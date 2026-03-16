Premium|Study Room : इराण-अमेरिका-इस्रायल युद्धाचे व्यापक परिणाम!

लेखक: महेश शिंदेपश्चिम आशिया पुन्हा एकदा जागतिक भूराजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर संयुक्त लष्करी कारवाई सुरू केली. इस्रायलने या कारवाईला ‘ऑपरेशन आयर्न शिल्ड’ तर अमेरिकेने ‘ऑपरेशन फ्युरी’ असे नाव दिले. या हल्ल्यांचे उद्दिष्ट इराणची अणु आणि क्षेपणास्त्र क्षमता कमकुवत करणे तसेच त्याच्या लष्करी नेतृत्वावर निर्णायक आघात करणे हे होते. या कारवाईत इराणचे सर्वोच्च नेते (सुप्रीम लीडर) अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाल्याने परिस्थिती अधिकच तणावपूर्ण झाली.या हल्ल्यांनंतर इराणने तात्काळ प्रत्युत्तर देत इस्रायल तसेच खाडीतील अमेरिकन लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले. त्यामुळे हा संघर्ष आता केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो संपूर्ण पश्चिम आशियात पसरत आहे. तेहरान, इस्फहान, मशहद यांसारख्या शहरांमध्ये हवाई हल्ले झाले आहेत. सुरुवातीला मर्यादित स्वरूपाचा वाटणारा हा संघर्ष आता व्यापक प्रादेशिक युद्धामध्ये परिवर्तित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या संघर्षाचे परिणाम केवळ मध्यपूर्वेपुरते मर्यादित न राहता जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरही खोलवर उमटू शकतात..ऐतिहासिक पार्श्वभूमीआजचा संघर्ष समजून घेण्यासाठी इराण आणि अमेरिकेतील ऐतिहासिक संबंध समजून घेणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आणि शीतयुद्धाच्या काळात इराण हा अमेरिकेचा जवळचा सहयोगी होता. त्या काळात इराणमध्ये शाह मोहम्मद रझा पहलवी यांचे शासन होते आणि अमेरिका इराणला सोव्हिएत संघाच्या प्रभावाला रोखण्यासाठी मध्यपूर्वेतील महत्त्वाचा रणनीतिक भागीदार मानत होती. अमेरिकेने इराणला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रे पुरवली होती.मात्र या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण करणारी घटना म्हणजे १९५३ मध्ये अमेरिकेच्या आणि ब्रिटनच्या मदतीने इराणचे पंतप्रधान मोहम्मद मोसाद्देघ यांना सत्तेतून हटविण्यात आलेली कारवाई. या घटनेमुळे इराणमध्ये पाश्चात्त्य देशांविषयी खोलवर अविश्वास निर्माण झाला. यानंतर १९७९ मध्ये झालेल्या इराणी इस्लामिक क्रांतीने या संबंधांना पूर्णपणे नवे वळण दिले. शाह यांचे शासन संपुष्टात आले आणि अयातुल्ला रूहोल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली इस्लामिक रिपब्लिकची स्थापना झाली. नव्या शासनाने अमेरिकेविरोधी आणि इस्रायलविरोधी भूमिका स्वीकारली. तेहरानमधील अमेरिकन दूतावासातील अधिकाऱ्यांना ४४४ दिवस ओलीस ठेवण्याच्या घटनेनंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंध पूर्णपणे तुटले आणि ते आजपर्यंत तणावपूर्णच राहिले आहेत..US-Iran War Impact: 'Strait of Hormuz' म्हणजे काय? भारतासाठी इतका महत्त्वाचा का? हा मार्ग बंद झाला तर महाग होईल तुमचं जेवण! .हे युद्ध अचानक का उद्भवले?या युद्धाचे तात्काळ कारण म्हणजे अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या लष्करी आणि नेतृत्वाशी संबंधित महत्त्वाच्या ठिकाणांवर केलेला संयुक्त हल्ला होय. इराणची सामरिक क्षमता कमकुवत करण्याच्या उद्देशाने या कारवाईत क्षेपणास्त्र तळ, अणु संशोधन केंद्रे, लष्करी कमांड केंद्रे आणि नेतृत्वाशी संबंधित इमारतींना लक्ष्य करण्यात आले. या कारवाईचा उद्देश इराणच्या दीर्घकालीन लष्करी आणि अणु क्षमतेवर निर्णायक आघात करणे हा असल्याचे मानले जाते.या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणने इस्रायलवर तसेच बहरीन, कुवेत, कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती येथे असलेल्या अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले. त्यामुळे हा संघर्ष झपाट्याने वाढत गेला आणि संपूर्ण मध्यपूर्वेत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.या संघर्षामागे इराणचा अणु कार्यक्रम हा एक मोठा मुद्दा आहे. अमेरिका आणि इस्रायल यांना भीती आहे की इराण अण्वस्त्र तयार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. इराण मात्र आपल्या अणु कार्यक्रमाचा उद्देश शांततापूर्ण असल्याचा दावा करतो. याशिवाय लेबनॉनमधील हिज्बुल्ला, इराकमधील शिया मिलिशिया आणि येमेनमधील हूथी गटांशी असलेले इराणचे संबंधही या संघर्षाला अधिक गुंतागुंतीचे बनवतात..मध्यपूर्वेमध्ये निर्माण झालेली अस्थिरता!