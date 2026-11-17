सुधीर जोगळेकर - sumajo51@gmail.comएखाद्या व्यक्तीला भेटवस्तू देताना तिचं समाजातील स्थान, तिची आवडनिवड, ती भेटवस्तू देण्यामागचं निमित्त याचा बारकाईनं विचार करून तशी भेटवस्तू बनविणारा कलाकार दुर्मीळच असतो. अगदी कमीत कमी वेळात हवी तशी वस्तू बनवून देताना कलाकाराची कसोटीच लागते; पण अशा कसोटीच्या वेळीच दर्जेदार वस्तू बनवून देणारा कलाकार लोकांच्या स्मरणात राहतो आणि त्याने बनवून दिलेल्या भेटवस्तूंनी त्या, त्या पाहुण्याचे दिवाणखाने सजत राहतात. असा एक, एकाच कलाकाराने बनवलेल्या भेटवस्तूंनी सजलेला दिवाणखाना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आणि तन्मय पेंडसे हे त्या कलाकाराचं नाव, त्याच्या ‘निर्माणम्’ संस्थेने बनवलेल्या २७ भेटवस्तू आजवर पंतप्रधानांच्या संग्रहालयात मांडून ठेवण्यात आल्या होत्या, त्या बनवणाऱ्या तन्मयची ही प्रेरणादायी कहाणी...तन्मय पेंडसे नाव कुठे-कधी ऐकलंय, काही आठवतंय? होय, तोच तो. २०१२ मध्ये पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर दोन-अडीच वर्षे वयाच्या प्रत्युष नावाच्या मुलासह मोटार अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या अक्षय पेंडसे नामक अभिनेत्याचा भाऊ. अक्षयबरोबरच त्या अपघातात आनंद अभ्यंकर नावाचा आणखी एक गुणी अभिनेता जागीच मृत्युमुखी पडला होता. द्रुतगती महामार्गावर झालेला तो पहिलाच अपघात नव्हता, त्याहीआधी झालेल्या आणखी काही अपघातात ‘फुलराणी’ फेम भक्ती बर्वे मृत्युमुखी पडली होती. असे अपघात कमी व्हावेत, यासाठी वारंवार मागण्या केल्या जात होत्या, आंदोलने केली जात होती; पण प्रत्यक्षात काहीच घडत नव्हतं. अशावेळी आपणच पुढाकार घेऊन, पदरचे पैसे खर्च करून यासाठी काही करावं, असं तन्मयच्या मनात आलं आणि त्यानं ‘अक्षयमार्ग’ नावाची योजना हाती घेतली आणि तेच आपल्या जगण्याचं उद्दिष्ट बनवलं. पदरचे १५ लाख रुपये खर्च करून त्यानं ठोस उपाययोजना घडवून आणली. अपघात कमी व्हावेत, जखमींना तातडीनं उपचार मिळावेत, यासाठी सखोल अभ्यास करून एक दिशादर्शक अहवाल तयार केला. अर्थात, त्यामागे होती त्यानं वैयक्तिक वेदनेला दिलेली समाजकार्याची दिशा... .संघर्षमय वाटचाल...अक्षय आणि तन्मय हे दोघे भाऊ, वडील महाराष्ट्र राज्य वीज महामंडळात अभियंता. एका अपघातात वडिलांचं निधन झालं, तेव्हा तन्मय अवघा चौथ्या इयत्तेत होता. आई स्टेट बँकेत नोकरी करत असे, आईनंच अक्षय-तन्मयला वाढवलं. दोघा भावांची शिक्षणं केली, त्यांचे संसार उभे केले. मुलाच्या आणि नातवाच्या अपघाताचं दुःख आईसाठी अतीव होतं, याचं कारण तिच्या वयाच्या १६व्या वर्षी तिनं तिचे वडील गमावले होते, वयाच्या ४२व्या वर्षी पती गमावला होता आणि ६५ व्या वर्षी मुलगा आणि नातू गमावण्याची वेळ तिच्यावर आली होती. तिनं सुनेच्या भविष्याचा सर्व बाजूंनी विचार केला, तिचं लग्न लावून दिलं. मधल्या काळात मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती घेतली. अक्षय मनोरंजन क्षेत्राच्या मार्गानं गेला होता, तर तन्मयनं कॉमर्स पदवीधर बनून ट्रेकिंगची हौस जोपासत कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हे आपलं क्षेत्र बनवलं; पण अक्षय आणि प्रत्युषच्या अपघाती निधनानंतर आणि सुनेचं लग्न लावून दिल्यानंतर आई आणि तन्मय दोघंच उरले होते, आई कोणत्याही परिस्थितीत दुखावली जाणार नाही, याची