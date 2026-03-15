Premium|Starlink Satellite Internet : स्टारलिंक: इंटरनेट क्रांतीची नवी दिशा, एलन मस्कच्या स्वप्नाची पूर्तता

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरआत्तापर्यंत इंटरनेट सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचण्याकरता केबल्स किंवा मोबाईल टॉवर्स सगळीकडे पसरलेले असावे लागायचे. याउलट सॅटेलाइट इंटरनेट म्हणजे थेट अवकाशातल्या कमी उंचीवरून फिरणाऱ्या हजारो उपग्रहांमार्गे इंटरनेट लोकांपर्यंत पोहोचवायचं. यासाठी आपल्या प्रत्येक घरावर, शेतावर किंवा ऑफिसवर एक छोटा डिश अँटेना बसवावा लागेल. तो आकाशात फिरणाऱ्या सॅटेलाइटशी संवाद साधू शकेल. यानंतर तो सॅटेलाइट आणि जमिनीवरचं सॅटेलाइट ग्राउंड स्टेशन यांच्यामध्ये संवाद होईल. यानंतर आपण नेहमीप्रमाणे इंटरनेट वापरू शकू. सॅटेलाइट इंटरनेटच्या कल्पनेचा इतिहास फार काही जुना नाही. १९९० ते २०१४ दरम्यानचा काळ हा जुन्या आणि खूप उंच (GEO-36000 km) सॅटेलाइट्सचा आणि खूप स्लो इंटरनेटचा होता. त्या काळात लेटन्सी किंवा डीले खूप जास्त असल्यामुळे व्हिडिओ कॉल्स करायला खूप त्रास होत असे. .Premium|Smart Factories : “स्मार्ट कारखाने, एआय आणि रोबोट्स; उद्योगक्रांतीसोबत नोकऱ्यांचं भविष्य बदलतंय!.२०१४नंतर स्टारलिंकचा दुसरा टप्पा चालू झाला. इंटरनेट ही सगळ्यांची मूलभूत गरज आहे आणि त्यामुळे इंटरनेट सगळ्यांपर्यंत म्हणजे अगदी दुर्गम भागातसुद्धा पोहोचलं पाहिजे असं, एलन मस्क यांचं स्वप्न होतं. त्यातूनच २०१४ मध्ये स्टारलिंक जन्माला आली. त्यानुसार २०१९ मध्ये अवकाशात पहिले उपग्रह सोडण्यात आले. २०२०-२०२१ पासून सॅटेलाइट इंटरनेटसेवा सामान्य लोकांसाठी सुरू झाली.माणसानं मंगळावर जावं आणि कालांतरानं तिथे वस्ती करावी या भन्नाट कल्पनेतून एलन मस्क यांनी स्पेसएक्स कंपनी निर्माण केली होती; पण मंगळावर जायचं असेल, तर सुरुवातीला पृथ्वीवर इंटरनेट हे खूप भक्कम आणि सर्वदूर असलं पाहिजे, असं त्यांना वाटल्यामुळे स्टारलिंक ही कंपनी चालू केली. स्पेसएक्सनं एकाच वेळी अवकाशात ६०-६० उपग्रह रॉकेट्सच्या मार्फत सोडायला सुरुवात केली; पण ही रॉकेट्स खूप महाग असल्यामुळे ती कशी परवडतील हा प्रश्न मस्कला पडला. त्यामुळे सोडलेलं रॉकेट पृथ्वीवर परत आणून पुन्हा वापरणं हे स्पेसएक्सनं करून दाखवलं. शिवाय हा सॅटेलाइट इंटरनेट लोकांसाठी खुला केला, तर त्यातूनही पैसे मिळवता येतील आणि त्यामुळे स्टारलिंक हा प्रोजेक्ट नफा मिळू शकेल, असं मस्क यांचं स्वप्न होतं. ते हळूहळू आता साध्य होतंय. हे उपग्रह पाच-सात वर्षांनंतर निकामी झाले, तर अवकाशात अशा उपग्रहांचा कचरा साठू नये म्हणून ते जळून आपोआपच नष्ट होतील, याचीही योजना स्पेसएक्सनं करण्याचं ठरवलं.स्टारलिंक म्हणजे आहे तरी काय नेमकं? तर स्टारलिंक म्हणजे हजारो लहान उपग्रहांचं आकाशातले जाळं (constellation). हे उपग्रह पृथ्वीपासून फक्त ५५० कि.मी. उंचीवर फिरतात. म्हणूनच त्यांना लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) असं म्हणतात. सध्या असे १२ हजारपेक्षा जास्त उपग्रह आकाशात फिरताहेत. यांची संख्या ४२ हजारपर्यंत नेण्याचा इरादा आहे. हे सगळे सॅटेलाइट्स लेझर बीम्सचा उपयोग करून एकमेकांशी संवाद साधतात. त्याचबरोबर ते पृथ्वीवरच्या डिश अँटेनाजबरोबरही संवाद आणि संपर्क साधतात. प्रत्येक उपग्रहाचं आयुष्य साधारण पाच वर्षे असतं. एलन मस्कचीच स्पेसएक्स कंपनी हे सॅटेलाइट्स रॉकेट्सच्या माध्यमातून लॉन्च करते.