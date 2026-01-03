Premium|Taste Atlas World Food Rankings : कुल्फी आणि फिरणीला जागतिक मान्यता; टेस्ट अटलासच्या यादीत भारतीय मिठायांचा समावेश

संजीव साबडे - sakal.avtaran@gmail.com‘टेस्ट अटलास’ने जगभरातील लोकप्रिय खाद्यपदार्थ, ती मिळण्याची शहरं आणि ठिकाणं यांची जी प्रचंड मोठी यादी तयार केली आहे. त्यात जेवणानंतर खाल्ल्या जाणाऱ्या डेझर्ट म्हणजे थंड गोड पदार्थांत यंदा कुल्फी आणि फिरणी या भारतीय प्रकारांनाही स्थान मिळालं आहे. जगात उत्तम खाद्यपदार्थ मिळणाऱ्या १०० देशांच्या यादीत भारत १३व्या स्थानी आहे. मुंबईत मिसळ खावी ‘आस्वाद’ वा ‘विनय’ची असं नेहमी म्हटलं जातं. वडापाव म्हणताच काहींना ‘गजानन’ तर काहींना ‘अशोक’ची आठवण होते. दक्षिण भारतीय पदार्थ खावेत ‘रामाश्रय’मध्ये, भाजीपाव ‘सरदार’ आणि ‘अमर ज्यूस सेन्टर’चा उत्तम, ‘बाबा फालुदा’ सर्वात बेस्ट, ‘ठाकर्स’चं जेवण उत्तम अशा चर्चा नेहमीचं झडतात आणि ऐकू येतात. खाण्यासाठी मुंबईसारखं दुसरं ठिकाण नाही, असंही ठामपणे सांगितलं जातं. अनेकांना बटर गार्लिक नान, अमृतसरी कुलचा हे पंजाबी प्रकार आवडतात. भारतासारखे मसाले आणि मसालेदार पदार्थ अवघ्या जगात भारी, असं आपण म्हणतो. ते आईसक्रीम खाऊन कंटाळा आला, त्यापेक्षा कुल्फी मस्त किंवा आज जेवणानंतर मातीच्या कुल्हडमधली फिरणी खाल्ली, असं बोललं जातं; पण ही चर्चा आपणच करतो आणि तीही राहते आपल्यापुरतीच. हे खाद्यपदार्थ जगभर लोकप्रिय झाले आणि तेथील लोक ते आवडीने खाऊ लागले तर त्याला अधिक महत्त्व येतं. आज भारतातील बटर चिकन, डोसा, बिर्याणी, सामोसा हे प्रकार जगभर प्रेमाने खाल्ले जातात. तसं अन्य भारतीय प्रकारांचं होणंही आवश्यक असतं. जसं आपल्याकडे चायनीज, इटालियन, थाई खाद्यप्रकार लोकप्रिय झाले, तसं आपले प्रकार जायलाच हवेत. खरं तर असंख्य भारतीय व मराठी पदार्थ अन्य देशांतील लोक तिथं वा इथं आल्यावर मुद्दाम खातात..Premium|Mutual Fund : म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून कुटुंबाने कशापद्धतीने कमावली संपत्ती ?.हा नमनाला घडाभर तेल घालण्याचा प्रकार नाही. या आपल्या आवडीच्या पदार्थांची महती जगात पोहोचलीच आहे आणि त्याला जगभरच्या प्रसिद्ध व लोकप्रिय पदार्थांत मान्यताही मिळाली आहे. ‘टेस्ट अटलास’ने जगभरातील लोकप्रिय खाद्यपदार्थ, ती मिळण्याची शहरं आणि ठिकाणं यांची जी प्रचंड मोठी यादी तयार केली आहे, त्यात जेवणानंतर खाल्ल्या जाणाऱ्या डेझर्ट म्हणजे थंड गोड पदार्थांत यंदा कुल्फी आणि फिरणी या भारतीय प्रकारांनाही स्थान मिळालं आहे. जगात उत्तम खाद्यपदार्थ मिळणाऱ्या १०० देशांच्या यादीत भारत १३व्या स्थानी म्हणजे खूपच वर आहे. दरवर्षी अशी यादी तयार केली जाते आणि त्यात वेगवेगळ्या खाद्यपदार्थांची नोंद केली जाते. जगातील १०० देशांत भारत असणं जसं अभिमानास्पद आहे, तसंच भारतातील मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या शहरांची उत्तम खवय्येगिरीसाठी निवड होणंही मनाला उभारी देणारं आहे. खाण्यासाठी उत्तम प्रांत म्हणून महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारत यांचा उल्लेख केला आहे. तब्बल ९७ हजार शिफारशी तपासून दरवर्षी ही यादी केली जाते. टेस्ट अटलास म्हणजे एका अर्थी जगभरातील खाद्यपदार्थांच्या माहितीचा विकिपीडिया आहे. त्यात नाश्त्याचे प्रकार, जेवणाचे प्रकार, मिठाई, डेझर्ट असे विभागही असतात. त्यातून एखाद्या देशात वा ते खाद्यपदार्थ मिळणाऱ्या रेस्टॉरंटमध्ये गेलो, तर काय खावं, याचा अंदाज वा सल्लाही मिळतो..यावर्षी भारतातील कुल्फी आणि फिरणी यांना पहिल्या १०० डेझर्टमध्ये स्थान मिळाले आहे. जगभरात आईसक्रीम सर्रास खाल्लं जातं आणि ते सर्वत्र आवडतंही. असं असताना दूध आटवून केल्या जाणाऱ्या कुल्फीलाही जागतिक पातळीवर लोकप्रियता मिळणं महत्त्वाचं. अगदी काही वर्षांपर्यंत कुल्फीचं महत्त्व आपल्यालाही नव्हतं. एक स्वस्तातला प्रकार म्हणून त्याकडे पाहिलं जात असे. म्हणजे आईसक्रीम परवडत नसेल तर कुल्फी खायची, असा प्रकार होता. शहरात आईसक्रीम आणि ग्रामीण भागात कुल्फी असंच समीकरण असायचं. त्या काळात भोर तालुक्यातले लोक मुंबईत कुल्फी विकायचे. मुंबईतील चौपाट्या आणि गल्लीबोळात संध्याकाळ झाली की ‘कुल्फीय कुल्फी’ असा त्यांचा आवाज ऐकू येत असे. डोक्यावर टोपलं आणि त्यात लाल कपडाने गुंडाळलेलं कुल्फीचं भांडं घेऊन ते फिरत आणि झाडाच्या पानावर कुल्फी कापून देत; पण कुल्फी हा प्रकार उत्तर भारतातला. मुगल काळातला. कुल्फी पहिल्यांदा अकबराच्या दरबारात तयार करण्यात आली होती, असा उल्लेख आढळतो; मात्र कुल्फीचा उगम पर्शिया वा समरकंदमध्ये झाला असावा, असा अंदाज आहे. दूध भरपूर आटवून त्यात गोडव्यासाठी साखर, वेलदोडा आणि सुका मेवा घालून ते भांड्यात झाकून ठेवलं आणि भांड्याच्या बाजूला खूप बर्फ लावून ठेवला. या प्रक्रियेत दूध आळून कुल्फी झाली, असा उल्लेख आहे; पण त्या काळात गोडव्यासाठी काय घातलं होतं, याचा उल्लेख सापडत नाही..फिरणी म्हणजे अर्थातच तांदळाची खीर. तांदूळ भिजवून ठेवून आणि नंतर वाटून ते दुधात शिजवले जातात. ती खूप आटवली जाई आणि थंड होऊ देत. तसं केल्याने ती खूप घट्ट होई, म्हणून ब्रिटिशांनी या खिरीचा उल्लेख ‘राईस पुडींग’ असा केलेला दिसतो. ही मिठाईही मुगल काळातील असून तिचा उगमही पर्शियामध्ये झाला होता. फिरणी हा शब्दही पर्शियन आहे; मात्र कुल्फी आणि फिरणी या दोन्ही थंड मिठाया आता पूर्णपणे भारतीय झाल्या आहेत. करवा चौथपासून ईदपर्यंत सर्व सणांना बनवली वा खाल्ली जाते. फिरणी नेहमी कुल्हडमध्येच ठेवली आणि विकली जाते. या मिठाईतही सुका मेवा आणि विविध फळं व फुलांचे फ्लेवर्स घातले जातात. जगभरातील १०० मिठायांमध्ये फिरणीचा ६०वा क्रमांक आहे.