Premium|India Bangladesh relations : बांगलादेशातील आगीच्या झळा

सुनील चावकेनव्या वर्षात भारताला शेजारी धुमसणाऱ्या बांगलादेशाच्या आव्हानाला सामोरे जावे लागणार आहे. पण हे आव्हान केवळ बांगलादेश आणि तिथे फेब्रुवारी महिन्यात होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपुरते मर्यादित नसेल. त्याचे तेवढेच तीव्र पडसाद केंद्रातील मोदी सरकार आणि पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारसाठी प्रतिष्ठेच्या ठरणाऱ्या मार्च-एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत उमटण्याची शक्यता आहे. या जुळ्या शक्यतांमुळे नव्या वर्षातील पूर्वार्धात केंद्रातील सरकारपुढे काय वाढून ठेवले असेल, याचा ‘मेन्यू’ जवळपास निश्चित झाला आहे. .बांगलादेशाविषयीच्या सामोपचाराच्या मुत्सद्देगिरीला पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रचाराची झळ बसणार नाही, याची काळजी पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या पक्षांतील नेत्यांना घ्यावी लागणार आहे. याचे कारण बांगला देशासोबत कमकुवत होत चाललेल्या भारताच्या सौहार्दाचा लाभ पदरी पाडून घेण्यासाठी चीन, अमेरिका आणि पाकिस्तान टपून बसले आहेत. अमेरिकेसाठी बांगलादेश महत्त्वाचा आहे तो नौदलाशी संबंधित रणनीती, व्यापार-आर्थिक सहकार्य आणि चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी. आर्थिक कॉरिडॉर, मोठे विकासप्रकल्प, पायाभूत सुविधा, संरक्षणसहकार्य आणि बंदरांवरील रणनीतिक प्रवेशासाठी चीनला बांगलादेशात स्वारस्य आहे. चीनशी हातमिळवणी करून १९७१नंतर गमावलेला प्रभाव परत मिळविण्यासाठी पाकिस्तानही उत्सुक आहे..Premium|Goa tourism corruption : बेकायदा क्लब, भ्रष्ट साखळी आणि बेबंदशाहीने ग्रासलेला गोवा .बांगलादेशात तत्कालिन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सरकारविरुद्ध जनता रस्त्यावर उतरून झालेल्या उठावाची परिणती शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेण्यात झाली. तेव्हापासून भारताचे बांगला देशाशी संबंध इतक्या झपाट्याने बिघडले की, पाकिस्तानच्या बरोबरीने तो शत्रूराष्ट्राच्या पंक्तीत सामील होऊ पाहात आहे. शेख हसीना यांना आश्रय देण्याच्या कृतीमुळे बांगलादेशी जनतेच्या मनात निर्माण झालेला रोष शमविण्याचा भारताने कोणताही प्रयत्न केला नाही. फेब्रुवारीत होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीसाठी प्रचार करणारा विद्यार्थी नेता उस्मान हादी जीवघेण्या हल्ल्यात मृत्यमुखी पडला. शेख हसीनांच्या अवामी लीग पक्षाकडून आपल्यावर प्राणघातक हल्ला होणार असल्याचे उस्मान हादीचे भाकित खरे ठरल्याने बांगला देशात दंगल उसळली.सिलीगुडी कॉरिडॉरबद्दल प्रक्षोभक विधाने करणाऱ्या उस्मान हादीच्या हत्येसाठी भारताला जबाबदार ठरविले जात असतानाच मोहम्मद पैगंबरांचा अपमान केल्याच्या आरोपावरुन दीपू चंद्र दास नावाच्या तीस वर्षीय भारतीय युवकाची कट्टरपंथी झुंडीने नृशंस हत्या करुन त्याचे शव पेटवून दिले. .