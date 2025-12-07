Premium|BSF 1971 War Role : १९७१ च्या युद्धात बीएसएफचे अद्वितीय योगदान आणि बलिदान

मेजर मोहिनी गर्गे - कुलकर्णीभारतीय संरक्षण दलांनी त्यांच्या समर्पणाने लिहिलेला इतिहास आठवत १६ डिसेंबर १९७१ हा दिवस आपण ‘स्वर्णीम विजय दिवस!’ म्हणून साजरा करतो. बांगलादेश स्वतंत्र झाला. ९३ हजार एवढ्या प्रचंड संख्येने पाकिस्तानी सैन्याने या युद्धात शरणागती पत्करली. भारतीय सैन्याच्या असीम धैर्याची आणि अपरिमित निष्ठेची ही गाथा म्हणजे पराक्रमाची धगधगता मशाल! हे युद्ध ३ ते १५ डिसेंबरदरम्यान घडलं, मात्र त्याची सुरुवात खूप आधी झाली होती. मार्च ते डिसेंबर असे ९ महिने आत्यंतिक कळा सोसून बांगलादेशाचा जन्म झाला. हा कालावधी भारतीय सैन्यासाठी, विशेषतः सीमा सुरक्षा दलासाठी (बीएसएफ) फार मोठ्या संघर्षाचा ठरला. या काळातल्या अघोषित युद्धात मोठी वेदना त्यांनी सहन केली. यामुळे नंतर झालेल्या पाकिस्तानी आक्रमणाला यशस्वीरीत्या तोंड देत विजयाचा इतिहास रचला गेला. या विजयात ‘बीएसएफ’चं मोठं योगदान आहे. भारताच्या तीन मुख्य सैन्य दलांबरोबर अनेक निमलष्करदलेही कार्यरत आहेत. गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणारी केंद्रीय पातळीवरची ही दले सीमासुरक्षेसाठी तेवढ्याच ताकदीने लढतात. त्यांनी वेळोवेळी मोठा इतिहास रचला आहे. नुकताच १ डिसेंबर रोजी आपण सीमा सुरक्षा दलाचा (बीएसफ) स्थापना दिवस साजरा केला. त्यांचं आजवर मोठं योगदान आहेच. विशेष म्हणजे, १९७१ चं भारत- पाकिस्तान युद्ध! .Premium|Life Insurance Claim Rejection Concealment : 'परम विश्वास' तत्त्वाच्या भंगाने क्लेम नामंजूर.स्थापनाभारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या सुरक्षेचं दायित्व सीमेलगतच्या त्या त्या राज्यातल्या पोलिसांकडे देण्यात आलं. यात परस्पर सहकार्याचं सूत्र होतंच. मात्र, १९६५ ला झालेल्या पाकिस्तानच्या आक्रमणानंतर या व्यवस्थेच्या मर्यादा तीव्रतेने जाणवल्या. त्यामुळे पद्मविभूषण के. एफ. रुस्तमजी यांच्या प्रेरणेने १ डिसेंबर १९६५ ला केंद्रीय पातळीवरची एक संरक्षण संस्था स्थापन करण्यात आली. ती म्हणजे सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ - बॉर्डर सीक्युरिटी फोर्स). या दलाचं मुख्य उद्दिष्ट होतं आंतरराष्ट्रीय सीमांची सुरक्षा! यात काम करण्यासाठी सुरुवातीला इमरजन्सी कमिशन अधिकारी आणि शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनचे लष्करी अधिकारी प्रामुख्याने नियुक्त करण्यात आले. रुस्तमजी हे त्याचे संस्थापक आणि पहिले प्रमुख होते. अत्यंत समर्पक असं बोधवाक्य अंगिकारलं गेलं, ते म्हणजे - ‘जीवन पर्यंत कर्तव्य’! आणि खरोखर जीवनाच्या अंतिम श्वासापर्यंत लढणारे अनेक योद्धे ‘बीएसएफ’ने भारताला दिले.