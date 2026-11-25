वर्षा जोशी-आठवले‘‘गाइड झाल्यावर गावकऱ्यांनी पहिली तीन वर्षं छळ केला, पण नंतर मात्र नाही. आता कोणताही निर्णय घ्यायचा तर ते आम्हालाही सोबत घेतात, संघटनेतही घेतलंय आम्हाला आता. मला माझ्या घरात म्हणजे ताडोबातच रोज यायला मिळतंय, याचा आनंदच माझ्यासाठी सगळ्यात मोठा आहे. माझ्या जंगलासाठी मला काहीतरी करायला मिळत आहे, हे महत्त्वाचं!’’ शहनाझच्या तिच्या घरावरच्या या प्रेमानं थक्क व्हायला झालं...!‘‘माझं त्यावेळचं वय आठवत नाही, थोडी कळत्या वयातली असेन कदाचित. पण तो प्रसंग आजही डोळ्यासमोर जसाच्या तसा उभा राहतो! जंगलाच्या पुढे सहा-सात किलोमीटरवर गाव होतं. त्यामुळे गावातल्या कुत्र्यांचाही जंगलात वावर असे. एरवी कुत्र्यांचा त्रास नसायचा, पण ही कुत्री काही वन्यप्राण्यांवर हल्ला करायची. त्यातही स्पॉटेड डिअरवर नेहमीच हल्ला होत असे. एकदा मी आणि माझा भाऊ नेहमीप्रमाणे जंगलातून जात होतो. आसपास हरणं वगैरे होतीच. त्यातल्याच एका हरणाचा या कुत्र्यांनी पाठलाग सुरू केला. स्पॉटेड हरीण जिवाच्या आकांतानं पळतंय आणि कुत्रीही जीव खाऊन त्याचा पाठलाग करताहेत, हे दृश्य बघून आमचंही भान हरपलं होतं. शेवटी कुत्र्यांनी त्या पूर्ण वाढ झालेल्या हरणाला पकडलंच. त्याच्यावर हल्ला केला. हरीण त्यांच्या तावडीतून सुटण्याचा प्रयत्न करत होतं, पण कुत्री त्याला घेराव घालून ओरबाडत होती. हरीण जखमी झालं. त्या हरणाला आता वाचवायलाच हवं होतं. म्हणून मग मी भावाला सांगितलं की तू जाऊन वडिलांना घेऊन ये, त्या हरणाला वाचवू आणि घरी घेऊन जाऊ. आमचं घरच जंगलात असल्यामुळे आमच्या अंगणातही हरीण, सांबर असे अनेक वन्यप्राणी यायचे. तिथंच राहायचेही ते. वडील येईपर्यंत कुत्र्यांना हाकलून मी त्या हरणाच्या पाठीवर बसले. कुत्री थोडी दूर गेली. वडील आणखी दोन-चारजणांना घेऊन आले. माणसांचा आवाज आल्यानं हरीण घाबरलं आणि जंगलाच्या दिशेनं धावायला लागलं. पाठीवर मी होतेच. धरून बसायला काहीच नाही. त्याच्या वेगामुळे अर्थातच थोड्या वेळातच मी खाली पडले. पुन्हा एकदा कुत्री त्या हरणाच्या मागे लागली. परत कुत्र्यांना हाकललं आणि त्या हरणाला कॉलनीत घेऊन आले. तेल-हळद लावून त्याला बरं केलं आणि पुन्हा जंगलामध्ये सोडून दिलं. या सगळ्या प्रसंगामध्ये मलाही खूप लागलं. पण हरणाला वाचवू शकले याचं समाधान मिळालं. हा प्रसंग माझ्यासाठी अविस्मरणीय झाला...’’ शहनाझ भरभरून सांगत होती. शहनाझ बेग. ताडोबाच्या जंगलात राहणारी एक स्थानिक. लहानपणापासूनच ताडोबा हेच तिचं घर. त्यामुळे तिथला प्रत्येक वन्यप्राणी तिच्या कुटुंबातल्या एखाद्या सदस्याप्रमाणेच होता. पुढे जंगल सुटलं, घर मागं राहिलं. मात्र आपल्या घरी, जंगलात पुन्हा जायला मिळावं म्हणून शहनाझनं कार्यक्षेत्रच आगळंवेगळं निवडलं. ते काम होतं जंगल सफारीच्या गाइडचं! शहनाझच्या मनात गाइड व्हावं असं आलं तेव्हा परिस्थिती अशी होती, की तोपर्यंत परिसरातल्या कुठल्याच महिलेनं गाइडचं काम केलं नव्हतं. त्यामुळे टीका, त्रास, छळ, संघर्ष, आव्हान, परीक्षा अशा सगळ्याच समस्यांना तिला सामोरं जावं लागलं. त्या शहनाझ बेगची ही कहाणी.