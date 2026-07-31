Premium|TB treatment : खासगी आरोग्य सेवेतील टीबीचे रुग्ण वाऱ्यावर?

How the Shutdown of PPSA Could Set Back India's TB Elimination Goalsशैलजा तिवले, आरोग्यविषयी काम करणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकारखासगी आरोग्य सेवेतील टीबीच्या (क्षयरोग) रुग्णांना निदानापासून ते उपचारापर्यत सर्व प्रकारचे साहाय्य आणि मार्गदर्शन करणारी पेशंट प्रोव्हाडर सपोर्ट एजन्सी (patient provider support agency) ही सेवा निधी उपलब्ध नसल्याने राज्यभरात मे २०२६ पासून बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता खासगी आरोग्यसेवेत उपचार घेणारे टीबीचे रुग्ण वाऱ्यावर असल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे मुंबईत यामुळे खासगी आरोग्यसेवेतील टीबीच्या निदानावर विशेष परिणाम झाला असून मुंबई शहर आणि उपनगरातील टीबी निदानाचे प्रमाण सरासरी ५२ टक्क्यांनी घटले आहे. .मुंबईतील जया मोरे,३५ (नाव बदलले आहे) खासगी डॉक्टरांकडे पीपीएसएच्या माध्यमातून टीबीसाठी मार्च २०२६ पासून उपचार घेत आहेत. जूनमध्ये त्यांची औषधे संपल्यानंतर पीपीएसएकडे औषधे घेण्यास गेले तेव्हा त्यांना ही सेवा बंद झाल्याचे समजले. तरी संबंधित पीपीएसएने त्यांना गोळ्याचे एक पाकिट देऊन घराजवळील मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य केंद्रामध्ये पुढील औषधांसाठी जाण्यास सांगितले. .केंद्रावरील डॉक्टर आणि परिचारिका दोघांनीही तुम्ही खासगीमध्ये सेवा घेत असल्याने तुम्हाला आम्ही औषधे देऊ शकत नाही, असे सांगत जया यांना औषधे देण्यास नकार दिला. पीपीएसए सेवा बंद झाल्याचेही त्या केंद्रावर माहित नसल्याची माहिती जया यांनी दिली. जया यांना पालिकेच्या रुग्णालयात तपासणी केल्यानंतरच सेवा मिळेल असे सांगितले आहे. जया यांचा नवरा वाहनचालक असून त्यांना तीन वर्षाची लहान मुलगी आहे. एकतर लहान मुलीला घेऊन मला पालिका रुग्णालयाचे खेटे घालावे लागतील किंवा औषधांसाठी एक दिवसाचा रोजगार माझ्या नवऱ्याला बुडवावा लागेल, अशी स्थिती जया यांनी व्यक्त केली. सार्वजनिक आरोग्य सेवेमध्ये होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी खासगी डॉक्टरांकडे जाणाऱ्या जयासारख्या टीबीच्या अनेक रुग्णांना आता पालिका रुग्णालयात खेटे घालण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही..Premium|Nutrition and TB Prevention : टीबीच्या लढाईत 'पोषण' सर्वात मोठे शस्त्र; नव्या लस संशोधनातून धक्कादायक वास्तव समोर.पीपीएसए का महत्त्वाचीराष्ट्रीय क्षयरोग प्रादुर्भाव सर्वेक्षण (२०१९–२२) नुसार, देशातील ४९ टक्के क्षयरोगाची लक्षणे असलेले (संशयित) रुग्ण उपचारासाठी प्रथम खासगी आरोग्य सेवेमध्ये उपचारासाठी जातात. टीबीच्या आजारांची लक्षणे ताप, खोकला, वजन कमी होणे, अशी सामान्य असल्याने डॉक्टरांनी वेळीच याचे निदान करणे आवश्यक आहे. पीपीएसए मुंबईतील २४ विभागांमधील खासगी डॉक्टरांशी जोडलेले असून त्यांच्याकडे संशयित रुग्ण आल्यास त्याची चाचणी करण्यासाठी पीपीएसएकडे संदर्भित केले जाते. मुळात टीबी हा संसर्गजन्य आजार असून या सोबत अनेक गैरसमज जोडलेलेआहेत, त्यामुळे