मुक्तिवाहिनीउर्दू ही एकमेव राष्ट्रीय भाषा असेल आणि अशी इतर अनेक बंधनं लादत बंगाली संस्कृतीचं अस्तित्वच पुसून टाकण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न होता. ढाका, चित्तगॉन्ग या प्रदेशाने प्रचंड मोठी हिंसा पहिली. पाकिस्तानी सैन्याचे अत्याचार मर्यादेपालीकडे होते. चहुकडे फक्त विध्वंस! त्याविरुद्ध राष्ट्रवादाने भारावलेलं बंगाली नेतृत्व आणि बंगाली जनता स्वातंत्र्यासाठी धडपडत होती. ते सर्व एकत्र आले आणि ‘मुक्तिवाहिनी’ अर्थात मुक्ती फौज तयार झाली. गनिमी काव्याच्या आधाराने लढणारी ही सशस्त्र सेना होती. यात बांगलादेशाचं लष्कर, तिथले पोलिस, निमलष्करी दले आणि नागरिकसुद्धा मोठी संख्येने समाविष्ट होते. त्यांचं ध्येय पूर्व पाकिस्तानला ‘बांगलादेश’ म्हणून स्वतंत्र करायचं, एक नवी ओळख द्यायची हे होतं. वंगबंधू शेख मूजीबूर रहमान यांच्या पुढाकाराने आणि प्रेरणेने २५ मार्चला बांगलादेशाची अधिकृत घोषणा झाली. पुढे एप्रिल १९७१ पासून बांगलादेशच्या लष्कराने आकार घेतला..पहिला गटपरिमल कुमार घोष नावाचा तरुण फेब्रुवारी १९६५ मध्ये भारतीय सैन्याच्या तोफखाना विभागात अधिकारी म्हणून नियुक्त झाला. त्यांनी काश्मीर, त्रिपुरा, मेघालय आणि इतर राज्यांमध्ये योगदान दिलं. १९७० मध्ये त्यांची नियुक्ती झाली. शेख मुजीबूर रहमान यांना पाकिस्तानी सैन्याने अटक केली आणि संघर्ष चिघळला. या वेळी घोष ‘बीएसएफ’च्या ९२ व्या बटालियनमध्ये होते. ही बटालियन त्रिपुरामधल्या सबरूम भागात होती. आमली घाट, समरेन्द्र गंज, नलाऊ आणि श्रीनगर अशा सीमांच्या रक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. घोष हे ‘एफ’ कंपनीचं नेतृत्व करत होते. २६ मार्चला पाकिस्तानी सैन्याची पायदळ तुकडी चित्तगॉन्ग छावणीवर चालून आली. काही माणसं घोष यांना श्रीनगर पोस्टजवळ भेटायला आली. पाकिस्तानी सैन्याने महिला, मुलांवर अत्याचार सुरू केला होता. त्यामुळे व्याकुळ होऊन ती इथे आली होती. त्यांना मदत हवी होती. हे सारं सुभापूर ब्रिजजवळ घडत होतं. घोष यांचं मन द्रवलं आणि त्यांनी अत्यंत मोठी जोखीम घेतली. ‘प्रोफेसर अली’ असं नाव धारण करून घोष त्या लोकांबरोबर पुढे गेले. त्यांनी थेट आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडली. स्वतंत्र सैनिकांच्या अडचणी दूर केल्या आणि मुक्तिवाहिनीचा पहिला गट तयार झाला. सुभापूर ब्रिजजवळ पाकिस्तानी सैन्याला अडवण्यासाठी ते सज्ज होते.‘बीएसएफ’द्वारे सशक्तीकरणमुक्तिवाहिनीला प्रशिक्षित करणं, त्यांना पाठिंबा देणं, त्यांची योग्य रचना करणं, उपकरणं पुरवणं, तसंच युद्धानीतीचे धडे देणं, सोपी युद्धतंत्र शिकवणं अशा स्वरूपात ‘बीएसएफ’ कार्यान्वित होती. त्यामुळे मुक्तिवाहिनीला पाकिस्तानी संरचना, त्यांची संवादव्यवस्था, दळणवळण यांच्यावर आघात करणं सोपं गेलं. यातून मोठा परिणाम साधला गेला. मुक्तिवाहिनीने अत्यंत धडसाने, चिकाटीने गनिमी कावा अवलंबत पाकिस्तानी सैन्याला