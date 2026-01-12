Premium|Reading habits of successful people : आधी वाचायला शिका... मग शिकण्यासाठी वाचा

रिता गुप्ता-info@reetaramamurthygupta.inव्यवसाय, राजकारण आणि क्रीडा क्षेत्रातील जगातल्या सर्वोच्च यशस्वी व्यक्तींमध्ये एक समान मूलभूत सवय आढळते, ती म्हणजे वाचन. हे सर्व जण संकटाच्या वेळी शांत राहण्याची क्षमता पुस्तकवाचनाला देतात. जागतिक नेते वाचनाकडे करमणूक नव्हे; तर ‘अत्यावश्यक शस्त्रसामग्री’ म्हणून पाहतात.नवीन वर्ष दाखल झालं आहे. नव्या आशा जागृत करण्याची वेळ आली आहे. नवीन सवय लावण्याची वेळ आली आहे. चला, महान व्यक्तींकडून एक चांगली सवय शिकूया.व्यवसाय, राजकारण आणि क्रीडा अशा क्षेत्रांत असणाऱ्या जगातल्या सर्वोच्च यशस्वी व्यक्तींमध्ये एक समान मूलभूत सवय आढळते, ती म्हणजे वाचन. हे सर्व जण संकटाच्या वेळी शांत राहण्याची क्षमता पुस्तकवाचनाला देतात. जागतिक नेते वाचनाला करमणूक नव्हे; तर ‘अत्यावश्यक शस्त्रसामग्री’ मानतात. ज्ञानवर्धन, जुन्या गृहीतकांना आव्हान देणं आणि धाडसी कृतींसाठी प्रेरणा मिळणं या वाचनाच्या शक्तींबद्दल ते उघडपणे बोलतात..Premium|Pune Book Festival 2025 : पावलोपावली फुललेलं वाचकांचं स्वप्न.व्यवसाय क्षेत्रातील दिग्गज आणि वाचनटाटा समूहाचे माजी अध्यक्ष रतन टाटा हे चरित्रं आणि व्यवस्थापनविषयक पुस्तकं आवडीने वाचत. ‘पुस्तकं तुमच्या अनुभवापलीकडचे दृष्टिकोन देतात. संकटाच्या काळात त्यांनीच माझे निर्णय घडवले,’ असं ते म्हणत. बेंजामिन ग्राहम यांचं ‘द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर’ हे पुस्तक त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं होतं, असंही ते सांगत.सुंदर पिचाई भारतात असताना विद्यार्थिदशेत वाचक म्हणून खूप उत्सुक होते. आपल्या व्यापक आवडींसाठी (साहित्य, तत्त्वज्ञान अन् गुन्हेगारी कादंबऱ्या) ते सुरुवातीच्या वाचनाला श्रेय देतात. त्यांना विश्वास आहे, की पुस्तकं सखोल, केंद्रित ज्ञान देतात आणि नेतृत्वासाठी वाचन किती महत्त्वाचं आहे, यावर प्रकाश टाकतात.टेस्ला आणि स्पेसेक्सचे सीईओ एलॉन मस्क लहानपणी दररोज दहा तासांपर्यंत वाचन करीत. त्या सवयीमुळेच आपली अभियांत्रिकीमधली झेप संभव झाली, असे ते सांगतात. ‘कोणीही कधी पुरेसं वाचलेलं नसतं,’ असं मस्क म्हणतात. रॉबर्ट हाइनलाइन यांच्या विज्ञानकथांनी त्यांच्या अवकाशस्वप्नांना कशी चालना दिली, हेही ते सांगतात.मेटाचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांचा असा विश्वास आहे, ‘पुस्तकं आपल्याला एखाद्या विषयाचा पूर्णपणे शोध घेण्यास मदत करतात.’ विप्रोचे जनक अझीम प्रेमजी इतिहास आणि तत्त्वज्ञान वाचतात. ‘वाचनातून सहानुभूती आणि धोरणात्मक दृष्टी विकसित होते,’ असं ते सांगतात. जॅरेड डायमंड यांच्या ‘गन्स, जर्म्स अँड स्टील’ पुस्तकामुळे आपल्याला जागतिक व्यवसायदृष्टी मिळाली, असं ते मानतात..