Premium|SBNR : हल्ली लोकं Spirituality कडे का वळतायेत.? नुकतंच प्रसिद्ध झालेलं जागतिक संशोधन काय सांगतंय.?

पुणे – गेल्या काही काळात मोठ्या प्रमाणात जगभरात SBNR ही जीवनशैली चांगलीच जोर धरते आहे. आज अध्यात्म म्हटलं की केवळ मंदिरात जाणं, पूजा करणं किंवा धार्मिक विधी करणं एवढाच त्याचा अर्थ राहिलेला नाही. आधुनिक जीवनात अध्यात्माचा एक वेगळा चेहरा दिसतो आहे. यामध्ये योग, ध्यान, mindfulness, self-reflection आणि मानसिक शांततेचा शोध घेणे या गोष्टी लोकांना जास्त महत्त्वाच्या वाटतायेत..SBNR म्हणजेच Spiritual but Not Religious ही संकल्पना भारताच्या बाबतीत कशी बदलते आहे, लोकं या पद्धतीकडे का वळतायेत, Spirituality चा मानसिक आरोग्याशी काय संबंध आहे?, self-awareness आणि emotional regulation या गोष्टींसाठी लोकांना Spiritual असणं का गरजेचं वाटतं आणि कोणत्याही गोष्टीचं लेबल लावून घेण्यापेक्षाही लोकांना individualised spirituality का महत्त्वाची वाटू लागली आहे? या सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरं देणारं जागतिक पातळीवर झालेलं संशोधन फेब्रुवारी २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालं आहे. यामध्ये नेमकं काय म्हंटलं आहे हे जाणून घेऊया सकाळ+ च्या विशेष लेखातून...Spiritual but not Religious म्हणजे नेमकं काय?Spiritual but not Religious ला मराठीत सांगायचं झालं तर ‘मी आध्यात्मिक आहे पण धार्मिक नाही’ असं म्हणणं. यात व्यक्तीचा संघटित धर्म, धार्मिक संस्था, कर्मकांडं, पूजाअर्चा याच्या पलिकडे जात स्वतःच्या आंतरिक शांतीला, नैतिक मूल्यांना आणि स्वतःच्या अस्तित्वाचा शोध घेण्याकडे अधिक कल असतो. मानसिक आणि आत्मिक शांततेसाठी योग, ध्यान, माइंडफुलनेस या गोष्टींना अधिक महत्त्व दिलं जातं. यामध्ये कोणत्यातरी संस्कृतीतून मी आलोय किंवा आलीये म्हणून मी हे करतीये याहीपेक्षा मला हे स्वत:हून करायचं आहे हा कल असतो.या विषयात नुकतंच कोणतं संशोधन प्रसिद्ध झालं?Intersections of spirituality and religion in Indian modern culture: a systematic review on the ‘spiritual but not religious’ movement and its workplace mental health outcomes अशा नावाचं संशोधन हे २४ जून २०२५ रोजी स्वीकारण्यात आलं आणि २६ फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ते ऑनलाइन प्रसिद्ध करण्यात आलं.हा स्वतंत्र सर्वेक्षण करून केलेला अभ्यास नाही तर २०२० ते २०२४ दरम्यान जी या विषयात विविध संशोधनं प्रसिद्ध झाली त्यातील निवडक अभ्यासांवर आधारित हा एक संशोधनात्मक अभ्यास आहे.या काळात प्रसिद्ध झालेल्या २५४ अभ्यासांपैकी ६५ अभ्यासांची यासाठी निवड केली गेली आणि त्यातून हा अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला. हा शोधनिबंध Mental Health, Religion & Culture या जर्नलमध्ये आहे. Arnab Basu आणि N. Srividya यांनी हा अभ्यास केला आहे.या अभ्यासात धार्मिक संस्थांशी संलग्न नसूनही भारतात अनेक व्यक्ती या spirituality मानणाऱ्या आहेत असं सांगितलं आहे. अध्यात्म हे त्यांनी वैयक्तिकरित्या स्विकारलं असून meditation, yoga, mindfulness यातून ते मानसिक आधार आणि well-being शोधत आहेत. .या अभ्यासाचा हेतू काय होता?