पुरुषांच्या क्षेत्रात बाईनं पाय रोवून उभं राहणं आता अवघड नाही असं चित्र शहरी वातावारणात दिसू लागलं असलं, तरी काही क्षेत्रं अशी आहेत की जिथं आजही स्त्रियांना फारसा वाव मिळू दिला जात नाही. असंच एक क्षेत्र म्हणजे जंगल सफारीचा गाइड. २०१०पर्यंत जंगल सफारीला फक्त पुरुष गाइड असायचा. मात्र शहनाझसारख्या एका बाईनं गाइड व्हायचं मनावर घेतलं आणि पुढे घडला तो इतिहास!शहनाझचं नाव आणि तिच्या कामाविषयी कानावर आलं, तेव्हा तिच्याशी बोलण्याची उत्सुकता गप्प बसू देईना. शेवटी फोन केला आणि शहनाझचा ठाम, आत्मविश्वासपूर्ण आवाज कानावर पडला. आमच्या दोघींच्या वेळा जमवता जमवता अवघड गेलं खरं, पण शेवटी वेळ जमून आल्यावर छान तासभर गप्पा रंगल्या. त्या गप्पांचाच हा लेखाजोगा..शहनाझचं लहानपणतिच्या वयाच्या तिच्या भागात राहणाऱ्या इतर मुलींसारखंच होतं तिचं बालपण. शिक्षण दहावीपर्यंत. पहिली ते सातवी मोहर्लीमध्ये आणि आठवी ते दहावी चिमूर. मूळ गाव ताडोबा. वडील रानमजूर. जेमतेम १५ घरांची कॉलनी. अशा या शहनाझला निसर्ग एकदम जवळचा. जवळचा म्हणण्यापेक्षा घरचाच. निसर्गातच लहानाची मोठी झाली ती. वनराजीच्या सान्निध्यात आणि अगदी मोजक्या कुटुंबांमध्ये वाढल्यामुळे शहनाझला जात, धर्म या कशाचीही जाणीव नव्हती. त्यामुळे लोक देव वगैरे मानतात, धर्म वगैरे काही असतो हे तिला मोठी होईपर्यंत तरी माहितीच नव्हतं. आजूबाजूची सगळी घरं हिंदू होती. त्यामुळे वडिलांचे मित्र सगळे हिंदूच. गणपती, शारदा देवीचा उत्सव, ईद असं सगळं एकत्रच साजरं व्हायचं. ‘आम्ही वेगळे आहोत असं कधी जाणवलंच नाही,’ तिच्या सांगण्यात आलं.जंगलाच्या गोष्टीजंगलाबद्दल बोलताना ती इतकं हरखून जात होती. ती सांगत होती, ‘‘जंगलाच्या खूप साऱ्या आठवणी आहेत माझ्या. आमच्या घराजवळच ताडोबातलं मोठं तळं होतं. कपडे धुवायला, भांडी घासायला त्या तळ्यावर जायचो. अगदी वाघ, अस्वल असे वन्यप्राणीही पाणी प्यायला तिथं यायचे. अंघोळी, इतर दैनंदिन विधी असं सगळं तिथंच असायचं. कारण तेव्हा बाथरूम असं काही माहितीच नव्हतं...’’ प्राण्यांची माणसांना आणि माणसांची प्राण्यांना असलेली सवय, त्यांनी एकमेकांच्या सोबतीनं आणि एकमेकांना न दुखावता जगणं हे सगळं शहनाझच्या गोष्टींतून दिसत राहतं.