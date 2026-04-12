Premium|BCCI power games : खुर्चीची नशा चढतेच

सुनंदन लेले - sdlele3@gmail.comखेळ नियोजनाच्या राजकारणात सत्तांतर होत असताना मागील पदाधिकाऱ्याने आपल्या सत्तेचा वापर करून गैरकृत्य केल्याचा किंवा नियमात नको ते बदल केवळ आपली खुर्ची टिकवण्यासाठी आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी केल्याचे आरोप सर्वांना माहीत आहेत. मग त्याच गैरकारभाराचा गाजावाजा करत नवीन सत्तेवर येणारा खेळनियोजक आपण पदाधिकारी बनल्यावर काही काळानंतर त्याच प्रकारची चूक करताना दिसतो, तेव्हा हसावे का रडावे कळत नाही. गेली कित्येक वर्ष भारतीय क्रिकेटचे वार्तांकन करत असताना असेच प्रकार वारंवार बघायला मिळाले आहेत. भल्या भल्या नामांकित लोकांनी क्रिकेटच्या भाषेत सांगायचे तर नो बॉल टाकल्याचे बघायला मिळाले. आपण करत असलेली कृती चूक आहे कळत असूनही रेटून गैरकारभार केला आहे. कोणी कोणी कसे कसे नो बॉल टाकले, याची थोडी उजळणी करतो आणि आज या विषयाला का हात घातला, हे शेवटी सांगतो.जगमोहन दालमियांनी भारतीय क्रिकेटच्या अर्थकारणाला निर्णायक कलाटणी कशी दिली हे मी तुम्हाला गेल्या एका लेखात कौतुकाने सांगितले होते. ज्या दालमियांनी पहिल्यांदा इंग्लंड बाहेर एकदिवसीय विश्वचषक यशस्वीपणे भरवून दाखवला. ज्या दालमियांनी टीव्ही प्रक्षेपण हक्कांच्या रकमेत घसघशीत वाढ करून घेताना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला अर्थकारणात मजबूत केले. ज्या दालमियांनी आयसीसीला सक्षम आणि सधन बनवले, त्याच दालमियांनी आपली बीसीसीआयवरची पकड आजन्म मजबूत राहावी म्हणून स्वत:करिता पेट्रन इन चीफ म्हणजेच मुख्य संरक्षक असे पद निर्माण करून ते बीसीसीआय कार्यकारिणीत मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न केला, हे विसरता येणार नाही..Premium|Nuclear Proliferation Crisis : अण्वस्त्रांची टांगती तलवार! अमेरिकेची इराणवरील कारवाई जागतिक शांततेसाठी की वर्चस्वासाठी?.ललित मोदी अत्यंत हुशार चाणाक्ष संयोजक. ललित मोदीने खूप अभ्यास करून, विचार करून आयपीएलचा घाट घातला आणि तो जबरदस्त यशस्वी करून दाखवला. २००९ मध्ये म्हणजेच आयपीएलच्या दुसऱ्याच वर्षी भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे भारत सरकारने स्पर्धेला पुरेशी सुरक्षा देता येणार नाही, असे कळवले असताना ललित मोदींनी तडकाफडकी स्पर्धा दक्षिण आफ्रिकेत हलवून तिथेही ती यशस्वी करून दाखवली. ललित मोदींच्या कर्तृत्वाचा डंका क्रिकेट जगतात वाजायला लागल्यावर ललित मोदींना गर्वाची बाधा झाली. बीसीसीआय मधील निवडक पदाधिकाऱ्यांना सोडून बाकीच्या लोकांना ते तुच्छ लेखू लागले. ललित मोदींची भाषा पहिल्यापासून गरज नसतानाही आक्रमक होती. यशाने त्याला उर्मटपणाची झाक आली. पुढील वर्षी म्हणजेच २०१० साली ललित मोदींना आयपीएलचे अध्यक्ष आणि आयुक्त पदावरून निलंबित करण्यात आले होते आणि २०१३ मध्ये त्यांच्यावर आजीवन बंदी घालण्यात आली. त्यांच्यावर मुख्यत्वे आर्थिक अनियमितता, गैरवर्तन, लिलावात फेरफार आणि अधिकार नसताना ब्रॉडकास्टिंग हक्क विकल्याचा ठपका बीसीसीआयने ठेवला होता. यशाच्या पायऱ्या चढत असताना शिडी घट्ट धरलेल्या सहकाऱ्यांना लाथा मारण्यासारखा प्रकार ललित मोदींनी केला.