काळजी घेणं ही तन्मयची प्राथमिकता बनली होती. अक्षयला झालेला अपघात फारच दुर्दैवी होता, त्यात त्याच्या ड्रायव्हरची चूक नव्हतीच, चूक होती ती महामार्गावरच्या वाहतूक नियंत्रणाची. हे दुःख सोसण्यापलीकडचं होतं. त्यामुळेच कॉर्पोरेट ट्रेनिंगचा उत्तम चाललेला आणि भरपूर पैसे देणारा व्यवसाय बाजूला ठेवून तन्मयनं द्रुतगती मार्गावरच्या सुरक्षेसाठी राजकीय व्यवस्थेविरुद्ध, यंत्रणांविरुद्ध आणि अशा अपघातांना कारणीभूत असलेल्या बेदरकार चालकांविरुद्ध लढाई पुकारली होती. तन्मयचा मित्र कौस्तुभ वर्तक आणि अभिनेते शरद पोंक्षे हे या लढाईत त्याच्यासोबत उभे राहिले होते.‘अक्षयमार्ग फाउंडेशन’ची स्थापनापुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरची सुरक्षा या विषयाचा त्यानं, कौस्तुभनं आणि शरद पोंक्षेनं सर्व बाजूंनी अभ्यास केला. त्यासाठी ‘अक्षयमार्ग फाउंडेशन’ची स्थापना केली. फाउंडेशनच्या अंतर्गत हा अभ्यास करत असताना सुरक्षेतील त्रुटी त्यांच्या लक्षात यायला लागल्या. दिशादर्शक, साउंड अँड सोल सिस्टीम (SOS), ओव्हरस्पीडिंग अँड अंडरस्पीडिंग, लाइट ब्लॉकर, ट्रॉमा केअर ॲब्युलन्स, ट्रॉमा केअर युनिट, ब्रायफेनबाबत रोजचा अभाव, इंटेलिजंट हाय वे मॉनिटरिंग सिस्टीम, मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या मानवी चुका, नियमांबाबतचं लोकांचं अज्ञान, लोकांना जरब बसवण्यासाठीच्या यंत्रणेचा अभाव, अपुरे पोलिसबळ, रिफ्लेक्टरचा अभाव, रम्बलर स्ट्रिप्सचा अभाव, अनधिकृत दुचाकी वाहनांची वर्दळ, मार्गावर जनावरांचा संचार, मद्यपान करून गाडी चालवणं, सरकारी यंत्रणांची अनास्था, दरडी कोसळणं अशा अनेक त्रुटींचा त्यात अंतर्भाव होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन सार्वजनिक उपक्रममंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी वेळोवेळी या सूचना ऐकून घेतल्या, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. अक्षयच्या अपघाताला तब्बल १४ वर्षे झाली. परंतु, अजून म्हणाव्या तितक्या सुधारणा झालेल्या नाहीत. मात्र, जितक्या सुधारणा झाल्या तेवढ्यानेही अपघातांचं प्रमाण कमी झालं आहे, याचं समाधान तन्मयला आहे..‘निर्माणम्’ची पायाभरणीकोविड महासाथीच्या काळात घरबसल्या काय करायचं, असा विचार करत असताना नेटसर्फिंगमध्ये त्याच्या पाहण्यात आल्या जगभरच्या स्मृतिचिन्हे बनवणाऱ्या काही कंपन्या. परदेशी कंपन्या भारतीय देवी-देवतांच्या प्रतिमा वेगवेगळ्या माध्यमात बनवून हजारो-लाखो रुपयांना विकतात हे त्यानं पाहिलं आणि आपणही यात का उतरू नये, असा विचार त्याच्या मनात सारखा घर करत राहिला. त्या विचाराला मिळालेलं संस्थारूप म्हणजे ‘निर्माणम्’ ही त्याची स्वतःची कंपनी. सागर देशमुख हा त्याचा या व्यवसायातील साथीदार. खरं तर अशा प्रतिमा किंवा अशी स्मृतिचिन्ह बनवण्यासाठी लागणारं कोणतंही प्रशिक्षण तन्मयनं घेतलं नव्हतं. ‘निर्माणम्’च्या प्रवासात तन्मयला मोलाची साठ लाभली ती महेंद्र गंजे यांची. मातीची लघु प्रतिमा, ग्राहकाला ती पसंत पडली, तर मग त्याची धातू प्रतिमा आणि त्यानंतर हवी त्या आकाराची लाइफसाइज प्रतिमा या रूढ चौकटीत न अडकता थेट थ्री डी माध्यम वापरून रेझिन आणि मार्बल पावडरमधून हव्या त्या आकाराची प्रतिमा बनवण्याचं तंत्र त्यानं अंगिकारलं आणि त्यामुळे ग्राहकाची सूचना येताच अगदी २४ वा ४८ तासांत प्रतिमा साकारून द्यायचा सपाटा त्यानं लावला. हे तंत्र आता तन्मयनं पुरेपूर आत्मसात केलं आहे.