जंगलातच राहत असल्यामुळे शहनाझ आणि बाकी कुटुंबातली तिच्या वयाची मुलं-मुली तिथंच आजूबाजूला खेळत. सगळीकडे पायीच हिंडत. शाळेतही चालतच जात. एकदा शहनाझच्या घराच्या मागे थोड्या अंतरावर वाघिणीनं पिल्लं दिली होती. बरेच दिवस ती तिथं असावी. शहनाझ सांगते, ‘‘वाघीण काही दिवसांनी पिल्लांना दुसरीकडे नेऊन ठेवते हे काही तेव्हा माहीत नव्हतं. पुढे गाइडचं प्रशिक्षण घेतल्यावर ते कळलं. तेव्हा थोडे दिवसांनी वाघीण पिल्लांना घेऊन तिथून निघाली, त्यावेळी आम्ही मुलांनी कमीतकमी एखादा किलोमीटर तरी तिचा पाठलाग केला असावा. वाघाचं लक्ष नसेल असं होऊच शकत नाही, हे आता कळतंय. आम्ही तीन-चार मुलं होतोच. ती आई पुढं चालत होती आणि तिची पिल्लं मागे आणि त्यांच्या थोडं मागून लपूनछपून आम्ही मुलं. खरंतर ती वाघीण आमच्यावर हल्लाही करू शकली असती, पण तिनं आम्हाला काहीही केलं नाही. पिल्लांना घेऊन ती दूरवर निघून गेली. ती कदाचित तिथं रोजच राहणाऱ्या आम्हाला बघत असेल. आमच्यामुळे तिला, पिल्लांना धोका नाही हेही तिला कळलं असेल. हे घडलं तेव्हाही मी अगदी तिसरी-चौथीत होते. जंगलातलं हे सगळं आयुष्य रोज बघत होते, वन्यप्राणी इतक्या जवळून बघत होते. पण मला त्यांची भीती कधीच वाटली नाही. वनविभागाचं कॅन्टीन आम्ही राहत होतो तिथून अर्धा किलोमीटर दूर होतं. आमच्यासाठी शासनाच्या एसटी बस यायच्या, पण कधीकधी रात्रीही तेवढं अर्धा किलोमीटर अंतर आम्ही धावत, खेळत जात असू. कधीकधी तर एकटंही जात असू. पण वाघाची भीती कधीच वाटली नाही. आम्हाला भीती होती ती अस्वल आणि वाइल्ड बोअर, म्हणजे रानडुकराची. ते थेट हल्लाच करायचे! पण बाकी कुठल्या प्राण्यानं हल्ला केला नाही. साप, विंचू चावायचे पण त्याचा इलाजही माहिती होता. त्यामुळे काही वेगळं घडतंय असं कधीच जाणवलं नाही,’’ जंगलाशी घट्ट दोस्ती असलेली शहनाझ मनमोकळेपणानं जंगलाच्या गोष्टी सांगत होती.‘‘...आमचं जंगलमय आयुष्य छान जात होतं. एकीकडे शिक्षण सुरू होतं. पहिली ते सातवीपर्यंत मोहर्लीला शिकले, नंतर तिथं पुढची शाळा नव्हती त्यामुळे आठवी ते दहावी चिमूरला शिकले. दहावी झाली. लग्नाआधी शिवणक्लास, पेंटिंग, कुराण यायला हवं, मेंदी यायला हवी, नमाज पढता यायला हवं म्हणून मग वडिलांनी मला चंद्रपूरला मावशीकडे पाठवलं. हे सगळं शिकून वर्षभरानं मावशीकडून परत आले.’’लग्न झालं की सगळ्यांच्याच आयुष्यात थोडेफार बदल होतात, पण शहनाझच्या आयुष्यात मात्र आव्हानच आलं. कारण शहनाझ जवळपास १६-१७ वर्षं जंगलातच राहिली होती! त्यामुळे शहर काय, एखाद्या छोट्या गावाशीही तिचा फारसा संबंध आलेला नव्हता. त्यात शहनाझचं लग्न झालं चंद्रपूर शहरात राहणाऱ्या सुलेमान बेग यांच्याशी. ती चंद्रपूर शहरात राहायला आली. इथूनच तिची खरी परीक्षा सुरू झाली, असं ती सांगते. ती म्हणाली ‘‘जंगल सोडून गावातही राहिले नव्हते, थेट शहरात गेले. मला तेव्हा रस्ताही क्रॉस करता येत नव्हता! हॉर्नचा आवाज, गर्दी, मोठं शहर हे सगळंच माझ्यासाठी नवीन होतं. सहनशक्तीच्या बाहेरचं होतं. शेवटी एक दिवस मी पतीला सांगितलं, की आपण ताडोबालाच परत जाऊ या. इथं नको राहायला. पती तेव्हा एमएससीआयटीच्या क्लासमध्ये शिक्षक होते. त्यांना लगेचच असं करणं शक्य नव्हतं. पण त्यांनी माझ्या इच्छेचा मान राखला.’’ सलग चंद्रपुरात न राहता थोडे दिवस चंद्रपूर, ताडोबा आणि मोहर्ली अशा पद्धतीनं शहनाझ राहू लागली. मुलांचा जन्म झाला तेव्हाही मग ताडोबा आणि चंद्रपूर असं थोडे थोडे दिवस राहिली.पुढे जंगलातली कॉलनी वनविभागानं बंद केली आणि तिथल्या सगळ्या लोकांचं दुसरीकडे स्थलांतर केलं. शहनाझच्या वडिलांची बदली मोहर्लीला झाली. मोहर्ली चंद्रपूरहून २० किलोमीटरवर होतं. त्यामुळे सायकलवरून तिथं जाणं-येणं सुरू झालं. शहनाझनं नंतर मोहर्लीतच जागा घेतली आणि तिथंच स्थायिक झाली. ‘‘मला जंगलाची, ताडोबाची म्हणजे माझ्या लहानपणापासूनच्या घराची ओढ होतीच. त्यामुळे सारखं ताडोबामध्ये जायची इच्छा व्हायची. पण जंगलात जाणार कसं? एकदा सेन्ससच्यावेळी चोवीस तास जंगलात राहावं लागणार होतं. तेव्हा आम्ही नवरा-बायको दोघंही चोवीस तास जंगलात थांबलो. तेव्हा जंगलात जाताना अधिकारी आम्हाला आधार कार्ड वगैरे आयडी दाखवा म्हणायचे. मी म्हणायचे त्यांना, की मला कसं काय तुम्ही आयडी मागता? हे जंगल, ताडोबा माझं घर आहे. खरंतर ते मला ओळखत होतेच. कारण तिथंच राहिलो होतो आम्ही लहानपणापासून. पण तेव्हा मला राग यायचा, माझ्याच घरात जायला मला यांना कागदपत्रं दाखवावी लागतात याचा!’’शहनाझ सांगत होती, ‘‘माझी एक फॉरेनर मैत्रीण होती, क्लॉडिया. ती इथं रिसर्च करायला आली होती. ती सफारीला जायची. तिच्यासोबतही मी जंगलात जायचा प्रयत्न करायचे. तिनंच एकदा माझ्या मनात गाइड व्हायची इच्छा जागवली. ती म्हणाली, तुला जंगलाविषयी, वन्यप्राण्यांविषयी चांगली माहिती आहे, त्यांच्याविषयी एवढं प्रेम आहे, तर तूच का गाइड होत नाहीस? हे बीज क्लॉडियानं माझ्या डोक्यात रुजवलं आणि त्या बीजाला हळूहळू अंकूर फुटला. मी का नाही हे करू शकत? देशाच्या सर्वोच्च पदावरही महिला बसू शकते तर मी का नाही गाइड होऊ शकत? मला कोण अडवू शकतं गाइड होण्यापासून? मी गाइडचं होणार. असं मी ठरवलं आणि इथून संघर्षाला सुरुवात झाली!’’.Premium|India Air Pollution : दिल्लीपुरती मर्यादित नाही प्रदूषणाची समस्या; देशाच्या हवेत विषारी कणांचा वाढता धोका.‘गाइड’ या संकल्पनेचा उगमसन १९९८मध्ये गाइड ही संकल्पना आली आपल्याकडे. सफारी सुरू करायची आणि स्थानिकांना रोजगार द्यायचा, असं तेव्हा वनविभागानं ठरवलं होतं. लोकांना रोजगार मिळाला की लोक जंगलात जाणार नाहीत, लाकडं तोडणार नाहीत, मग लोकच जंगल वाचवतील या हेतूनं सफारी सुरू झाल्या. जंगल दाखवण्यासाठी म्हणून लोकांसाठी गेट्स उघडली गेली. त्यातून पुढे गाइड ही संकल्पना आली. त्यानंतर २००० आणि २०१०मध्ये कोअर, बफर झोन सुरू झाले. गेट सुरू झाल्यानंतर जो इच्छुक असेल त्याला गाडीसोबत गाइड म्हणून जंगल दाखवायला जायची संधी मिळायची. ४०-५० रुपये असा रोजगार मिळायचा. तेव्हा असंही व्हायचं, की अगदी एखादा मद्यपान केलेला माणूसही रोजगारासाठी गेटवर येऊन थांबायचा आणि त्यालाही सफारीला गाइड म्हणून जाता