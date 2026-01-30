प्रीमियम आर्टिकल

Premium|State of Finance for Nature 2026 : चिंता करूया विश्वाची...आणि देशाची!

India environmental subsidies impact 2026 climate action : सर्वच राष्ट्रांचे वार्षिक अर्थसंकल्प आता जैविकवैविध्य विनाश रोखणे, हवामानविषयक आपापली उद्दिष्टे गाठणे आणि ढासळलेल्या जमिनी पुनरुज्जीवित करणे यासाठी काही निश्‍चित प्रतिवर्ष तरतूद करत नाहीत, तोवर मानवी कल्याणाचे उद्दिष्ट दूरच राहील.
State of Finance for Nature 2026

State of Finance for Nature 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संतोष शिंत्रे - पर्यावरणाचे अभ्यासक

वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या दुंदुभी झडू लागल्या आहेत. सामान्यतः तो सादर झाल्यानंतर त्यात पर्यावरणासाठी किती तुटपुंज्या तरतुदी आहेत वगैरे अरण्यरूदन दरवर्षी करावे लागतेच. या वर्षी थोडा बदल म्हणजे काही संबंधित विश्लेषण आपण आधीच पाहाणार आहोत.आणि त्याला निमित्त आहे संयुक्त राष्ट्रांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एक महत्वाच्या अहवालाचे. ‘स्टेट ऑफ फायनान्स फॉर नेचर,२०२६’ या नावाचा हा अहवाल मागच्याच आठवड्यात प्रकाशित झाला. विश्वासार्ह आकडेवारी एकत्र होणे, तिला उचित सांख्यिकी तंत्रे वापरून मग विश्लेषण हे सगळे असल्याने यात २०२३ पर्यंतचेच चित्र जरी स्पष्ट होत असले, तरी वारे कोणत्या दिशेने वाहात आहेत, याचा अंदाज त्यात नक्कीच येतो. भावी काळाचे कलदेखील तो दाखवतो.या अहवालातले तपशील तर पाहूच; जोडीने भारताचे त्यातील ‘योगदान’ देखील पाहणे आवश्यक आहे.

Loading content, please wait...
environment
Globalization
Climate Change
climate change action

Related Stories

No stories found.