या अभ्यासाचा मुख्य हेतू भारताच्या संदर्भात spirituality आणि religion यांचा mental health आणि कर्मचाऱ्यांचं मानसिक आरोग्य याच्याशी नेमका काय संबंध आहे, हे आधीच्या संशोधनांचा आढावा घेऊन समजून घेणं हा होता. विशेषतः संशोधकांना Spiritual but Not Religious या विचारांचा meditation, mindfulness आणि yoga यांचा सहसंबध समजून घ्यायचा होता. तसेच कामाच्या ठिकाणी resilience, emotional control आणि positive emotions शी कसा संबंध आहे, हे पाहायचे होते. urbanisation आणि globalization मुळे spirituality आणि religion या भूमिका कशा बदलत आहेत, याबाबत पुढील संशोधनाची दिशा सुचवणे हा या अभ्यासामागचा उद्देश होता.या संशोधनातून काय समोर आलं..?१) Spirituality आणि Religious असणं या गोष्टी एकमेकांशी संबंधित असल्या तरी समान नाहीतया अभ्यासातील पहिलाच महत्त्वाचा निष्कर्ष हाच आहे. Religion म्हणजे साधारणपणे एखाद्या धर्माची श्रद्धा, परंपरा, संस्था, धार्मिक आचार-विचार आणि त्या समुदायाचा भाग होणं. पण spirituality मात्र अधिक वैयक्तिक पातळीवर जीवनाचा अर्थ, स्वतःच्या अस्तित्वाचा शोध किंवा स्वतःपेक्षा मोठ्या एखाद्या शक्तीशी किंवा अर्थाशी एक नातं निर्माण करणं असं आहे. म्हणून एखादी व्यक्ती धार्मिक संस्था किंवा पारंपरिक विधींशी फारशी कनेक्टेड नसली, तरी ती स्वतःला spiritual मानू शकते. अभ्यासात या दोन्ही संकल्पनांना related but separate मानलं आहे.२) Individualised spirituality मध्ये भारतीयांचा वाढता कलया अभ्यासाचा एक महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे individualised spirituality चा वाढता कल. म्हणजे spirituality चा अनुभव एखाद्या धार्मिक संस्थेच्या माध्यमातून घेण्याऐवजी व्यक्ती स्वतःच्या पद्धतीनं शोधला जातो. अभ्यासकांच्या मते आधुनिक भारतात spirituality अधिक individualised होत असल्याचं दिसतं आहे..३) mindfulness, yoga आणि meditation वर विशेष भरया बदललेल्या spirituality मध्ये mindfulness, yoga आणि meditation यांचा विशेष उल्लेख आहे. म्हणजे आध्यात्मिकता केवळ पूजा, धार्मिक विधी किंवा धार्मिक समुदायापुरती मर्यादित राहत नाही. व्यक्ती स्वतःच्या मनावर लक्ष देणं, ध्यान करणं, श्वासावर लक्ष केंद्रित करणं, शरीर-मन यांचा संबंध समजून घेणं अशा पद्धती वापरते. यामुळे कामाच्या ठिकाणी spirituality ही धार्मिक क्रिया म्हणून नव्हे तर well-being practice म्हणूनही पाहिली जाऊ शकते, असं या अभ्यासात म्हंटलं आहे.४) Spirituality आणि mental health यांच्यात सकारात्मक संबंध दिसतोSpirituality आणि mental health यांच्यात सकारात्मक संबंध स्पष्ट करताना त्यामागे चार प्रमुख मार्ग या अभ्यासात सांगितले आहेत. पहिला Existential beliefs म्हणजे माझ्या आयुष्याला अर्थ काय आहे? याचं उत्तर मिळवणं, Transcendental experiences म्हणजे स्वतःपेक्षा मोठ्या अस्तित्वाशी स्वत:ला जोडून घेण्याची अनुभूती, तिसरं Communal involvement म्हणजे इतर लोकांशी किंवा समुदायाशी स्वत:ला जोडून घेणं आणि चौथं Individual spiritual activities यामध्ये meditation, yoga, mindfulness या गोष्टी वैयक्तिक पातळीवर स्विकारणं. म्हणजेच spirituality चा मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो हे एकच कारण नाही; पण या अर्थाची भावना, अनुभव आणि वैयक्तिक विचार अशा अनेक मार्गांनी हा संबंध तयार होऊ शकतो.