पोलिसांच्या उपस्थितीत भारताच्या उच्चायुक्तांवर हल्ला झाला आणि भारतधार्जिणे असल्याच्या आरोपावरुन वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांच्या कार्यालयांना आगी लावण्यात आल्या. पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या पाच भारतीय राज्यांशी सीमा असलेल्या बांगला देशाशी शत्रुत्वभावाने वागणे भारताला परवडणारे नाही. या वास्तवाची जाणीव शशी थरुर यांच्या अध्यक्षतेखालील परराष्ट्र मंत्रालयावरील संसदेच्या स्थायी समितीने ताज्या अहवालात करुन दिली आहे. चार हजार ९६ किमीची सीमा, भारताला ईशान्येतील आठ राज्यांशी जोडणारा नेपाळ-बांगला देशामधील २२ किमी रुंदीचा स्ट्रॅटेजिक महत्त्वाचा ‘चिकननेक’ तसेच बांगला देश आणि म्यानमार यांच्यात सँडविच झालेले मिझोराम या भौगोलिक कारणांमुळे भारतासाठी बांगला देशासोबत सदैव सौहार्दाचे संबंध असणे अनिवार्य ठरते. लोहमार्ग, पूल, इंधन वाहतुकीसाठी पाईपलाईन, बंदरांचा वापर यामुळे अब्जावधी डॉलरचा स्वस्त आणि जलद व्यापार, सीमेपाशी आठवडी बाजारामुळे स्थानिक लोकांची उत्पन्नवाढ, दहशतवाद, तस्करी, बेकायदा घुसखोरी रोखण्यासाठी परस्परसहकार्य खूप गरजेचे आहे. बांगलादेश अस्थिर झाला, तर त्याचा परिणाम भारताच्या ईशान्य राज्यांवर होऊ शकतो.१९७१ च्या मुक्तिसंग्रामानंतर बांगला देशची सध्याची परिस्थिती ही भारतासाठी अतिशय गंभीर स्वरुपाचे रणनीतिक आव्हान बनल्याचा इशारा थरुर यांच्या संसदीय समितीने सरकारला दिला आहे. राजकीय अस्थिरता, नेतृत्वबदल, आणि लोकशाही प्रक्रियेतील अनिश्चिततेमुळे हा धोका लष्करी संघर्षापेक्षा वेगळा आहे. बांगलादेशाचे भारताशी असलेले दीर्घकालीन संबंधांचे नाते टिकवणे अत्यावश्यक आहे. चीन आणि बांगलादेशाचे राजकारण, अर्थकारण, भौगोलिक तसेच रणनीतिक धोरणांवरील पाकिस्तानचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी भारताने बांगलादेशातील लोकांवर लक्ष केंद्रित करुन संवेदनशीलतेने मैत्रीपूर्ण संवाद साधावा. भारतासाठी हे धोके लष्करी नसून त्याचा प्रभाव राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रावरही पडू शकतो. पाकिस्तान काही राजकीय आणि इस्लामिक संघटनांमार्फत भारताच्या हिताला धोका निर्माण करू शकतो. हा धोका राजकीय बदल, बाह्यप्रभाव आणि भारताच्या नात्यांमध्ये कमतरतेमुळे आहे, असे थरुर समितीला वाटते..थरूर यांची रास्त चिंताशशी थरुर यांच्या चिंता रास्त आहेत. १९७१मध्ये ज्या बांगला देशाला भारताने पाकिस्तानच्या अनन्वित अत्याचारांतून मुक्त करताना मोठ्या भावाची भूमिका बजावली होती. त्याच बांगला देशी जनतेला भारतातील राजकीय नेते आणि प्रसिद्धिमाध्यमांकडून घुसखोर, शरणार्थी म्हणून हिणवले जात आहे. भारतात होणाऱ्या प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित केला जात आहे. त्यांना हुडकून काढण्यासाठी निवडणूक आयोग एसआयआरचा अवलंब करीत आहे. बांगला देशींविषयी भारतीय वृत्तवाहिन्या आणि माध्यमनिर्मित द्वेष आणि तिरस्काराची त्यात भर पडत आहे. डिजिटल युगात माध्यमांच्या सीमा कधीच्याच पुसल्या गेल्या आहेत. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला भडकपणाचा तडका लावणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांना ताळ्यावर आणण्याचे काम सरकारला करावे लागणार आहे. ममता बनर्जी यांच्या असहकारामुळे भारत-बांगला देशदरम्यानची ५६९ किमी लांबीच्या सीमेला अजूनही कुंपण घातले गेलेले नाही. त्यामुळे बांगला देशी घुसखोरांना भारतात शिरण्याची आयतीच संधी मिळत असल्याचा आरोप करणारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा निवडणूक प्रचारात घुसखोर बांगला देशींना वाळवीची उपमा देतात. पश्चिम बंगालमध्ये होत असलेल्या 'एसआयआर'नंतरही मतदारयाद्यांमधील ही वाळवी कायम राहिली तर त्याला जबाबदार कोण याचा विचार न करता पश्चिम बंगाल आणि आसाममधील विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा भाजपचे नेते तापवत ठेवतील. अशा स्फोटक प्रचाराला आवर घातला नाही तर स्थिती चिघळण्याची चिन्हे आहेत. 