तोंड दिलं. रेल्वे, कारखाने, व्यापारी बंदरांना संरक्षण दिलं. प्रचंड संघर्षातून ही सेना टिकून राहिली. सप्टेंबर १९७१ मध्ये मुक्तिवाहिनीमध्ये बटालियन संरचनासुद्धा अंमलात आणण्यात आली. अधिकाधिक माणसं जोडत ती सशक्त झाली. पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन्ही आघाड्यांवर पाकिस्तानी सैन्याशी प्रत्यक्ष लढण्यासह विविध प्रकारची कामगिरी बजावण्यासाठी ‘बीएसएफ’ सारसावलं होतं. नोव्हेंबरमध्ये भारतीय लष्करानेही मुक्तिवाहिनीला अधिक भक्कम साथ दिली. सप्टेंबर १९७१ पासून बांगलादेश हवाईसेना कार्यरत झाली..इतर योगदानमुक्तिवाहिनीला समर्थ करण्याबरोबरच बीएसएफ भारतीय लष्कराबरोबर पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान या दोन्ही बाजूंना खंबीरपणे लढलं. महत्त्वाची माहिती पुरवणं, पाळत ठेवण्यासारख्या कामांमुळे भारतीय लष्कराला मोहिमा आखण्यास मोठी मदत झाली. एक महत्त्वपूर्ण जबाबदारी म्हणजे जवळपास १० लाख विस्थापित भारतात आले, तेव्हा त्यांना आश्रय, अन्न, औषधी, इ. पुरवठा करण्याचं कामही लष्कर आणि ‘बीएसएफ’ने केलं. अवामी लीग पार्टीला बांगलादेशात सरकार स्थापन करण्यासाठी ‘बीएसएफ’ने मोठी मदत केली. राष्ट्रीय ध्वज, राज्यघटना आणि इतर महत्त्वाच्या गोष्टी निश्चित करण्यात बीएसएफचा मोठा वाटा होता.प्रत्यक्ष लढाईस्वतःचा जीव धोक्यात घालत भारतीय लष्कराच्या खांद्याला खांदा लावून लढणाऱ्या ‘बीएसएफ’चा भारताच्या विजायमध्ये सिंहाचा वाटा आहे. ३ डिसेंबरला आक्रमण होताच मुक्तिवाहिनीला हाताशी घेऊन त्यांनी अनेक ठिकाणी शिस्तबद्ध आक्रमण केलं. यातून शत्रूचं मानसिक खच्चीकरण झालं आणि लढण्याची क्षमता क्षीण होत गेली. ‘बीएसएफ’ने लढलेल्या काही महत्त्वपूर्ण लढायांचं स्मरण पुढे सदैव केलं जाईल..Premium|Jeanne Baret Botanist : बोगनवेलिया आणि ती.रायगंजडेप्युटी कमाडंट इंद्रजीतसिंह उप्पल १९६७ ला ‘बीएसएफ’मध्ये रुजू झाले होते. ते ७८ व्या बटालियनमध्ये तैनात होते. त्यांच्याकडे पूर्व विभागातल्या दोन कंपन्यांचं नेतृत्व होतं. यांना मुक्तिवाहिनीच्या साह्याने रायगंजजवळच्या फुलकुमारी नदीचा उत्तर किनारा ताब्यात घेण्यासाठी पाचारण करण्यात आलं. त्या अंधारीझर खमार येथून निघाल्या. २० नोव्हेंबरच्या रात्री त्यांनी शत्रूला गाठलं. दोन्ही सैन्यात लढाई झाली. आपल्याला शत्रूचे बंकर उडवण्यात यश आलं. मात्र, समोरून होणाऱ्या तोफांच्या माऱ्यामुळे उप्पल यांना वीरमरण आलं. या सर्वोच्च बलिदानासाठी त्यांना मरणोपरान्त वीरचक्र देऊन गौरवण्यात आलं. अद्याप प्रत्यक्ष युद्ध सुरू झालेलंही नव्हतं, तरी एकेक शिरकमल मातृभूमीच्या रक्षणासाठी अर्पण केलं जाऊ लागलं!