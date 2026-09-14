Premium|Study Room : सुभाषचंद्र बोस विरुद्ध गांधीजी; स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या रणनीतीवर नेमका मतभेद काय होता?

भारतीय स्वातंत्र्यलढा केवळ अहिंसक आंदोलनांचा नव्हता, तर घटनात्मक सुधारणा, जनआंदोलन, क्रांतिकारी चळवळ आणि सशस्त्र प्रतिकार अशा विविध प्रवाहांचा होता. यामध्ये सुभाषचंद्र बोस यांची भूमिका वैशिष्ट्यपूर्ण होती. स्वातंत्र्य हे अंतिम ध्येय मानत असताना ब्रिटिश साम्राज्याच्या जागतिक संकटाचा उपयोग करून ते मिळवण्यासाठी अधिक आक्रमक आणि तातडीची रणनीती आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत होते.सुभाषचंद्र बोस यांचा राजकीय प्रवास भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमधून सुरू झाला. भारतीय नागरी सेवा परीक्षेत यश मिळूनही त्यांनी ब्रिटिश सरकारची सेवा नाकारून १९२१ मध्ये राजीनामा दिला. चित्तरंजन दास यांच्या प्रभावाखाली त्यांची राजकीय जडणघडण झाली. ते काँग्रेसमधील तरुण आणि डाव्या विचारांच्या नेतृत्वातील महत्त्वाचे नेते बनले. १९३८ मध्ये हरिपुरा अधिवेशनात ते काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. १९३९ मध्ये पुन्हा अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर गांधीजींच्या समर्थकांशी झालेल्या वैचारिक संघर्षामुळे त्यांनी राजीनामा दिला आणि फॉरवर्ड ब्लॉकची स्थापना केली..BJP Women Reservation Politics: महिला आरक्षणाची भाजपची खेळी फसली.बोस आणि गांधी यांच्यातील मतभेद मुख्यतः स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या पद्धती आणि रणनीतीशी संबंधित होते. गांधीजी अहिंसा, जनसहभाग आणि नैतिक दबावावर भर देत होते, तर बोस यांच्या मते ब्रिटिश साम्राज्याला निर्णायक धक्का देण्यासाठी आक्रमक रणनीती आवश्यक होती. दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटन अडचणीत असताना या परिस्थितीचा भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी उपयोग करावा, असा त्यांचा आग्रह होता.बोस यांचा समाजवादी कलही महत्त्वाचा होता. राजकीय स्वातंत्र्याबरोबर आर्थिक समानता, औद्योगिकीकरण, नियोजन आणि सामाजिक न्यायावर आधारित आधुनिक राष्ट्र उभारण्याचे त्यांचे ध्येय होते. त्यांनी मजबूत केंद्रीय सत्ता आणि नियोजित आर्थिक विकासाला महत्त्व दिले, त्यामुळे त्यांचा दृष्टिकोन गांधींच्या ग्रामस्वराज्य, विकेंद्रीकरण आणि स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेपेक्षा वेगळा होता..(१) परदेशातून सशस्त्र संघर्ष : १९४१ मध्ये ब्रिटिशांच्या नजरकैदेतून पलायन करून बोस भारताबाहेर गेले. जर्मनीत त्यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आग्नेय आशियात पोहोचून त्यांनी रासबिहारी बोस यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय राष्ट्रीय सेनेचे नेतृत्व स्वीकारले आणि आझाद हिंद फौजेचे पुनर्रचनाकरण करून तिला सशस्त्र स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रभावी प्रतीक बनवले.(२) आझाद हिंद सरकार आणि लष्करी मोहीम : २१ ऑक्टोबर १९४३ रोजी सिंगापूर येथे आझाद हिंदचे हंगामी सरकार स्थापन करून बोस यांनी त्याचे नेतृत्व केले. आझाद हिंद फौजेने जपानी सैन्यासोबत ईशान्य भारताच्या दिशेने लष्करी मोहीम केली. इम्फाळ आणि कोहिमा मोहिमेत जपानी व आझाद हिंद फौजेचा पराभव झाला, त्यामुळे बोस यांची लष्करी रणनीती प्रत्यक्ष युद्धात यशस्वी झाली नाही, मात्र चळवळीचा मानसिक आणि राजकीय परिणाम व्यापक झाला.(३) परकीय शक्तींशी सहकार्य : ब्रिटनविरुद्ध जर्मनी आणि जपानची मदत घेण्याचा निर्णय बोस यांच्या दृष्टीने सामरिक होता. शत्रूच्या शत्रूचा उपयोग करून भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. मात्र, नाझी जर्मनी आणि साम्राज्यवादी जपानशी सहकार्यामुळे त्यांच्या रणनीतीवर नैतिक आणि राजकीय प्रश्न उपस्थित झाले. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेचे मूल्यांकन भावनिक गौरव किंवा सरळ नकार या दोन्ही टोकांपासून दूर राहून करणे आवश्यक आहे..(४) युद्धोत्तर परिणाम : आझाद हिंद फौजेच्या अधिकाऱ्यांवरील खटल्यांनी भारतीय समाजात प्रचंड राष्ट्रवादी भावना निर्माण केली. लाल किल्ल्यातील INA खटल्यांनी भारतीय सैनिकांच्या निष्ठेचा प्रश्न ब्रिटिश सत्तेसमोर उभा केला. भारतीय नौदल उठावासह युद्धोत्तर असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिशांना भारतावर दीर्घकाळ राज्य करणे अधिक कठीण होत गेले.(५) ऐतिहासिक वारसा : सुभाषचंद्र बोस हे गांधींचे केवळ विरोधक नव्हते, तर भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील पर्यायी रणनीतीचे प्रतिनिधी होते. गांधीजींनी अहिंसक जनशक्तीचा, तर बोस यांनी आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, सशस्त्र संघर्ष आणि आक्रमक राष्ट्रवादाचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे लष्करी अभियान अपयशी ठरले असले तरी त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला आंतरराष्ट्रीय आणि लष्करी परिमाण दिले. त्यामुळे ते स्वातंत्र्याच्या मार्गाबाबत स्वतंत्र विचार करणारे राष्ट्रवादी रणनीतिकार म्हणून इतिहासात अजरामर झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.