Premium|Sinhagad Fort History : तानाजींची बलिदानभूमी ‘सिंहगड’

डॉ. श्रीमंत कोकाटे- shrimantkokate1@gmail.comसिंहगड म्हणजे अखंड स्फूर्तीचा झरा. तो न्यायासाठी अन्यायाविरुद्ध लढण्याची सतत प्रेरणा देतो. तानाजी मालुसरे आणि मावळ्यांच्या शौर्याने अन् रक्ताने सिंहगड पावन झालेला आहे. तेथील कणन् कण तानाजी मालुसरे यांच्या शौर्याची, धैर्याची, त्यागाची, निर्भीडपणाची आणि निस्वार्थीपणाची पदोपदी आठवण करून देतो. ण्याच्या नैर्ऋत्य दिशेला असणाऱ्या सिंहगडाला सुमारे दोन हजार वर्षांचा इतिहास आहे, याची साक्ष तेथील लेण्यांवरून मिळते. कौंडिण्य ऋषींच्या वास्तव्यावरून ‘कोंढाणा’ नाव प्रचलित झालं, अशी आख्यायिका आहे. देवगिरीच्या यादव राजाच्या साम्राज्यात कोंढाणा गडाचा समावेश होता. किंबहुना कोेंढाणा हा त्यांच्या साम्राज्याचा अविभाज्य भाग होता. कोंढाणा किल्ल्याचे बांधकाम यादव काळात झालेले आहे. नागनाईक हे कोळी सरदार कोंढाण्याचे किल्लेदार असताना महंमद तुघलकाच्या सैन्याने गडाला वेढा टाकला. तो सुमारे आठ महिने होता. नागनाईक यांनी आठ महिने किल्ल्याचे रक्षण केले. अखेर १३३० मध्ये तुघलकाने कोंढाणा ताब्यात घेतला. त्यानंतर हा किल्ला बहमणी, निजामशहा आणि आदिलशहाच्या ताब्यात गेला. १६४७ पर्यंत तो विजापूरच्या आदिलशहाच्या ताब्यात होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्यनिर्मितीची शपथ घेतल्यानंतर आदिलशहाच्या ताब्यातील किल्ले जिंकून घेण्याची मोहीम हाती घेतली. त्यामध्ये १६४८ मध्ये कोंढाणा किल्ला शिवाजी महाराजांनी ताब्यात घेतला. शहाजीराजे शिवाजी महाराजांना स्वराज्यनिर्मितीच्या कार्यात मदत करतात म्हणून आदिलशहाने त्यांना कैद केले. आपल्या वडिलांची सुटका करण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी कोंढाणा किल्ला १६४९ मध्ये आदिलशहाला दिला. १६५६ मध्ये शिवाजी महाराजांनी पुन्हा कोंढाणा किल्ला जिंकून घेतला. कोंढाणा किल्ल्याचे स्वराज्यनिर्मितीमध्ये मोलाचे योगदान आहे. या गडाला कोकणचे प्रवेशद्वार म्हटले जाते. स्वराज्याच्या पिंडीवर बसलेल्या शाहिस्तेखानाला ठेचण्यासाठी शिवाजी महाराजांना कोंढाणा किल्ल्याने मोलाची साथ दिली. शाहिस्तेखानाला धडा शिकवून शिवाजी महाराज ५ एप्रिल १६६३ रोजी कोंढाणा गडावर पोहोचले. पुढे त्यांच्यात आणि मोगलांमध्ये पुरंदरचा तह (११ जून १६६५) झाला. त्या तहानुसार कोंढाणा किल्ला शिवाजीराजांनी मोगलांना दिला. आग्रा सुटकेनंतर शिवाजीराजांनी स्वराज्याची बांधणी केली. पुरंदर तहात मोगलांना दिलेले २३ किल्ले जिंकून घेण्याची मोहीम महाराजांनी हाती घेतली..Premium|Rangna Fort History : राजमाता जिजाऊंनी जिंकलेला ‘रांगणा’.