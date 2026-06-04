Premium|Special Children Art : चित्रकलेतून उमलते विशेष मुलांचे निरागस भावविश्व

अरविंद हाटे - arvindhate@yahoo.comविशेष गरजा असलेली मतिमंद आणि गतिमंद मुले म्हणजे समाजातील अत्यंत संवेदनशील अन् निरागस घटक... अनेकदा शब्दांतून भावना व्यक्त करणे त्यांना कठीण जाते. मात्र, रंग, रेषा आणि आकृत्यांच्या माध्यमातून ती सहजपणे स्वतःचे भावविश्व मांडतात. म्हणूनच चित्रकला ही त्यांच्यासाठी केवळ कला नसून संवादाचे, आत्मअभिव्यक्तीचे आणि आनंदाचे प्रभावी माध्यम ठरते. मानवाच्या भावना, विचार आणि कल्पनाशक्ती व्यक्त करण्यासाठी कला हे प्राचीन काळापासून महत्त्वाचे माध्यम राहिले आहे. विशेषतः चित्रकला मनातील भावना थेट व्यक्त करते. या मुलांच्या चित्रांमध्ये निरागसता, संवेदनशीलता, कल्पनाशक्ती आणि त्यांच्या अंतर्मनातील भावविश्व अत्यंत हृदयस्पर्शीपणे उमटताना दिसते.अनेकदा अशी मुले आपली भावना शब्दांत सांगू शकत नाहीत. आनंद, भीती, एकटेपणा, प्रेम, उत्सुकता किंवा अस्वस्थता त्यांचे चित्र व्यक्त करतात. रंगीबेरंगी आकाश, फुलपाखरू, घर किंवा आई-वडिलांचे चित्र त्यांच्या अंतर्मनाची झलक दाखवते. तांत्रिक परिपक्वतेपेक्षा त्यांच्या चित्रांमध्ये निरागसता, स्वच्छता आणि प्रामाणिक भावना दिसतात. मतिमंद व गतिमंद मुलांचे शिकणे आणि संवाद वेगळ्या पद्धतीने होतो. त्यांच्यात भावनांचे, स्वप्नांचे आणि कल्पनाशक्तीचे विशाल विश्व असते आणि ते व्यक्त करण्यासाठी चित्रकला अत्यंत उपयुक्त आहे..Premium|Passive Euthanasia India : काय आहे 'लिव्हिंग विल'? असाध्य आजारात वेदनादायी जगण्यापेक्षा सन्मानाने मृत्यू निवडण्याची प्रक्रिया आता झाली सोपी.अशा विशेष गरजा असलेल्या व्यक्तींसाठी १९९१ मध्ये ओम क्रिएशन्स ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली. विशेष गरजा असलेल्या व्यक्तींना विविध कौशल्यांनी सशक्त करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्याच्या दृढ भूमिकेवर ही संस्था उभी आहे. अशा व्यक्तींना कौशल्यविकासाच्या माध्यमातून समाजात स्वतःचा हक्क आणि सन्मानाचे स्थान मिळवून देण्याच्या ध्येयाने संस्थेचा प्रवास पुढे सुरू राहिला. गेल्या तीन दशकांत ट्रस्टने १०० हून अधिक यशोगाथा घडवल्या आहेत. ‘ट्रायसोमी २१’ (Trisomy २१) हा ‘ओम क्रिएशन्स ट्रस्ट’चा एक संवेदनशील उपक्रम आहे. विशेष गरजा असलेल्या तरुण कलाकारांना केवळ ओळखीची लेबले नव्हे, तर सन्मानाची जागा; मौन नव्हे, तर ओळख आणि मर्यादा नव्हे, तर स्वावलंबनाची नवी दिशा देण्याच्या ध्येयातून हा उपक्रम आकाराला आला आहे. त्याअंतर्गत अशा विशेष मुलांच्या एका अविस्मरणीय कलाकृतींचे प्रदर्शन २४ मेपासून वरळीतील आर्ट अँड सोल आर्ट गॅलरीत भरवण्यात आले आहे. ओम क्रिएशन्स ट्रस्टच्या संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय विश्वस्त डॉ. राधिके खन्ना व आर्ट अँड सोल आर्ट गॅलरीच्या संचालिका तराना यांच्या सौजन्याने भरवण्यात आलेले हे प्रदर्शन ६ जूनपर्यंत खुले असणार आहे. ओम क्रिएशन्स ट्रस्टच्या आर्थिक सहाय्यासाठी प्रभाकर कोलते, सुधीर पटवर्धन, वसंत सोनवणी, प्रतिमा वैद्य, सुहास बहुळकर, शोभना गोडबोले, अरविंद हाटे, शिरीष मिटबावकर, विप्ता कापडिया, प्रतिभा वाघ, डॉ. राधिके खन्ना, राहुल राय, चित्रा वैद्य, अनुराधा ठाकूर, भारती कपाडिया, नयनजीत निकम, अविनाश दुरशेतवार, अश्विनी काटकर इत्यादी नामांकित चित्रकारांच्या कलाकृती विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर ओम क्रिएशन्स ट्रस्टच्या विशेष मुला-मुलींच्या कलाकृतीही प्रदर्शनात विक्रीसाठी मांडण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या कलाकृतींतून त्यांच्या समृद्ध आंतरिक भावविश्वाचा प्रत्यय येतो. रंगांची मुक्त आणि स्वैर उधळण, तसेच रेषा, छटा, पोत आणि अवकाश यांच्या सुरेख मिलाफातून व्यक्त होणारी त्यांची निरागसता पाहणाऱ्याला एका वेगळ्याच भावविश्वात घेऊन जाते.