हुसेनीवालाची लढाईभगतसिंह, राजगुरू, सुखदेव आणि बटुकेश्वर दत्त यांची समाधी असलेली पवित्रभूमी - हुसेनीवाला! इथेच १ डिसेंबर १९६५ ला ‘बीएसएफ’च्या स्थापनेच्या वेळी एक महत्त्वपूर्ण लष्करी छावणी उभारली गेली, ती म्हणजे - सीमा चौकी बॅरियर! त्याच दिवशी पाकिस्तानने विरोध करण्यासाठी गोळीबार सुरू केला. मात्र, तशातही ‘बीएसएफ’ने आपली चौकी उभी केली - गुरबचन सिंह आणि जयराम यांच्या सर्वोच्च समर्पणाच्या पायावरच! सामरिक दृष्टीने ही अत्यंत महत्वाची जागा होती. प्रत्यक्ष युद्धाला आरंभ झाल्यानंतर भारताची १५ वी पंजाब रेजिमेंट आणि ७ वी पायदळ तुकडी यांच्या साहाय्याने ‘बीएसएफ’ने पाकिस्तानला कडवा विरोध केला. भारतीय सैन्याचं नुकसान झालं, पण ते मागे हटले नाहीत..राजा मोहतम लढाईपाकिस्तानी सैन्याने कब्जा केल्यानंतर राजा मोहतम ही छावणी परत घेण्यासाठी ‘बीएसएफ’च्या रामकिशन वाधवा यांच्या नेतृत्त्वाखाली दोन ‘प्लॅटून्स’ सरसावले, दिवस होता ७ डिसेंबर. त्यांचे ९ बलुच रेजिमेंटबरोबर तीन तास युद्ध झाले. समोरून येणाऱ्या तीव्र माऱ्यातही जीवाची पर्वा न करता एका बंकरकडून दुसऱ्या बंकरकडे जात ते सातत्याने जवानांना प्रेरित करत होते. ‘बीएसएफ’ची ही ३१ वी बटालियन ‘द ब्रेव्हेस्ट’ म्हणून ओळखली जाते. अखेरीस माऱ्याच्या जोरदार तडाख्यात येऊन वाधवा धारातीर्थी पडले. या वीराला महावीर चक्राने गौरवण्यात आलं.सहजरा बल्जपंजाबमध्ये खेमकरणजवळ ५०-५५ किलोमीटरएवढा भारतात आलेला पाकिस्तानच्या जमिनीचा तुकडा - सहजरा बल्ज! भारताच्या लष्कराच्या ४८ व्या तुकडीने त्यावर शिस्तबद्ध आक्रमण केलं. इतर काही रेजिमेंट्सबरोबर ‘बीएसएफ’सुद्धा यात आघाडीवर होती. त्यांनी योग्य रणनीती आखत, बल्ज वेगळा करण्यासाठी आधी रोड बॅरियर लावले. भारतीय लष्कराने तोफखान्याच्या साहाय्याने हरिके बॅरेजवर वर्चस्व मिळवलं. इथे त्यांचे सत्तरेक जवान मारले गेले, ३०० जखमी तर ७४ युद्धबंदी म्हणून कैद करण्यात आले. या लढाईने आपल्या सैन्याचा आत्मविश्वास वाढवला. १९७१ च्या विजयानंतर इंदिरा गांधी यांनी ‘बीएसएफ’ला ‘first line of defence’ ही उपाधी दिली. फिरोजपूरजवळ हुसेनीवालाच्या प्रांगणात ‘बीएसएफ शहीद स्मारक’ तयार करण्यात आलं. ते पराक्रमाचं द्योतक आहे..यशस्वी वाटचाल२५ बटालियनपासून सुरू झालेली ही संस्था आज २०० बटालियनच्या जवळपास येऊन पोहोचली ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे. आधीच्या अनेक विभागांमध्ये ऑपरेशन सिंदूरनंतर एक वेगळा ड्रोन विभाग सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे आपल्या निरीक्षणक्षमतेत मोठी वाढ झाली आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये मध्य प्रदेशातल्या तेकनपूर इथे ‘बीएसएफ’ने ड्रोन वॉरफेअर स्कूल स्थापन केलं. समर्पणाची ही गाथा अविरत सुरू आहे. ‘वाघा बॉर्डर’च्या ध्वजारोहण कार्यक्रमात ‘बीएसएफ’चा जोश अक्षरशः भारावून टाकणारा असतो. यावर्षीचा ‘स्वर्णीम विजय दिवस’ खरोखर विशेष आहे. या निमित्ताने राष्ट्ररक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या आपल्या सर्व निमलष्करी दलांना मानवंदना!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.