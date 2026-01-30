Premium|State of Finance for Nature 2026 : चिंता करूया विश्वाची...आणि देशाची!

संतोष शिंत्रे - पर्यावरणाचे अभ्यासकवार्षिक अर्थसंकल्पाच्या दुंदुभी झडू लागल्या आहेत. सामान्यतः तो सादर झाल्यानंतर त्यात पर्यावरणासाठी किती तुटपुंज्या तरतुदी आहेत वगैरे अरण्यरूदन दरवर्षी करावे लागतेच. या वर्षी थोडा बदल म्हणजे काही संबंधित विश्लेषण आपण आधीच पाहाणार आहोत.आणि त्याला निमित्त आहे संयुक्त राष्ट्रांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एक महत्वाच्या अहवालाचे. ‘स्टेट ऑफ फायनान्स फॉर नेचर,२०२६’ या नावाचा हा अहवाल मागच्याच आठवड्यात प्रकाशित झाला. विश्वासार्ह आकडेवारी एकत्र होणे, तिला उचित सांख्यिकी तंत्रे वापरून मग विश्लेषण हे सगळे असल्याने यात २०२३ पर्यंतचेच चित्र जरी स्पष्ट होत असले, तरी वारे कोणत्या दिशेने वाहात आहेत, याचा अंदाज त्यात नक्कीच येतो. भावी काळाचे कलदेखील तो दाखवतो.या अहवालातले तपशील तर पाहूच; जोडीने भारताचे त्यातील ‘योगदान’ देखील पाहणे आवश्यक आहे. .Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची.निसर्ग-पर्यावरणाची थेट हानी करणाऱ्या उठाठेवी, उद्योगांवर समस्त मानवजातीने केलेला खर्च आहे ७.४ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर.(एकावर फक्त बारा शून्ये म्हणजे एक ट्रिलियन ,बरे!) तर निसर्ग-पर्यावरणाला पोषक अशा उपाययोजनांवर, उपक्रमांवर केलेला खर्च आहे २२० अब्ज अमेरिकी डॉलर. (अशा पोषक उपक्रमांना सदर अहवालात नेचर बेस्ड सोल्यूशन्स (एनबीएस) अशी संज्ञा वापरली आहे; जिथे लागेल तिथे आपणही पुढील विश्लेषणात ती वापरू.) निसर्गविनाशी: निसर्गपोषक उठाठेवींचे गुणोत्तरच पाहायचे झाले, तर वरील आकड्यांच्या संदर्भात ते आहे ३०:१! यामुळे मानवजातीसमोरील तीन सर्वांत ज्वलंत, गंभीर प्रश्न-हवामान होरपळ ,जैविक वैविध्य विनाश पावणे आणि प्रदूषण हेही अडीच पटींनी वाढून २०३० पर्यंत ती प्रतिवर्षी कमीतकमी ५७१ अब्ज डॉलर वाढत जाणे आवश्यक आहे, असेही अहवाल बजावतो. हे झाले, तर आणि तरच विविध राष्ट्रांना त्यांची विविध पर्यावरणीय घटकांप्रती कबूल केलेली बांधिलकी पूर्ण करता येईल. २०२४ च्या अखेरीस जागतिक जीडीपीच्या फक्त ०.५ टक्के इतकीच रक्कम ‘एनबीएस’वर खर्ची पडलेली दिसते. निसर्गविनाशक गोष्टींवर खर्च झालेल्या ७.४ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरपैकी अंदाजे पाच ट्रिलियन ऊर्जा, मूलभूत मटेरियल्स, मानवोपयोगी वस्तूनिर्मिती, आणि विविध उद्योगांवर खर्च झाले आहेत; तर उर्वरित २.४ ट्रिलियन अत्यंत घातक अशा ‘सबसीडीज’वर खर्च झाल्याचे दिसते. जीवाश्म इंधने, शेती,पाणीवापर यासाठी या ‘सबसीडीज’ दिल्या गेल्याचे दिसते. भारत यात आघाडीवर आहे. जगभरातल्या शाश्वत शेती, वनीकरण,आणि मत्स्योत्पादन यांना पोषक गोष्टींवरील ‘एनबीएस’मध्ये २०२१ ते २०२३ या कालावधीत सुमारे चार टक्क्यांनी घट होऊन ते ६९ अब्ज डॉलरवरून घसरून ६६ अब्जवर आले. पर्यावरणीय धोरणात्मक गोष्टी आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यावरील ‘एनबीएस’मध्येही याच कालावधीत घट होऊन हा आकडा अनुक्रमे ९८ कोटी डॉलर आणि ६२ कोटी डॉलर इतका घसरला.आजवर निसर्ग-रक्षणामध्ये खासगी दानशूर व्यक्तींचा, त्यांच्या देणग्यांचा मोठा वाटा होता. दुर्दैव म्हणजे तिथेही जवळपास ६० टक्के घटच दिसते आहे. २०२१ मध्ये या मार्गाने ६९ कोटी २० लाख डॉलर मिळाले होते, ते २०२३ मध्ये चांगलेच खाली येऊन हा आकडा २७ कोटी दहा लाख डॉलर इतका खालावला. ऐच्छिक कार्बन मार्केट्समध्ये निसर्ग राखण्यासाठी मिळणाऱ्या कार्बन-ऑफसेट्स मध्येही २०२३ मध्ये ५७ टक्के घट झाली. ही चिंतेची बाब होय..