यायचं. हे चित्र शहनाझ रोजच बघत होती. एकदा तिच्या मनात आलं, कीअसं कुणीही गाइड म्हणून जंगलात जातच असेल तर मग मी का नाही? म्हणून मग सफारीच्यावेळी तीही गेटवर जाऊन थांबायला लागली. एकदा तिला गाइड म्हणून सफारीवर जायची संधीही मिळाली. तिथून परत आली तेव्हा पूर्ण गाव आणि सगळा पुरुष गाइड समाज गेटवर आंदोलनाला बसला होता. ही २०१०च्या थोडी आधीची गोष्ट. शहनाझ म्हणते, गाडीवरचे ड्रायव्हर माझेच भाऊ, गावकरी होते; मग मला कसली भीती? पण परत आल्यावर समोरचं चित्रच बदललं होतं.गावकऱ्यांनी आणि चिडलेल्या गाइड्सनी ‘आम्ही गेट बंद करू; बाई कशी जाणार गाइड म्हणून?’, ‘आम्हाला दिले तेवढेच पैसे तिला दिले, असं कसं?’, ‘१९९८पासून आम्ही गाइड म्हणून काम करतोय, हे काम बायकांसाठी नाही, पर्यटक कसेही असतात, मग बाई कशी जाणार?’ असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतर मग तिथल्या साहेबांनी शहनाझला जाऊच दिलं नाही. ते म्हणाले, ‘‘तुम्हाला सफारीवर गाइड म्हणून जायची इच्छा आहे म्हणून मी गेट बंद करू शकत नाही. आणि या पुरुषांनी आंदोलन केलं तर आमची बदनामी तर होईलच, शिवाय इथलं टुरिझम बंद होईल ते वेगळंच. त्यामुळे तुम्ही असं थेट न जाता योग्य मार्गानं या. अर्ज करा, तुमच्यासाठी जागा निघतील तेव्हा आम्हाला तुम्हाला पदावर घेता येईल.’’ ते ऐकल्यावर लगेच शहनाझनं २०१०मध्येच पहिल्यांदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या ऑफिसमध्ये आरएफओकडे गाइड पदासाठी अर्ज केला....आणि सुरू झाला संघर्ष!शहनाझनं अर्ज तर केला, पण पुढे काहीच घडलं नाही. महिलांची जागा अशी सहज कशी निघेल? त्यासाठी तिला पाच वर्षं संघर्ष करावा लागला! तेव्हा महिलांसाठी राखीव जागा निघाल्या. २०१०मध्ये शहनाझनं गाइड पदासाठी पहिल्यांदा अर्ज केला होता, त्यानंतर दरवर्षी ती अर्ज करायची, तो फायलीत जायचा आणि फाइल तेव्हाच बंद व्हायची. पुढे काहीच घडायचं नाही. कारण निर्णय घेणारेही सगळे पुरुषच. त्यातून कोणताच अधिकारी इथं भांडण व्हायला नको म्हणून जागरूक असायचा. एका बाईच्या हट्टासाठी, इच्छेसाठी कोण रिस्क घेणार? गावातले लोक, पुरुष तयार नाहीत म्हणूनही ते तयार नसायचे.गावातल्या पुरुषांनीच शहनाझला मागे खेचलं, पण पुढे जायला मदतही एका पुरुषानंच केली. सावित्रीबाईंनाही जोतिबांनीच तर उभं केलं होतं! समाजातल्या अनेक पुरुषांनी त्यांना त्रास दिला, तरी जोतिबा त्यांच्या पाठीशी होते. तसंच इथं शहनाझला भेटले वनविभागातले सीसीएफ गणपती गरड. ते ताडोबात आले २०१५मध्ये. त्यावर्षीही शहनाझनं पुन्हा अर्ज केला होताच. गरड साहेबांनी ते सगळे अर्ज बघितले आणि त्यांनी शहनाझची दखल घेतली. इतके वर्षं ही बाई प्रयत्न करते आहे, तर का नाही तिनं गाइड व्हायचं? असा त्यांचा दृष्टिकोन.