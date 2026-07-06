Premium|Theatre Artist Success Story : थिएटरची तपस्या; सुकृत देवची रंगमंचातून घडलेली यशोगाथा

अलीकडेच झालेल्या ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’च्या नव्या पर्वात अंबरनाथचा सुकृत देव सहभागी झाला. या शोमध्ये त्याने एक शायरी सादर केली. त्या शायरीच्या आशयाला वास्तव वाटणाऱ्या अभिनयाची, देहबोलीची आणि त्या व्यक्तिरेखेला साजेशा आवाजाची बेअरिंग जोडली. सादरीकरणासाठी त्याच्या नावाची घोषणा झाल्यावर तो प्रेक्षकांतून उठला आणि मंचाकडे निघाला त्याचे कॅरेक्टर घेऊनच. त्याच्या एंट्रीपासून ते परीक्षकांच्या सवाल-जवाबांपर्यंत त्यात दिसली ती त्याच्या रंगमंचीय सादरीकरणाची नशा. त्याच नशेने त्याचा परफॉर्मन्स लक्षवेधी ठरला आणि तो रातोरात प्रसिद्धीच्या झोतात आला.सुकृत देवचा शोदरम्यान परीक्षकांशी झालेला संवाद ऐकला की जाणवते, हा कलाकार फक्त अभिनय करत नाही; तर त्या व्यक्तिरेखेत पूर्णपणे समरस होतो. त्याचे उत्तर हे पटकथेतले संवाद नाही; तर तो आयुष्यात आलेल्या अनुभवांचाच हजरजबाबीपणा वाटतो. आलिया भट्टने सुकृतला विचारले, ‘आप ॲक्टिंग कर रहे हो ना?’ त्यावर तो म्हणाला, ‘मैं जित गया! अगर आपको लगा की मैं सच में पिया हू।’ या उत्तराने सोशल मीडियावर लाखो लोकांचे लक्ष वेधून घेतले. ते उत्तर व्हायरल झाले; पण त्यामागे आहे त्याची तपस्या, त्याची रंगभूमीशी असलेली निष्ठा, कडक शिस्त, कठोर तालीम आणि थिएटरविषयीची कमालीची संवेदनशीलता...रातोरात स्टार होणे, ही आजच्या सोशल मीडियाच्या काळातील सर्वांत मोहक कल्पना आहे. एका व्हिडिओने आयुष्य बदलते, एका परफॉर्मन्सने लाखो फॉलोअर्स मिळतात आणि एका मंचावर उभे राहिल्यावर देशभरात ओळख निर्माण होते; पण या ‘एका रात्री’च्या मागे अनेक वर्षांच्या अंधाऱ्या रात्री असतात, प्रेक्षागृहातील रिकाम्या खुर्च्या असतात, टाळ्यांपेक्षा जास्त वेळा मिळालेली शांतता असते आणि तरीही स्वतःच्या कलेवर अढळ विश्वास असतो. तोच विश्वास सुकृतने सार्थ ठरवला आहे..थिएटर कलाकाराला केवळ अभिनय शिकवत नाही; तर निरीक्षण, संयम, शब्दांची किंमत आणि आयुष्यातला प्रत्येक क्षण जगण्याची कला शिकवते. चित्रपटात ‘कट’ म्हणता येतो, मालिकेत दुसरा टेक घेता येतो; पण रंगमंचावर प्रत्येक क्षण अंतिम असतो. प्रेक्षकांसमोर उभे राहून सत्यासारखे वाटणारे खोटे जग निर्माण करण्याची ताकद रंगमंचीय कलाकारात असते. त्यामुळेच थिएटरमधून आलेला कलाकार जेव्हा कोणत्याही माध्यमात पोहोचतो, तेव्हा त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात प्रतिभेचा एक वेगळाच गहिरेपणा दिसतो. सुकृतच्या सादरीकरणातही तो दिसला. परीक्षकांनी त्याला विचारले, ‘आपने की है कुछ मूव्ही, शॉर्ट फिल्म वगैरे?’ तेव्हा तो म्हणाला, ‘मूव्ही नाही, काही मराठी मालिकांत छोट्या भूमिका केल्यात...’ त्यावर परीक्षकांनी ‘अरे वा’ कमेंट केली. पुढे त्याने सांगितले, की ‘आठ वर्षांपासून थिएटर करतो आहे. नाटकांत भूमिका करतो...’ हे ऐकताच परीक्षकांची दाद मराठी रंगभूमीविषयीचा आदर अधोरेखित करणारी होती.