५) कामाच्या ठिकाणी या Spirituality चा संबंध resilience वाढण्याशीResilience म्हणजे संकट, ताण किंवा अपयशानंतर मानसिकदृष्ट्या पुन्हा सावरण्याची क्षमता. या अभ्यासानुसार SBNR चा संबंध employee resilience शी दिसून आला आहे. म्हणजे कामाचा ताण, वेळेत काम पूर्ण करण्याची तयारी, अनिश्चितता किंवा कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या चांगल्या वाईट गोष्टी यासाठी mindfulness किंवा meditation सारख्या गोष्टी केल्यामुळे व्यक्तीला स्वतःच्याच वागण्याकडे, प्रतिक्रियांकडे थोडं शांतपणे, अंतर ठेवून पाहता येऊ शकतं. याचा अर्थ असा नाही की meditation केल्यानं प्रत्येक व्यक्तीचा stress नक्कीच कमी होतो. पण उपलब्ध संशोधनांमध्ये spirituality आणि resilience यांच्यात सकारात्मक संबंध दिसतो. असं याच्या निष्कर्षात म्हंटलं आहे..Premium|Self Doubt : मला हे जमेल का..? सतत स्वत:विषयी शंका वाटणं हे अतिआत्मविश्वासापेक्षाही घातक असतं का? .६) Emotional Regulation सुधारण्याशी Spirituality शी संबंधसंशोधन अभ्यासामध्ये Emotional Regulation हाही मुद्दा नमूद केला आहे. कामाच्या ठिकाणी राग, frustration, anxiety, disappointment किंवा pressure यांसारख्या भावना येतात. Spiritual practices व्यक्तीला या भावनांवर लगेच प्रतिक्रिया देण्याऐवजी त्यांचं निरीक्षण करण्यास मदत करू शकतात. विशेषतः mindfulness-based practices मध्ये ‘मी काय अनुभवतोय?’ आणि ‘मी त्यावर कशी प्रतिक्रिया देतोय?’ यामध्ये फरक करण्याची क्षमता महत्त्वाची असते. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीला राग आला तर mindfulnessचा दृष्टिकोन ‘राग वाईट असतो’ असा नसतो. त्याऐवजी ‘मला आत्ता राग येतोय’ हे ओळखणे आणि लगेच प्रतिक्रिया न देणं हा त्याचा भाग असतो. त्यामुळे spirituality आणि emotional regulation यांच्यात सकारात्मक संबंध असल्याचे review सांगण्यात आले आहे.७) Spirituality ही फक्त एकट्यानं करण्याची गोष्ट नाहीSBNR म्हणजे एकट्यानं meditation करणे एवढाच भाग नाही. अभ्यासामध्ये communal involvement हाही mental-health शी संबंधित महत्त्वाचा भाग म्हणून नमूद केला आहे. माणसाला एखाद्या समुदायाचा भाग होणं, भावनिक आधार मिळणं, समविचारी लोकांशी संपर्क वाढवणं हे देखील मानसिक आरोग्यासाठी महत्त्वाचं असतं. म्हणून spirituality च्या दोन बाजू दिसतात. पहिली Individual ज्यामध्ये meditation, yoga, mindfulness, self-reflection या गोष्टींचा संबंध आहे तर दुसरीकडे Social म्हणजेच community, belonging, shared meaning आहे..Premium|Spirituality: माणूस संकटात अध्यात्माकडे का वळतो.? खरंच त्याने संकटातून बाहेर पडायला मदत होते? शास्त्रीय अभ्यास काय सांगतात? .८) Workplace mental-health programmes मध्ये spirituality चा विचार करता येऊ शकतोहा review चा व्यावहारिक निष्कर्ष आहे. जर spirituality आणि employee well-being, resilience, emotional control आणि positive emotions यांच्यात सातत्यानं संबंध दिसत असतील, तर कामाच्या ठिकाणी mental-health programmes तयार करताना या घटकांकडे दुर्लक्ष करू नये, असे संशोधक सुचवतात.पण याचा अर्थ कंपनीनं कर्मचाऱ्यांवर धार्मिक किंवा spiritual practices लादाव्यात असा अजिबात नाही. उलट workplace मध्ये spirituality हाताळताना व्यक्तीच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा आणि विविधतेचा आदर आवश्यक आहे. SBNR चा फायदा याच कारणामुळे महत्त्वाचा ठरतो. तो spirituality कडे वैयक्तिक आवड किंवा विचार या स्वरूपात पाहतो. संशोधकांनी मात्र या क्षेत्रात अधिक संशोधनाची गरज असल्याचं म्हंटलं आहे.------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.