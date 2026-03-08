Premium| Stablecoins : स्टेबलकॉइन्स हे डॉलरशी जोडलेले डिजिटल चलन असून ते आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये वेगाने लोकप्रिय होत आहेत

हर्ष काबराsaptrang@esakal.comस्टेबलकॉइन्स केवळ डिजिटल चलन नसून डॉलरच्या साम्राज्यवादाचे नवे हत्यार होऊ पाहत आहेत. क्रिप्टोच्या पडद्याआड अमेरिकन आर्थिक मुत्सद्देगिरीचा आणि भू-राजकीय धोक्यांचा नवा डाव आकार घेत आहे. हा अमेरिकेच्या रणनीतीचा भाग बनल्यापासून स्टेबलकॉइन्सचा झपाट्याने विकास झाला आहे. दहा वर्षांच्या संथ वाढीनंतर २०२५मध्ये त्यांनी अचानक २०० अब्ज डॉलरवरून ३०० अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठला असून, क्रिप्टो व्यवहारांमध्ये स्टेबलकॉइन्सचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.‘‘बऱ्याचदा अनेक दशकांत काहीच घडत नाही, पण काही आठवड्यांत दशकांचा इतिहास घडतो,’’ असे लेनिनने सांगितल्याचे म्हटले जाते. हे खरोखर त्याचेच शब्द आहेत काय, हा वादाचा विषय असला, तरी क्रिप्टोकरन्सीच्या वाढत्या प्रभावाला हे विधान तंतोतंत लागू पडते. जागतिक अर्थव्यवस्थेत चलनाच्या बदलत्या स्वरूपाच्या केंद्रस्थानी आहेत स्टेबलकॉइन्स. आता मात्र अमेरिकेसाठी हे केवळ तांत्रिक खेळणे किंवा प्रयोग नसून आर्थिक शस्त्र ठरत आहेत. अमेरिका स्टेबलकॉइन्सकडे आपले आर्थिक वर्चस्व, डॉलरचा दबदबा आणि कर्जबाजारीपणाला अर्थबळ टिकवण्यासाठीचे एक साधन म्हणून पाहत आहे..डिजिटल जगातला नांगर सबलकॉइन्स क्रिप्टोकरन्सीचाच एक प्रकार आहे, पण त्यांचे मूल्य इतर क्रिप्टोकरन्सीप्रमाणे हेलकावे खात नाही. ते अमेरिकन डॉलरसारख्या चलनाला जोडलेले असते; अर्थात एक स्टेबलकॉइन म्हणजे साधारण एक डॉलर. स्टेबलकॉइन्सद्वारे होणारे व्यवहार अगदी बँकांशिवाय, अवघ्या काही मिनिटांत, दिवसभरात कधीही करता येतात. मध्यस्थांची संख्या कमी असल्याने खर्च घटतो; बहुतेक वेळा नेटवर्क शुल्क एक डॉलरपेक्षाही कमी असते. त्यामुळे बचतीसाठी, तसेच व्यवहारांसाठी त्यांचा वापर वाढत आहे. स्टेबलकॉइन्सच्या बाजारपेठेवर टेदर आणि सर्कल या दोन अमेरिकन कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. त्यांचे अनुक्रमे USDT व USDC हे स्टेबलकॉइन्स त्या-त्या कंपन्यांकडे असलेल्या खऱ्या डॉलरच्या साठ्याद्वारे जोडलेले असतात. एक डॉलर जमा केल्यास ब्लॉकचेनवर एक स्टेबलकॉईन तयार होतो. संगणकीय प्रणाली मागणीनुसार स्टेबलकॉइन्सचा पुरवठा कमी-जास्त करून मूल्य स्थिर ठेवते. कॉईनची किंमत १ डॉलरपेक्षा खाली घसरली, की काही कॉईन्स नष्ट करून पुरवठ्यात कमतरता निर्माण केली जाते. त्यामुळे त्यांची किंमत पुन्हा वधारते. याउलट, किंमत १ डॉलरच्या वर गेल्यास नवीन कॉईन्सची निर्मिती केली जाते. .