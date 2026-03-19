Premium|Urbanization in Maharashtra : राजकीय अर्थकारणाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात: महाराष्ट्रातील शहरीकरणाचे बदलते स्वरूप

प्रा. डॉ. प्रकाश पवार - राज्यशास्त्र अधिविभागप्रमुख, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूरनवी शहरे विकसित करण्यातून राजकीय अर्थकारण आकाराला घेत असते. महाराष्ट्रात १९६०च्या दशकापासून त्याचा प्रत्यय आला आहे. आता तिसरी-चौथी मुंबई वसवण्याच्या घोषणा झाल्या असून, यातून मुंबई परिसराचा राजकीय पोतच बदलणार आहे.राजकीय अर्थकारणाचे २१व्या शतकातील शहरीकरण हे एक खास वैशिष्ट्य आहे. नवीन शहर स्थापन करणे हा राजकीय अर्थकारणाच्या प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. ही प्रक्रिया १९९०च्या दशकात सुरू झाली. त्यावेळी या प्रक्रियेचा सर्वांत जास्त प्रभाव चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर पडला होता. अशीच दुसरी घटना म्हणजे नितीन गडकरी आणि बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबई-पुणे हा द्रुतगती मार्ग तयार करण्यामध्ये पुढाकार घेतला होता. या शहरी प्रक्रियेतून नितीन गडकरी यांचे नेतृत्व आणि व्यक्तिमत्त्व शहरी पद्धतीचे घडत गेले. बाळासाहेब ठाकरे हिंदुहृदयसम्राट झाले. या अस्मिता निर्मितीची प्रक्रियाही एका अर्थाने शहरीकरणातून घडली. यानंतर १९६०च्या दशकापासूनच्या शहर निर्मितीच्या आणि राजकीय अर्थकारणाच्या कथांचे नव्याने अर्थ लावण्यास सुरुवात झाली. विशेषतः महाराष्ट्राच्या संदर्भात यशवंतराव चव्हाण यांनी मुंबईला जोडून नवी मुंबई, पुण्याला जोडून पिंपरी-चिंचवड, नाशिकला जोडून देवळाली कॅम्प अशी नवीन शहरे वसवली. त्या शहरांमध्ये राजकीय अर्थकारणाची प्रक्रिया गतिमान केली, उद्योग-व्यापाराला त्यांनी पाठिंबा दिला. त्यांच्यानंतर काँग्रेसचे शहरी राजकीय अर्थकारणाकडे दुर्लक्ष झाले. काँग्रेसशी अनेक वेळा जुळवून घेतलेल्या शरद पवारांनी शहरी राजकीय अर्थकारणाकडे लक्ष पुरविण्यास सुरुवात केली. शहरी अर्थकारणाने त्यांचे नेतृत्व स्वीकारले, परंतु शहरी समाजाने त्यांचे नेतृत्व मनमोकळेपणे स्वीकारले नाही. तेव्हा त्यांच्या बारामती मतदारसंघात पिंपरी-चिंचवडचा समावेश होता. यामुळे शरद पवार आणि अजित पवार यांना शहरी समाजामध्ये प्रवेश करण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागले. शहरी समाजाला शरद पवारांचे नेतृत्व मूलतः ग्रामीण वाटत होते. या घुसळणीतून पिंपरी-चिंचवड शहराचे नेतृत्व ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे वळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ही प्रक्रिया अण्णासाहेब मगर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रथम घडवून आली. तर, अशीच प्रक्रिया पुण्यामध्येही घडत होती. विशेषतः शंकरराव उरसळ यांचे नेतृत्व ग्रामीण भागातील होते.वसंतदादा पाटील यांनी खासगीकरणाच्या प्रक्रियेतून शहरी राजकीय अर्थकारण आणि शहरीकरण या दोन्ही प्रक्रियांना मदत केली. या प्रक्रियेचे उत्तम उदाहरण रामकृष्ण मोरे यांचे नेतृत्व हे सांगता येईल. ते मूलतः ग्रामीण भागातील होते. परंतु त्यांनी पिंपरी-चिंचवडमध्ये काँग्रेसचे संघटन उभे केले. या प्रक्रियेतून पुढे रामकृष्ण मोरे आणि अजित पवार यांनी शहरी राजकीय अर्थकारण आणि शहरी समाज यांच्यामध्ये एक प्रकारची स्पर्धा सुरू केली. त्यातून पिंपरी-चिंचवड या प्रगत शहराची सुरुवात झाली. विशेषतः मोरे यांनी प्रथम शहराला आकार देण्यास सुरुवात केली. गरिबांसाठी ‘ओटा स्कीम’पासून ते सांस्कृतिक केंद्रे उभे करण्यापर्यंत मोरे यांनी दूरदृष्टी दाखविली. मोरे यांच्याशी स्पर्धा करून अजित पवार यांनी शरद पवार यांचे राजकीय अर्थकारणाचे प्रारूप पिंपरी-चिंचवडमध्ये विकसित करण्यास सुरुवात केली. उद्योग व्यवस्था, व्यापार, दळणवळण, उड्डाणपूल, नवीन बांधकाम, मेट्रो, हॉस्पिटल अशा विविध क्षेत्रांशी जुळवून घेऊन त्या क्षेत्रांची त्यांनी प्रगती घडवून आणली..