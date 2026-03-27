Premium|Wave Energy India : भाष्य: अखंड ऊर्जेसाठी होऊ लाटांवर स्वार

किरण बर्वे, गणिताचे अभ्यासक व संशोधकऊर्जा निर्मितीमुळे प्रदूषण होणार नाही आणि स्रोत सतत उपलब्ध असेल, तर असा ऊर्जास्रोत उत्तम. ‘हरित’, ‘नवीकरणीय’ विषयीचे संशोधन महत्त्वाचे ठरते. पवनऊर्जा, सौरऊर्जा, असे स्रोत आहेत. अजून एका प्रकारची हरित, शाश्वत ऊर्जा विपुल प्रमाणात भारताच्या अवतीभवती आहे, ती म्हणजे सागरी लाटा.वा ढते प्रदूषण आणि इंधनाची कमतरता यामुळे आज जगभरात सौर आणि पवनऊर्जेसारख्या पर्यायांचा विचार होत आहे. विविध युद्धांमुळे निर्माण होणारी खनिज तेलटंचाई आपण अनुभवतच आहोत. अशा वेळेला एकाच प्रकारच्या ऊर्जास्रोतावरील अवलंबित्व कमी करण्याची आवश्यकता तीव्रतेने जाणवते. अशा वेळी एका महत्त्वाच्या स्त्रोताकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे आणि तो म्हणजे आपल्या विशाल समुद्रकिनाऱ्यावर अहोरात्र आदळणाऱ्या लाटांमध्ये दडलेला ऊर्जेचा, तरंगऊर्जेचा एक प्रचंड साठा..भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर ‘तरंगऊर्जेचा’ (Wave Energy) वापर करून वीजनिर्मिती करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे संशोधन झाले आहे. लाटांतील ऊर्जा समुद्रावर वाहणारा वारा पाण्यावर तरंग निर्माण करतो. वारा दीर्घकाळ आणि मोठ्या प्रदेशावर वाहत असतो त्यामुळे लाटा तयार होतात. लाटांमध्ये वाऱ्यातील ताकद मोठ्या प्रमाणावर साठवली जाते. किनाऱ्याकडे येताना लाटा मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा सोबत घेऊन येतात. ही ऊर्जा पवन ऊर्जेपेक्षा अधिक घन असते. समोर आलेले निष्कर्षरत्नागिरीजवळील ठिकाणे : मुंबईजवळ किनाऱ्यावर सरासरी १० किलोवॉट प्रतिमीटर ऊर्जा उपलब्ध असते. या तुलनेत रत्नागिरी आणि दक्षिण महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर ही ऊर्जा अधिक प्रमाणात मिळते. पावसाळ्यात ही १४ किलोवॉट प्रतिमीटर इतकी असेल. वर्षभराची सरासरी नऊ किलोवॉट आहे. रत्नागिरीजवळ तरंगऊर्जा मोठ्या प्रमाणावर आढळते. पावसजवळ समुद्रात ऊर्जासघन ठिकाण आहे. तितकीच ऊर्जासघन ठिकाणे आजूबाजूला शोधण्यात यश आले आहे.उल्लाल (कर्नाटक) : दक्षिण कर्नाटक आणि उत्तर केरळच्या सीमाभागात, विशेषतः उल्लालसारख्या ठिकाणी पावसाळ्यात २० ते २५ किलोवॉट प्रतिमीटर इतकी प्रचंड ऊर्जा उपलब्ध आहे. उल्लाल हे पर्यटनस्थळ आहे, मात्र तेथे मोठ्या प्रमाणात किनाऱ्याची धूप होत आहे. जागतिक बँकेच्या अर्थ साहाय्याने धूप कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तिथे समुद्रात तरंग ऊर्जानिर्मिती यंत्र स्थापन करून किनाऱ्याची धूप थांबवता येईल..दुहेरी फायदावीज आणि किनारपट्टीचे रक्षण ः तरंगऊर्जेचा वापर केवळ वीजनिर्मितीसाठीच नाही, तर पर्यावरणाच्या रक्षणासाठीही होतो.