शहनाझला गरड साहेबांशी झालेलं बोलणं स्पष्ट आठवत होतं, ती सांगत होती, ‘‘गरड साहेब म्हणाले, आम्ही तुम्हाला गाइड म्हणून घेऊही, पण रोज सफारीला जाताना आम्ही तिथं नसणार. तुम्ही गेटवर जाल तेव्हा तुमच्या समाजातल्या पुरुषांना तुम्हालाच सामोरं जायचं आहे. भांडणं होतील, ते तुमचा छळ करतील, तेव्हा तुम्ही काय करणार? तुम्ही किमान पाचजणी असाल तर लगेच तुमच्यासाठी गाइडच्या जागा काढतो.’’ आता गरड साहेबांनी शहनाझलाच चॅलेंज दिलं होतं. कारण इतके वर्षं शहनाझ एकटीच गाइड होण्यासाठी प्रयत्न करत होती. तिचे प्रयत्न बघूनही दुसरी कुणी स्त्री पुढे आली नव्हती. त्यामुळे शहनाझसोबत आणखी कुणी आलं नसतं तर तीही आपोआपच बाजूला झाली असती. किंवा मग गरड साहेबांनी तिची खरोखरच परीक्षा बघितली असावी. शहनाझनं जे ठरवलं आहे त्यावर ती किती ठाम आहे हे काळच ठरवणार होता.तिनं शोध सुरू केला. परिस्थितीनं गांजलेल्या आणि शहरातून गावात लग्न होऊन आलेल्या अशा पाचजणींचा तिनं शोध घेतला. त्यांना गाइड होण्यासाठी तयार केलं. त्यातल्या एक-दोघींचे नवरे मद्यपानामुळे घरदार देशोधडीला लावत होते. तशात त्या घरातल्या स्त्रियांना चांगलं काम मिळालं असतं, तर त्यांचं घर उभं राहिलं असतं. या पाचजणी आणि सहावी शहनाझ अशा सगळ्या गरड साहेबांकडे गेल्या. शहनाझ म्हणते, ‘‘गरड साहेबांच्या दूरदृष्टीचं आता कौतुक वाटतं. आता मागचा विचार करते तेव्हा वाटतं, की ‘पाचजणी घेऊन ये’ ही गरड सरांची युक्ती असणार कदाचित! कारण एकटी स्त्री पुरुषांच्या छळामुळे, भांडणांमुळे काम सोडून गेली असती. पण एकीला दोघी असतील तर एकमेकींच्या साथीनं पुढे जातील असा विचार त्यांनी केला असावा...’’ट्रेनिंगची गोष्टगरड साहेबांनी दिलेला शब्द पाळला. त्यांनी या सहाजणींना महिन्याभराचं ट्रेनिंग दिलं. हे ट्रेनिंग द्यायला एक २२ वर्षांचा मुलगा होता. शहनाझ हसत सांगते, ‘‘माझ्या मुलाच्या वयाचा लेक आम्हाला ट्रेनिंग द्यायला होता. त्या मुलालाही आम्हाला शिकवणं हे एक प्रकारे चॅलेंजचं काम होतं. कारण आमची भाषा वेगळी होती. पक्ष्यांना, वाघाला काय म्हणायचं, पर्यटनाला आलेल्या लोकांशी कसं बोलायचं, हे सगळंच आमच्यासाठी नवीन होतं. हे मुळात शिकवणं हेच चॅलेंज! त्यात त्यानं आम्हाला सगळं फक्त महिन्याभरात शिकवलं.’’शहनाझ या ट्रेनिंगच्या काळातल्या आठवणी सांगत होती, ‘‘पुस्तकी शिक्षण अगदी वेगळंच असतं. पक्ष्यांची शास्त्रीय भाषेतली नावं वेगळी असायची. पण जेवढं डिटेलमध्ये शिकवायला हवं तेवढं त्या मुलानं आम्हाला शिकवलं. शासनाच्या लोकांनीही खूप मदत केली. घरी माझा नवरा मला मदत करायचा. तो पुस्तकं वाचायचा, मला वाचून दाखवायचा. घरी भिंतींवर चित्रं, कागदावर माहिती लिहून ती चिकटवून ठेवायचा. झोपताना मला ते वाच असं सांगायचा. दारावर, खिडकीवर माझं लक्ष जाईल तिथं ही माहिती, चित्रं माझ्या डोळ्यासमोर राहतील याची त्यानं काळजी घेतली. मला जशी जंगलात जायची ओढ होती, गाइड व्हावं असं जेवढ्या तीव्रतेनं वाटत होतं, तेवढ्याच तीव्रतेनं माझ्या पतीलाही माझी इच्छा पूर्ण करायची होती. त्यामुळे प्रत्येक पावलावर तो माझ्या साथीला उभा राहिला...’’ होता होता महिना संपत आला आणि गरड साहेबांनी या सहाजणींची परीक्षा घेणार असल्याचं जाहीर केलं. शहनाझला या परीक्षेची गंमत वाटते. ती म्हणाली, ‘‘ट्रेनिंग झालं की पुरुष लगेच गाइड म्हणून कामावर रूजू व्हायचे. याआधी इथं पुरुषांची एकदाही परीक्षा झाली नव्हती! आमची मात्र परीक्षा घेतली...’’.ट्रेनिंगमधले चॅलेंजेसशहनाझ पाचजणींना घेऊन तर आली होती, पण अडचणी खऱ्या पुढेच होत्या. गाइडचं ट्रेनिंग घ्यायचं हे ठरल्यानंतर या पाचजणींच्या कुटुंबाला शहनाझ जाऊन भेटली. ती आधी या स्त्रियांच्या सासू-सासऱ्यांशी बोलली. ‘काही झालं तर मी सतत पुढे असेन’ हा विश्वास त्यांना दिला. त्यांना मिळणाऱ्या पैशातून कुटुंबालाच मदत मिळेल, हे समजावून सांगितलं. ‘दोन दिवस जाऊ दे. तिसऱ्या दिवशी नाही पटलं तर नका पाठवू’, असाही विश्वास दिला. नंतर या स्त्रियांनीच आपल्या नवऱ्यांना तयार केलं. शहनाझ पुढे खुदूखुदू हसत म्हणते, ‘‘घूस (लाच) दिल्याशिवाय कुणीच तयार होत नाही. या बायांनीही नवऱ्याला काहीतरी घूस दिली असेलच!’’ पुढे सांगते, ‘‘या स्त्रियांनाही घरीदारी त्रास होणार होताच. नव्हे, होत होताच. कारण सगळा गाव विरोधात होता. बाहेरचे लोक घरातल्या पुरुषाला काहीबाही सांगून भडकावत होते. तुम्हाला गावाबाहेर काढू, कुठल्याही कार्यक्रमाचं आमंत्रण देणार नाही, अशा धमक्या त्यांना मिळत होत्या. मी सतत प्रत्येक बाईच्या घरातल्यांशी बोलत होते. त्यांना समजावून सांगत होते. एक प्रकारे काउन्सिलिंगच करत होते. या बायांना टोमणे ऐकायला मिळायचे, लोक मानसिक त्रास द्यायचे, बाहेरच्या लोकांचं ऐकून घरात नवराही बोलायचा. घरातून असा त्रास झाला की एखादी बाई ट्रेनिंगला यायची नाही. कधी सकाळी घरातली परिस्थिती बरी असेल तर सकाळी यायच्या, कधी दुपारी नवरा बरा वागला, परिस्थिती निवळलेली असली की दुपारच्या क्लासला यायच्या. रोज कुणा ना कुणाकडे काहीतरी त्रास सुरू असायचाच. पण जमेल तसं सकाळी किंवा दुपारी त्या यायच्याच.अशाही काही समस्या...गरड सरांनी सांगितल्यानुसार या सहाजणींची परीक्षा घेतली. सगळ्याजणी परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्या. आता कामावर जायचं तर युनिफॉर्म होता पँट-शर्ट! आता खरे प्रश्न पुढे सुरू होणार होते. या सर्व स्त्रिया सासुरवाशिणी. त्यामुळे घरात साडी नेसणाऱ्या. त्यांना पँट-शर्टवर आणायचंही एक चॅलेंजच होतं. कारण घरातल्यांनाही हा बदल पचनी पडला नसता. मग सुरुवातीला सलवारीसारख्या पँट शिवल्या. स्कार्फ न घेता हिरव्या रंगाचा दुपट्टा घेतला. हा वेश स्त्रियांनी आणि त्यांच्या घरातल्यांनीही स्वीकारला. वर्षभरानंतर पँट-शर्ट घालू लागल्या, मग शर्ट इन करू लागल्या, चौथ्या वर्षी सगळ्याजणी पँट-शर्ट, टोपी, बूट अशा पूर्ण युनिफॉर्ममध्ये वावरू लागल्या.