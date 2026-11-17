सुदाम कुंभार - sakal.avtaran@gmail.comचित्रपटांतील काही संवाद केवळ मनोरंजनापुरते मर्यादित राहत नाहीत; तर ते मुलांच्या बोलण्यात, विचारांत आणि वागण्यातही उतरतात. ‘थ्री इडियट्स’, ‘तारे जमीन पर’ अन् ‘छिछोरे’सारख्या चित्रपटांमधील संवाद आजही लोकप्रिय आहेत. मात्र, ते पाठ असले तरी त्यामागचा विचार मुलांपर्यंत पोहोचतो का? बदलत्या काळात शिक्षक-विद्यार्थी नाते, शिस्त, स्वातंत्र्य आणि शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन यांचा नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. आजच्या बालदिनानिमित्ताने हा विचार अधिक महत्त्वाचा ठरतो.‘थ्री इडियट्स’मधील ‘लाइफ इज अ रेस...’ हा संवाद विद्यार्थ्यांनी जीवनमंत्र म्हणून स्वीकारावा म्हणून आलेला नाही; उलट प्रत्येक गोष्टीत स्पर्धा निर्माण करणाऱ्या व्यवस्थेची मानसिकता तो अधोरेखित करतो. त्याच चित्रपटातील ‘ऑल इज वेल!’ हे लोकप्रिय वाक्यही मनातील भीतीला सामोरे जाण्याच्या संदर्भात येते. करमणुकीचे प्रभावी साधन असलेला सिनेमा, बदलती शालेय संस्कृती आणि शिक्षक-विद्यार्थी संवाद इत्यादी अनुषंगाने सगळ्यांचा परस्पर संबंध लक्षात घेतला, तर एक बदल ठळकपणे जाणवतो. काल शिक्षकाच्या हातात छडी होती आणि विद्यार्थ्याच्या हातात पाटी... आज विद्यार्थ्याच्या हातात स्मार्टफोन आहे. साधने बदलली, कायदे बदलले, पालकांची भूमिका बदलली, विचार बदलले, विद्यार्थी बदलला आणि त्याचबरोबर शिक्षकाची भूमिकाही बदलली. मात्र, या बदलांच्या वेगाशी आपली शाळा आणि विशेषतः शिक्षक-विद्यार्थी नाते कितपत जुळवून घेऊ शकले आहे, हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.एक काळ असा होता, की ‘छडी वाजे छमछम, विद्या येई घमघम’ ही म्हण शालेय संस्कृतीचा जणू अलिखित नियम होती. गृहपाठ न करणे, वर्गात लक्ष न देणे, उशिरा येणे किंवा अभ्यासात अपेक्षित प्रगती न करणे, यासाठी शिक्षकांनी शिक्षा करणे असामान्य मानले जात नसे. शिक्षकांविषयी आदरयुक्त भीती होती आणि पालकही अनेकदा मुलांना शिस्त लावण्याची जबाबदारी विश्वासाने शिक्षकांवर सोपवत.त्या काळातील प्रत्येक गोष्ट आदर्श होती, असे मात्र नाही. भीती, अपमान आणि शारीरिक शिक्षा ही शिक्षणाची साधने असू शकत नाहीत. आज शिक्षण अधिक बालककेंद्री आणि हक्काधिष्ठित झाले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १७ नुसार बालकांना शारीरिक शिक्षा किंवा मानसिक छळ करण्यास स्पष्ट मनाई आहे. हा बदल आवश्यक आणि स्वागतार्ह आहे. कारण शाळा ही भीतीची नव्हे, तर सुरक्षितता, सन्मान आणि आनंददायी शिक्षणाची जागा असली पाहिजे. इथेच एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो - शिक्षा हद्दपार झाली; पण तिच्या जागी परिणामकारक आणि सकारात्मक शिस्तीची व्यवस्था आपण निर्माण केली का?.शारीरिक शिक्षा नको, मानसिक छळ नको आणि अपमानही नको, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, बालकाला स्वातंत्र्य देणे आणि त्याला जबाबदारीची जाणीव करून देणे या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ‘बालकाचे हक्क’ शिकवताना ‘बालकाची कर्तव्ये’, ‘स्वातंत्र्य’ शिकवताना ‘स्वयंशिस्त’ आणि ‘व्यक्त होण्याचा अधिकार’ शिकवताना ‘समोरच्याच्या सन्मानाचा अधिकार’ यांचीही जोड द्यावी लागेल. या बदलत्या शैक्षणिक वास्तवाचे प्रतिबिंब भारतीय चित्रपटांतही सातत्याने उमटले आहे. चित्रपटांनी केवळ शाळेची पार्श्वभूमी वापरली नाही, तर शिक्षणपद्धती, शिक्षकाची भूमिका, परीक्षेचा दबाव, विद्यार्थ्यांचे भावविश्व, सामाजिक विषमता आणि पालकांच्या अपेक्षा यांवरही वेळोवेळी भाष्य केले आहे.