काही सकारात्मक गोष्टी‘एनबीएस’बाबतच बोलायचे झाले तर माणसाला ‘कळते; पण वळत नाही’ अशी स्थिती दिसते. तरीही तेल आणि वायू यांसारख्या पर्यावरणाला सर्वाधिक घातक क्षेत्रांतील जागतिक गुंतवणूक २०२० मध्ये ९९० अब्ज डॉलर होती, ती घसरून २०२३ मध्ये ५१९ अब्ज इतकी खालावली. म्हणजे सुमारे ४८ टक्के घट, ही एक आनंददायी घटना. ‘एनबीएस’साठी खासगी व सार्वजनिक असे दोन्ही प्रकारातील निधी-पुरवठे २०२२ च्या तुलनेत सुमारे पाच टक्क्यांनी वाढून २०२३ मध्ये ते जवळपास २२० अब्ज डॉलर इतके पोचले.संयुक्त राष्ट्रांच्या ज्या पर्यावरण कार्यक्रमाने सदर अहवाल प्रकाशित केला, त्यांनी असेही नोंदले आहे, की ‘एनबीएस’साठीचा वित्तपुरवठा धीम्या गतीने वाढतो आहे. हा निधी विविध उपक्रमांना त्यांच्या हवामान होरपळ, जैविक वैविध्यविनाश आणि ढासळती जमीन गुणवत्ता यांच्याशी मुकाबला करून ते सोडवण्याच्या क्षमतेवर अधिकाधिक आधारित असू लागला आहे..Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची.‘एनबीएस’साठीच्या निधीत ‘देशांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातून होणारा खर्च’ हाच सर्वात मोठा स्रोत ठरल्याचेही अहवाल नोंदवतो. असा खर्च २०२३ मधे आधीच्या वर्षांपेक्षा चार टक्क्यांनी वाढून २०२३ मध्ये तो १९० अब्ज डॉलर इतका पोचला. यात जरी जैववैविध्य राखणे आणि भूचित्र संवर्धन (लँडस्केप रक्षण) यावरील खर्च अकरा टक्क्यांनी वाढला असला, तरी शेती ,वनीकरण, आणि मासेमारीसंवर्धन यासाठीच्या खर्चात घट दिसते. याचसंदर्भात अहवाल महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवतो. ते म्हणजे या सकारात्मक खर्चाच्या कित्येक पट निधी घातक स्वरूपाच्या ‘सबसीडीज’वर जग खर्च करते आहे. अशा सबसीडीजवर उधळली जाणारी रक्कम आता प्रतिवर्ष दोन ट्रिलियन डॉलर इतकी वर गेली आहे. अहवालात स्पष्टपणे सांगितले आहे, की सर्वच राष्ट्रांचे वार्षिक अर्थसंकल्प आता जैविकवैविध्य विनाश रोखणे, हवामानविषयक आपापली उद्दिष्टे गाठणे आणि ढासळलेल्या जमिनी पुनरुज्जीवित करणे यासाठी काही निश्चित प्रतिवर्ष तरतूद करत नाहीत, तोवर मानवी कल्याण आणि शाश्वत आर्थिक वृद्धी यांपासून मानवजात लांब राहील, आणि ते परवडणार नाही.या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडील धोरणकर्त्यांचे सबसिडी-वेड डोळ्यात भरते. प्रचंड प्रमाणात रासायनिक खतांना दिलेल्या ‘सबसीडीज’मुळे पाणी प्रदूषण आणि जमिनीचा पोत ढासळतोय. गतवर्षी ही रक्कम होती १.९ लाख कोटी रुपये! येणाऱ्या वर्षातही हा कल राहील, असे दिसते. युरियाची किंमत ४५ किलोच्या बॅगला २४२ रुपये इतकी कमी निर्धारित केल्याने त्याचा अवाजवी उपयोग होतो; त्याचा परिणाम मातीच्या आरोग्यावर होतो. अशा अतिरेकी वापरामुळे आता एन-पी-के प्रमाण, जे ४:२:१ हवे ते वाढून ११.८:४.६:१ इतके झाले आहे. मातीतील अनेक पोषक घटकांची कमतरता जाणवू लागली आहे. अतिरिक्त नायट्रोजनच्या होणाऱ्या माऱ्यामुळे भूजलातील नायट्रेटचे प्रमाण वाढून मानवी व जनावरांच्या आयुष्याला ते घातक ठरण्याचा धोका आहे. पर्यावरणस्नेही अशा जैविक खतांना मात्र २०२५-२६ मध्ये केवळ १५० कोटी इतकीच तरतूद होती. म्हणजे रासायनिक खतांच्या तरतुदीच्या केवळ ०.१ टक्के..जीवाश्म इंधनांचेही तेच. देशातील अपारंपरिक ऊर्जा वाढत असूनही अद्याप पारंपरिक इंधनांना मिळणारा सरकारी कृपेचा वाटा शुद्ध ऊर्जेवर केल्या जाणाऱ्या खर्चापेक्षा पाच पटींनी जास्त आहे. कोळशाला मिळणाऱ्या ‘सबसीडीज’ २०२३ मध्ये १७ टक्क्यांनी वाढल्या. शेतीसाठी लागणारी वीज ‘सबसिडी’ मिळवून जात असतानाच त्यामुळे अतिरिक्त भूजलउपसा करून त्यांची वाट लावते. एकूण काय, जागतिक आणि देशांतर्गत दोन्ही चिंता करणे क्रमप्राप्त!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 