारमधील विश्वकरंडक स्पर्धेत मी स्पेनचा खेळ प्रत्यक्ष पाहिला होता, पण तेव्हाही संघ चांगला तुल्यबळ असूनही त्यांनी मला प्रभावित केले नव्हते. ते महत्त्वाच्या फिनिशिंग टचमध्ये कमजोर ठरत होते. कतारमध्ये मी स्पेनचा जर्मनीविरुद्धचा सामना पाहिला होता, त्या वेळी गोल करण्याची संधी असूनही त्यांना अचूक नेम साधणे शक्य झाले नव्हते. ते सततपणे चेंडूवर वर्चस्व राखत होते, पण निर्णायक टप्प्यावर कच खात होते. त्यानंतर आठ वर्षांनी ते आता जगज्जेते बनले. सोळा वर्षांपूर्वी, दक्षिण आफ्रिकेत त्यांनी आंद्रेस इनिएस्ता याने अतिरिक्त वेळेत केलेल्या गोलमुळे अंतिम लढतीत नेदरलँडला हरविले होते. मात्र नंतरच्या काळात स्पॅनिश फुटबॉलला लौकिकास साजेसा खेळ करता आला नाही. त्यांच्या सुदैवाने संघात लामिन यमाल आला आणि स्पॅनिश खेळ प्रभावी ठरू लागला. त्यांची आक्रमणे जास्त परिणामाकारक ठरू लागली. तो स्पॅनिश फुटबॉलमधील धुरंधर आहे..Premium|The Active Side of Infinity : माया संस्कृतीच्या गूढ विचारांतून गुंतवणूक आणि जीवनदृष्टीचा नवा अर्थ .यमालचे अष्टपैलू योगदानस्पेनच्या विश्वकरंडक विजेत्या वाटचालीत मला आक्रमणातील लामिन यमाल या १९ वर्षीय प्रतिभावान फुटबॉलपटूने खूपच प्रभावित केले. स्पॅनिश आक्रमणे धारदार बनविण्यात या युवा दमाच्या खेळाडूने अष्टपैलू योगदान दिले आहे. या गुणवान फुटबॉलपटूने प्रशिक्षकाचे नियोजन मैदानावर तंतोतंत उतरविले. यमाल संघात नसता तर स्पेनचा संघ विश्वकरंडक जिंकू शकला असता का याबाबत मी साशंक आहे. यमालने खूपच कमी वयात मोठी झेप घेतली आहे. दोन वर्षांपूर्वी स्पेनने युरोपिअन अजिंक्यपद पटकावले, तेव्हा यमाल १७ वर्षांचा होता, पण त्या वेळचा अनुभव त्याच्यासाठी महत्त्वाचा ठरला. आता या वेळच्या विश्वकरंडकात तो अधिक परिपक्वपणे स्पेनचे आक्रमण यशस्वीपणे सांभाळू शकला. त्याने दोन वर्षांच्या कालावधीत स्वतःला सिद्ध करताना क्षमता प्रदर्शित केली आहे. संघातील एक धोकादायक खेळाडू प्रतिस्पर्ध्यांचे नुकसान करू शकतो, नेमके हेच काम यमाल करताना दिसतो.सूर गवसलाच नाही...विश्वकरंडक स्पर्धेत या वेळेसही अंतिम सामना अतिरिक्त वेळेत गेला आणि बदली खेळाडू फेरान टोरेस याच्या गोलमुळे स्पॅनिश संघाने महान फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी याच्या स्वप्नांचा चुराडा केला. २०२२ प्रमाणे दक्षिण अमेरिकन देशाने या वेळेसही जगज्जेतेपद पटकावले असते, तर कर्णधार या नात्याने मेस्सीला आगळा बहुमान प्राप्त झाला असता. मात्र अंतिम सामन्यात स्पॅनिश मार्गदर्शक लुईस दे ला फुएन्ते यांचे डावपेच वरचढ ठरले. स्पेनच्या संघात मला अप्रतिम समन्वय दिसला. हा संघ कोणा एका खेळाडूवर पूर्णपणे विसंबून नव्हता. संघातील प्रत्येक खेळाडू आपली जबाबदारी चोख पार पाडताना दिसत होते, त्यामुळे उपांत्य लढतीपर्यंत सलगपणे जिंकलेल्या अर्जेंटिनाच्या संघाला अखेरपर्यंत सूर गवसलाच नाही. स्पेनने