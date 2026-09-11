Premium|Teacher CPD Training : ५० तासांचे प्रशिक्षण की अतिरिक्त भार? शिक्षकांच्या कामकाजाचे वास्तव काय?

सुदाम कुंभार - sakal.avtaran@gmail.comशिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासासाठी दरवर्षी ५० तासांचे सीपीडी प्रशिक्षण ही संकल्पना निश्चितच स्वागतार्ह आहे; मात्र नियमित अध्यापनासोबत वाढत्या प्रशासकीय, डिजिटल आणि अशैक्षणिक जबाबदाऱ्या पार पाडताना ते गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करणे कितपत शक्य आहे, हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. आजच्या शिक्षक दिनानिमित्त प्रशिक्षणाची गरज आणि शिक्षकांच्या कामकाजाचे वास्तव यांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे.शालेय शिक्षण विभागाच्या ६ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील तरतुदींनुसार, राज्यातील प्रत्येक शिक्षकाने दरवर्षी ५० घड्याळी तासांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण (सीपीडी) पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. शिक्षकांचे ज्ञान, कौशल्ये आणि अध्यापनातील गुणवत्ता सतत अद्ययावत राहावी, आधुनिक अध्यापन पद्धतींचा स्वीकार व्हावा आणि विद्यार्थिकेंद्रित शिक्षण अधिक प्रभावी व्हावे, हा या धोरणामागील मूलभूत उद्देश आहे. या दृष्टीने शासनाचा हा उपक्रम निश्चितच स्वागतार्ह आहे..Premium|ITEP Course Benefits : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील आयटीईपी शिक्षक शिक्षणासाठी कसा ठरणार गेमचेंजर?.महाराष्ट्राची शालेय शिक्षण व्यवस्था ही देशातील सर्वाधिक समृद्ध आणि गौरवास्पद परंपरा लाभलेली व्यवस्था मानली जाते. या व्यवस्थेने देशाला शास्त्रज्ञ, अभियंते, डॉक्टर, प्रशासकीय अधिकारी, उद्योजक, समाजसेवक तसेच विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणारे असंख्य नागरिक घडविले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांच्या व्यावसायिक गुणवत्तावृद्धीसाठी सातत्यपूर्ण प्रशिक्षणाला प्राधान्य देण्याचा शासनाचा सकारात्मक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. तथापि, कोणत्याही धोरणाचे अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष कामाच्या परिस्थितीशी सुसंगत असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आज राज्यातील शिक्षकांकडून नियमित अध्यापन, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन, पालकांशी सातत्यपूर्ण संवाद, विविध प्रशासकीय कामकाज, डिजिटल पोर्टल्सवरील माहिती अद्ययावत ठेवणे, शालेय उपक्रमांचे नियोजन तसेच विविध शासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची अपेक्षा केली जाते. याशिवाय निवडणूक प्रक्रिया, मतदार यादी पुनरीक्षण, जनगणना आणि अन्य राष्ट्रीय कर्तव्यांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची नियुक्ती केली जाते. या सर्व जबाबदाऱ्यांमुळे शिक्षकांचा वेळ आणि ऊर्जा मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याने, नियमित अध्यापनासोबतच गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक विकासासाठी आवश्यक वेळ उपलब्ध करून घेणे अधिक आव्हानात्मक ठरते.अशा परिस्थितीत प्रत्येक शिक्षकाला दरवर्षी ५० तासांचे सीपीडी प्रशिक्षण अपेक्षित गुणवत्तेसह पूर्ण करणे प्रत्यक्षात कितपत शक्य आहे, हा प्रश्न विचारात घेण्यासारखा आहे. प्रशिक्षणाची संकल्पना योग्य असली, तरी तिची अंमलबजावणी, शिक्षकांच्या प्रत्यक्ष कामकाजाचे वास्तव, उपलब्ध वेळ आणि वाढत्या अशैक्षणिक जबाबदाऱ्यांच्या संदर्भात तपासणे आवश्यक आहे. शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासाला गती देण्याचा उद्देश निश्चितच स्तुत्य आहे; परंतु तो साध्य करण्यासाठी प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी अधिक व्यवहार्य, लवचिक आणि शिक्षकाभिमुख असणे आवश्यक आहे, अन्यथा प्रशिक्षणाची उत्कृष्ट संकल्पना प्रत्यक्षात केवळ प्रशासकीय औपचारिकतेपुरती मर्यादित राहण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि ६ मे २०२६च्या शासन निर्णयामध्ये शिक्षकांच्या सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. आधुनिक