सुकृत देवच्या परफॉर्मन्सने दाखवून दिले, की अभिनय म्हणजे केवळ संवाद म्हणणे नव्हे. अभिनय म्हणजे शब्दांच्या मधल्या अवकाशालाही अर्थपूर्ण आशय देणे होय. अभिनय म्हणजे चेहऱ्यावरील हावभाव, शब्दांतील चढउतार आणि लयबद्ध हालचालींनी त्या व्यक्तिरेखेच्या भावविश्वाचे आविष्करण करणे होय. अभिनय म्हणजे स्वतःला विसरून ती भूमिका जगणे होय. त्यासाठी कलावंताला समजून घ्यावे लागते ते त्या व्यक्तिरेखेचे आंतर्बाह्य रूप. ते क्षणात गवसत नसते. त्यासाठी लागते निरीक्षणशक्ती. वाचावी लागतात माणसं. करावी लागते साधना आणि त्यातून गवसलेल्या भूमिकेसाठी कराव्या लागतात तालमी. थिएटरमध्ये काम केलेल्या अशाच एखाद्या रंगकर्मीला कधीतरी सापडते सुकृतने सादर केलेली व्यक्तिरेखा. ती रसिकमनाला भिडते, टाळ्या वसूल करते. त्यासाठी सुकृतने केलेली असते अपार मेहनत. त्याने यापूर्वी दोनदा या शोमध्ये सहभागी होण्यासाठी ऑडिशन दिली होती; पण तेव्हा त्याची निवड झाली नव्हती. तरीही त्याने संयम सोडला नाही. एकदा तरी या मंचावर उभे राहण्याची संधी मिळायलाच हवी, या जिद्दीने त्याने तिसऱ्यांदा प्रवेशासाठी अर्ज केला. या वेळी त्याची निवड झाली आणि मिळालेल्या त्या एका संधीचे त्याने आपल्या प्रभावी सादरीकरणातून अक्षरशः सोने केले.आज रिॲलिटी शो हे केवळ स्पर्धेचे व्यासपीठ राहिलेले नाहीत, संपूर्ण देशासमोर ते स्वतःला सादर करण्याची संधी बनले आहेत. पूर्वी कलाकाराला प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागायचा. आज एका मंचावरचा प्रभावी परफॉर्मन्स त्याला लाखो घरांपर्यंत पोहोचवतो; पण क्षणभरात असे घराघरात पोहोचण्याचे व्हायरल क्षणच कलावंत मोठे समजायला लागतो. सुकृत देवचा प्रवास मात्र उलटा आहे. तो व्हायरल होण्यासाठी तयार झालेला कलाकार नाही. तो कलाकार असल्यामुळे व्हायरल झाला आहे..Gordon Hall : भारतातील सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते गॉर्डन हॉल यांची कहाणी त्यांच्या नातवाच्या शब्दांत .आज अनेक तरुणांना रातोरात प्रसिद्ध व्हायचे असते; पण साधना नसते. स्टेजवर उभे राहायचे असते; पण पडद्यामागची वर्षानुवर्षे चालणारी मेहनत करायची नसते. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत; पण उत्कृष्ट कलाकार होण्याचा आजही एकच मार्ग आहे तो म्हणजे, अखंड तालीम अन् पराकोटीचा संयम. सुकृतने बालवयातच गोपाळकृष्ण साकारला. शाळेच्या स्नेहसंमेलनात छोट्या-मोठ्या नाटकांत काम केले. थिएटर त्याच्या आयुष्याचे घर झाले. पुढे मुलुंड कॉलेजमध्ये मास मीडियाची पदवी घेतली. शिक्षण घेत असताना नाटकाचा ग्रुप तयार करून एकांकिका केल्या. काही प्रायोगिक नाटके, एकांकिका स्पर्धा, नंतर पुरुषोत्तम बेर्डे, संतोष पवार यांच्या तालमीत काही व्यवसायिक नाटकांत भूमिका साकारल्या. एका कॉर्पोरेट कंपनीत नोकरीलाही लागला; पण थिएटरचे विचार त्याला स्वस्थ बसू देत नव्हते. म्हणून नोकरी सोडली आणि नाटकांत रमला.