आता स्टारलिंक हे कसं काम करतं? हे आपण एका सोप्या उदाहरणावरून समजून घेऊ. समजा आपण एका डोंगराळ खेड्यात राहतो आहोत. तिथे फायबरसुद्धा नाहीये आणि मोबाईल टॉवरही नाही. अशा ठिकाणी मला इंटरनेट कसं वापरता येईल? अशाच ठिकाणी स्टारलिंक उपयोगी पडतं. या पद्धतीप्रमाणे तुमच्या घरावर स्टारलिंकची एक डिश असेल. ती जवळच्या उपग्रहाशी संपर्क साधून संवाद करू शकेल. लेझरच्या लिंक्स वापरून हा उपग्रह इतर शेकडो हजारो उपग्रहांशी संपर्क आणि संवाद साधू शकेल. यानंतर ज्याला आपल्याला संदेश पाठवायचा आहे, त्याच्या जवळच्या उपग्रहापर्यंत आपला संदेश गेला की तो संदेश त्या व्यक्तीच्या घरावरच्या डिशवरून त्या व्यक्तीच्या कॉम्प्यूटरपर्यंत पोहोचेल. थोडक्यात केबल्स आणि मोबाईल टॉवर्स यांच्याशिवायच फक्त सॅटेलाइट्समार्फत पृथ्वीवर कुठलीही व्यक्ती दुसऱ्या कुठल्याही ठिकाणी असलेल्या व्यक्तीशी संवाद साधू शकेल..Premium|Financial Fraud with Seniors: आर्थिक फसवणुकीचे सॉफ्ट टार्गेट ज्येष्ठ नागरिकच का असतात..? आज आपल्याला कित्येक ठिकाणी मोबाईलवर बोलत असताना 'नो सिग्नल' असा संदेश येतो आणि इंडिकेटर गोल गोल फिरत राहतो. स्टारलिंक आल्यानंतर हे सगळं बंद होईल, कारण पृथ्वीवरच्या कुठल्याही ठिकाणी आणि केव्हाही व्यवस्थित सिग्नल मिळेल. स्टारलिंक आणि टेस्ला मिळून पृथ्वीवर कुठल्याही सेल्फ ड्रायव्हिंग कारमध्ये केव्हाही इंटरनेट मिळेल. उद्याच्या जगात जेव्हा चंद्रावर किंवा मंगळावर इंटरनेट वापरण्याची वेळ येईल, तेव्हा स्टारलिंकचा खूपच उपयोग होईल. थोडक्यात तंत्रज्ञानामध्ये विजेच्या शोधानंतर जसे क्रांतिकारक बदल घडले तसे स्टारलिंकनंतर इंटरनेटमध्ये होतील, असं अनेक तज्ज्ञ मानतात.सध्या स्टारलिंकची सेवा १०० देशांमध्ये चालू आहे. त्याचे ५० लाखांहून जास्त वापरकर्ते आहेत. जहाजं, विमानं, लष्कर अशा अनेक ठिकाणी याचा वापर केला जातोय. रशिया-युकेन युद्धामध्ये स्टारलिंकनं खूप महत्त्वाची भूमिका पार पाडली.भारतामध्ये स्टारलिंक आणण्यासाठी एलन मस्क खूप प्रयत्न करताहेत. अर्थातच केबल्स आणि मोबाईल टॉवर्स ज्यांनी अगोदरच उभे केलेले आहेत, अशा बड्या टेलिकॉम कंपन्यांचा त्याला विरोध असणं सहाजिकच आहे. यासाठी वाटाघाटी चालू आहेत. जॉइंट व्हेन्चरनं हा प्रश्न सुटतो का, यावरही विचार चालू आहे; पण जर हे शक्य झालं, तर देशातल्या कुठल्याही कोपऱ्यापर्यंत, डोंगराळ खेड्यांपर्यंत, महासागरांवर, वाळवंटांवर, जंगलांवर, आपल्याला इंटरनेट चालवता येईल. भूकंप, पूर, युद्ध अशा अनेक संकटांच्या वेळीसुद्धा इंटरनेट सेवा पुरवणे शक्य होईल. यामध्ये इंटरनेटचा वेगसुद्धा बऱ्यापैकी म्हणजे १०० ते ३०० Mbps एवढा मिळेल. तसंच लेटन्सी किंवा डीले फक्त २० ते ४० ms एवढाच राहील. यामुळे शिक्षण, आरोग्यसेवा इतर गोष्टी तसंच सेवा कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचवता येतील. याचा आणखीन एक फायदा म्हणजे सरकारची लुडबुड किंवा सेन्सरशिप कमी व्हायला मदत होईल. कारण सरकार केबल्स किंवा मोबाईल टॉवर्स अचानक त्यांच्या मर्जीप्रमाणे बंद चालू करू शकतं; पण सॅटेलाइट इंटरनेट किंवा स्टारलिंक बंद करणं सरकारला सहजासहजी शक्य होणार नाही..