धूप नियंत्रण : जिथे मोठ्या सतत, जोरदार लाटा असतात तिथेच मोठ्या प्रमाणात तरंगऊर्जा असते. किनाऱ्याजवळ ५०० मीटर लांब तरंगऊर्जा संयंत्र बसवल्यास ते लाटांतील ऊर्जा शोषून घेते. यामुळे किनाऱ्यावर धडकणाऱ्या लाटांचा जोर कमी होतो आणि जमिनीची धूप थांबते. कर्नाटकमधील उल्लाल येथे केलेल्या अभ्यासाचे निष्कर्ष केवळ वीजनिर्मितीसाठीच नव्हे, तर 'धूप नियंत्रण' करण्यासाठीही अत्यंत आशादायक ठरले आहेत. पाचशे मीटर अंतरात संयत्रावरून/मधून सरासरी सुमारे ३००० किलोवॉट ऊर्जा उपलब्ध असते. त्यामधून ०.७५ मॅगावॉट वीज मिळू शकेल.पावसाळ्यात किमान १.५ मेगावॉट वीज मिळेल. कमी प्रदूषण, इंधनाची आवश्यकता नाही आणि त्यामानाने देखभाल खर्च कमी इतके फायदे आहेत. किनारपट्टीची धूप थांबवण्यासाठी करावा लागणारा खर्च आणि तरंगऊर्जा संयंत्र उभारणीला करावा लागणारा खर्च यात मोठा फरक नाही. साधारण तितकीच गुंतवणूक करावी लागते. यामुळे ही गुंतवणूक आकर्षक ठरू शकते. तरंगऊर्जा संयंत्रे उभारून पथदर्शक प्रकल्प उभारण्याची आवश्यकता आहे. तसेच जिथे नव्याने बंदर उभारणीची कामे चालू आहेत. त्यातील बंदरातील भिंतीमध्ये कपाट करून तरंगऊर्जानिर्मिती करावयाचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. भारतातही त्याची पेटंट घेतली गेली आहेत. आता प्रत्यक्ष काम करावयास सुरुवात करायला हवी. या प्रकाराने ऊर्जानिर्मितीसाठी खर्च खूप कमी येतो आणि बंदरासाठी आवश्यक ऊर्जानिर्मितीही करता येते. किनारपट्टीवरील अशा अनेक जागा आहेत जिथे बाहेरून वीज आणणे कठीण असते. अशा ठिकाणी स्थानिक पातळीवर लाटांपासून वीज निर्माण करून वापरणे अधिक सोयीचे आणि पर्यावरणपूरक ठरते.सध्या ऑस्ट्रेलिया, डेन्मार्क, ब्रिटन यांसारखे देश मोठ्या प्रमाणावर तरंगऊर्जा निर्माण करत आहेत. श्रीलंकेतसुद्धा व्यापारी तत्त्वावर तरंगऊर्जेचा वापर करावयाचे प्रयत्न अंतिम टप्प्यावर आहेत. भारतात हे तंत्रज्ञान अजून प्राथमिक अवस्थेत असले तरी, 'आयआयटी' मद्रास, मुंबई आणि चेन्नईसारख्या संस्थांनी यासाठी लागणारे 'टर्बाइन्स' विकसित केले आहेत. ज्यावेळी या क्षेत्रातील संशोधनाला राष्ट्रीय स्तरावर धोरणात्मक पाठबळ मिळेल, त्यावेळी सागरी लाटा या आपल्या घराघरांत प्रकाश पोहोचविण्याचे एक महत्त्वाचे साधन बनतील, असा विश्वास वाटतो..मंच तयार करावासरकारने किंवा एखाद्या मोठ्या उद्योगाने पुढाकार घेऊन विविध दिशांनी चाललेले संशोधन एकत्र आणण्यासाठी मंच तयार करण्याची आवश्यकता आहे. गणिती रूपके, ऊर्जा संयंत्र अभियांत्रिकी, संयंत्र परीक्षण आणि अर्थशास्त्रीय अभ्यास एकाच ठिकाणी व्हायला हवा. तरंगऊर्जा एकाच ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करणे योग्य मार्ग नाही; मात्र विकेंद्रितरीत्या एका ठिकाणी जवळच्या अंतरात संयंत्रे बसवता येतील. डीझेल जनरेटरद्वा लक्षद्वीप, अंदमानच्या बेटांसाठी आवश्यक वीज निर्माण केली जाते. तिथे तरंगऊर्जा निर्माण करणे वरदान ठरेल. मुख्य ग्रीडला जोडण्याचा खर्च न करता स्थानिक पातळीवर विद्युतनिर्मिती आणि परिसरात विनियोग ही योग्य सुरुवात असेल. सूर्यघरांसारखेच तरंग भारितकिनारे निर्मिती हे भारत विकसित करण्याच्या दिशेने भरीव पाऊल ठरेल. 