अध्यापन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या नव्या संकल्पनांचा वापर शिकणे, विद्यार्थिकेंद्रित अध्यापन अधिक प्रभावी करणे आणि शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावणे, ही काळाची गरज असल्याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. आज शिक्षकांकडून नियमित अध्यापन, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन, पालकांशी संवाद, प्रशासकीय कामकाज, शाळास्तरीय विविध उपक्रमांचे नियोजन, शासकीय सर्वेक्षणे, विविध ऑनलाइन पोर्टल्सवरील माहिती अद्ययावत ठेवणे आणि सीपीडीअंतर्गत ‘एआय साथी’सारखे ऑनलाइन अभ्यासक्रम पूर्ण करून प्रमाणपत्र मिळविणे, या सर्व जबाबदाऱ्यांची एकाच वेळी अपेक्षा केली जात आहे..शासनाच्या विविध आदेशांचा एकत्रित विचार केला असता एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. एका बाजूला शिक्षकांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करावे, विविध प्रशिक्षणे पूर्ण करावीत, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर शिकावा आणि अध्यापन अधिक प्रभावी करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते; तर दुसऱ्या बाजूला त्याच शिक्षकांवर वेळखाऊ अशैक्षणिक जबाबदाऱ्यांचा वाढता भार टाकला जातो. या दोन्ही अपेक्षांमध्ये आवश्यक संतुलन राखले गेले आहे का, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.विशेषतः बीएलओ म्हणून कार्यरत शिक्षकांच्या बाबतीत, शाळेचे नियमित अध्यापन पूर्ण करून उर्वरित वेळेत बीएलओची जबाबदारी पार पाडण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. आवश्यक असल्यास शाळेची वेळ बदलण्याचाही पर्याय सुचविण्यात आला आहे. ही व्यवस्था कागदोपत्री व्यवहार्य वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात शिक्षक दिवसभर अध्यापन, त्यानंतर शासकीय कामे आणि त्याचबरोबर ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. अशा परिस्थितीत प्रशिक्षणासाठी आवश्यक असलेली मानसिक एकाग्रता आणि गुणवत्तापूर्ण सहभाग अपेक्षित प्रमाणात मिळणे कठीण ठरते. सीपीडी प्रशिक्षणाचा उद्देश केवळ प्रमाणपत्र प्राप्त करणे नसून अध्यापनाची गुणवत्ता प्रत्यक्षात सुधारणे हा आहे. त्यामुळे प्रशिक्षण केवळ औपचारिकता न ठरता प्रभावी होण्यासाठी शिक्षकांचा उपलब्ध वेळ आणि अशैक्षणिक जबाबदाऱ्यांचा वास्तववादी विचार करणे आवश्यक आहे.गेल्या काही वर्षांत शिक्षकांच्या कामाच्या स्वरूपात मोठा बदल झाला आहे. शिक्षक हे केवळ वर्गात अध्यापन करणारे कर्मचारी राहिलेले नाहीत, तर विविध शासकीय डिजिटल प्रणालींवर माहिती अद्ययावत ठेवणारे प्रशासकीय घटकही बनले आहेत. शासनाच्या विविध योजना, सर्वेक्षणे आणि उपक्रमांच्या अंमलबजावणीमध्ये शिक्षकांची भूमिका सातत्याने वाढत असून, या कामांसाठी निश्चित मुदतीचे पालन करणेही अनिवार्य असते..Premium|Study Room : कायदा-सुव्यवस्था की विद्यार्थ्यांचे हक्क? जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरील नैतिक आव्हान .सध्या शिक्षकांना नियमित अध्यापनासोबतच व्हीएसके पोर्टल, एमडीएम पोर्टल, स्विफ्ट चॅट, निपुण ॲप, यूडायस+, एनएसपी पोर्टल, उल्हास ॲप, इको क्लब पोर्टल, ग्रीन स्कूल उपक्रम, विद्यांजली पोर्टल, प्रशस्त ॲप आदी विविध डिजिटल प्रणालींवर काम करावे लागते. याशिवाय शासनाकडून वेळोवेळी राबविण्यात येणारी विविध ऑनलाइन सर्वेक्षणे, अहवाल, स्पर्धा आणि विशेष अभियानांवर काम करावे लागते. या प्रत्येक प्रणालीसाठी माहिती अचूक, अद्ययावत आणि विहित मुदतीत सादर करणे आवश्यक असते. परिणामी, शिक्षकांचा मोठा वेळ संगणक किंवा मोबाईलवर माहिती भरणे, पडताळणी करणे आणि अहवाल सादर करण्यात खर्च होतो. अनेकदा ही कामे शाळेच्या वेळेत पूर्ण होऊ शकत नसल्यामुळे ती शाळा सुटल्यानंतर किंवा घरी जाऊन करावी लागतात. याच काळात प्रश्नपत्रिका तयार करणे, उत्तरपत्रिका तपासणे, अध्यापनाचे नियोजन, अध्ययन साहित्याची निर्मिती, विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन, पालकांशी संवाद आणि शालेय उपक्रमांचे आयोजन यांसारख्या शैक्षणिक जबाबदाऱ्याही शिक्षकांवर असतात. त्याचबरोबर दरवर्षी ५० तासांचे सीपीडी प्रशिक्षण पूर्ण करण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली जाते.