राजकीय नेते वाचनातून सक्षमभारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा चरित्रवाचनाची आवड व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात, ‘गांधी, पटेल आणि विवेकानंद यांची चरित्रं त्यांना प्रेरणादायी वाटतात.’ ‘पुस्तकं माझे शिक्षक आहेत. ती स्वावलंबन जागवतात,’ असे विचार त्यांनी स्वतःच्या ‘एक्झाम वॉरियर्स’ पुस्तकात मांडले असून, विद्यार्थ्यांनी मानसिक क्षमता वाढवण्यासाठी वाचन करावं, असं त्यांनी आवर्जून सांगितलं आहे. तसंच ‘मेक इन इंडिया’सारख्या धोरणांना मार्गदर्शन करण्यातही पुस्तकांचा सहभाग आहे.दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या पुनर्बांधणीचे शिल्पकार आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष हॅरी एस. ट्रुमन म्हणाले होते, ‘सगळे वाचक नेते असतातच असं नाही; पण सगळे नेते वाचक मात्र असतात.’ अणुबॉम्ब वापरण्याच्या निर्णयासारख्या गंभीर संकटाच्या काळात मार्ग काढण्यासाठी ट्रुमन यांनी इतिहासाच्या पुस्तकांचा आधार घेतला. यावरून हे स्पष्ट होतं, की अज्ञात आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत योग्य निर्णय घेण्यासाठी वाचनच नेत्यांना सक्षम बनवतं.अमेरिकेचे ४४वे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा हे अत्यंत उत्साही वाचक आहेत. २०१६मधल्या एका मुलाखतीत ते म्हणाले होते, ‘वाचन माझ्यासाठी स्थैर्य देणारी एक शक्ती ठरली आहे. ते मला आशा आणि व्यापक दृष्टी देतं,’ असं सांगत ओबामा यांनी अस्थिर काळात भाषण लिहिताना आणि धोरण घडवताना वाचनाने आपल्याला कशी मदत केली, हे स्पष्ट केलं. ओबामा यांनी जागतिक नेत्यांना पुस्तकं भेट म्हणून दिली आहेत. त्यामधून वाचनाचा सहानुभूती आणि धोरणं घडवण्यातला महत्त्वाचा वाटा ठळकपणे अधोरेखित होतो.दक्षिण आफ्रिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष नेल्सन मंडेला यांनी तुरुंगात असताना मोठ्या प्रमाणावर वाचन केलं. ‘द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मॅल्कम एक्स’ पुस्तकातून त्यांना विशेष बळ मिळालं. दडपशाहीविरुद्ध चाललेल्या आपल्या २७ वर्षांच्या संघर्षात टिकून राहण्यासाठी पुस्तकांनीच आपल्याला सामर्थ्य दिल्याचं श्रेय त्यांनी वाचनालाच दिलं..क्रीडा विश्वातली ‘वाचनाची आवड’सचिन तेंडुलकर यांनी ‘लाँग वॉक टू फ्रीडम’सारख्या चरित्राचं वाचन केल्याचं अनेकदा सांगितलं आहे. ते म्हणतात, ‘पुस्तकं दडपणाखाली लक्ष केंद्रित ठेवण्याची ताकद देतात.’ नेल्सन मंडेलांच्या जिद्दीपासून प्रेरणा घेत आपल्या २४ वर्षांच्या कारकिर्दीचं श्रेय ते वाचनालाच देतात. हे त्यांनी ‘प्लेइंग इट माय वे’ आत्मचरित्रात सविस्तर मांडलं आहे.