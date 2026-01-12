Premium|Reading habits of successful people : आधी वाचायला शिका... मग शिकण्यासाठी वाचा

प्रीमियम आर्टिकल

Benefits of book reading : यशस्वी नेते, उद्योजक आणि खेळाडू वाचनाला केवळ करमणूक न मानता संकटात मार्ग दाखवणारे 'अत्यावश्यक शस्त्र' मानतात, जे सामान्य क्षमतेला असामान्य वारशात रूपांतरित करते.
व्यवसाय, राजकारण आणि क्रीडा क्षेत्रातील जगातल्या सर्वोच्च यशस्वी व्यक्तींमध्ये एक समान मूलभूत सवय आढळते, ती म्हणजे वाचन. हे सर्व जण संकटाच्या वेळी शांत राहण्याची क्षमता पुस्तकवाचनाला देतात. जागतिक नेते वाचनाकडे करमणूक नव्हे; तर ‘अत्यावश्यक शस्त्रसामग्री’ म्हणून पाहतात.

नवीन वर्ष दाखल झालं आहे. नव्या आशा जागृत करण्याची वेळ आली आहे. नवीन सवय लावण्याची वेळ आली आहे. चला, महान व्यक्तींकडून एक चांगली सवय शिकूया.

व्यवसाय, राजकारण आणि क्रीडा अशा क्षेत्रांत असणाऱ्या जगातल्या सर्वोच्च यशस्वी व्यक्तींमध्ये एक समान मूलभूत सवय आढळते, ती म्हणजे वाचन. हे सर्व जण संकटाच्या वेळी शांत राहण्याची क्षमता पुस्तकवाचनाला देतात. जागतिक नेते वाचनाला करमणूक नव्हे; तर ‘अत्यावश्यक शस्त्रसामग्री’ मानतात. ज्ञानवर्धन, जुन्या गृहीतकांना आव्हान देणं आणि धाडसी कृतींसाठी प्रेरणा मिळणं या वाचनाच्या शक्तींबद्दल ते उघडपणे बोलतात.