या पार्श्वभूमीवर काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. शिक्षकांनी दर्जेदार अध्यापनासाठी आवश्यक नियोजन, अध्ययन साहित्याची निर्मिती, नवोपक्रम, स्वयंअध्ययन आणि व्यावसायिक चिंतन यासाठी वेळ नेमका कधी द्यावा? दिवसभराचे अध्यापन, प्रशासकीय कामे, डिजिटल जबाबदाऱ्या आणि राष्ट्रीय कर्तव्ये पार पाडल्यानंतर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणासाठी आवश्यक असलेली मानसिक ऊर्जा आणि अनुकूल वातावरण त्यांना कितपत उपलब्ध राहते?या प्रश्नांची वस्तुनिष्ठ उत्तरे शोधल्याशिवाय कोणतेही प्रशिक्षण धोरण अपेक्षित यश मिळवू शकत नाही. शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासासाठी प्रशिक्षण जितके आवश्यक आहे, तितकेच त्यांना पुरेसा वेळ, शैक्षणिक स्वायत्तता आणि अनावश्यक अशैक्षणिक कामांपासून काही प्रमाणात मुक्तता देणेही गरजेचे आहे.शिक्षकांचा सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास हा शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेसाठी अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे दरवर्षी ५० तासांचे सीपीडी प्रशिक्षण ही संकल्पना योग्य, आवश्यक आणि काळाची गरज आहे; मात्र कोणतेही प्रशिक्षण धोरण प्रभावी ठरण्यासाठी ते शिक्षकांच्या प्रत्यक्ष कामाच्या परिस्थितीशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षण अनिवार्य करण्याबरोबरच ते गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक वेळ, साधने आणि अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून देणे ही शासनाची तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुढील काही धोरणात्मक उपायांचा विचार होणे आवश्यक आहे..पहिले म्हणजे, ५० तासांचे सीपीडी प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांना संरक्षित वेळ उपलब्ध करून देण्यात यावा. इतर अशैक्षणिक जबाबदाऱ्यांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करण्याचा विचार करण्यात यावा, जेणेकरून शिक्षकांचा जास्तीत जास्त वेळ अध्यापनासाठी उपलब्ध राहील. प्रशिक्षणाचे मूल्यांकन केवळ पूर्ण केलेल्या तासांच्या संख्येवर न करता, अध्यापनात झालेल्या गुणात्मक सुधारणांच्या आधारे केले जावे. ऑनलाइन, ऑफलाइन आणि शाळास्तरीय प्रशिक्षणाचा समतोल साधणारी लवचिक प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित करण्यात यावी, ज्यामुळे विविध परिस्थितीतील शिक्षकांना प्रशिक्षण सहज पूर्ण करता येईल. शिक्षकांचे मानसिक आरोग्य आणि कामाचा ताण यांचाही प्रशिक्षण धोरणात समावेश करण्यात यावा, कारण प्रभावी अध्यापनासाठी मानसिक स्वास्थ्य हा तितकाच महत्त्वाचा घटक आहे. प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक आणि अंतिम मुदती निश्चित करताना शाळेची शैक्षणिक दिनदर्शिका, परीक्षा, मूल्यमापन आणि इतर नियमित शैक्षणिक जबाबदाऱ्यांचा विचार करण्यात यावा.शिक्षण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू शिक्षक आहे. त्याच्याकडून उत्कृष्ट अध्यापन, विद्यार्थ्यांचे सर्वांगीण मार्गदर्शन, राष्ट्रीय कर्तव्यांची पूर्तता, डिजिटल प्रशासकीय कामकाज आणि सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास या सर्व अपेक्षा एकाच वेळी ठेवायच्या असतील, तर त्यासाठी वास्तववादी, संतुलित आणि शिक्षकाभिमुख धोरण स्वीकारणे अपरिहार्य आहे.शिक्षक हा केवळ शासकीय आदेशांची अंमलबजावणी करणारा कर्मचारी किंवा माहिती संकलित करणारा डेटा ऑपरेटर नसून, तो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा शिल्पकार आहे. त्यामुळे त्याचा जास्तीत जास्त वेळ विद्यार्थ्यांच्या अध्यापन, मार्गदर्शन, नवोपक्रम आणि स्वतःच्या व्यावसायिक विकासासाठी खर्च होईल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे ही शिक्षण व्यवस्थेची सामूहिक जबाबदारी आहे.५० तासांचे सीपीडी प्रशिक्षण हे शिक्षकांसाठी अतिरिक्त ओझे न ठरता, त्यांच्या व्यावसायिक समृद्धीचे प्रभावी साधन बनले पाहिजे. त्यासाठी प्रशिक्षणाच्या संकल्पनेइतकाच अंमलबजावणीतील वास्तववाद महत्त्वाचा आहे. शिक्षकांना वेळ, विश्वास, साधने आणि अनुकूल कामाची परिस्थिती उपलब्ध करून दिली, तर हे धोरण केवळ प्रशासकीय औपचारिकता न राहता शिक्षणाच्या गुणवत्तेत परिवर्तन घडविणारे प्रभावी पाऊल ठरेल.sudamgk91261@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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