थोडक्यात या राजकीय कथेचा एक महत्त्वाचा अर्थ जुने शहर विकसित करा, जुन्या शहराची पुनर्रचना करा, नवीन शहर वसवा, हा एकूण राजकीय अर्थकारणाचा महत्त्वाचा संदेश विकसित झाला. या संदेशाची मुंबई, पुणे आणि नागपूर अशी तीन केंद्रे उदयाला आली. या तिन्ही केंद्रांमध्ये राजकीय अर्थकारण समजून घेऊन राजकारण करण्याचे प्रारूप विकसित झाले. या प्रक्रियेतून यशवंतराव चव्हाण, अण्णासाहेब मगर, शंकरराव उरसळ, शरद पवार, रामकृष्ण मोरे, अजित पवार अशी एक शहरी दृष्टी असलेली नेतृत्वाची फळी उदयाला आली. तसेच भाजपमध्ये गडकरी, देवेंद्र फडणवीस अशी नेतृत्वाची दुसरी फळी विकसित झाली. तर, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मनोहर जोशी, नारायण राणे हे काही परंपरागत शहरी अर्थकारण समजून घेणारे नेते तयार झाले. या पलीकडे जाऊन शहरी अर्थकारण समजून घेणारे महत्त्वाचे नेते राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, गणेश नाईक, एकनाथ शिंदे आहेत. एका अर्थाने नेतृत्वाच्या संघर्षापेक्षा राजकीय अर्थकारणाच्या दृष्टीचा संघर्ष या नेत्यांमध्ये रंगत गेला. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यातील संघर्ष राजकीय अर्थकारणाच्या वेगवेगळ्या दृष्टीमधील होता. तर, उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील संघर्ष राजकीय अर्थकारणाच्या संदर्भातील आहे. शिवसेनेतील राजकीय अर्थकारणाने घडवलेल्या नेत्यांनी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राजकीय अर्थकारण स्वीकारले. शिवसेनेचे नेते ग्रामीण भागातील असले तरी त्यांची कार्यालये आणि शिक्षण क्षेत्रातील कार्य शहरी भागात उभी राहिली. हा सर्व राजकीय अर्थकारणाचा विस्तार एका छताखाली ठेवण्याची दूरदृष्टी विकसित करण्यास उद्धव ठाकरे यांना पुरेसा वेळ मिळाला नाही. शरद पवार यांनी शहरी राजकीय अर्थकारणाची दूरदृष्टी विकसित केली होती. त्यांच्या दूरदृष्टीतून ग्रामीण भागातील नेत्यांना शहरी राजकीय अर्थकारणाची दूरदृष्टी आली होती. त्यांची दूरदृष्टी स्वीकारण्यास शहरी समाज तयार नव्हता. शहरी अर्थकारण आणि शहरी समाज यांची सांधेजोड करण्यास काँग्रेस, शिवसेना आणि शरद पवार यांना अपयश आले. या पार्श्वभूमीवर गडकरी आणि फडणवीस यांनी शहरी अर्थकारण, शहरी समाज, शहरी राजकारण यांच्यामध्ये सांधेजोड करण्याचे नवीन कौशल्य आत्मसात केले. यातूनच शहरी राजकीय अर्थकारणाची भाषा विकसित झाली. अजित पवार यांनी २०२५पर्यंतच्या महाराष्ट्रातील शहरी राजकीय अर्थकारणाला आकार दिला..महाराष्ट्रातील शहरी राजकीय अर्थकारण २०२६पासून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नव्याने आकार घेणार आहे. त्याचे प्रतिबिंब महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात आणि भविष्यातील घोषणांमध्ये स्पष्टपणे दिसते. विशेषतः मुंबई आणि नवी मुंबई यांच्याबद्दलची चर्चा यशवंतराव चव्हाण यांच्या संदर्भात होते. तसेच, ही चर्चा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या संदर्भात होते. परंतु तिसरी मुंबई आणि चौथी मुंबई या गोष्टीची चर्चा फडणवीस यांनी सुरू केले आहे. तिसरी मुंबई उरण भागाच्या अवतीभवती विकसित केली जाणार आहे. तर चौथी मुंबई वाढवण परिसरात विकसित केली जाणार आहे. तिसरी मुंबई भारतातील सर्वांत मोठे शहरी परिवर्तन असेल, असा बोलबाला सुरू आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये २ कोटींहून अधिक लोक राहतात आणि भारताच्या जीडीपीच्या ६.२ टक्के उत्पन्न मिळते. हे द्वैत इतरत्र कुठेही दिसून येत नाही. यातील प्रश्नांवर मात करण्यासाठी भारतातील सर्वांत महत्त्वाकांक्षी आणि सर्वांत मोठा नियोजित शहरी विकास उपक्रम कर्नाळा, साई, चिरनर (केएससी) न्यू टाउन म्हणून विकसित होत आहे. हा प्रकल्प पायाभूत सुविधांवरील ताण, गर्दी आणि प्रदूषणावर नियंत्रण, स्वयंपूर्ण स्मार्ट सिटी, आर्थिक वाढ, शहरी नवोपक्रम आणि प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी अशा अनेक क्षेत्रांतील समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न आहे. यातून रायगड जिल्ह्याचे राजकारण बदलणार आहे. तसेच यातून मुंबई परिसरातील नऊ महापालिका, विधानसभा आणि लोकसभा पातळीवरील राजकारणाचा पोत आंतर्बाह्य पद्धतीने बदलणार आहे. यामुळे तिसरी मुंबई ही केवळ एक झोन नाही. तो एक राजकारण बदलण्यासाठीचा प्रयत्न आहे. हा प्रयत्न राजकीय अर्थकारणाच्या संदर्भात घडत आहे. 