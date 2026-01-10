Premium|Artificial intelligence: नवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सर्जनशीलतेची गरज

‘संगणकीय सार्वभौमत्व’ हे केवळ एक घोषवाक्य नसून ते राष्ट्रीय सत्तेचे नवीन व्याकरण आहे. त्यावरून हे ठरते की कोण स्वतःच्या अटींवर आणि गुप्तपणे प्रगत यंत्रणा प्रशिक्षित करू शकते आणि कोणाला दुसऱ्या देशांच्या कंपन्यांकडे रांगेत उभे राहावे लागेल..विवेक सुतार‘उसने अवसान आणणे’ या वाक्प्रचाराचा प्रत्यय आज भारताच्या कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रातील वाटचालीकडे पाहताना प्रकर्षाने येतो. ‘युपीआय’चे यश आणि खिशातून दिमाखात काढले जाणारे ‘क्यूआर कोड’ हे आपल्या डिजिटल प्रगतीचे लक्षण वाटत असले तरी, वास्तवाचा पडदा बाजूला सारल्यावर लक्षात येते की आपण ज्या तंत्रज्ञानाच्या लाटांवर स्वार आहोत, त्या आपल्या मालकीच्या नाहीत. सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये भारतीय तरुणांनी गाजवलेले कर्तृत्व पाहून आपण कौतुक करतो; पण ज्या पायाभूत सुविधांच्या आधारावर हे ‘दिवे’ जळत आहेत, ती कोठी आपली नाही हे आपण सोयीस्कर विसरतो. भारताने ‘एआय’ क्रांतीसाठी मोठी तयारी करायला हवी. आपण अद्याप सज्ज नाही, हे सत्य पचवणे कडू असले तरी ते अपरिहार्य आहे. आपण तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि त्याचे खरे मालक असणे यातील मूलभूत फरक विसरलो आहोत. जगाचा नकाशा आज सिलिकॉनच्या अतिसूक्ष्म तंतूंनी नव्याने रेखाटला जात असला तरी या नकाशावर भारताचे अस्तित्व ठळक होण्यापूर्वीच ते पुसले जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. आजच्या जगात बुद्धिमत्ता हा औद्योगिक कच्चा माल राहिलेला नसून ते एक राजकीय आणि धोरणात्मक शस्त्र बनले आहे. केंद्राला ‘युपीआय’ आणि ‘आधार’च्या यशामुळे एक प्रकारचा आत्मविश्वास असला तरी, विज्ञानाच्या चष्म्यातून पाहिले तर एआय महासत्ता होण्याचे स्वप्न सध्यातरी मृगजळ वाटते. खरा प्रश्न किती भारतीय ‘एआय’ वापरतात हा नसून, जेव्हा जागतिक पुरवठासाखळी विस्कळीत होईल किंवा ‘क्लाउड सेवा’ राजकीय सौदेबाजीचा भाग बनेल, तेव्हा या यंत्रणा चालवण्याचा सार्वभौम अधिकार कोणाकडे असेल, हा आहे..पूर्वी राष्ट्रांची ताकद ही त्यांच्याकडील पोलाद आणि तेलाच्या साठ्यांवरून मोजली जात असे; पण आता ‘आंधळं दळतं आणि कुत्रं पीठ खातं’ अशी आपली गत होऊ नये, यासाठी संगणकीय क्षमता महत्त्वाची आहे. ही क्षमता म्हणजे केवळ ‘सर्व्हर’चा संच नसून जमीन, मालकीहक्क, वेगवान प्रक्रियायंत्रणा, वीजपुरवठा आणि कायदेशीर वास्तव यांचा महत्त्वाचा थर आहे. औद्योगिक युगात नौदलाच्या क्षमतेचे जे महत्त्व होते, तेच महत्त्व आज ‘जीपीयू’च्या घनतेचे आहे. या निकषावर भारताची स्थिती चिंताजनक आहे. जगातील पाचवा हिस्सा लोकसंख्या असूनही, आपल्याकडे जागतिक पायाभूत सुविधांचा नगण्य भाग आहे. २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेकडे पाच हजारांहून अधिक आणि चीनकडे साडेचारशे ‘डेटा सेंटर’ आहेत, तर भारताकडे ही संख्या केवळ दीडशेच्या आसपास आहे. ही दरी केवळ तांत्रिक नसून ती भारताला परकियांच्या ‘डिजिटल’ घरात आश्रय घेण्यास भाग पाडणारी आहे..