२३ वेळा ग्रँड स्लॅम जिंकणारी टेनिस तारका सेरेना विल्यम्स, स्वसहाय्य पुस्तकं आणि चरित्रं यांच्या अत्यंत उत्साही वाचक आहेत. सेरेना यांनी टेनिसवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी पुस्तकांमधून मिळालेल्या लवचिकतेचा वापर करण्यावर भर दिला आहे. मातृत्वानंतर कारकिर्दीला नवी उभारी देताना त्या म्हणाल्या, ‘पुस्तकं मला माझ्या सामर्थ्याची आठवण करून देतात.’ मिशेल ओबामा यांचं ‘बिकमिंग’ पुस्तक सेरेना विल्यम्स यांच्या विशेष आवडीचं आहे.फुटबॉल इतिहासातला सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू क्रिस्तियानो रोनाल्डो आपल्या खेळाची बांधणी कशी करतो याबद्दल बोलताना, डॉक्युमेंटरी पाहणं आणि फिटनेसवरील पुस्तकं वाचणं किती महत्त्वाचं आहे, हे आवर्जून सांगतो. तो म्हणतो, ‘दररोज स्वतःला अधिक चांगलं बनवण्यासाठी मी वाचन करतो.’ वयाच्या ४१व्या वर्षीही मैदानावर टिकून राहण्यामागे ही शिस्तबद्ध शिकण्याची पद्धत कारणीभूत असल्याचं तो मानतो. सातत्यपूर्ण अध्ययनामुळेच मी समकालीन खेळाडूंनाही मागं टाकलं, असं त्याचं मत आहे..वाचन यशस्वी व्यक्तींना कसं घडवतं?सर्व दिग्गजांचे अनुभव वाचनाच्या संचयी आणि वाढत्या परिणामावर एकमताने बोट ठेवतात. वाचन चिकित्सक विचारशक्ती विकसित करते. अस्थिर आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत अत्यावश्यक ठरणारी सहनशक्ती व जुळवून घेण्याची क्षमता, जी नेल्सन मंडेला यांच्या आयुष्यात दिसते ती घडवते. त्याचप्रमाणे क्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या सातत्यपूर्ण आत्मविकासामागेही वाचनाची भूमिका स्पष्ट दिसते.वाचन आपले पूर्वग्रह दुरुस्त करतं, सर्जनशीलतेला चालना देतं आणि सहानुभूती निर्माण करतं. म्हणूनच ते यशस्वी व्यक्तींचे विचार अधिक व्यापक, निर्णय अधिक भक्कम आणि कृती अधिक अर्थपूर्ण बनवतं. व्यवसायात वाचन बाजारपेठेचा अर्थ उलगडतं. राजकारणात ते सत्तेच्या गुंतागुंतीत मार्ग दाखवतं; तर क्रीडा क्षेत्रात ते मानसशास्त्रावर प्रभुत्व मिळवून देतं.खरे परिणाम करणारी वाचन पद्धत तीन गोष्टींवर आधारलेली असते. सातत्य (दररोज किमान ३० मिनिटं वाचन), वैविध्य (चरित्रांपासून विज्ञानकथेपर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारची पुस्तकं वाचणं) आणि अंमलबजावणी. कारण वाचन ही निष्क्रिय कृती नाही! ते कृतीसाठी पचवायचं सक्रिय साधन आहे.सत्य हे आहे, की वाचनाची सवय लावण्यासाठी खूप कमी लोक प्रत्यक्षात वचनबद्ध असतात. त्यामुळेच २०२६मध्ये जे लोक ठामपणे वाचनाची बांधिलकी स्वीकारतील, त्यांच्यासाठी स्पर्धेत पुढे जाणं तुलनेनेसोपं ठरेल. वाचन ही ऐच्छिक गोष्ट नाही; ती सामान्य क्षमतेला असामान्य वारशात रूपांतरित करणारी महान समतोलक शक्ती आहे. वाचनाला प्राधान्य द्या आणि आपल्या ज्ञानाला वर्चस्वात रूपांतरित होईल इतकं धारदार करा. 