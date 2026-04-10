Premium|Career Guidance : केवळ डॉक्टर-इंजिनीअरच नाही! 'लिबरल आर्ट्स'मध्ये आहेत कोट्यवधींच्या पॅकेजच्या संधी; काय आहे हा नवा शैक्षणिक प्रवाह?

डॉ. अजित कानिटकरपाल्य दहावी व बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर अनेक मध्यमवर्गीयांच्या घरांत चर्चा सुरू होते ती त्याने कोणत्या विद्याशाखेकडे जावे याची. बहुतांशी सर्व शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक वयोगटातील मुले-मुली व त्यांचे पालक अभ्यासक्रम निवडीच्या बाबतीत दोन-तीन विषयांच्या खोड्यातच अडकलेले दिसतात. कला शाखेचे महत्त्वही त्यांनी ओळखायला हवे.इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा नुकत्याच संपल्या आहेत. परीक्षांच्या तणावातून मुक्त झालेले विद्यार्थी व मुख्यतः त्यांचे पालक आता यापुढे काय, या नव्या चिंतेने पुन्हा त्रस्त आहेत. गेल्या २५ वर्षांत बाह्य परिस्थिती वेगाने बदलली असली तरी दहावी व बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर अनेक मध्यमवर्गीय व बहुतांशी सर्व शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक वयोगटातील मुले-मुली व त्यांचे पालक अभ्यासक्रम निवडीच्या बाबतीत दोन तीन विषयांच्या खोड्यातच अडकलेले आहेत. सर्वसाधारणपणे दहा जणांना जर प्रश्न केला की दहावी बारावीनंतर कोणता अभ्यासक्रम निवड करण्याच्या विचारात आहेस, तर अभियांत्रिकी व वैद्यक हे दोनच पर्याय बहुतेकांच्या उत्तरात सहजपणे येतात. त्यापाठोपाठ एखादा प्रतिसाद वाणिज्य शाखा. एखादा जर उत्स्फूर्तपणे म्हणाला की मला इतिहासाचा, तत्त्वज्ञानाचा किंवा कला शाखेला जाऊन संगीताचा अभ्यास करायचा आहे, तर त्याला वेड्यात काढले जाते. "अभ्यासात गुण कमी मिळाले असणार, त्यामुळे कलाशाखेला गेला'', अशीही प्रतिक्रिया समाजातून येते. पण तसे करणे चुकीचे आहे. अनेकजण पुढची अनेक वर्षे विज्ञान, अभियांत्रिकी किंवा डॉक्टरीच्या शिक्षणात स्वतःला व कुटुंबालाही भरडवून घेतात. त्यातले अनेकजण हीच रेघ पुढे आयुष्यभर वाढवत राहतात. मग कधीतरी निवृत्तीच्या वेळेस म्हणतात, " अरे मला मराठी व संस्कृत शिकण्याची खूप इच्छा होती. घेतले अभियांत्रिकीचे शिक्षण आणि टाकल्या इतकी वर्षे पाट्या!" समाजाने एक नवीन चातुर्वर्ण्य व्यवस्था गेल्या अनेक वर्षात अभ्यासशाखांबद्दल आपल्या मनात तयार केली आहे. या चरकालाच अलीकडे पडलेले गोंडस नाव म्हणजे STEM- स्टेम. सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनीअरिंग आणि मॅथेमॅटिक्स अशी ही चार अद्याक्षरे घेऊन हा शब्द तयार झाला. सर्व जगाचे यापुढचे भविष्य 'स्टेम'च्या साच्यातून निघालेले विद्यार्थी- विद्यार्थिनीच घडवणार आहेत, अशी आपण सोयीस्कर समजूत करून घेतली आहे. आवडते म्हणून इंजिनीअर होतो किंवा विषय शिकणे आव्हानात्मक आहे म्हणून डॉक्टर होतो, तंत्रज्ञानात गती आहे म्हणून तंत्रज्ञान विषय निवडतो, असा निकष न लावता केवळ 'जनांचा प्रवाहो चालीला' या रीतीने अनुकरणातून पॅकेजच्या मागे धाव घेतली जाते.आज बाजारात जे चलनी नाणे आहे ते म्हणजे पॅकेज. त्यातील सहाआकडी रकमा देणारा अभ्यासक्रम अशा मृगजळामागे धावत आहेत. सुदैवाने गेल्या पाच-दहा वर्षांत स्टेमचे हे 'मूळ' आता थोडेसे दुर्बळ होण्याकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. त्याचे कारण निदान काही अभ्यासकांना 'स्टेम'चा अतिरेकी हव्यास एक मर्यादेबाहेर उपयुक्त नाही, हे समजून येते आहे. .कलाशाखेचे महत्त्वसर्व जगाचे प्रश्न हे तंत्रज्ञानाने व भौतिकी शास्त्राने सुटतील, हा अहंकाराचा फुगा फुटायला आता सुरुवात झाली आहे. 