अर्थात यामध्ये काही अडचणीसुद्धा आहेत आणि त्यामुळे यावर काही मर्यादा पडतात. उदाहरणार्थ डिश आणि सेटअप यांच्यासाठी खर्च जास्त येतो. याची मासिक फीसुद्धा जास्त असते. जोरदार पाऊस, वादळ अशा काही नैसर्गिक परिस्थितींमध्ये याची कार्यक्षमता कमी होते. अजूनही फायबरइतकं स्टारलिंक स्थिर आणि विश्वासार्ह झालेलं नाही. हे उपग्रह खूप चमकत असल्यामुळे अवकाशातल्या इतर ग्रहताऱ्यांच्या निरीक्षणामध्ये वैज्ञानिकांना खूप अडथळे यायला लागलेले आहेत. त्यामुळे स्पेसएक्सनं डार्क म्हणजे कमी चमकणारे उपग्रह तयार करायला सुरुवात केली आहे. अंतराळात हजारो सॅटेलाइट्स फिरत असल्यामुळे ते एकमेकांवर आदळणार नाहीत, याची काळजी घेता घेता खूप नाकी नऊ येतात. याविषयी नासा आणि एन.एस.ए. यांनीसुद्धा चिंता व्यक्त केली आहे. आणखीन एक प्रश्न म्हणजे वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळे नियम असल्यामुळे सॅटेलाइट इंटरनेटला सगळीकडे सारखीच परवानगी मिळेल की नाही, याविषयी शंका आहेच. याशिवाय एक मोठा प्रश्न म्हणजे अंतराळात होणारा कचरा. दर काही वर्षांनी हजारो सॅटेलाइट्स निकामी होणं, त्यातले बरेचसे रिप्लेस करावं लागणं या सगळ्यामुळे अंतराळात प्रचंड मोठा कचरा निर्माण होईल. त्याचं काय करायचं आणि त्याचा निचरा कसा करायचा यावर बरीच चर्चा चालू आहे. यामुळे निकामी झालेले उपग्रह जळून आपोआपच नष्ट होतील, यासाठी मस्कचे प्रयत्न चालू आहेत..स्टारलिंककरिता वेगवेगळी तंत्रज्ञानंपहिलं तंत्रज्ञान म्हणजे एलईओ सॅटेलाइट्स. हे सॅटेलाइट्स पृथ्वीपासून खूप कमी उंचीवरून फिरतात. त्यामुळे त्यामध्ये खूप कमी लेटन्सी असते आणि म्हणून रिस्पॉन्स टाइम सुधारतो. यामुळे व्हिडिओ कॉल्स किंवा गेमिंग हे शक्य होतं.दुसरं तंत्रज्ञान म्हणजे लेझर इंटरसॅटेलाइट लिंक्स. यामध्ये आकाशातले सॅटेलाइट्स एकमेकांशी लेझर बीम्सचा वापर करून संवाद साधतात. यामुळे मोठमोठ्या महासागरांवरच्या बोटींमध्येसुद्धा इंटरनेट वापरता येतं.तिसरं तंत्रज्ञान म्हणजे फेज्ड अँरे अँटेना. यामध्ये डिश हलत नाही आणि सॉफ्टवेअरचा वापर करून उपग्रह ट्रॅक करता येतो.चौथं तंत्रज्ञान म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स + ऑटोमेशन. यामध्ये कुठला उपग्रह वापरायचा हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ठरवतो आणित्यामुळे ट्राफिकचं मॅनेजमेंट खूप सुरळीत आणि आपोआप होतं.स्टारलिंक सुरू झाल्यावर कित्येक गमतीजमतीसुद्धा बघायला मिळाल्या. सुरुवातीला आकाशातले उपग्रह बघून काहींना ते यूएफओ वाटायला लागले आणि त्यांनी त्याविषयी बरंच बोलायला आणि लिहायला सुरुवात केली. कित्येक शेतकऱ्यांनी आपल्या गोठ्यात स्टारलिंक लावलं आणि त्यातून मिळणारी इंटरनेट सेवा आपल्या गाईंच्या आरोग्यावर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सनं मॉनिटरिंग करण्याकरता वापरायला सुरुवात केली. गेमर्सनी उंच दुर्गम डोंगरांवर जाऊन स्टारलिंकचा वापर करून गेम्स खेळायला सुरुवात केली.उद्याच्या जगात केबल्स आणि मोबाईल टॉवर्स कुठेही न दिसल्यामुळे त्यांचे दुष्परिणाम जवळपास नष्ट होतील हे खरंच; पण त्यामुळे नवीन काही निर्माण होतील की नाही, हे अजून सांगता येत नाही. बघूया काय होतंय ते! 