Premium|Student Support Committee : विद्यार्थी, क्रियाशील शेतकरी आणि उद्योजकही....

विद्यार्थी साहाय्यक समितीचे कार्य गेली ७० वर्षे एखाद्या दीपस्तंभाप्रमाणे सुरू आहे. डॉ. अच्युतराव आपटे यांनी आणि त्यांच्या समविचारी सहकाऱ्यांनी १९५५मध्ये पाच विद्यार्थ्यांची घरोघरी वाराने जेवणाची सोय करण्यापासून या कार्याला सुरुवात केली. त्याचा आता विस्तार झाला आहे. समितीमुळे ग्रामीण भागातील हजारो तरुणांच्या जीवनात परिवर्तन झाले. अतिशय विश्वासाने जोडलेले देणगीदार, निःस्पृह कार्यकर्ते, कृतज्ञतेतून संस्थेला वेळ देणारे माजी विद्यार्थी अशा त्रिवेणी संगमातून संस्था प्रगतीचा एक एक टप्पा पुढे जात आहे. या संस्थेशी आणि विधायक कार्याशी ५०हून अधिक वर्षे जोडलेला असणे, हे माझ्यासाठी नक्कीच आनंददायी आहे. समितीत ग्रामीण भागातून उच्चशिक्षणासाठी आलेल्या गरजू आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना केवळ अल्पदरात निवास-भोजनाची सुविधा दिली जात नाही, तर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात. पहाटे अर्धा तास योगासने, रोज अर्धा तास श्रमदान, कमवा आणि शिका योजनेतील सहभागातून आपला खर्च भागवणे, महिन्यातून एकदा देणगीदार पालकांशी संवाद या गोष्टी अनिवार्य आहेत. विद्यार्थी विकास केंद्रामार्फत विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांची व्याख्याने, अभ्यास सहली, उपक्रमांत थेट सहभाग यांमुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढतो, सभाधीटपणा येतो. समितीत विद्यार्थी व्यवस्थापन आहे. वसतिगृहनिहाय साधारण २५-३० विद्यार्थ्यांकडे दैनंदिन उपक्रमांच्या विविध जबाबदाऱ्या दिल्या जातात. त्यातून त्यांचा नेतृत्वविकास घडतो. अशा अनौपचारिक शिक्षणातून या वयोगटातील विद्यार्थ्यांची जडणघडण होत असल्याने ते शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडल्यावर एक जबाबदार नागरिक म्हणून समाजात वावरतात, हे अभिमानाने नोंदवावे लागेल..Premium|NITI Aayog Education Report : धोरण कागदावर, शिक्षण वाऱ्यावर!.कौशल्याधारित पिढीसाठी...काळ बदलतो तसा बदलण्याचा समितीचा नेहमीच विचार राहिला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे उद्योग-रोजगार क्षेत्रांत अनेक बदल होत आहेत, होणार आहेत. याची जाणीव ठेवून इंडस्ट्रिअल ऑटोमेशन, मेकाट्रॉनिक्स, एआय, रोबोटिक, स्मार्ट फॅक्टरी ऑटोमेशन, आयओटी आणि क्लाउड कॉम्प्युटिंग, थ्री डी डिझाइन, सिम्युलेशन अशा प्रकारचे काळाशी सुसंगत प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था समितीने नुकतीच सुरू केली आहे. ‘इंडस्ट्री ५.०’साठी कौशल्याधारित पिढी तयार करण्याचा संकल्प समितीने केला आहे. डिजिटेक इंडिया प्रा. लि. यांच्याबरोबर सामंजस्य करार करून समितीतील आणि समिती बाहेरील विद्यार्थ्यांसाठी या सुविधा उभारल्या आहेत. त्याचे चांगले दृश्यपरिणाम येत्या काळात निश्चित दिसतील.समितीत येणारे विद्यार्थी हे बहुतांश शेतकरी कुटुंबातील आहेत. कमी शेती, पाण्याची अनुपलब्धता, मजूर न मिळणे, वाढता खर्च आणि तुलनेत कमी उत्पन्न, शेतीवर अवलंबित्व यांमुळे आर्थिक विवंचनेत असलेल्या या कुटुंबांना आधुनिक शेतीची ओळख करून देण्यासाठी बारामती येथील ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट संचलित कृषी विज्ञान केंद्राच्या सहकार्यातून समितीच्या पुण्यातील अर्धा एकर जागेत तंत्रज्ञानाधारित शेती शाळेचा प्रयोग सुरू केला आहे. यामध्ये ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून आधुनिक पद्धतीने विविध प्रकारच्या भाजीपाल्याची लागवड केली आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागातील विद्यार्थी येथे राहत असल्याने त्यांना शेतीमध्ये येणाऱ्या समस्या आणि त्यासाठी आवश्यक असणारे आधुनिक तंत्रज्ञान जवळून अनुभवता यावे यासाठीचे प्रात्यक्षिक मिळणार आहे. येथे दहा विद्यार्थ्यांचा गट कमवा आणि शिका योजनेअंतर्गत विविध पिकांतील आवश्यक डेटा गोळा करतील. यात कीड, अन्नद्रव्याची कमतरता, कोणती अन्नद्रव्ये