'स्टेम'च्या बरोबरीने त्याला कला नावाच्या एका अमूर्त; पण महत्त्वाच्या गोष्टीची नितांत जरूर आहे, हे लक्षात येते आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून कितीही भरधाव वेगाने नवीन साहित्य, उपकरणे, वस्तू, बाजारात आणल्या तरी हे तंत्रज्ञान वापरणारा मानवी समूह, त्याच्या भावभावना, आकांक्षा, इच्छा, वर्तवणूक, परस्परसंबंध हे सगळे ‘स्टेम’च्या पलीकडे असते. सुदैवाने अलीकडे कलाशाखेचे महत्त्व हळूहळू का होईना लक्षात येत आहे. गेल्या २५-३० वर्षात शास्त्र आणि तंत्रज्ञान या दोन विषयांचे महत्त्व जागतिक अर्थव्यवस्थेतील एकूण घडामोडीमुळे वाढले. त्याची वेगवान सुरुवात ‘वाय २ के’ या २००० च्या उंबरठयावरच्या संगणक संकटाने झाली. संगणकशिक्षण अनेकांना खुले झाले, त्यानिमित्ताने मध्यमवर्गाकडे आलेल्या पाच-सहा आकडी पगाराच्या रकमेने ‘सॉफ्टवेअर कोडिंग’ हीच आयुष्याची इतिकर्तव्यता असे अनेक जण मानू लागले. त्यामुळे इतिहास, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, तत्त्वज्ञान हे सर्व आयुष्य समृद्ध करणारे विषय गेल्या दोन पिढ्यांनी जवळपास स्वतःच्या भावनाविश्वातून हद्दपारच केले. आयटी तज्ज्ञ म्हणजे जणू आभाळाला हात आणि बाकीची अभ्यासक्षेत्रे म्हणजे अपयश पत्करलेल्या व तंत्रशिक्षणाची संधी न मिळालेल्या युवक- युवतींची तात्पुरती सोय, असे ढोबळ समीकरण तयार झाले. ‘आयटी’बरोबर गेल्या वीस वर्षांत प्रशासनसेवा हे आणखी एक गाजर तरुणांना खुणावू लागले. त्यामुळे शेती या विषयात बीएस्सी, एमएस्सी करूनही शेवटी सरकारी नोकरीत जाणे व त्यासाठी सात-आठ वर्षे अभ्यासात घालवायची, हेच अनेक तरुणांसमोरचे स्वप्न होऊन बसले. अशा या ‘स्टेम’ने व प्रशासन सेवेने व्यापलेल्या जगात गेल्या पाच दहा-वर्षांत मात्र थोडीशी हिरवळ नव्याने दिसू लागली आहे. कला शाखेकडे जाणारी मुले-मुली अगदीच काही वाया गेलेली नाहीत, अशी समज समाजाला हळूहळू येते आहे. त्यामुळे तत्त्वज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानसशास्त्र असे महत्त्वाचे विषय आता परीक्षेपलीकडचे आहेत, ते आपले जीवन समृद्ध करणारे आहेत, त्यासाठीचे आवश्यक अभ्यासक्रमही आहेत आणि असे अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर अगदीच उपाशी राहावे लागत नाही, हे आता कळू लागले आहे. ही आनंदाची गोष्ट आहे. त्याचाही नवा शब्द आता मान्यताप्राप्त होतो आहे, तो म्हणजे ‘लिबरल आर्ट् स (मुक्त करणारा मोकळा अभ्यास!).आंतरविद्याशाखा : कळीचा मंत्र या महत्त्वाचा बदलामागे अनेक कारणे आहेत. त्यातील एक म्हणजे ज्ञान हे एकारलेले असून चालत नाही तर अनेक अंगांनी एकत्र विचार केल्यानंतरच समज बहरते. उत्तम तंत्रज्ञान निर्माण करणाऱ्या व्यक्तीला ‘युजर एक्सपिरीयन्स’ म्हणजे ग्राहकाच्या किंवा त्या वस्तूच्या वापर करणाऱ्याच्या मनोभूमिकेत जाऊन आपले तंत्रज्ञान प्रसंगी बदलावे लागते हे आता सिद्ध झाले आहे. उत्तम शास्त्रज्ञाला केवळ ‘शास्त्र’ विषयात गती असून चालत नाही, तर त्याला चांगला शास्त्रज्ञ होण्यासाठी बरोबरच्या सहकाऱ्यांना प्रेरित करून संघभावना जागृत करण्याची हातोटीही लागते. मेंदूच्या रचनेवर संशोधन करणाऱ्या मुलीला रसायन, जीवशास्त्र व संख्याशास्त्र तर समजावे लागतेच; पण संगणक व मानसशास्त्रही. मानसशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्यालाही वर्तनशास्त्राचा अभ्यास आणि वर्तनशास्त्रावर प्रभाव करणारे समाजशास्त्र व अर्थशास्त्राचे प्राथमिक ज्ञान असावे लागते. 'बंदिस्त विशेष तज्ज्ञते'कडून 'व्यापक तज्ज्ञता'असा हा प्रवास आहे. एकारलेल्या तंत्रज्ञान अथवा अभ्यासपद्धतीचा यापुढच्या काळात उपयोग नाही हे समजल्याने आंतरविद्याशाखीय समज वाढवणे हे सगळ्यांना आता अपरिहार्य आहे. .गेल्या पाच वर्षांत यातील आणखी नवीन वेगाने होणारी वाढ म्हणजे अशा तीन-चार शाखांचा व 'डेटा'चा होणारा एकत्र संगम. 'कृत्रिम प्रज्ञे'ने या संगमात आणखी वेगळी गती आणली आहे. आपल्याकडील ' स्टेम'च्या खोड्यात अडकलेले शेकडो पालक, विद्यार्थी वेगाने बंधनमुक्त होऊन हवे ते, आवडीचे व परवडणारे उच्च शिक्षण घेऊन आयुष्यात पुढे जाऊ शकतील, तो सुदिन ! त्याची सुरुवात होते आहे. 