अर्थव्यवस्थेचे राजकारण आणि धोके अमेरिकन प्रभुत्वाचे प्रतीक म्हणून अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प डॉलरवर आधारित स्टेबलकॉइन्सना प्रोत्साहन देत आहेत. यामागची उद्दिष्टे आहेत डॉलरचा जागतिक प्रभाव टिकवणे आणि ३७,००० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त असलेल्या अमेरिकन कर्जाची सोय करणे. खासगी कंपन्यांनी जारी केलेले स्टेबलकॉइन्स म्हणजे ब्लॉकचेनवर फिरणारे डिजिटल टोकन्स असून, त्यांचे मूल्य प्रामुख्याने अमेरिकन ट्रेझरी बाँड्सवर आधारित असते. समजा तुम्ही १,००० डॉलरचे USDT खरेदी केल्यावर ती कंपनी तुमच्या पैशांचा मोठा हिस्सा सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवते आणि १:१ या प्रमाणात डॉलरशी समतूल्य मूल्य राखण्याची हमी देते. यात सर्वांचाच फायदा होतो. कंपन्यांना गुंतवणुकीवर व्याज मिळते. वापरकर्त्यांना कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय आणि कमी शुल्कात जगात कुठेही ‘कॅश’प्रमाणे व्यवहार करता येतात. अमेरिकन सरकारला आपल्या अवाढव्य कर्जासाठी स्टेबलकॉइन्सच्या माध्यमातून नवे गुंतवणूकदार मिळतात आणि पर्यायाने सरकारी कर्ज उभारणीचा खर्च कमी होण्यास मदत होते.स्टेबलकॉइन्स बँकिंग क्षेत्र आणि पेमेंट पद्धतींमध्ये होणाऱ्या मोठ्या बदलांचाच एक भाग आहे. पुढील १० ते १५ वर्षांत कदाचित बँक कार्डाऐवजी फोन किंवा ''इन्स्टंट ट्रान्सफर''द्वारे व्यवहार होतील. कागदी नोटांची जागा डिजिटल रुपयासारखी मध्यवर्ती बँकांची डिजिटल चलने घेतील. बँक ठेवींच्या ब्लॉकचेनवरील डिजिटल टोकन्सवर व्याजही मिळेल. यामुळे केवळ पैशांचेच नव्हे, तर कायदेशीर अटी, हमीपत्रे आणि पडताळणी यांचा समावेश असलेले व्यवहार करणे शक्य होईल. हे स्मार्ट करार त्या टोकन्समध्येच अंतर्भूत असल्याने, नोटरीसारख्या कागदपत्रांची गरज उरणार नाही. .प्रामुख्याने डॉलरसारख्या मालमत्तांचा आधार असलेली क्रिप्टो चलने जगभरात कुठेही वापरता येतात. अमेरिका हे चलन जागतिक स्तरावर लादून आंतरराष्ट्रीय देयक व्यवस्थेवरील स्वतःचे वर्चस्व अधिक मजबूत करू पाहत आहे. गूगल, ॲपल, फेसबुक, ॲमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्ट यांच्या माध्यमातून अमेरिकेने आधीच ई-मेल देवाणघेवाण, सोशल नेटवर्क्स, ई-कॉमर्स आणि कृत्रिम प्रज्ञेवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे. आता स्टेबलकॉइन्सच्या माध्यमातून अमेरिकेने आर्थिक व्यवहारांवरही पकड घट्ट घेतल्यास त्याचे मोठे भू-राजकीय परिणाम होतील. एखाद्या परदेशी चलनाशी देयक प्रणाली जोडणे म्हणजे संपूर्ण जगाने डॉलरच्या नोटा वापरण्यासारखे आहे. यामुळे काही देश आर्थिक गुलामगिरीत ढकलले जाण्याचा धोका संभवतो. अनेक देशांना स्वतःचे स्वतंत्र चलन धोरण गमवावे लागेल. स्थानिक बँकिंग व्यवस्था कोलमडून उद्योग आणि गृहनिर्माण क्षेत्राच्या वित्तपुरवठ्यावर गदा येईल. विकसनशील देशांची बचत अमेरिकन कर्ज फेडण्यासाठी वापरली जाईल. जगभरातील लोकांनी आपला पगार स्थानिक चलनाऐवजी डॉलर-आधारित स्टेबलकॉइन्समध्ये बदलल्यास, त्यांची क्रयशक्ती पूर्णपणे डॉलरच्या विनिमय दरावर अवलंबून राहील. .