‘जागृती’ चित्रपटातील आदर्श शिक्षक, ‘परिचय’मधील मुलांच्या मनापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणारा शिक्षक, ‘दहावी फ’मधील व्यवस्थेने कमी लेखलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संतापाला विधायक दिशा देणारा शिक्षक, ‘तारे जमीन पर’मधील ईशान अवस्थीच्या अडचणींमागील कारण शोधणारे निकुंभ सर, ‘थ्री इडियट्स’मधील गुण, क्रमांक आणि घोकंपट्टीला प्रश्न विचारणारा रांचो, ‘हिचकी’मधील वंचित विद्यार्थ्यांना स्वीकारणारी शिक्षिका आणि ‘छिछोरे’मधून अपयश म्हणजे आयुष्याचा शेवट नाही, हा मिळणारा संदेश या साऱ्यांनी शिक्षणव्यवस्थेसमोर वेगवेगळ्या काळाचा प्रसंग सादर केला आहे.चित्रपटातील प्रभावी संवाद हा केवळ टाळ्या मिळविण्यासाठी लिहिलेला शब्दसमूह नसतो. त्या संवादामागे पात्राची मानसिकता, प्रसंगाची पार्श्वभूमी, लेखकाचा दृष्टिकोन आणि अनेकदा समाजातील एखाद्या विसंगतीवरील भाष्य दडलेले असते. म्हणूनच काही संवाद सिनेमा संपल्यानंतरही अनेक वर्षे प्रेक्षकांच्या स्मरणात राहतात.‘थ्री इडियट्स’मधील ‘लाइफ इज अ रेस...’ हा संवाद विद्यार्थ्यांनी जीवनमंत्र म्हणून स्वीकारावा म्हणून आलेला नाही; उलट प्रत्येक गोष्टीत स्पर्धा निर्माण करणाऱ्या व्यवस्थेची मानसिकता तो अधोरेखित करतो. त्याच चित्रपटातील ‘ऑल इज वेल!’ हे लोकप्रिय वाक्यही प्रत्येक समस्या दुर्लक्षित करण्याचा सल्ला नसून मनातील भीतीला सामोरे जाण्याच्या संदर्भात येते. रांचोने गुण, क्रमांक आणि घोकंपट्टीबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न आजही आपल्या शिक्षणव्यवस्थेला लागू पडतात.‘छिछोरे’मधील अपयशाविषयीचा संदेशदेखील ‘अपयशाला महत्त्व नाही’ असा नाही. ‘तुम्हारा रिझल्ट डीसाईड नही करता...’ एका परीक्षेतील अपयश म्हणजे संपूर्ण आयुष्याचे अपयश नव्हे, हा अधिक व्यापक विचार त्यातून पुढे येतो. आज परीक्षेचा निकाल विद्यार्थ्याच्या आत्ममूल्याशी जोडला जात असताना हा संदेश अधिक महत्त्वाचा ठरतो.‘तारे जमीन पर’मधील निकुंभ सर विद्यार्थ्याकडे पाहण्याची शिक्षकाची दृष्टीच बदलून टाकतात. प्रत्येक मूल एकाच गतीने, एकाच पद्धतीने आणि एकाच क्षमतेने शिकेल, ही अपेक्षा चुकीची ठरू शकते हे सिनेमा प्रभावीपणे सांगतो. विद्यार्थ्याच्या वर्तनामागे आळस किंवा हट्टीपणा आहे, असे गृहीत धरण्यापूर्वी त्यामागील कारण शोधण्याची संवेदनशीलता शिक्षकाकडे असली पाहिजे, हा त्यातील खरा संदेश आहे.मराठीतील ‘दहावी फ’ सिनेमा गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना ‘हुशार’ आणि ‘ढ’ अशा कप्प्यांत विभागण्याच्या मानसिकतेवर प्रश्न उपस्थित करतो. शाळा किशोरवयीन विद्यार्थ्यांच्या मनातील स्वतंत्र जग, मैत्री, आकर्षण, परीक्षा आणि शालेय जीवन समजून घेण्याची गरज अधोरेखित करतो. म्हणजेच सिनेमा केवळ करमणूक करीत नाहीत, तर ते कधी शिक्षणव्यवस्थेला प्रश्न विचारतात, कधी शिक्षकाला अंतर्मुख करतात आणि कधी विद्यार्थ्याला स्वतःकडे नव्या नजरेने पाहण्याची संधी देतात..Premium|Geoeconomics : डॉलरचे वर्चस्व, तंत्रज्ञानाची ताकद आणि चीन-अमेरिकेतील नवा आर्थिक संघर्ष.