उपांत्य फेरीत फ्रान्सविरुद्ध केलेला प्रेक्षणीय खेळ पाहिल्यानंतर मी खूणगाठ बांधली होती, की हा संघ अंतिम लढतीत अर्जेंटिनाला सतावणार आणि नेमके तसेच झाले. मेस्सीला पूर्ण मोकळीक देण्याइतका स्पॅनिश संघ मूर्ख नाही हे मला पटले होते. स्पॅनिश संघात दमदार खेळ करणारा यमाल आहे आणि हा संघ चेंडूवर नियंत्रण राखण्यात पटाईत आहे, त्यामुळे अर्जेंटिनाला अंतिम सामना खडतर ठरणार हे भाकीत मी केले होते. कारण, स्पेनच्या नियंत्रणातील चेंडूवर ताबा मिळवून प्रतिस्पर्धी गोलक्षेत्रात मुसंडी मारणे कठीणच होते. स्पेनचा या वेळच्या विश्वकरंडकातील खेळ पाहून मला हमखास दंश करणाऱ्या विंचूची आठवण झाली..स्पॅनिश तरुणाईचे हल्लेविश्वकरंडक सुरू होण्यापूर्वी मी स्पेनचा पाठीराखा नव्हतो ही बाब कबूल करतो. अर्जेंटिनाचा मी चाहता होतो. बाद फेरीतील सामने त्यांनी संघर्षानंतर जिंकले. अंतिम फेरीपर्यंत ते स्पर्धेत सलगपणे जिंकले होते. उपांत्यपूर्व व उपांत्य लढतीत त्यांनी अखेरच्या टप्प्यात प्रतिस्पर्ध्यांवर जबरदस्त पलटवार करत आगेकूच राखली होती. सहावा विश्वकरंडक खेळताना मेस्सीने पुन्हा एकदा महानता प्रदर्शित केली. स्पेनने अर्जेंटिनाभोवती पकड घट्ट केल्यानंतर दक्षिण अमेरिकन संघातील खेळाडू संयम गमावू लागले. खुद्द मेस्सीही काही वेळा मला निराश भासला. स्पेनविरुद्ध काही मिनिटांचा अपवाद वगळता मला मेस्सी प्रभावी वाटलाच नाही. या दिग्गज फुटबॉलपटूस नशिबाचीही साथ लाभली नाही. स्पॅनिश संघाने मधमाश्यांप्रमाणे तुटून पडावे अशाप्रकारे अर्जेंटिनावर हल्ला चढविला, यामुळे मेस्सीचा संघ हताश बनला. एकवेळ स्पेनने असे आक्रमण केले, की फक्त गोलरक्षक वगळता त्यांचे सारे खेळाडू अर्जेंटिनाच्या गोलक्षेत्रात होते. त्या वेळचा त्यांचा वेग अचाट होता. स्पॅनिश संघाच्या प्रतिहल्ल्याची ही एक झलक होती. अशाप्रकारे प्रतिहल्ले परतावून लावताना अर्जेंटिनाचा संघ जेरीस आला, तेथे ते अर्धी लढाई हरले. अर्जेंटिना संघातील खेळाडूंच्या वयाबाबत बोलले जाते ते खरे आहे, तुलनेत स्पॅनिश संघ तरुण होता.इंग्लंडची मोठी चूकस्पेनने स्पर्धेत सर्जनशील खेळाने छाप पाडली. यामध्ये यमाल होताच, मला आणखी एक खेळाडू भावला तो म्हणजे निको विल्यम्स. अंतिम लढतीतील निर्णायक गोल या बदली खेळाडूच्या साह्यामुळे (असिस्ट) झाला. तो गोल होण्यापूर्वीपर्यंत अर्जेंटिनाचा गोलरक्षक एमिलियानो मार्टिनेझ स्पॅनिश आक्रमणांना भारी ठरला होता, मात्र महत्त्वपू्र्ण गोलवेळी विल्यम्सच्या कल्पकतेमुळेच एमिलियानोची एकाग्रता भंगली आणि फेरान टोरेसने स्पेनच्या जगज्जेतेपदावर शिक्कामोर्तब केले.