या युद्धाचे सर्वात गंभीर परिणाम मध्यपूर्वेतील राजकीय आणि सुरक्षा परिस्थितीवर होत आहेत. इराणच्या प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यांमुळे इस्रायलच्या सीमांवर तणाव वाढला आहे, तर लेबनॉनमधील हिज्बुल्ला गटानेही इस्रायलविरुद्ध हल्ले सुरू केल्याने उत्तरेकडील सीमांवर नवीन संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे इस्रायलला अनेक आघाड्यांवर लढावे लागण्याची परिस्थिती निर्माण होत आहे.खाडीतील देशांसाठीही ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. कारण बहरीन, कतार आणि कुवेत येथे अमेरिकेचे महत्त्वाचे लष्करी तळ आहेत. इराणकडून या तळांवर हल्ले झाल्यामुळे हे देश थेट संघर्षात ओढले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संपूर्ण खाडी प्रदेशात सुरक्षा सतर्कता वाढवण्यात आली आहे.या युद्धामुळे मानवी संकटही निर्माण होऊ लागले आहे. अनेक शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले असून वीज, पाणी आणि संप्रेषण व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. नागरिकांच्या स्थलांतराचे प्रमाण वाढत आहे. याशिवाय काही देशांमध्ये शिया आणि सुन्नी समुदायांमधील तणाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हा संघर्ष केवळ लष्करी न राहता सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरतेलाही कारणीभूत ठरू शकतो..जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील परिणाममध्यपूर्व हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल उत्पादक प्रदेश असल्यामुळे या भागातील अस्थिरतेचा थेट परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर होतो. होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा वाहतूक मार्गांपैकी एक आहे. जगातील सुमारे २० टक्के कच्चे तेल या मार्गाने वाहतूक केले जाते आणि दररोज सुमारे २० ते २१ दशलक्ष बॅरल तेल या मार्गातून जाते.या मार्गावर तणाव निर्माण झाल्यास तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढू शकतात. तेलाच्या किमती वाढल्यास जागतिक स्तरावर महागाई वाढते आणि अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर दबाव निर्माण होतो. याशिवाय विमानसेवा आणि जहाजवाहतूक क्षेत्रावरही त्याचा परिणाम होत आहे. अनेक विमान कंपन्यांना मध्यपूर्वेतील हवाई मार्ग टाळावे लागत आहेत, ज्यामुळे वाहतूक खर्च वाढत आहे आणि जागतिक व्यापारावर परिणाम होत आहे..भारतावर होणारा परिणामभारत या संघर्षापासून भौगोलिकदृष्ट्या दूर असला तरी त्याचे परिणाम भारतावर मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतात. भारत आपल्या तेलाच्या गरजांपैकी सुमारे ८५ टक्के तेल आयात करतो आणि त्यातील मोठा हिस्सा मध्यपूर्वेतून येतो. त्यामुळे तेलाच्या किमती वाढल्यास भारताच्या आयात खर्चात मोठी वाढ होऊ शकते आणि महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.मध्यपूर्वेत सुमारे ८० लाखांहून अधिक भारतीय नागरिक काम करतात. संघर्ष वाढल्यास त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत भारताला मोठ्या प्रमाणावर बचाव आणि स्थलांतर मोहीम राबवावी लागू शकते. याशिवाय भारताला राजनैतिक संतुलन राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. भारताचे अमेरिका, इस्रायल आणि इराण या तिन्ही देशांशी महत्त्वाचे संबंध आहेत. त्यामुळे या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला अत्यंत सावध आणि संतुलित भूमिका घ्यावी लागत आहे.भारताची प्रतिक्रियाया परिस्थितीत भारताने संयमाची भूमिका घेतली आहे. भारताने सर्व पक्षांना संयम बाळगण्याचे आणि संवादाद्वारे समस्येचे समाधान शोधण्याचे आवाहन केले आहे. त्याचबरोबर मध्यपूर्वेतील भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवले जात आहे. भारताची परराष्ट्रनीती पारंपरिकपणे रणनीतिक स्वायत्ततेवर आधारित आहे. त्यामुळे भारत कोणत्याही एका बाजूला पूर्णपणे समर्थन देण्याऐवजी सर्व देशांशी संवाद कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे..निष्कर्षइराण–अमेरिका–इस्रायल संघर्ष हा केवळ प्रादेशिक प्रश्न नाही. या युद्धामुळे मध्यपूर्वेतील राजकीय स्थैर्य धोक्यात आले आहे. त्याचबरोबर जागतिक ऊर्जा बाजार, अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरही त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे या संघर्षाचा विस्तार रोखणे आणि पुन्हा राजनैतिक मार्गाने तोडगा काढणे. अन्यथा हा संघर्ष दीर्घकाळ चालू राहून जागतिक व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम करू शकतो. 