डायलॉग लक्षात राहिला; पण विचार? येथेच आजच्या शालेय संस्कृतीसमोर एक वेगळे आव्हान उभे राहते. विद्यार्थ्याला चित्रपटातील संवाद लक्षात राहतो; पण त्यामागील विचारही लक्षात राहतो का? ‘कहना क्या चाहते हो?’, ‘आॅल इज वेल!’ किंवा इतर चित्रपटांतील विनोदी, उपरोधिक अथवा आक्रमक संवाद हे विशिष्ट पात्राने, विशिष्ट प्रसंगात आणि विशिष्ट संदर्भात उच्चारलेले असतात. त्या संवादाचा संदर्भ, हेतू आणि आशय बाजूला ठेवून तो वर्गात, मित्रांमध्ये किंवा शिक्षकांशी बोलताना जसाच्या तसा वापरणे कितपत योग्य?एखादा विद्यार्थी शिक्षकांशी बोलताना विनोदाने ‘कहना क्या चाहते हो?’ म्हणतो किंवा एखादा आक्रमक सिनेमातील संवाद मित्राला हिणवण्यासाठी वापरतो, तेव्हा प्रश्न फक्त त्याने कोणते शब्द वापरले एवढाच नसतो. तो संवाद कोणत्यासंदर्भात जन्मला, त्याचा मूळ अर्थ काय, आपण तो कोणासमोर वापरत आहोत आणि त्याचा समोरच्या व्यक्तीवर काय परिणाम होऊ शकतो याची जाणीव विद्यार्थ्याला आहे का, हा अधिक महत्त्वाचा शैक्षणिक प्रश्न आहे. येथे भाषेचे स्वातंत्र्य आणि भाषेची जबाबदारी यांच्यातील सीमारेषा समजून घेणे आवश्यक आहे. चित्रपटातील संवादाचे अनुकरण करण्यापेक्षा त्याचे अर्थग्रहण होणे महत्त्वाचे आहे. कारण संवादाची नक्कल करून मनोरंजन करता येते आणि संवादाचा अर्थ समजला तर तो प्रबोधन घडवू शकतो.पूर्वी रुपेरी पडद्यावरील एखादा संवाद लोकप्रिय होण्यासाठी काही काळ लागत असे. आज सिनेमा, ओटीटी, यू-ट्युब, रील्स, शॉर्ट व्हिडिओ आणि मीम्समुळे तो काही तासांतच हजारो-लाखो मुलांपर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे चित्रपटातील मूळ प्रसंग न पाहिलेल्या विद्यार्थ्यालाही त्यातील एखादा संवाद पाठ असू शकतो.असर २०२४ च्या ग्रामीण भारतातील सर्वेक्षणात १४ ते १६ वयोगटातील जवळपास ९० टक्के मुलामुलींच्या घरात स्मार्टफोन उपलब्ध असल्याचे दिसून आले. डिजिटल माध्यमे विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा किती महत्त्वाचा भाग झाली आहेत, याचा हा एक निर्देशक आहे. सिनेमा थिएटर आणि दूरदर्शनपासून सुरू झालेला दृश्य माध्यमांचा प्रभाव आज मोबाईल, ओटीटी, रील्स, मीम्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे संवाद, शब्दप्रयोग आणि भाषाशैली विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा वेग प्रचंड वाढला आहे. म्हणून प्रश्न माध्यमांचा वापर करावा की करू नये हा नसून, विद्यार्थी त्यातून नेमके काय आत्मसात करतो, हा आहे.अशा वेळी शिक्षकाची भूमिका माध्यमांना रोखण्याची नसून विद्यार्थ्यांना त्यातील आशयाचे चिकित्सक अर्थग्रहण करायला शिकविण्याची आहे. विद्यार्थ्याला चित्रपटातील संवाद पाठ आहे का, यापेक्षा त्या संवादातून त्याने काय समजून घेतले, हे आजच्या शिक्षणासाठी अधिक महत्त्वाचे ठरते..बदल केवळ विद्यार्थ्याचा झालेला नाही. भारतीय चित्रपटांतून शिक्षकाची प्रतिमाही काळानुसार बदलताना दिसते. एकेकाळचा ‘शिस्त लावणारा शिक्षक’ पुढे ‘ज्ञान देणारा शिक्षक’, नंतर ‘विद्यार्थ्याला समजून घेणारा शिक्षक’ आणि आता सुलभक, मार्गदर्शक व समुपदेशक होताना दिसतो आणि कधी कधी निवडणूकविषयक कामांच्या गर्दीत हरवून जाणारा, तर वेळप्रसंगी जनगणनेची जबाबदारीही पार पाडणारा शिक्षक. माहिती सहज उपलब्ध असलेल्या काळात शिक्षकाचे महत्त्व कमी होत नाहीच; उलट विद्यार्थ्याला माहिती, मनोरंजन आणि प्रभाव यांच्या गर्दीत योग्य-अयोग्याचा विवेक शिकविण्याची त्याची जबाबदारी वाढते. या चर्चेत केवळ विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्याकडे बोट दाखवून चालणार नाही. पालक-शाळा संबंधही आमूलाग्र बदलले आहेत.