प्रीमियम आर्टिकल

Premium|India Bangladesh relations : बांगलादेशातील आगीच्या झळा

Geopolitics India Bangladesh relations : बांगलादेशाविषयीच्या सामोपचाराच्या मुत्सद्देगिरीला पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रचाराची झळ बसणार नाही, याची काळजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या पक्षांतील नेत्यांना घ्यावी लागणार आहे.
India Bangladesh relations

India Bangladesh relations

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील चावके

नव्या वर्षात भारताला शेजारी धुमसणाऱ्या बांगलादेशाच्या आव्हानाला सामोरे जावे लागणार आहे. पण हे आव्हान केवळ बांगलादेश आणि तिथे फेब्रुवारी महिन्यात होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपुरते मर्यादित नसेल. त्याचे तेवढेच तीव्र पडसाद केंद्रातील मोदी सरकार आणि पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारसाठी प्रतिष्ठेच्या ठरणाऱ्या मार्च-एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत उमटण्याची शक्यता आहे. या जुळ्या शक्यतांमुळे नव्या वर्षातील पूर्वार्धात केंद्रातील सरकारपुढे काय वाढून ठेवले असेल, याचा ‘मेन्यू’ जवळपास निश्चित झाला आहे.

Loading content, please wait...
Pakistan
China
bangladesh
War
geopolitical challenges

Related Stories

No stories found.