आवश्यक असतात अशा माहितीचे संकलन करतील. त्यानुसार त्यासाठीच्या आवश्यक उपाययोजना कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत त्यांना सांगितल्या जातील. तसेच कृषी विज्ञान केंद्रात त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षणही दिले जाईल. यात केवळ शेतीच नाही, तर शेतीपूरक व्यवसाय जसे की दुग्ध, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, रेशीमउद्योग, विषमुक्त भाजीपाला, भाजीपाल्याचे योग्य पद्धतीने पॅकिंग करून मार्केटिंग यांचे प्रशिक्षण मिळेल. यामुळे कमी खर्चात फायदेशीर शेती कशी होऊ शकते, याचा अनुभव विद्यार्थ्यांना घेता येईल. या प्रत्यक्ष अनुभवातून ते आपल्या गावी गेल्यावर त्या भागातील शेतकऱ्यांना याविषयीचे मार्गदर्शन करू शकतील. यातून शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बदलेल, येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्रभर हा प्रयोग राबविला जाईल, असा मला विश्वास आहे..समितीचा विद्यार्थी नोकरी करणारा होण्याबरोबरच नोकरी देणारा व्हावा, असा विचार आम्ही एका विश्वस्त मंडळ बैठकीत मांडला. त्याला सर्वांनी सहमती दर्शवून त्या दृष्टीने उपाययोजना सुरू केल्या. उद्योजकता विकास केंद्र असा उपक्रम सुरू करून विद्यार्थ्यांना त्याविषयी माहिती द्यायला सुरुवात केली. उद्योगाची पार्श्वभूमी नसलेल्या कुटुंबातील या विद्यार्थ्यांच्या मनात उद्योजकतेचे बीज पेरणे हे महत्त्वाचे कार्य आहे. याला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे. आनंदाची गोष्ट म्हणजे यात मुलींचे प्रमाण अधिक आहे. गेली चार वर्षे त्यादृष्टीने कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्ती विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतात. उद्योगातील यशस्वी माजी विद्यार्थी आपल्या यशकथा या विद्यार्थ्यांसमोर सादर करतात. काही उद्योगांना भेटींचे नियोजन केले जाते. या प्रत्यक्ष अनुभवांमुळे विद्यार्थ्यांचा उद्योजकतेकडे कल वाढल्याचे लक्षात येते.समितीची पुण्यात ७ आणि अहिल्यानगरला २ अशी ९ वसतिगृहे असून, जवळपास १ हजार ४०० विद्यार्थ्यांची व्यवस्था आहे. यात ८००हून अधिक मुली आहेत. मुलींना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याची ग्रामीण भागातील पालकांची मानसिकता होते आहे. परंतु मुलींना सुरक्षित वातावरण आणि त्या कुटुंबाला परवडेल असा दर समितीत असल्याने येथे प्रवेशासाठी ओघ असतो. मर्यादित जागांमुळे येणाऱ्या प्रत्येकाला प्रवेश देणे शक्य होत नाही. म्हणून वसतिगृहांची संख्या वाढविण्यावर संस्थेचा भर आहे. ‘गर्जे मराठी’ या संस्थेच्या माध्यमातून समितीचे कार्य काही देशांत पोचले. आमच्या कार्यकर्त्यांनी आणि हितचिंतकांनी अमेरिकेत विद्यार्थी सहायक समिती फाउंडेशन अशी संस्था सुरू करून त्यामार्फत तेथील देणगीदारांकडून समितीसाठी देणगी घ्यायला सुरुवात केली. या मदतीमुळे येथील वसतिगृहांच्या प्रकल्पाला वेग देता आला..प्रथमच पुण्याबाहेर जाण्याचा विचार करून अहिल्यानगर येथे मुलींसाठी एक आणि मुलांसाठी एक अशी दोन वसतिगृहे उभारली. आता नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नवी मुंबई येथे वसतिगृहे उभारण्याचा मनोदय आहे. युवा पिढीच्या सर्वांगीण विकासासाठी होत असलेल्या या कार्याला देणगी स्वरूपात जागा देणारे दाते लाभल्यास संस्थेला हा विस्तार करणे सुकर होणार आहे. चांगल्या कामासाठी पैसा कमी पडत नाही, असा आमचा अनुभव आहे. त्याचप्रमाणे जागेसाठीचे दाते पुढे येतील आणि गरजू, होतकरू विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक अडचण समितीच्या माध्यमातून भागू शकेल, असा विश्वास आहे. शेवटी समाजाच्या मदतीतून चालणारे हे समाजाचेच काम आहे. इतकी वर्षे जोडलेले अनेक देणगीदार संस्थेबरोबर आहेत. त्यांच्या ऋणात राहण्यातच समिती परिवाराला धन्यता वाटते.(लेखक विद्यार्थी साहाय्यक समितीचे अध्यक्ष आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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