समाजामध्ये या आजाराबाबत जागरुकतेपेक्षा धास्तीच मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा स्थितीमध्ये रुग्णांच्या चाचण्या वेळेत होणे, त्याचे अहवाल वेळेत मिळणे गरजेचे आहे. खासगी डॉक्टरांनी टीबीची चाचणी करण्यासाठी पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये पाठवले तरी पालिका रुग्णांलयांमधील गर्दी, उपचार आणि सेवेसाठी लागणारा वेळ यामुळे जाणे टाळतात. परंतु पीपीएसए त्यांना जवळच्या खासगी प्रयोगशाळांशी जोडून मोफत निदान करून देत असल्याने हे रुग्ण अन्यत्र फिरत न राहता त्यांचे वेळेत निदान होते. .पीपीएसएच्या माध्यमातून रुग्णांना मोफत औषधेही दिली जातात. रुग्णांच्या सोयीप्रमाणे त्यांच्या घराजवळील औषधांच्या दुकानामध्ये ही औषधे पुरवण्याची सोयही केली जाते. तसेच क्षयरोग हा मधुमेह आणि एचआयव्ही अशा आजारांशी जोडलेला असल्याने रुग्णांच्या या चाचण्यादेखील मोफतपणे केल्या जातात. रुग्णाला क्षयरोग झाल्याचे निदान झाल्यावर रुग्णाला या आजाराबाबत सविस्तर आणि अचून माहिती पीपीएसएच्या सुपरवायझरच्या माध्यमातून दिली जाते. तसेच औषधे सुरू झाल्यानंतर होणारे संभाव्य दुष्परिणाम, त्यामध्ये घ्यावयाची काळजी, आहार याबाबत मार्गदर्शनसुद्धा केले जाते. तसेच रुग्णाच्या कुटुंबियांचेही समुपदेशन केले जाते. .Premium|Health Insurance: आरोग्य विमा घेणाऱ्या NRI चं प्रमाण वाढतंय, आरोग्यविम्याचा हा नवा अँगल समजून घ्या!.या सर्व सेवा रुग्णाला त्याच्या घराजवळ, त्याच्या सोयीनुसार आणि कोणतीही धावपळ न करता मिळत असल्याने खासगी आरोग्य सेवेमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचा पाठपुरावाही योग्य रितीने केला जातो. मुंबईमध्ये स्थलांतरणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे.रुग्ण मुंबईबाहेर गेल्यास त्यांचे उपचारांचे कार्ड त्याच्या राहत्या ठिकाणाजवळ पाठविले जाते, जेणेकरून त्याचे औषधोपचार सुरू राहतील, असे पीपीएसच्या तज्ज्ञांनी सांगितले. पीपीएसएमुळे खासगी आरोग्य सेवेतील केवळ टीबीचे निदानच नव्हे तर उपचार पूर्ण करणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाणही मागील सहा वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे टीबीचा प्रसार आटोक्यात येण्यात निश्चितच मदत झाली असल्याचे, या तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले..पीपीएसए सेवा बंद मुंबईत डॉक्टर्स फॉर यू, अर्लट इंडिया, महाराष्ट्र जनविकास केंद्र आणि गुरुकृपा या चार संस्था पीपीएसए म्हणून २०१९ पासून कार्यरत होत्या. २०२३ पासून संस्थाना मोबदला मिळणे हळूहळू कमी झाले. यावर संस्थांनी वारंवार केंद्रीय टीबी विभागाकडे पाठपुरावा केला परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे या संस्थांनी लाखो रुपयांची देणी आता बाकी आहेत. या संस्थाअंतर्गत प्रत्यक्ष विभागांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, प्रयोगशाळांचे निदान चाचण्याचे शुल्क अशी अनेक देणी संस्थाकडे थकित आहेत. त्यामुळे नाईलाजाने संस्थांनी एप्रिल २०२६ पासून काम बंद करण्याचा इशारा केंद्रीय आरोग्य विभागाला दिला. परंतु या संस्थांना केंद्रीय आरोग्य विभागाने प्रतिसाद दिलेला नाहीच, किंवा कायेदशीरित्या ही सेवा बंद करत आहोत, असे जाहीर ही केलेले नाही. परंतु स्थानिक आरोग्य संस्थांना पीपीएसएची सेवा थांबविण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. .