सिनेमा, सोशल मीडिया किंवा आधुनिक तंत्रज्ञानाला दोष देणे सोपे आहे; पण मुलांना या माध्यमांपासून कायम दूर ठेवणे शक्य नाही. म्हणून ‘माध्यम साक्षरता’ ही शालेय संस्कृती आणि मूल्यमापनाचासुद्धा अविभाज्य भाग बनली पाहिजे. त्यासाठी सिनेमातील लोकप्रिय संवाद हा एक प्रभावी शैक्षणिक स्रोत ठरू शकतो. एखादा संवाद वर्गात घेऊन शिक्षक विद्यार्थ्यांना विचारू शकतात - ‘हा संवाद कोणी म्हटला?’ ‘कोणत्या प्रसंगी म्हटला?’ ‘त्यामागील खरा अर्थ काय?’ ‘हा संवाद प्रत्यक्ष जीवनात तसाच वापरला तर त्याचा काय परिणाम होईल?’ ‘त्या पात्राने किंवा विद्यार्थ्याने दुसऱ्या पद्धतीने वागणे शक्य होते का?’ अशा प्रश्नांमधून केवळ सिनेमाची चर्चा होत नाही; तर भाषा, मूल्ये, निर्णयक्षमता, सहानुभूती आणि चिकित्सक विचार यांचेही शिक्षण घडते.‘तारे जमीन पर’च्या निमित्ताने अध्ययनातील वैयक्तिक भिन्नता आणि डिस्लेक्सियाची चर्चा होऊ शकते; ‘थ्री इडियट्स’मधून परीक्षा, स्पर्धा आणि घोकंपट्टीवर विचार करता येतो; ‘छिछोरे’मधून अपयश स्वीकारण्याची मानसिक तयारी शिकवता येते; ‘दहावी फ’मधून गुणांवरून विद्यार्थ्याला शिक्का मारण्याचे परिणाम समजावता येतात; तर ‘शाळा’मधून किशोरवयीन भावविश्व समजून घेता येते. म्हणजेच ज्या चित्रपटातील संवादाचे विद्यार्थी अंधानुकरण करतात, त्याच संवादाला चिकित्सक विचार शिकविणाऱ्या शैक्षणिक साधनात रूपांतरित करता येऊ शकते.आजची समस्या केवळ ‘आजकालची मुले बिघडली आहेत’ किंवा ‘आजचे शिक्षक विद्यार्थ्यांना समजून घेत नाहीत’ एवढ्यापुरती मर्यादित नाही. पालक, शिक्षक, सिनेमा, समाजमाध्यमे किंवा तंत्रज्ञान यांपैकी कोणत्याही एका घटकाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून हा प्रश्न सुटणार नाही. मुलांच्या हातातील साधने बदलली आहेत. माहिती मिळवण्याचा वेग बदलला आहे. भाषा, मनोरंजनाची माध्यमे आणि पालकत्वाच्या पद्धती बदलल्या आहेत. कायदे बदलले आहेत आणि शिक्षकाची भूमिकाही बदलली आहे. त्यामुळे काळानुरूप शिस्तीची व्याख्या आणि शिक्षक-विद्यार्थी यांच्यातील संवादही बदलायला हवा.आपल्याला पुन्हा ‘छडी वाजे छमछम’च्या काळात जायचे नाही; पण छडी गेल्यानंतर संवादही जाऊ नये. शिक्षकांची दहशत नको; पण त्यांच्याविषयीचा आदरही नष्ट होता कामा नये. विद्यार्थ्याचे स्वातंत्र्य जपले पाहिजे; पण त्याचबरोबर त्याची जबाबदारीही विकसित झाली पाहिजे. पालकांनी प्रश्न विचारले पाहिजेत; पण शाळा आणि शिक्षक यांना प्रतिस्पर्धी नव्हे, तर सहकारी मानले पाहिजे... आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्याने चित्रपटातील संवाद किती अचूक म्हटला यापेक्षा त्यामागील विचार किती नेमकेपणाने समजून घेतला, हे पाहिले पाहिजे. रुपेरी पडद्यावरचा एखादा संवाद काही क्षण टाळ्या मिळवू शकतो, त्याची नक्कल काही क्षण हशा पिकवू शकते; पण त्यामागील आशय समजला तर तो एखाद्या विद्यार्थ्याचा दृष्टिकोन बदलू शकतो.चित्रपटाचे खरे समाजप्रबोधन कदाचित तेथेच सुरू होते, जेव्हा डायलॉग संपतो आणि विचार सुरू होतो!sudamgk91261@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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