द्रुतगती मार्गावरील अपघात कमी व्हावेत, यासाठी तन्मयनं केलेल्या प्रयत्नांत पुष्कर श्रोत्री, सुबोध भावे, सिद्धार्थ जाधव, उमेश कामत, सचिन खेडेकर, प्रसाद ओक, वैभव मांगले, वरुण नार्वेकर या सर्वांकडून मिळालेली मोलाची साथ तन्मयसाठी जशी महत्त्वाची ठरली, तशीच ‘निर्माणम्’च्या प्रवासात चैतन्य रांगणेकर यांची लाभलेली साथ हा तन्मयच्या व्यावसायिक वाटचालीत मैलाचा टप्पा ठरला. यात डॉ. सचिन भुजबळ यांचा हातभार मोलाचा ठरला. ‘निर्माणम्’ आर्थिक अडचणीतून जात असताना त्यांनी केलेली पाठराखण आणि मदत तन्मय कधीच विसरू शकणार नाही. असा अनेकांचा उल्लेख तन्मय मुलाखतीदरम्यान करत असताना त्याच्या प्रत्येक चढ-उतारात आणि सुख-दुःखात त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहिलेल्या त्याच्या जन्मदात्या आईचा आणि पत्नीचा- तनयाचा उल्लेख त्याने अनेकदा आवर्जून केला. तन्मयला तसं पाहता राजकीय पाठबळ कुणाचंच नव्हतं; पण द्रुतगती मार्गावरील सुधारणांसाठी त्याने जी जीवापाड मेहनत घेतली, जी पदरमोड केली आणि ती ज्या अनेकांनी जवळून पाहिली, त्यातलं एक महत्त्वाचं नाव होतं, माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं. त्यांनी स्वतःच्या लेटरहेडवर एक पत्रच लिहिलं, त्यात त्यांनी म्हटलं, ‘‘आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांना ‘निर्माणम्’च्या १५ कलाकृती विविध समारंभप्रसंगी भेट स्वरूपात प्रदान करण्यात आल्या आहेत. (ही संख्या आता २७ वर पोहोचली आहे.) तसेच मा. राष्ट्रपती महोदया यांनाही अशाच भेटी देण्यात आल्या आहेत. कला-संस्कृतीचा असा वारसा यापुढेही ‘निर्माणम्’ने जोपासावा. आपल्या कामाची झालेली प्रशंसा आमच्यासाठी अतीव प्रेरणादायी आहे.’’.विषयानुरूप स्मृतिचिन्हांची किमया‘कॉर्पोरेट ट्रेनिंग’ देत असताना आणि त्याही आधी द्रुतगती मार्गाच्या सुरक्षेसाठी काम करत असताना त्याची ओळख झाली जगदीश कदम यांच्याशी. वर्धा जिल्ह्यात त्यांनी १०५ तासात ७५ किलोमीटर रस्ता बांधून विश्वविक्रम नोंदवला होता. त्या रस्त्याच्या हस्तांतर करण्याच्या कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या पाहुण्यांना जगदीशला काही स्मृतिचिन्ह द्यायचे होते. त्या रस्त्यावर उभारलेल्या एका स्तंभाला जोडून संविधानाच्या दहा पैलूंच्या दहा विंग्ज होत्या आणि त्याच्या पायात बांधकाम केलेल्या ७२८ कामगारांची नावे सातशे विटांवर अंकित केलेली होती. तन्मयनं आव्हान स्वीकारलं आणि तसंच हुबेहूब प्रतिरूप उभारलं, त्या छोटेखानी स्मृतिचिन्हातही ७०० कर्मचाऱ्यांची नावं तन्मयनं साकारली. ते स्मृतिचिन्ह नितीन गडकरी यांना आवडलं; तसंच ते एकनाथ शिंदे यांनाही आवडलं. ते मुख्यमंत्री असताना आणि त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री बनल्यावर त्यांनी वेळोवेळी पंतप्रधानांना, गृहमंत्र्यांना भेटीच्या वेळी स्मृतिचिन्ह देताना तन्मयलाच विषयानुरूप स्मृतिचिन्हे बनवण्याचं काम दिलं आणि आजवर तन्मयनं बनवलेल्या तब्बल २७ स्मृतिचिन्हांना पंतप्रधान भेटवस्तू दालनात काही काळ स्थान मिळालं आहे. त्यात त्यानं वेगळ्याच प्रकारे साकारलेल्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमा लोकांच्या विशेष पसंतीला उतरल्या आहेत. अशाच महाराजांच्या प्रतिमा त्यानं महाराष्ट्राच्या आणि तेलंगणाच्या राज्यपालांनाही दिल्या. भेटवस्तूंच्या व्यवसायात पॅकिंग मटेरियलला महत्त्व असतं. तन्मय आणि सागरनं खास सागवान लाकडाचे बॉक्सेस तयार करून त्यातून ग्राहकांना भेटवस्तू दिल्या आणि तेही त्याचं वेगळेपण ठरलं..