स्थैर्याचा आभासस्टेबलकॉइन्सला अमेरिकन बाँड्सचा आधार असेल, तर ते डॉलरइतकेच स्थिर मानले जाऊ शकतात. परंतु चीन आणि युरोपियन युनियनसारखे मोजके अपवाद वगळता, स्टेबलकॉइन्सवर फारसे प्रभावी नियंत्रण किंवा नियमन नाही. अधिक परताव्याच्या हव्यासापोटी हे कॉईन्स जारी करणाऱ्या कंपन्या अनेकदा जोखमीच्या मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करतात. उदाहरणार्थ, टेदरचे स्टेबलकॉइन्स पूर्णपणे ट्रेझरी बाँड्सवर आधारित नाही; त्यांचा एक छोटा हिस्सा पारंपरिक क्रिप्टोकरन्सीमध्येही गुंतवलेला आहे. ऑक्टोबर २०२५पासून बिटकॉइनने आपले ५० टक्के मूल्य गमावल्यानंतर काय परिस्थिती ओढवली, हे आपण पाहिलेच आहे. नफ्यासाठी या कंपन्यांनी अमेरिकन ट्रेझरी बाँड्सकडे पाठ फिरवल्यास सार्वजनिक तुटीचा भरणा करण्याची अमेरिकेची रणनीती पार अपयशी ठरेल.अल्पकालीन ट्रेझरी बिल्सचा पर्याय उपलब्ध असला तरी त्यातील परतावा माफक असल्यामुळे फेसबुकसारख्या कंपन्यांनी स्वतःचे स्टेबलकॉइन (लिब्रा) आणण्याची घोषणा करून नंतर माघार घेतली. अमेरिकन सरकार मोठ्या कंपन्यांना या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन देत असले तरी, त्यांना यात यश येईलच याची खात्री नाही. .डॉलर सावरण्याचा प्रयत्नअमेरिकेच्या रणनीतीचा भाग बनल्यापासून सध्या चलनात असलेल्या स्टेबलकॉइन्सचा झपाट्याने विकास झाला आहे. दहा वर्षांच्या संथ वाढीनंतर, २०२५मध्ये त्यांनी अचानक २०० अब्ज डॉलरवरून ३०० अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठला. बिटकॉइनच्या अलीकडच्या घसरणीनंतर क्रिप्टोकरन्सीची एकूण बाजारपेठ २,००० अब्ज डॉलरच्या घरात असली, तरी क्रिप्टो व्यवहारांमध्ये स्टेबलकॉइन्सचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. बिटकॉइन आणि इतर चलने गुंतवणुकीची साधने बनली असताना, स्टेबलकॉइन्स हे पेमेंटसाठीचे प्राथमिक डिजिटल चलन म्हणून उदयाला येत आहेत. चीनसह अनेक देशांनी अमेरिकन ट्रेझरी बाँड्समधील आपली गुंतवणूक कमी केल्यामुळे वॉशिंग्टन चिंतेत आहे. डॉलरमुक्तीची जागतिक लाट आणि चिनी युआनची वाढती शक्ती रोखणे हे अमेरिकेपुढील मुख्य आव्हान आहे. त्यामुळे स्टेबलकॉइन्सना प्रोत्साहन देऊन अमेरिका डॉलरची घसरती लोकप्रियता सावरण्याचाही प्रयत्न करत आहे. पण मार्गात दोन मोठे अडथळे आहेत. पहिला, अमेरिकन कर्जाचा पाया केवळ एका पेमेंट सिस्टमवर अवलंबून राहिल्यास