त्या पातळीचा गैरप्रकार सध्याचे पदाधिकारी करत नाहीत. तरीही मधूनच नो बॉल टाकतात हे नजरेतून चुकत नाही. जय शहा बीसीसीआय राजकारणात येत असताना त्यांनी अहमदाबादला भव्य क्रिकेट मैदान उभारणीत लक्षणीय योगदान दिले होते. मान्य करावे लागेल की अहमदाबादचे मैदान खरंच भव्य आहे. पण म्हणून सगळ्या महत्त्वाच्या लढती अहमदाबादला घेऱ्याचा प्रकार का केला जातोय समजत नाही. मागील एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेतील भारत वि. पाकिस्तान, इंग्लंड वि. ऑस्ट्रेलिया आणि अंतिम सामनाही अहमदाबादला दिला गेला. नुकत्याच संपलेल्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेतील महत्त्वाच्या लढती त्याच मैदानाला बहाल केल्या गेल्या. सर्व चांगले कसोटी सामना अहमदाबादला दिले गेले असताना परत भारत वि. ऑस्ट्रेलिया कसोटी सामना त्यांनाच देणे गैर वाटते..जय शाह यांनी आयसीसी अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर, १२ जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत देवजित सैकिया यांची बीसीसीआय सचिवपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली. तेव्हापासून आयपीएल असो वा मोठे कसोटी सामने आसाम क्रिकेट संघटनेला सामन्याचे यजमानपद मिळत आले आहे. खरे बघायला गेले तर कसोटी सामने असो वा एकदिवसीय किंवा टी-२० सामने यजमानपद देताना भारतातील सर्व प्रमुख संघटनांना आलटून पालटून संधी मिळते. भारत वि. दक्षिण आफ्रिकेचा कसोटी सामना यजमान म्हणून आयोजित केलेल्या गुवाहाटीला भारत वि. ऑस्ट्रेलिया कसोटी सामना परत मिळतो यावरून मला जे म्हणायचे ते स्पष्ट होते. जय शहा आणि देवजित सैकिया बीसीसीआयमधील आपल्या वजनाचा गैरफायदा घेत आहेत हे उघड सत्य नाही का? असे करताना मुंबईला कसोटी सामना मिळत नाही की कोलकात्याला हे कसे सहन करायचे, समजून घ्यायचे समजत नाही.शेवटचा मुद्दा महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचा आहे. माजी अध्यक्ष रोहित पवार यांनी अचानक रीतसर कार्यपद्धती टाळून संघटनेचे सदस्य वाढवण्याचा विचार केला आणि सर्व फासे उलटे पडले. रोहित पवारांच्या कृतीला मोठा विरोध झाला. प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने सकृतदर्शनी गैरप्रकार झाल्याचे मान्य करत होऊ घातलेली निवडणूक रोखली आणि संघटनेचा कारभार काही काळ हाताळायला माजी न्यायमूर्तींची नेमणूक केली. काय गंमत आहे बघा. संघटनेचे पदाधिकारी नसूनही त्या साहेबांना खुर्चीची नशा चढली. त्यांनी एकदा तरुण निवडक खेळाडूंना बोलावून आक्रमक फलंदाजी कशी करायची याचे मार्गदर्शन केले. इतकेच नाही तर असे कानावर आले की याच साहेबांनी आपल्या नात्यातील तरुण मुलाला फलंदाजीचा उत्तम सराव मिळावा म्हणून मुख्य स्टेडियमवरील सराव सुविधा कार्यान्वित करताना महाराष्ट्रातील चांगल्या गोलंदाजांना बोलावून मारा करायला लावला. हाती असलेल्या पदभाराचा वापर अशा प्रकारे करताना त्यांनाही खुर्चीची नशा चढल्याचे स्पष्ट जाणवले..सत्तेत नसलेल्या लोकांना वर नमूद केलेले गैरप्रकार खटकले पण स्वत: सत्तेत आल्यावर त्या लोकांनी तेच प्रकार स्वत: केले. मांजर डोळे मिटून दूध पीत असले, तरी जग बघत असते इतकेच मला सरतेशेवटी नम्रपणे नमूद करावेसे वाटते. 