अशोक सराफांसाठी सुवर्णांकित वटवृक्षअगदी अलीकडे अभिनेते अशोक सराफ यांना नागपूरमध्ये जीवनगौरव पुरस्कार द्यायचा कार्यक्रम ठरला तेव्हा आयोजकांना आठवण झाली ती तन्मयची. तन्मयने सुवर्णांकित वटवृक्ष बनवला आणि त्याला जोडलेल्या खऱ्याखुऱ्या पारंब्यांवर सराफ यांच्या चित्रपटांच्या प्रतिमा लावल्या... तीन फूट उंचीचं ते स्मृतिचिन्ह अवघ्या दोनच दिवसांत तन्मयनं साकार केलं आणि ते मुख्यमंत्र्यांसह सर्वांना आवडलं. पुष्कर श्रोत्री त्या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करत होता, त्यानं तन्मयचा गौरवपूर्ण उल्लेख करताना पंतप्रधान संग्रहालयात ज्याच्या २७ कलाकृती जतन करून ठेवण्यात आल्या आहेत, त्या तन्मयनंच ही कलाकृती बनवली असल्याचं म्हटलं आणि तन्मयच्या शिरपेचात आणखी एक मोरपीस खोवलं गेलं. तन्मय जे करतो ते खूप विचार करून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी त्यानं टिळकांची प्रतिमा बनवली ती, ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे,’ हे न्यायालयात ठणकावून सांगणारी आणि हातात न्यायालयीन कागदपत्रांचे भेंडोळे धरलेली.नवी मुंबई विमानतळाच्या उद्घाटनावेळी तन्मयनं प्रतिमा बनवली ती जगातलं पहिलं विमान बनवणाऱ्या आणि उडवणाऱ्या तळपदे बंधूंच्या विमानाच्या प्रतिकृतीची. विश्व संवाद केंद्र मूल्याधिष्ठित पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांचा, माध्यमकर्मींचा दरवर्षी सन्मान करतं. या पत्रकारांना देण्यासाठी तन्मयनं प्रतिमा बनवली ती नेहमीसारखी वीणा घेऊन त्रैलोक्यात संचार करणाऱ्या कळलाव्या नारदांची नव्हे, तर बसून ग्रंथलेखन करणाऱ्या नारदमुनींची. गिफ्ट आर्टिकलची इंडस्ट्री अतीमोठी आहे, भारतातच करावं तितकं कमी आहे. एका उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतात २.८५ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल या उद्योगात होते आणि वर्षाला २० ते २५ टक्के इतक्या वेगानं हा उद्योग विस्तारतो आहे. तन्मयच्या नजरेसमोर हा व्यापक ग्राहकपट आहे, त्यामुळेच यातून निर्माण होणारे १०० कोटी रुपये, तरी सामाजिक कामासाठी खर्च करायचे, असे स्वप्न तन्मय उराशी बाळगून आहे. भविष्यात दोन गावे दत्तक घेऊन पिण्याच्या पाण्यासाठी योजना करायचे त्याच्या मनात आहे. भविष्यातील संकल्पासाठी त्याला मनःपूर्वक शुभेच्छा!‘कॉर्पोरेट ट्रेनिंग’च्या व्यवसायाकडे...तन्मयला प्रथमपासूनच आवड होती ट्रेकिंगची. त्यानं ‘वॉन्डरर्स’ या त्याच्या ग्रुपबरोबर महाराष्ट्रातील असंख्य गड-किल्ले पालथे घातले होते, दुर्गाभ्यासाचे वर्ग केले होते, मोडी शिकली होती. ताम्हिणी घाटात गरुडमाची उभी करून वसंत वसंत लिमये यांनी सुरू केलेलं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेंटरनं त्याला मोहिनी घातली होती. आपणही या व्यवसायात उतरलं पाहिजे हे त्याच्या मनानं घेतलं होतं. अजित रानडे यांचं मार्गदर्शन त्याला लाभलं होतं. ‘कॅटॅलिस्ट आउटडोअर्स’ ही त्याची कंपनी. मिलिंद पेडणेकर हा त्याचा या व्यवसायातील साथीदार. दोघांनी मिळून मोठमोठ्या उद्योगांना हयूमन रिलेशन्स, टीम बिल्डिंग या विषयांसाठी ट्रेनिंग देणं हा पोटापाण्याचा व्यवसाय बनवला.(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक आहेत. ९८२००१६६७४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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