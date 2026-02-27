Premium|Rental Income Tax Planning Tips : घरभाडे उत्पन्नावर कर नियोजन; महत्त्वाच्या वजावटींचा लाभ कसा घ्यावा?

ॲड. प्रतिभा देवी-pratibhasdevi@gmail.comघरभाडे उत्पन्न हा अनेक कुटुंबांचा नियमित आणि महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत आहे. मात्र, या उत्पन्नावर कर कसा भरायचा याबाबत पुरेशी माहिती नसल्यामुळे अनेक करदाते अनावश्यक कर भरतात किंवा चुकांमुळे प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिसांना सामोरे जातात. योग्य नियोजन केल्यास घरभाडे उत्पन्नावरचा कर कायदेशीररीत्या कमी करता येतो. घरभाडे उत्पन्न हे ‘घरमालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न’ या शीर्षकाखाली करपात्र असते. मिळालेल्या एकूण भाड्यातून पुढील वजावटी करून करपात्र उत्पन्न निश्चित केले जाते.१) भरलेला महापालिका/मालमत्ता कर२) ३० टक्के प्रमाणित वजावट (देखभाल व दुरुस्तीसाठी)३) गृहकर्ज असल्यास त्यावरील व्याजाची वजावट (कलम २४(ब)).Suhana Swasthyam 2025 : तुमच्या पैशांचे तुम्हीच 'सीईओ' : एम. आर. चंद्रलेखा .कर कसा लावला जातो?घरभाडे किंवा व्यवसायासाठी (ऑफिस, कंपनी) दिलेल्या मालमत्तेचे भाडे हे एकूण उत्पन्नात (पगार, व्याज इत्यादींसह) समाविष्ट करून संबंधित कर स्लॅबनुसार कर आकारला जातो.व्यावसायिक भाडे : व्यावसायिक मालमत्तेतून मिळणारे भाडे वार्षिक २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास १८ टक्के जीएसटी लागू होऊ शकतो.टीडीएस : भाडेकरू कंपनी किंवा संस्था असल्यास आणि वार्षिक भाडे २.४ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास, कलम १९४-आय अंतर्गत १० टक्के टीडीएस कपात केली जाते.शून्य भाडे : घर रिकामे असल्यास त्यावर कर लागत नाही; मात्र ते स्व-वापरात असल्याचे दाखवणे आवश्यक आहे.घरभाडे उत्पन्न हे इतर उत्पन्नांप्रमाणेच करपात्र असल्याने प्राप्तिकर विवरणपत्र (आयटीआर) भरताना ते घोषित करणे बंधनकारक आहे..घरभाडे उत्पन्नावर कर भरण्यातील चुका१) संपूर्ण भाडे उत्पन्न न दाखवणे : काही करदाते प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या भाड्यापेक्षा कमी रक्कम दाखवतात. मात्र, बँकेत जमा होणाऱ्या रकमा आणि दाखवलेले उत्पन्न यामध्ये तफावत आढळल्यास प्राप्तिकर विभागाकडून चौकशी होऊ शकते.२) महापालिका कराची वजावट न घेणे : भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेवर भरलेला मालमत्ता कर वजा करता येतो. ही सवलत न घेतल्यामुळे अनेक जण जास्त कर भरतात.३) ३० टक्के प्रमाणित वजावट विसरणे : देखभाल, दुरुस्ती किंवा रंगरंगोटीचा प्रत्यक्ष खर्च दाखवण्याची गरज नसते. कायद्यानुसार थेट ३० टक्के वजावट मिळते, तरीही अनेक करदाते ही सवलत घेत नाहीत.४) गृहकर्जावरील व्याजाची वजावट न घेणे : भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेसाठी घेतलेल्या गृहकर्जावरील संपूर्ण व्याज (कलम २४(ब)) वजा करता येते. स्व-वापरातील घरासाठी मर्यादा असते, मात्र भाड्याच्या मालमत्तेसाठी मर्यादा नाही. ही महत्त्वाची सवलत अनेकदा दुर्लक्षित होते.५) संयुक्त मालकी असताना उत्पन्न चुकीच्या पद्धतीने दाखवणे : (उदा. पती-पत्नी, भाऊ-भाऊ, आई-वडील) घर संयुक्त मालकीचे असताना संपूर्ण भाडे उत्पन्न एकाच व्यक्तीच्या नावावर दाखविल्यास कराचा बोजा वाढतो.६) रिक्त कालावधीचा विचार न करणे : घर काही काळ रिक्त असल्यास त्या कालावधीचे भाडे उत्पन्न धरले जात नाही. तरीही अनेक जण संपूर्ण वर्षाचे भाडे गृहीत धरून कर भरतात..Diwali cyber scams: दिवाळीच्या प्रकाशात सायबर गुन्ह्यांवर मात!.करबचतीचे कायदेशीर मार्ग१) महापालिका कर व इतर वैध खर्चांची वजावट ः भाड्याच्या घरावर भरलेला मालमत्ता कर थेट वजा करता येतो. त्यासाठी पावती जतन करणे आवश्यक आहे.२) प्रमाणित वजावटीचा पूर्ण लाभ घ्या ः खर्चाच्या पावत्या नसल्या तरीही कायद्यानुसार३० टक्के वजावट मिळते. ही वजावट नक्की घ्यावी.३) गृहकर्जावरील व्याजाची योग्य वजावट ः भाड्याच्या मालमत्तेसाठी घेतलेल्या कर्जावरील संपूर्ण व्याज वजा करता येते. कर्जाचे प्रमाणपत्र जतन करणे आवश्यक आहे.४) संयुक्त मालकीचा योग्य वापर ः संयुक्त मालकी असल्यास भाडे उत्पन्न सहमालकांमध्ये विभागून दाखविल्यास प्रत्येकाच्या कर स्लॅबनुसार कर कमी होऊ शकतो.५) स्व-वापर व भाडे याचे नियोजन ः एकापेक्षा अधिक घरे असल्यास कोणते घर स्व-वापरासाठी व कोणते भाड्याने द्यायचे, याचे योग्य नियोजन केल्यास करभार कमी करता येतो.६) रिक्त कालावधीचा लाभ घ्या ः घर काही महिने रिक्त असल्यास त्या कालावधीचे भाडे धरले जात नाही, त्यामुळे करपात्र उत्पन्न कमी होते.७) योग्य विवरणपत्र व वेळेत फायलिंग ः योग्य आयटीआर फॉर्म निवडून वेळेत विवरणपत्रभरल्यास दंड, व्याज व अनावश्यक नोटिसा टाळता येतात..निष्कर्ष काय?घरभाडे उत्पन्नावर कर भरणे सुरुवातीला गुंतागुंतीचे वाटू शकते. मात्र, योग्य माहिती आणि नियोजन केल्यास ते सोपे होते. जुनी किंवा नवी करप्रणाली निवडताना तज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्यास कायदेशीर मार्गाने योग्य करबचत निश्चित करता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.