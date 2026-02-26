Premium|Storytelling and human evolution : कथाकथन... मानवतेचं गुप्त शस्त्र!

रिता राममूर्ती गुप्ता - info@reetaramamurthygupta.inकथाकथनामुळे आपले मेंदू मोठे झाले. त्याने आपल्या सामूहिक बुद्धिमत्तेला आकार दिला. जग पुढे जात असताना कथा बदलत आहेत; पण आपल्याला एकत्र बांधून ठेवण्याची त्यांची शक्ती कायम आहे.आपण वाचू शकण्याच्या खूप आधी, आपल्या पूर्वजांनी कथाकथनाच्या माध्यमातून शिकार आणि धोक्याच्या कथा सांगितल्या. अशा प्रकारे ज्ञानाची देवाणघेवाण केली जात असे. शब्द बोलण्याची आणि त्यांचा अर्थ समजून घेण्याची क्षमता आपल्या मेंदूला घडवत होती. असे संबंध निर्माण करत असे ज्यामुळे आपल्याला इतर सर्व प्रजातींपेक्षा जास्त जगण्यास मदत झाली. कथा सांगणं हे मानवतेचं गुप्त शस्त्र राहिलं आहे. हा तो धागा आहे ज्याने आपल्या प्रजातींना एकत्र बांधलं, आपल्या मेंदूंना चार्ज केलं आणि आपल्याला इतर प्राण्यांपेक्षा उंचावलं. गोष्टी सांगणं हा टाईमपास नव्हता..Premium|Gen Z Behavioral Traits : तंत्रज्ञानाच्या युगात जेन-झीची मानसिकता; पालकांसाठी संवादाचे नवे मार्ग.सुरुवातीचे मानव केवळ थंडीपासून स्वतःचं रक्षण करण्यासाठी नव्हे; तर उपयुक्त ‘टिप्स’ शेअर करण्यासाठी आगीभोवती गर्दी करत असत. कालाहारी वाळवंटातील शिकारी शिकार आणि स्पर्धांच्या महाकाव्य कथांबद्दल बोलत संध्याकाळ कशी घालवत असत, याबद्दल तज्ज्ञ पॉली विस्नर बोलतात. या कथा फालतू गप्पा नव्हत्या; त्या जगण्याचे महत्त्वाचे धडे होते. सहकार्य कमी पडल्यामुळे एखादी शिकार अपयशी ठरली; तर ती गोष्ट पुढच्या पिढीसाठी इशारा ठरत असे. नैसर्गिक आपत्ती, अनपेक्षित घटना या सर्व गोष्टी शिकारींच्या सामूहिक बुद्धिमत्तेला पूरक असलेल्या कथांद्वारे सांगितल्या गेल्या. युवाल नोवा हरारी आपल्या ‘सेपियन्स’ (Sapiens) या पुस्तकात सांगतात, तोंडी गोष्ट सांगायची ही परंपरा ७०,००० ते १,००,००० वर्षांपूर्वी उदयाला आली असावी.चिंपांझीसारखे प्राणी केवळ प्रत्यक्ष गरजांबद्दल संवाद साधतात; पण त्याच वेळी मानव मात्र कथाकथनामुळे देव, राष्ट्र, कायदे, पैसा यांसारख्या काल्पनिक संकल्पनांचीही देवाण-घेवाण करू शकला. या ‘कल्पित वास्तवांमुळे’ अपरिचित लोकांमध्येही सहकार्य शक्य झालं.सामायिक कथांच्या सामान्य बंधनामुळे लोक जवळ आले. जे लोक सारख्याच कथांवर विश्वास ठेवत होते, त्यांच्यात परस्पर विश्वास वाढला. त्यातून जमाती निर्माण झाल्या. समाजरचना उभी राहिली. गोष्टी हे समाजाला बांधून ठेवणारं गोंद ठरलं. तसंच ज्या नेदरलँड्समध्ये गोष्टी सांगण्याचं कौशल्य नव्हतं, ते मागे पडले..मेंदूची वाढ आणि कथाकथनकथाकथनाने फक्त सामाजिक बांधिलकी वाढवली नाही; तर त्याने आपल्या मेंदूच्या रचनेवरही परिणाम केला आहे. न्यूरोसायंटिस्ट पॉल झॅक यांच्या संशोधनानुसार प्रभावी कथा ऐकताना मेंदूमध्ये ऑक्सिटोसिन हे ‘विश्वास निर्माण करणारं’ हार्मोनचं उत्पादन ट्रिगर करतं. त्यामुळे ऐकणाऱ्यांमध्ये भावनिक जवळीक निर्माण होते.मेंदूची सर्वांगीण प्रगती होण्यासाठी कारणीभूत असलेलं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, भावनांसाठी जबाबदार असलेले आमिग्डाला आणि नियोजनासाठी असलेलं प्रीफ्रोंटल कॉर्टेक्स असे मेंदूचे अनेक भाग कथा ऐकताना एकाच वेळी सक्रिय होतात, असं एफएमआरआय स्कॅनमधून दिसून आलं आहे.कथा सांगणं म्हणजे विचारांची सुसंगती लावणं; कारण - परिणाम जोडणं आणि भाषेचा कौशल्यपूर्ण वापर करणं अन् आपला मेंदू टप्प्याटप्प्याने विकसित झाला आहे, त्यातून भाषा या बऱ्यापैकी उशिरा निर्माण झाल्या. म्हणूनच ५०,००० वर्षांपूर्वी आपला मेंदू ज्या कामासाठी सक्षम होता त्यातून गोष्टी निर्माण झाल्या. भाषाशास्त्रज्ञ टेरेन्स डिकन्स यांच्या मते, भाषेच्या विकासामुळे मेंदूतील ‘प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्सचा’ विस्तार झाला. हा भाग कार्यस्मृती, सहानुभूती आणि दूरदृष्टी यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ही बुद्धिमतेची लक्षणं आहेत. इतर वानरांच्या तुलनेत मानवाचा मेंदू तत्काळ धोके ओळखण्यापेक्षा भविष्याचा विचार करण्यासाठी अधिक विकसित झाला आणि या विकासात गोष्टींचा मोठा वाटा आहे..कथाकथनकारांवर उत्क्रांतीनेही मेहरबानी केली. ज्यांना गोष्टी रचता येत होत्या, त्यांना जोडीदार लवकर मिळायचे, त्यांना मित्र लवकर मिळायचे आणि त्यांना हव्या असलेल्या गोष्टीही सहज मिळायच्या. तुम्हाला माहीत आहे का? गोष्टींमुळे तीन महत्त्वाचे बदल शक्य झाले.• नमुने (patterns) ओळखण्याची क्षमता• प्राण्याच्या पुढच्या चालीचा अंदाज बांधण्याची क्षमता• अमूर्त विचार करण्याची क्षमताम्हणूनच गोष्टींमुळे आपली बुद्धिमत्ता वाढली आणि त्यातूनच तत्त्वज्ञानाची बिजं रोवली गेली.संज्ञानात्मक झेपकथांमध्ये भावना असतात. त्या सहानुभूतीची सर्किट्स विकसित करतात. कथांनी आकलनशक्ती वाढवली आणि लवचिक मनांची निर्मिती केली. म्हणूनच आजही ज्या मुलांना झोपताना गोष्टी सांगितल्या जातात ती पुढे हुशार निपजण्याची शक्यता वाढते.२०१९ मधे यूसी बर्कलेमध्ये झालेल्या एका अभ्यासात असं आढळलं, की क्लिष्ट गोष 