रंगभूमी ही कलाकाराला प्रसिद्धी देण्याचे आश्वासन देत नाही; पण ती त्याला परिपक्व बनवते. तिथे मानधन कमी असू शकते, प्रेक्षक कमी असू शकतात; पण प्रत्येक प्रयोग कलाकाराला आतून समृद्ध करत असतो. त्यामुळेच रंगभूमीवर तयार झालेला कलाकार कोणत्याही माध्यमात गेला, तरी त्याच्याकडे असलेली गोष्ट प्रभावीपणे सांगण्यासाठी अनुभवसंपन्नता असते. नाटकाचा प्रत्येक प्रयोग हा रंगकर्मीसाठी जिवंत अनुभव देणारा असतो. सुकृतने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’च्या परफॉर्मन्समध्ये अशीच थिएटरच्या कलावंतांचे स्वगत असलेली कविताही सादर केली. ती रंगकर्मीच्या आयुष्याचे मर्म सांगणारी आहे.आपल्या अभिनय कारकिर्दीला आई-बाबांनी दिलेले प्रोत्साहन महत्त्वाचे असल्याचे काही मुलाखतींत सुकृतने नमूद केले आहे. आई-वडील मूळचे अमरावती जिल्ह्यातील परतवाड्याचे; पण ते अंबरनाथला स्थायिक झाले. वडिलांनी नाटक-मालिकांमध्ये काम केले आहे. आई नृत्य कलावंत, कलावंत असून एका शाळेत शिक्षिका होत्या. वर्षभरापूर्वीच निवृत्त झाल्या. त्या लेखिकाही आहेत. अर्थात हे कुटुंब कलावंताचे आहे. शब्दांची आणि अभिनयाची जाण असलेले आहे. सुकृत जन्मापासूनच अंबरनाथमध्ये आहे. या शहरानेही या निमित्ताने एक संदेश दिला आहे. मोठी स्वप्ने पाहण्यासाठी मोठ्या शहरात जन्माला यावे लागते, हा समज सुकृतच्या निमित्ताने मोडून काढला. प्रतिभेला पिनकोड नसतो. संधी मिळाली, की ती स्वतःचा मार्ग तयार करते. एखाद्या छोट्या नाट्यगृहातून सुरू झालेला प्रवास देशातील सर्वांत मोठ्या मनोरंजन मंचापर्यंत पोहोचू शकतो, यावर या निमित्ताने शिक्कामोर्तब झाले आहे. अनेकदा रंगभूमी ही चित्रपटात जाण्याची पायरी आहे, अशी धारणा केली जाते. प्रत्यक्षात थिएटर हे स्वतंत्र विद्यापीठ आहे. तिथे मिळणारे शिक्षण कोणत्याही अभिनय शाळेपेक्षा कमी नाही. संवादफेक, शरीरभाषा, प्रेक्षकांशी संवाद, साहित्याची जाण, भाषेची समृद्धी, संयम आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नम्रता हे सारे गुण रंगभूमी कलाकाराला देत असते. सुकृतचा परफॉर्मन्स पाहताना अनेकांना तो सहज वाटला; पण सहजता ही सर्वांत कठीण कला असते. ती वर्षानुवर्षांच्या साधनेतून येते. मोठा कलाकार तोच, ज्याचा अभिनय अभिनय वाटत नाही. सुकृतने नेमके तेच साधले आहे..स्टॅण्डअप कॉमेडियन समय रैनाच्या शोमधून प्रकाशझोतात आलेल्या सुकृत देवची आज सोशल मीडियावर प्रचंड रील्स व्हायलर आहेत. त्याच्या मुलाखती झळकत आहेत. बॉलीवूडच्या आघाडीच्या अभिनेत्री आणि शोच्या परीक्षक आलिया भट्ट अन् शर्वरी वाघनेही त्याचे कौतुक केले आहे. रातोरात चमकलेल्या सुकृतची कथा एका कलाकाराची यशोगाथा नाही, ती रंगभूमीच्या सामर्थ्याची साक्ष आहे. ती साहित्य, कविता आणि अभिनय यांच्या संगमातून घडलेल्या प्रतिभेची ओळख आहे.कलाकारांना प्रकाशझोताचा पाठलाग करण्याची गरज नसते, आपल्या कलेची साधना करत राहायचे असते. जेव्हा कला परिपक्व होते, तेव्हा प्रकाशझोतच कलावंताचा पिनकोड शोधत असते. हा प्रकाशझोत आता सुकृतच्या गावात अर्थात अंबरनाथमध्ये पोहोचला आहे.सच्च्या कलाकारांना प्रकाशझोताचा पाठलाग करण्याची गरज नसते, आपल्या कलेची साधना करत राहायचे असते... जेव्हा कला परिपक्व होते, तेव्हा प्रकाशझोतच कलावंताचा पिनकोड शोधत असते. हा प्रकाशझोत आता सुकृत देवच्या गावात अर्थात अंबरनाथमध्ये पोहोचला आहे....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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