शहनाझ म्हणते, ‘‘२०१०मध्ये मी एकटी होते. २०१५मध्ये आम्ही सहाजणी होतो. २०२१मध्ये १९ स्त्रिया गाइड म्हणून काम करू लागल्या. आता २०२६मध्ये ताडोबात गाइड म्हणून काम करणाऱ्या आम्ही ५२जणी आहोत! ताडोबाला एकूण २२ गेट्स आहेत. आता इथल्या प्रत्येक पुरुष गाइडला आपली बहीण, बायको, मुलगी इथं गाइड व्हायला हवी असं वाटतं. ही भावना त्यांच्यामध्ये उत्पन्न झाली हेच आमचं यश! आता इथं गाइड पोस्टची भरती होते तेव्हा तीन सीट्सचं आरक्षण स्त्रियांसाठी तर पाच सीट्स पुरुषांसाठी आहेत. पुरुषांचं मन असं बदललं हेच आमचं यश!पाच वर्षं आम्ही सहाजणीच होतो. मग लोकांनाआमचं काम कळू लागलं. या स्त्रियांनी मुलांना शिकवलं, घराला हातभार लावला, घर उभं केलं, मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घातलं. हे सारं बघून हळूहळू काहोईना घरातल्यांची मानसिकता बदलली. मुलगा गाइडच होईल, ड्रायव्हरच होईल हेही मागं पडलं. नकार देणारा पुरुष आता मुलीला, बहिणीला गाइड म्हणून घ्या असं आता सांगतो आहे. आधी त्रास देणारे नवरे आता या स्त्रियांविषयी अभिमान बाळगतात. आता ट्रेनिंगसाठी ते सोडायला येतात, घ्यायला येतात.’’शहनाझ लोकांचा अनुभव सांगते, ‘‘सफारीला येणाऱ्या लोकांमुळे आमचं मनोबल वाढलं. लोक दयाळू, मायाळू आणि खेड्यातल्या लोकांना आपलं समजणारे होते. त्यांच्याकडून आम्ही शिकत गेलो. पर्यटकांनी नेहमीच आम्हाला पाठिंबा दिला. त्यांनी अशी मागणी केली, की आमच्यासोबत आमचं कुटुंब आहे, तर लेडी गाइडच द्या. यातून हळूहळू शासनानं स्त्रियांची भरतीही वाढवली. आमचे हितचिंतक अनिरुद्ध चावजी सर म्हणायचे, ‘लोगों को बोलने दो, हमको आगे जाना पडेगा, शहनाझ तुम अगर पिछे हट गयी तो तुम्हारे साथ जो पाच लेडिज है वो भी पिछे हट जायेगी । उनमें वो डेरिंग नही है, जितनी तुम मे है!’ सगळे गावकरीच असल्यानं त्यांनी तिरस्कार केला. पहिली तीन वर्षं त्यांनी छळ केला, पण नंतर मात्र नाही. आता कोणताही निर्णय घ्यायचा तर ते आम्हालाही सोबत घेतात, संघटनेतही आम्हाला घेतलंय आता. मला माझ्या घरात म्हणजे ताडोबातच रोज यायला मिळतंय, याचा आनंदच माझ्यासाठी सगळ्यात मोठा आहे. माझ्या जंगलासाठी मला काहीतरी करायला मिळतं आहे, हे महत्त्वाचं!’’ शहनाझच्या तिच्या घरावरच्या या प्रेमानं थक्क व्हायला झालं...!‘‘पर्यटक दयाळू, मायाळू आणि खेड्यातल्या लोकांना आपलं समजणारे होते. त्यांच्याकडून आम्ही शिकत गेलो. पर्यटकांनी नेहमीच आम्हाला पाठिंबा दिला. त्यांनी अशी मागणी केली, की आमच्यासोबत आमचं कुटुंब आहे, तर लेडी गाइडच द्या. यातून हळूहळू शासनानं स्त्रियांची भरतीही वाढवली. आमचे हितचिंतक अनिरुद्ध चावजी सर म्हणायचे, लोगों को बोलने दो, हमको आगे जाना पडेगा, शहनाझ तुम अगर पिछे हट गयी तो तुम्हारे साथ जो पाच लेडिज है वो भी पिछे हट जायेगी!’’वर्षा आठवले सकाळ प्रकाशनच्या पुणेस्थित उपसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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