मुलांच्या कलाकृती अनुभवताना त्यांच्या निरागस भावभावनांचे एक एक पटल अलगद उलगडत जाते. प्रत्येक कलाकृती आस्वादकाशी एक स्वतंत्र आणि भावस्पर्शी संवाद साधते. त्यांच्या आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्तीला मनापासून दाद द्यावीशी वाटते आणि नकळत प्रश्न पडतो, कुठून येते त्यांच्यात ही अभिव्यक्ती, या संवेदनांची ही विलक्षण ऊर्जा?प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी उपस्थित प्रेक्षकांचे स्वागत एका विशेष मुलीने अत्यंत आत्मविश्वासाने केले. तिच्या बोलण्यात कुठेही अडखळणे नव्हते, संकोच नव्हता. तिचे प्रभावी भाषण ऐकून उपस्थित सर्वजण अक्षरशः अचंबित झाले होते. तिच्यातील हा आत्मविश्वास आणि अभिव्यक्ती घडवण्यात ओम क्रिएशन्स ट्रस्टचा मोठा वाटा असल्याचे प्रकर्षाने जाणवले.प्रदर्शन पाहून विचारांच्या अवकाशात हरवलेलो असताना तीच मुलगी तिच्या पालकांसह बाहेर दिसली. थोडा वेळ थांबून त्यांच्याशी संवाद साधला. बोलता बोलता त्यांच्या अंतर्मनातील वेदना नकळत शब्दांत उमटली : ‘सर, तिच्या चित्रकलेबद्दल आपण सगळेच भरभरून बोलतो, तिच्यातील आत्मविश्वास आणि ऊर्जा पाहून कौतुक करतो; पण एक विचार कायम मनाला ठेच देतो - आमच्यानंतर हिची देखभाल, हिचा सांभाळ आणि संगोपन कोण करणार?’ हा प्रश्न केवळ त्या पालकांचा नव्हता; तो समाजाच्या संवेदनशीलतेसमोर उभा राहणारा एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न होता..चित्रकला विशेष मुलांसाठी केवळ एक कला न राहता उपचारसदृश माध्यम ठरते. चित्र रेखाटताना हातांच्या सूक्ष्म हालचालींना चालना देऊन ते त्यांच्या मोटर कौशल्यांना बळ देतात. रंगांशी खेळताना त्यांची एकाग्रता वाढते. मनालाही एक प्रकारची शांतता लाभते.रंगांच्या माध्यमातून स्वतःच्या भावना व्यक्त करताना आणि स्वतःची कलाकृती साकारताना त्यांच्या आत्मविश्वासात लक्षणीय वाढ होत जाते. ‘मीही काहीतरी सुंदर निर्माण करू शकतो’ अशी जाणीव त्यांच्यात सकारात्मक ओळख निर्माण करते आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला नवी दिशा देते. चित्रकला त्यांच्यासाठी केवळ अभिव्यक्तीचे साधन राहत नाही, तर आत्मविश्वास, आनंद आणि स्वावलंबनाचा एक महत्त्वाचा आधार बनते. शिक्षक, पालक आणि समाजाने त्यांच्या कलाकृतींकडे दया नव्हे, तर आदर आणि प्रोत्साहनाने बघावे. त्यांच्या छोट्या प्रयत्नांचेही कौतुक केल्यास त्यांच्या चेहऱ्यावर उमटणारे हास्य आणि प्रेरणा अमूल्य असते. प्रदर्शने, स्पर्धा आणि कार्यशाळा देऊन त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्यास त्यांच्या सुप्त कलागुणांना वाटचाल दिसते. त्यांच्या चित्रांमधून प्रेम, साधेपणा आणि संवेदनशीलतेसह कधी कधी एकटेपणा, भीती किंवा असुरक्षिततेसारख्या भावनाही समोर येतात आणि मानसशास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार या चित्रांमधून त्यांच्या भावनात्मक अवस्थेचा अंदाज करता येतो. म्हणूनच विशेष मुलांच्या चित्रकलेचा उपयोग फक्त कलाविकासापुरता मर्यादित न ठेवता त्यांच्या भावनिक समज आणि साक्षरतेसाठीही करावा. चित्रकला ही या मुलांसाठी उपचारपद्धतीसारखीही कार्य करते. आज अनेक विशेष शाळा आणि पुनर्वसन केंद्रांमध्ये आर्ट थेरपी (Art Therapy) म्हणजेच कला-उपचारपद्धतीचा वापर केला जातो. चित्र