धोरणात्मक गळतीभारताच्या एआय क्षेत्रातील कामाचा ९० टक्के भार परदेशी (प्रामुख्याने अमेरिकी कंपन्यांच्या) सर्व्हरवर चालतो, ही एक मोठी धोरणात्मक गळती आहे. याचा अर्थ भारतीय प्रज्ञा परकी भूमीवर घडवली जात आहे, जी तिथल्या नियमांना-मर्यादांना अधीन आहे. शांततेच्या काळात हे सुसह्य वाटले तरी, संकटकाळात ज्या राज्याकडे स्वतःची संगणकीय शक्ती नसेल, ते राज्य निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरेल. अमेरिका आणि चीनने प्रगत चीप्सना युरेनियमप्रमाणे धोरणात्मक वस्तू मानून त्यांच्यावर निर्बंध घातले आहेत, तर भारत आपली बुद्धिमत्ता उसनी घेत आहे. ही परावलंबिता भविष्यात आपल्यासाठी ‘गळ्याला फास’ ठरू शकते. स्वतःचे सिलिकॉन बाळगल्याशिवाय राष्ट्रीय ‘एआय’ धोरण आखणे म्हणजे आपल्या संभाव्य शत्रूंकडून युद्धनौका भाड्याने घेऊन नौदल उभारण्यासारखे आहे. सिलिकॉन हे या क्रांतीचे ‘इंजिन’, तर ‘डेटा’ हे त्याचे इंधन आहे. पण भारताचा अमूल्य डेटा आज सरकारी कपाटांमध्ये धूळ खात पडला आहे. .‘डेटा हे नवे तेल आहे’ या घोषणेच्या नादात आपण हे विसरतो की, ‘रिफायनरी’शिवाय कच्च्या तेलाला मूल्य नसते. भारताची सार्वजनिक डेटा संरचना विस्कळीत आहे आणि सरकारी कार्यालये आजही एखाद्या बेटासारखी काम करतात. जर भारत सरकार आरोग्य, सुरक्षा किंवा वाहतुकीसाठी स्वतःचा डेटा वापरून आपली यंत्रणा प्रशिक्षित करू शकणार नसेल; कारण त्यांचे माहितीसंच तांत्रिकदृष्ट्या एकमेकांशी संवाद साधू शकत नाहीत; तर जागतिक खासगी प्लॅटफॉर्म आणि परदेशी मॉडेल ती जागा नक्कीच घेतील. जेथे यंत्रणांचे नियम आणि मूळ स्वरूप ठरवले जाते, तिथेच खरा ताबा असतो. .आज उद्योगक्षेत्र शैक्षणिक क्षेत्रापेक्षा या संशोधनात कितीतरी पटीने पुढे गेले आहे. जर भारत केवळ इतरांनी बनवलेल्या यंत्रणांचा वापर करणारा देश राहिला, तर आपल्याला त्यांच्यातील त्रुटी आणि पूर्वग्रहही ‘मनात नसले तरी पदरात’ पाडून घ्यावे लागतील. हे अगदी आपल्या वसाहतकालीन रेल्वेमार्गांसारखे आहे. इंग्रजांनी आणलेली रेल्वे केवळ प्रवासासाठी नव्हती, तर परकी सत्तेचे नियम राबवण्यासाठी आणि कच्चा माल वाहून नेण्यासाठी वापरली गेली होती. संगणकीय सार्वभौमत्व हे केवळ एक घोषवाक्य नसून ते राष्ट्रीय सत्तेचे नवीन व्याकरण आहे. त्यावरून हे ठरते की कोण स्वतःच्या अटींवर आणि गुप्तपणे प्रगत यंत्रणा प्रशिक्षित करू शकते आणि कोणाला दुसऱ्या देशांच्या कंपन्यांकडे रांगेत उभे राहावे लागेल. .Premium|AI World Models : शब्दांच्या पलीकडले 'एआय'; जग समजून घेणाऱ्या 'वर्ल्ड मॉडेल्स'ची नवी क्रांती!.एआयसाठी आवश्यक असलेले संगणकीय जाळे आपण निर्माण केलेले नाही. आपण महामार्ग तर तयार केले, पण त्यावरून चालणारी प्रगत इंजिने आपल्या नियंत्रणात नाहीत. ही अक्षमता मानवी संसाधनांच्या बाबतीतही दिसून येते. भारत दरवर्षी लाखो अभियंते निर्माण करतो; पण आपण खऱ्या अर्थाने व्यवस्थेचे ‘निर्माते’ नसून केवळ ‘चालक’ तयार करत आहोत. ‘एआय’च्या मूल्यसाखळीत खरा फायदा मूलभूत प्रारूप तयार करणाऱ्याला मिळतो, केवळ वापर करणाऱ्याला नाही. भारत आज जागतिक दर्जाचे ‘अल्गोरिदम डिझाइनर’ होण्याऐवजी केवळ ‘डेटा लेबरर्स’ तथा ‘प्रॉम्प्ट इंजिनियर’चे राष्ट्र बनत आहे. उत्तम संशोधकांना देशात संगणकीय आधार आणि स्वायत्तता मिळत नसल्याने ते स्थलांतर करत आहेत. आपली सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता सिलिकॉन व्हॅलीला निर्यात करत आहोत आणि नंतर त्याच कंपन्यांकडून तीच बुद्धिमत्ता महागड्या दराने विकत घेत आहोत. केवळ कागदी नियम बनवणे म्हणजे नियंत्रण नव्हे. ज्या तंत्रज्ञानाची निर्मिती आपण केलेली नाही, त्यावर नियम लादणे म्हणजे दुसऱ्याच्या साम्राज्यात कारकून होण्यासारखे आहे. .स्वदेशी क्षमतेशिवाय केलेले नियमन बड्या ‘टेक’ कंपन्यांना शिस्त लावत नाही, उलट त्यांचे पाय देशात अधिक घट्ट रोवते. परकीयांच्या डेटावर पोसलेले ‘एआय’ म्हणजे ‘दुसऱ्याचे डोळे’ वापरण्यासारखे आहे. आपल्याला संगणकीय सार्वभौमत्व सिद्ध करावे लागेल. केवळ आज्ञाधारक कारकून निर्माण करणारी शिक्षणपद्धती मोडीत काढून, ‘बंडखोर सर्जनशील’ घडवणे ही आजची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 