जागतिक आर्थिक संकटामुळे ही मागणी अचानक कोसळून अमेरिकेला संकटात आणू शकते. सध्या अमेरिकन कर्ज हे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांच्या हातात असल्याने ते सुरक्षित आहे. दुसरा, इतर देशांची सावध भूमिका. युरोपमधील MiCA नियमन, तसेच ब्रिटन, मोरोक्को आणि सिंगापूरने आणलेले संरक्षक कायदे स्टेबलकॉइन्सच्या आक्रमणाला रोखत आहेत. भारत आणि ब्राझीलने अनुक्रमे UPI आणि Pix सारख्या पेमेंट सिस्टम्सद्वारे स्टेबलकॉइन्सची गरजच मर्यादित केली आहे. दुसरीकडे, चीनने रशियासारख्या देशांशी थेट मध्यवर्ती बँकांमार्फत व्यवहार करून डॉलरला पूर्णपणे वळसा घालण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. भारताने स्वतःचे सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी आणले असले तरी रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे, की स्टेबलकॉईन्सचा वापर वाढल्यास भारतीय रुपयाचे महत्त्व कमी होऊन भांडवल देशाबाहेर जाणे सोपे होऊ शकते, ज्यामुळे चलनवाढ रोखणे आणि परकीय चलन साठ्यावर नियंत्रण ठेवणे आव्हानात्मक ठरेल. .समांतर अर्थव्यवस्थास्टेबलकॉइन्समध्ये सुरुवातीच्या काळात अवैध व्यवहार झाले असले, तरी सध्या हे कॉइन्स प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय देयके आणि इतर क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणुकीसाठी वापरले जात आहेत. गुन्हेगारी जगतात आजही शोध घेण्यास कठीण असलेल्या रोख नोटांनाच अधिक पसंती दिली जाते. जुलै २०२५मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या अमेरिकेतील 'जीनियस' कायद्याने डॉलर-आधारित स्टेबलकॉईन्ससाठी एक नियामक चौकट निश्चित केली आहे. तसेच, स्टेबलकॉईन्स जारी करणाऱ्या संस्थांना आता प्रत्येक डॉलरमागे अमेरिकन ट्रेझरीसारख्या मालमत्तेत १:१ प्रमाणात राखीव निधी ठेवणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. मात्र, स्टेबलकॉइन्सच्या निर्मितीभोवती असलेले हितसंबंधांचे संघर्ष आणि संभाव्य भ्रष्टाचार हा चिंतेचा नवा विषय बनला आहे. स्वतः ट्रम्प यांच्या वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शिअल कंपनीने 'यूएसडी १' हे स्वतःचे स्टेबलकॉइन आणले असून, अवघ्या काही महिन्यांत त्यांनी ५ अब्ज डॉलर उभे केले आहेत. विशेष म्हणजे, २०२५मध्ये अमिरातीच्या एका फंडाने २ अब्ज डॉलरचे 'यूएसडी १' खरेदी केल्यानंतर लगेचच अमेरिकेने अमिरातीवरील एनव्हीडिया चिप्स विक्रीची बंदी उठवली! हे तंत्रज्ञान जगातील हुकूमशहांनाही भुरळ घालू शकते. मध्यवर्ती बँकांना बाजूला सारून स्वतःचे स्टेबलकॉइन निर्माण करून स्वतःची घरे भरण्याचा मोह साहजिक आहे. अखेर कोणत्याही चलनापेक्षा माणसाची नियतच अधिक मोठे आव्हान असते.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.) 