या वेळी चेंडू एमिलियानो याच्या दृष्टिपथात राहणार नाही अशा हुशारीने कोन साधत विल्यम्सने हेडिंगद्वारे चेंडूला टोरेसची दिशा दाखविली. विल्यम्सने स्वतः हेडरद्वारे गोलनेटचे लक्ष्य साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तर मार्टिनेझला चेंडू अडविणे शक्य होते, पण विल्यम्सने तसे अजिबात केले नाही. स्पेन संघातील तरुण खेळाडूंव्यतिरिक्त विश्वकरंडकात इंग्लंडच्या बुकायो साका याने माझे लक्ष वेधले. तिसऱ्या क्रमांकाच्या लढतीत त्याने हॅटट्रिक साधली, पण संपूर्ण स्पर्धेत इंग्लंडच्या संघ व्यवस्थापनाने या गुणवान फुटबॉलपटूचा अपेक्षित वापर केला नाही. इंग्लंडची ही मोठी चूक ठरली असे मला वाटते..गुणवत्ता महत्त्वाचीमी स्वतः गोलरक्षक असल्याने स्पर्धेतील गोलरक्षकांच्या कामगिरीचे विश्लेषण करता, केपे व्हेर्दे या लहान देशातील संघाचा चाळीस वर्षीय गोलरक्षक व्होझिन्हा याने माझ्यावर गारुड केले. या वयात त्याने प्रदर्शित केलेली एकाग्रता, तसेच चापल्य अफलातून ठरले. भन्नाट गोलरक्षणामुळे माझा त्याला कडकडीत सलाम. स्पर्धेत फक्त एकच गोल स्वीकारलेला स्पेनचा उनाई सिमोन, अर्जेंटिनाचा एमिलियानो मार्टिनेझ, तसेच इंग्लंडचा जॉर्डन पिकफोर्ड हे गोलरक्षक खूपच लक्षवेधी ठरले, तरीही माझ्या मते व्होझिन्हा हाच स्पर्धेतील सर्वोत्तम गोलरक्षक होता. पश्चिम आफ्रिकेतील द्वीपदेश असलेल्या केप व्हेर्दे संघाची ही पहिलीच विश्वकरंडक स्पर्धा. या देशाचे लहान आकारमान, तेथील पाच लाखांच्या आसपास लोकसंख्या आदींची खूप चर्चा झाली. माझ्या मते देश-प्रदेशाच्या आकारमानाऐवजी तेथील गुणवत्ता महत्त्वाची असते. चीन, भारत हे मोठ्या लोकसंख्येचे देश, पण विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी पात्र ठरू शकत नाही. केपे व्हेर्देच्या विश्वकरंडकातील असामान्य कामगिरीत मला तेथील फुटबॉलविषयक आनुवांशिक घटक महत्त्वाचे वाटतात.पुढचा काळ तरुणाईचाचया वेळची विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धा संपली, आता वेध लागलेत ते २०३० मधील स्पर्धेेचे. मला वाटते, आगामी विश्वकरंडक स्पर्धा निश्चितच नव्या दमाच्या फुटबॉलपटूंची असेल. स्पेनच्या लामिन यमालने झलक प्रदर्शित केलेलीच आहे. आणखी युवा उदयोन्मुख फुटबॉलपटू येतील आणि प्रकाशमान होतील, हा माझा दृढविश्वास आहे. या वेळच्या विश्वकरंडकात खेळलेले चाळिशीतील फुटबॉलपटू पुन्हा मैदानावर दिसतील का, याबाबत मी ठोसपणे दावा करू शकत नाही. वयाच्या ३९व्या वर्षीही लिओनेल मेस्सी या दिग्गज फुटबॉलने बहारदार खेळ करताना प्रतिस्पर्धी संघाला धडकी भरवली. संघाचा भार आपल्या खांद्यावर समर्थपणे पेलला. काही का असेना, २०३० मधील विश्वकरंडक स्पर्धा निश्चितच नव्या पिढीची आणि तरुण सळसळत्या रक्ताची असेल, हे माझे ठाम मत आहे.(शब्दांकन : किशोर पेटकर)( लेखक हे भारताचे एक महान माजी फुटबॉल गोलरक्षक आणि राष्ट्रीय संघाचे माजी कर्णधार आहेत. भारताच्या सर्वोत्तम गोलरक्षकांपैकी एक म्हणून त्यांची ओळख असून, त्यांना प्रतिष्ठित पद्मश्री (२०२२) आणि अर्जुन पुरस्कार (१९९७) प्रदान करण्यात आला आहे ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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