कोंढाणा किल्ला मोगलांच्या ताब्यात होता. याचे राजगडावर असणाऱ्या राजमाता जिजाऊ माँसाहेबांना शल्य होते. कोंढाणा लवकरात लवकर जिंकून घ्यावा व मोगलांची अमानुष सत्ता उलथून टाकावी, हे शिवाजी महाराजांचे ध्येय होते. कोंढाणा जिंकायची तयारी सुरू असतानाच सुभेदार तानाजी मालुसरे आपला पुत्र रायबाच्या लग्नाचे निमंत्रण देण्यासाठी शिवाजी महाराजांकडे आले. त्यांनी तत्काळ शिवाजी महाराजांना शब्द दिला, की कोंढाणा किल्ला आपण घेतो. त्यांनी रायबाचे लग्न पुढे ढकलले. ‘आधी लग्न कोंढाण्याचे, मग माझ्या रायबाचे’ असा मनोदय व्यक्त केला. स्वराज्यनिर्मितीच्या ध्येयाने मावळे इरेला पेटले होते. पाचशे मावळे सोबत घेऊन तानाजी मालुसरे कोंढाणा जिंकण्यासाठी निघाले. त्याबाबतचे वर्णन शिवकालीन कृष्णाजी अनंत सभासदांनी मोठ्या प्रासादिक भाषेत केलेले आहे. ‘‘त्याजवरून तानाजी मालुसरा म्हणून हजारी मावळियांचा होता. त्याने कबूल केले की ‘कोंढाणा गड आपण घेतो’. असे कबूल करून वस्त्रे, विडे घेऊन गडाचे यत्नास पाचशे माणूस घेऊन गडाखाली गेला आणि दोघे मावळे बरे, मर्दाने निवडूण रात्री गडाच्या कड्यावरून चढविले. जैसे वानर चालून जातात त्याचप्रमाणे कड्यावर चालून गेले आणि कडा चढून, गडावर जाऊन, तेथून माळ लावून वरकड लोकदेखील तानाजी मालुसरा चढून गडावर तीनशे माणूस गेले. गडावरी उदेभान रजपूत होता. त्यास कळले, की गनिमाचे लोक आले. ही खबर कळून कुल रजपूत कंबरबस्ता होऊन, हाती तोडा बार घेऊन, हिलाल, चंद्रज्योती लावून बाराशे माणूस तोफाची व तिरंदाज, बरचीवाले, पटाईत, सुऱ्या, आडहत्यारी ढाला चढवून चालोन आले. तेव्हा मावळे लोकांनी ‘श्री महादेव’ असे स्मरण करून नीट फौजेवर रजपुतांचे चालून घेतले. मोठे युद्ध एक प्रहर जाले. पाचशे रजपूत ठार झाले. चाळीस-पन्नास मावळे ठार जाले. उदेभान किल्लेदार खासा. त्यांशी व तानाजी मालुसरा सुभेदार यांशी गाठ पडली. दोघे मोठे योद्धे, महाशूर, एक एकावर पडले. वार करीत चालले. तानाजीचे डावे हाताची ढाल तुटली. दुसरी ढाल समयास आली नाही. मग तानाजीने आपले डावे हाताची ढाल करून, त्याजवरी वोढ घेऊन, दोघे महारागास पेटले. मोठे युद्ध केले. एकाचे हाते एक तुकडे होऊन फिरंगीच्या वारे पडले. दोघे ठार जाले. मग सूर्याजी मालुसरा, तानाजीचा भाऊ याने हिंमत धरून, कुल लोक सावरून, उरले रजपूत मारिले. कित्येक रजपूत कडे उडोन पळोन मेले. असे बाराशे माणूस मारिले. किल्ला काबीज केला आणि गडावर पागेचे खण होते त्यांस आग लाविली. त्याचा उजेड राजियांनी राजगडाहून पाहिला आणि बोलले की, ‘गड घेतला. फत्ते जाली!’ असे जाहाले. तो जासूद दुसरे दिवशी वर्तमान घेऊन आला, की ‘तानाजी मालुसरा यांनी मोठे युद्ध केले. उदेभान किल्लेदार यास मारिले आणि तानाजी मालुसराही पडला’... गड फत्ते केला, असे सांगताच राजे म्हणू लागले, की ‘एक गड घेतला; परंतु एक गड गेला’ असे तानाजीसाठी बहुत कष्टी जाहाले. पुढे गडावरी ठाणे घातले. सूर्याजी मालुसरा भाऊ नावाजून त्याचा सुभा त्यास सांगितला. धारकरी लोकांस बक्षिसे सोन्याची कडी दिली. द्रव्य अपार दिले. .वस्त्रे जरी कुल लोकांस दिली. ये जातीने प्रथम कोंढाणा घेतला.’’ अशा प्रकारे तानाजी मालुसरे, सूर्याजी मालुसरे यांनी पाचशे मावळ्यांच्या साथीने मोगल किल्लेदार उदेभानसह बाराशे सैनिकांना ठार मारून कोंढाणा किल्ला जिंकून घेतला. शिवाजी महाराजांचा एक एक सहकारी म्हणजे एक एक गड होता. तानाजींनी मृत्यूला मिठी मारली; पण मागे हटले नाहीत. कोंढाणा जिंकण्यासाठी त्यांनी धैर्य, शौर्य आणि पराक्रम गाजवला. कोंढाण्यासारखा अजिंक्य किल्ला तानाजींनी जिंकला; परंतु सिंहासारखे तानाजी स्वराज्यासाठी लढता-लढता धारातीर्थी पडले. त्यामुळेच कोंढाण्याला ‘सिंहगड’ म्हटले जाते. ‘गडा आला; पण सिंह गेला’ ही म्हण तेव्हापासून रूढ झाली. सिंहगड हे तानाजी मालुसरे यांच्या निर्भीडपणाचे, त्यागाचे, समर्पणाचे, शौर्याचे, धैर्याचे आणि स्वराज्यनिष्ठेचे अखंड आणि अभंग असे प्रतीक आहे. आपण लढून जिंकू शकतो. याची प्रेरणा सिंहगड सतत देत राहतो.तानाजी मालुसरे यांनी जिंकलेला सिंहगड १६९० पर्यंत स्वराज्यात होता. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या हत्येनंतर तो मोगलांनी गिळंकृत केला. १६९३ मध्ये नावजी बलकवडे आणि विठोबा नाईक यांनी तो जिंकून घेतला. प्रतिकूल काळात स्वराज्याचे रक्षण आणि संवर्धन करणाऱ्या छत्रपती राजाराम महाराज यांचा २ मार्च १७०० रोजी सिंहगडावर मृत्यू झाला. १७०३ मध्ये औरंगजेबाने सिंहगड ताब्यात घेतला. त्याने सिंहगडाचे नाव बक्षिदाबक्ष असे ठेवले. १७०५ मध्ये मराठ्यांनी सिंहगड जिंकून घेतला व त्याचे इस्लामी नाव बदलून सिंहगड नाव कायम केले. १७०६ मध्ये परत मोगलांनी आणि त्यानंतर १७०७ मध्ये मराठ्यांनी त्यावर विजय मिळविला. अमाप सैन्य आणि संपत्तीच्या बळावर स्वराज्यात थैमान घालणाऱ्या औरंगजेबाला मराठ्यांनी जेरीस आणले होते..Premium|Konkan Coastal Journey : कुतूहलानं रंगलेली कोकणातील सफर.