भारतात सर्वात उत्तम कुल्फी पेशावरी (मुंबई), बार्बी क्यू नेशन (बंगळूर) आणि गोकुळ चाट (हैदराबाद) या तीन ठिकाणी मिळते, असं टेस्ट अटलासमध्ये नोंदवण्यात आलं आहे. फिरणी खाण्यासाठी मात्र अमृतसरच्या ‘केसर दा धाबा’ आणि दिल्लीतील ‘बुखारा’ आणि ‘करीम’ या ठिकाणी जायला हवं. मुंबईत अनेक ठिकाणी उत्तम फिरणी मिळते. अमृतसर वा दिल्लीला जाणं शक्य नसेल तर आपण हीच खायची. उत्तम कुल्फीही मुंबईतील असंख्य ठिकाणी मिळते. त्यासाठी खिशाला न परवडणाऱ्या पेशावरीपर्यंत जायचीच गरज नाही. महंमद अली रोडवरील अनेक मिठाई दुकानांत मिळणाऱ्या फिरणीलाही तोड नाही. शिवाय आतापर्यंत फक्त आईसक्रीम ठेवणाऱ्या बऱ्याच रेस्टॉरंटमध्येही हे दोन्ही प्रकार मिळू शकतात. आता या दोन डेझर्टचा जागतिक पातळीवर उल्लेख झाल्यामुळे ती खाण्याची बहुधा फॅशन येईल आणि कदाचित त्यांचं अधिक मार्केटिंगही केलं जाईल!.पारंपरिक खाद्यपदार्थांसाठी टेस्ट अटलासने यंदा मुंबईतील ‘रामाश्रय’, ‘श्री ठाकर्स’ आणि ‘नवाब साहेब’ या रेस्टॉरंटची नोंद केली आहे. जेवणात बटर गार्लिक नान, अमृतसरी कुलचा, मलबारी पराठा आणि गुजरातच्या मुठीया या प्रकारांना स्थान मिळालं आहे. शिवाय मुर्गी माखनी म्हणजे बटर चिकन, हैदराबादी बिर्याणी आणि पनीर माखनी म्हणजेच बटर पनीर हे सर्वांना आवडीचे पदार्थही टेस्ट अटलासच्या यादीमध्ये आधीपासून आहेतच. सर्वच देशात बटर चिकन, बटर पनीर आणि नान आवडीने खाल्ले जातात. भारतातील उत्तम व लोकप्रिय अशा पोटभरीच्या खाद्यपदार्थांत टेस्ट अटलासने तंदुरी चिकन, दाल तडका, छोले भटुरे आणि डोसा यांनाही याआधी स्थान दिले होते. वडापाव वा वड्याची निवड झाली, तेव्हा तो खाण्यासाठी मुंबईतील अशोक वडापाव जंबो किंग, शिवसागर, ठाण्याचा गजानन आणि पुण्यातील जेजे गार्डन वडापाव यांची शिफारस केली होती. मिसळसाठी मुंबईच्या आस्वाद, विनय, श्रीदत्त, ठाण्यातील मामलेदार आणि नाशिकमधील साधना ही ठिकाणं सुचवली होती. आपलं श्रीखंड आणि भाजणीचं थालीपीठ हे प्रकारही २०१६मध्ये टेस्ट अटलासने जागतिक खाद्यपदार्थांच्या यादीत समाविष्ट केले होते..देशोदेशीच्या लोकांना आवडणारे आणि अन्य देशांतही लोकप्रिय झालेले पदार्थ यांच्या शिफारशी टेस्ट अटलासकडे येत असतात. शिवाय, संबंधित खाद्यप्रकाराला गुण दिले जातात. त्यानंतर तज्ज्ञ मंडळींकडून त्यांची लोकप्रियता तपासून घेतली जाते आणि ते पदार्थ खाण्यासाठी त्या त्या देशातील ठिकाणांची नावंही शिफारशी व तज्ज्ञ यांच्या सल्ल्याने निश्चित केली जातात. ही वर्षभर चालणारी प्रक्रिया असते. याआधारे विविध देशातील मेन्यूवर हे पदार्थ येत असतात. कॅनडामध्ये रेडी टू ईट ‘बटर चिकन विथ राईस’ तयार करून विकणाऱ्या कंपन्या आहेत. अमेरिकेत त्यांचे लाखो ग्राहक आहेत. याचप्रमाणे अनेक देशांत भारतीय पदार्थ मिळण्याचं हेच कारण आहे आणि भारतातही अन्य देशांतील पदार्थ आपल्याला सहज उपलब्ध होत आहे. खाद्यपदार्थांचं जागतिकीकरण वेगाने सुरू असल्याचा हा पुरावाच म्हणता येईल. काय सांगावं, पुढील काळात साबुदाणा वडा, खिचडी, शेंगा चटणी आणि सोलकढी टेस्ट अटलासच्या लोकप्रिय प्रकारांत दिसू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 