पीपीएसए अचानक बंद होण्याचे परिणाममुंबईमध्ये खासगी आरोग्य सेवेमधून जानेवारी ते एप्रिल २०२६ काळात २७५८ रुग्णांचे निदान झाले होते. पीपीएसए सेवा बंद झाल्यानंतर रुग्णांच्या निदानावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. मे ते जुलै २०२६ या काळात १२९९ रुग्णांचे निदान झाले आहे. काही विभागातून खासगी आरोग्य सेवेमधून . मे ते जुलै २०२६ शून्य रुग्णांचे निदान झाले आहे. पीपीएसए ही सेवा मागील अनेक वर्षांपासून सुरू होती. परंतु केवळ काही दिवसांमध्ये ही अचानकपणे बंद केल्याने सुरू असलेल्या सेवेची जबाबदारी कोण आणि कशी घेणार हे देखील निश्चित झालेले नाही. .परिणामी खासगी डॉक्टरांनाही आता हे रुग्ण कोणाकडे पाठवायचे किंवा यांना उपचार कोण देणार याबाबत संभ्रम आहे. तसेच पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनाही याबाबत स्पष्टता नसल्याने पालिकेच्या आरोग्य केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांनाही या रुग्णांचे पुढील उपचार कसे सुरु राहणार याबाबत काहीच माहिती दिलेली नाही.खासगी आरोग्य सेवेत उपचार घेणारे रुग्णांना आता पुढे काय हा गंभीर प्रश्न सध्या सतावत आहे.एकीकडे राज्यपालाच्या हस्ते नुकतेच टीबी मुक्त मुंबई अभियान सुरू केले गेले आणि दुसरीकडे मुंबईत खासगी आरोग्य व्यवस्थेमध्ये टीबीच्या निदानापासून उपचार पूर्ण करण्यामध्ये महत्त्वाचा वाटा असणारी पीपीएसए सेवा निधी अभावी बंद केली गेली. त्यामुळे खासगी आरोग्य सेवेवर अवलंबून असलेल्या या हजारो रुग्णांना वाऱ्यावर सोडून खरचं आपण टीबी मुक्त मुंबईकडे स्वप्न कसे पूर्ण होणार आहे, याचे उत्तर सध्याच्या आरोग्य व्यवस्थेकडे नाही..पीपीएसए म्हणजे काय?खासगी आरोग्य सेवेमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांमध्ये टीबीचे निदान वेळेत करण्यापासून ते योग्य आणि दर्जेदार उपचार उपलब्ध व्हावेत यासाठी राष्ट्रीय टीबी निर्मूलन कार्यक्रमा अंतर्गत रुग्ण सेवा प्रदाता सहायता संस्था (Patient Provider Support Agency – PPSA) ही सेवा २०१९ पासून देशभरात सुरु केली गेली. यामध्ये पीपीएसए म्हणून कार्यरत असणाऱ्या संस्था खासगी आरोग्य सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांच्या मदतीने टीबीची लक्षणे असलेल्या रुग्णांचे निदान करण्यास मदत करतात. डॉक्टरांनी संदर्भित केलेल्या रुग्णांच्या टीबी चाचण्या मोफत करणे, याचे अहवाल रुग्णांपर्यत पोहचविणे, रुग्णांना आजाराबाबत संपूर्ण माहिती देणे, रुग्णांच्या शंकांचे निरसन करणे, रुग्णांना मोफत औषधे देणे, औषधे वेळेवर घेत असल्याचा सहा महिन्यांपर्यत पाठपुरावा करणे, औषधांमुळे दुष्परिणाम किंवा त्रास होत असल्यास सरकारी डॉक्टरांसोबत जोडून तातडीने औषधोपचार घेण्यास मदत करणे, रुग्णांना पोषण योजनेचा लाभ मिळवून देणे आणि रुग्ण उपचार पूर्ण घेईपर्यत त्याला आवश्यकतेनुसार समुपदेशन करणे अशा प्रत्येक टप्प्यांवर पीपीएसए खासगी आरोग्य सेवेतील रुग्णांच्या पाठीशी कायम उभे असतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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