महाराणी ताराराणी छत्रपती राजाराम महाराजांच्या समाधीचे दर्शन घेण्यासाठी नियमितपणे सिंहगडावर जात असत. पुढे १८१८ मध्ये सिंहगड इंग्रजांनी ताब्यात घेतला. स्वातंत्र्य आंदोलनात सिंहगड हा स्वातंत्र्याचा स्फूर्तिस्थान होता. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी सिंहगडावर जाऊन तानाजी मालुसरे यांच्या स्मारकाचे दर्शन घेतले. लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी यांची सिंहगडावर भेट झाली होती. सिंहगड हा अखंड स्फूर्तीचा झरा आहे. तो न्यायासाठी अन्यायाविरुद्ध लढण्याची सतत प्रेरणा देतो. सिंहगड हा तानाजी मालुसरे आणि मावळ्यांच्या शौर्याने अन् रक्ताने पावन झालेला आहे. तेथील कणन् कण तानाजी मालुसरे यांच्या शौर्याची, धैर्याची, त्यागाची, निर्भीडपणाची आणि निस्वार्थीपणाची पदोपदी आठवण करून देतो.सिंहगडावरील प्रेक्षणीय स्थळे ः सिंहगडावर जाण्यासाठी मुख्य दोन महाद्वार आहेत. पहिला पुणे दरवाजा, जो गडाच्या इशान्येला; तर दुसरा कल्याण दरवाजा गडाच्या दक्षिणेला आहे. पुणे दरवाजातून प्रवेश केला, की एकासमोर एक तीन दरवाजे आहेत. गडाच्या सुरक्षिततेसाठी अशी रचना असते. गडात प्रवेश केल्याबरोबर उजवीकडे जी इमारत आहे ते दारू कोठार आहे. गडाच्या सर्वात उंच भागावर कोंढाणेश्वर नावाचे शिवमंदिर आहे. ते यादवांचे कुलदैवत आहे. कोंढाणेश्वराच्या शेजारी उजव्या बाजूला तानाजी मालुसरे यांचे प्रेरणादायक स्मारक आहे. त्याच्या शेजारी उजव्या हाताला भैरव रूपातील अमृतेश्वराचे मंदिर आहे. हे कोळी बांधवांचे दैवत आहे. गडावरील उत्तर बाजूला छत्रपती राजाराम महाराजांचे समाधी मंदिर आहे. संपूर्ण गडावर स्वच्छ आणि चविष्ट पाण्याचा पुरवठा करणारे देवटाके आहे. उदेभानाचे थडगे आहे. लोकमान्य टिळकांचा बंगला आहे. खांदकडा, झुंजार बुरुज आणि तानाजी कडा हे गडाचे महत्त्वपूर्ण भाग आहेत. झुंजार बुरुजावरून राजगड, तोरणा, लिंगाणा, पुरंदर इत्यादी गड स्पष्टपणे दिसतात. ज्या उंच आणि सरळ कड्यावरून तानाजी मालुसरे अन् मावळे सिंहगड चढून गेले त्यास डोणगिरीचा ऊर्फ तानाजीचा कडा म्हटले जाते. हा कडा गडाच्या पश्चिमेस आहे..सिंहगडावर जाण्याचा मार्ग ः सिंहगड हा पुण्यापासून नैर्ऋत्येला सुमारे ३० किमी अंतरावर आहे. पायी जाण्यासाठी सिंहगडाच्या पायथ्याशी असणाऱ्या आतकरवाडी गावातून रस्ता आहे. दुचाकी-चारचाकी वाहनांना वनक्षेत्राची परवानगी घेऊन गडाच्या माथ्यावरील प्रवेशद्वारापर्यंत जाता येते. गडाच्या दक्षिण दिशेला असणाऱ्या कल्याण दरवाजातूनदेखील गडावर जाण्यासाठी रस्ता आहे. तानाजी मालुसरे आणि मावळ्यांच्या शौर्याने आणि त्यागाने पावन झालेल्या सिंहगडाला भेट देऊन आपण नतमस्तक व्हावे.. 