रंगवताना मुलांच्या मनातील ताण कमी होतो, चिडचिड कमी होते आणि मन शांत होते. काही मुले बोलून व्यक्त होऊ शकत नसली, तरी कलेमधून त्या आपल्या भावना स्पष्ट करतात. म्हणून कोणतीही कला त्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. अशा मुलांच्या चित्रकलेमध्ये समाजासाठी शिकवण आहे : प्रत्येकाची अभिव्यक्ती वेगळी असते आणि ती आदराने पाहावी. दोषांऐवजी भावनेत डोकावले तर आपली दृष्टी विस्तीर्ण होते आणि आपण माणूस ओळखतो. कला विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी उपचारासारखी आहे - ती त्यांना सुरक्षित अवकाश देते जिथे भीती, स्पर्धा किंवा अपेक्षा नसतात. त्यांच्या साध्या रेषा, रंग आणि आकारांमागे आनंद, गोंधळ, असुरक्षितता किंवा आशा यांसारख्या अनुभवांची खोल जाण होते. अशा चित्रकलेसमोर सहानुभूतीपेक्षा आदर ठेवला पाहिजे..Premium|Tribal democracy story : ज्यांना लिहिता-वाचता येत नाही, त्यांच्या रक्तात संविधान कसं भिनलं? आदिवासींच्या संघर्षातून उलगडलेली लोकशाहीची एक अनोखी गोष्ट.मतिमंद व गतिमंद मुलांची चित्रकला आपल्याला एक महत्त्वाचा संदेश देते - भावना व्यक्त करण्यासाठी शब्दांची गरज नसते... कधी कधी एक साधी रेषाही मनातील संपूर्ण विश्व सांगून जाते. अखेर, मतिमंद आणि गतिमंद मुलांची चित्रकला ही त्यांच्या अंतर्मनातील प्रकाशरेषा आहे. त्या रेषांमध्ये कधी अस्पष्टता असते, कधी धाडस असते, कधी कोमलता असते, कधी निखळ आनंद असतो. आपण त्या रेषा फक्त पाहायच्या नसतात, तर ऐकायच्या असतात. कारण त्या रेषा बोलतात - कधी हळूच, कधी ठामपणे, तर कधी अश्रूंमधून... आणि जेव्हा आपण त्या समजून घेतो, तेव्हा आपल्याला फक्त त्यांची चित्रकला नव्हे, तर त्यांचे संपूर्ण जीवन अधिक जवळून जाणवते. ओम क्रिएशन्स ट्रस्ट अभिमानाने ‘आर्ट ट्रायसोमी २१’ हे अर्थपूर्ण चॅरिटी प्रदर्शन सादर करत आहे. कला आणि सामाजिक बांधिलकी यांचा सुंदर संगम घडवणारे हे प्रदर्शन केवळ सर्जनशीलतेचे प्रदर्शन नसून, समाजात सकारात्मक बदल घडवून अनेकांचे जीवन समृद्ध करण्याचा सामूहिक प्रयत्न आहे. १९९१ पासून ओम क्रिएशन्स ट्रस्ट बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तींना कौशल्यविकास, सर्जनशील अभिव्यक्ती आणि सन्मानाने जगण्याच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्याने कार्यरत आहे. या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून कर्जतमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या त्यांच्या दीर्घकालीन निवासी प्रकल्प ‘OM ABODE’ला अधिक बळकटी देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या विशेष प्रदर्शनामध्ये अनेक ज्येष्ठ आणि नामवंत कलाकारांनी उदार मनाने आपल्या कलाकृती दान स्वरूपात दिल्या आहेत. त्यांच्या या योगदानामुळे प्रदर्शनाला केवळ कलात्मक नव्हे, तर सामाजिक मूल्यही प्राप्त झाले आहे. प्रत्येक कलाकृती ही संवेदनशीलतेची, सहकार्याची आणि सामाजिक जाणिवेची साक्ष आहे. संस्थेच्या कार्यामागील प्रमुख प्रेरणास्रोत म्हणून डॉ. राधिके खन्ना यांचे नाव आदराने घेतले जाते. ‘आर्ट ट्रायसोमी २१’मधून जमा होणारा निधी थेट OM ABODE या कर्जतमधील निवासी प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आणि विकासासाठी वापरण्यात येणार आहे. बौद्धिक आणि विकासात्मक अडचणी असलेल्या युवक-युवतींसाठी हे केंद्र सुरक्षित, सर्वसमावेशक आणि प्रेरणादायी वातावरण निर्माण करेल. परिसरातील अनेक विशेष गरजांच्या व्यक्तींना येथे आधार, शिक्षण आणि आत्मविश्वास मिळेल, यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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