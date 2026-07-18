Premium|Impact of Technology : स्मार्ट जग, असुरक्षित भविष्य?

जुही चावला - juhichawlaoffic@gmail.comतंत्रज्ञानाचा परिणाम केवळ मोबाईल टॉवरपुरता मर्यादित नाही. मोबाईलपासून स्मार्ट शहरांपर्यंत तंत्रज्ञानाने माणसाचे आयुष्य बदलले, जग जवळ आणले आणि अनेक अशक्य गोष्टी शक्य केल्या. मात्र, या वेगवान प्रगतीच्या प्रवासात आपण काही मूलभूत प्रश्न विचारणे विसरत आहोत का? सुविधा वाढत असताना आरोग्य, पर्यावरण आणि पुढच्या पिढीच्या सुरक्षिततेचा समतोल आपण राखत आहोत का, हा विचार करण्याची वेळ आली आहे.आज प्रत्येक गोष्ट स्मार्ट झाली आहे - फोन स्मार्ट, घरे स्मार्ट, शाळा स्मार्ट, शहरे स्मार्ट... पण या सगळ्या स्मार्ट जगात एक साधा प्रश्न आपण स्वतःला विचारतो का? आपण खरेच पहिल्यासारखे निरोगी, शांत आणि सुरक्षित आहोत का?टेक्नॉलॉजी अर्थात तंत्रज्ञानाने आपले जीवन सोपे केले, यात शंका नाही. दूर असलेली माणसे जवळ आली, माहिती चुटकीसरशी मिळू लागली, कामाचा वेग दुपटीने वाढला; पण या सोयींच्या मागे आपल्या हातातून नेमके काय सुटते आहे, याचा विचार करणेही तितकेच गरजेचे आहे. कारण प्रगती केवळ वेगात नसते; तर ती संतुलनात असते..आज जगभर पर्यावरण वाचवण्यासाठी मोहिमा राबवल्या जात आहेत. मुलांचे आरोग्य जपा, झाडे लावा, प्रदूषण कमी करा, प्लॅस्टिक टाळा, सुरक्षित भविष्य घडवा... आपण हे सगळे ऐकतो, वेळप्रसंगी बोलतो आणि काही वेळा पाळण्याचा प्रयत्नही करतो; पण त्याच वेळी आपले जीवन जास्तीत जास्त यंत्रांवर, स्क्रीनवर आणि नेटवर्कवर अवलंबून होत चालले आहे, याचा आपल्याला विसर पडतो.ज्या पिढीसाठी आपण भविष्य वाचवण्याच्या गोष्टी करतो, तिचे बालपण आज मोबाईल आणि स्क्रीनमध्ये हरवत आहे. जी टेक्नॉलॉजी आपण सोयीसाठी वापरतो, तीच आज या मुलांच्या जीवावर उठली आहे आणि नकळत आपण हे मृत्यूचे खेळणे त्यांच्या हातात देतो आहोत. अशा वेळी जगभर घडणाऱ्या काही घटना आपल्याला थांबून विचार करायला भाग पाडतात - आपण प्रगतीच्या नावाखाली आपल्या मुलांच्या आरोग्याशी आणि पर्यावरणाशी नकळत तडजोड तर करत नाही ना?२०१९ मध्ये कॅलिफोर्नियातील Ripon येथील Weston Elementary School मधील घटना याचसंदर्भात विचार करायला लावणारी आहे. त्या शाळेतील काही विद्यार्थी आणि शिक्षकांना कर्करोगाचे निदान झाल्यानंतर पालकांनी शाळेच्या परिसरातील मोबाईल टॉवरबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. संबंधित कंपनीने टॉवर सुरक्षित मर्यादेत असल्याचा दावा केला. मात्र, पालकांच्या सातत्यपूर्ण मागणीनंतर तो टॉवर बंद करून अन्यत्र हलविण्यात आला. या घटनेत टॉवरमुळेच आजार झाले, असे सिद्ध झालेले नाही; पण मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांबाबत समाजाने जागरूक राहणे, आवश्यक माहितीची मागणी करणे आणि सावध राहणे किती आवश्यक आहे, हे या घटनेने अधोरेखित केले..‘अ स्टोरी ऑफ टायटन’: यश, अपयश आणि स्वतःला शोधण्याच्या प्रवासाचं मानसशास्त्र.अशाच प्रकारे, २०२५ मध्ये Missouri मधील Warren Hills Elementary School मध्येही काही शिक्षकांना कर्करोगाचे निदान झाल्यानंतर शाळेजवळील मोबाईल टॉवरबाबत चर्चा सुरू झाली. अधिकृत तपासणीत टॉवर आणि आजार यांच्यातील कोणताही निष्कर्ष समोर आला नाही, तरीही पालक आणि शिक्षकांनी पारदर्शक तपासणीची मागणी केली. हा तंत्रज्ञानाला विरोध नव्हता; उलट मुलांच्या अन् समाजाच्या आरोग्य सुरक्षेबाबत जागरूक राहण्याचा आणि आवश्यक प्रश्न विचारण्याचे एक उदाहरण होते.तंत्रज्ञान आपला शत्रू नाही; पण ते आपल्या जीवनावर राज्य करू लागले, तर थांबून विचार करणे खूप गरजेचे आहे. शाळा, रुग्णालये, घरे आणि सार्वजनिक ठिकाणी कोणतीही सुविधा उभारताना लोकांचे आरोग्य, पर्यावरण आणि प्रामुख्याने पुढच्या पिढीच्या हिताचा विचार प्राधान्याने केला गेला पाहिजे. ‘सर्व काही सुरक्षित आहे’ असे सांगितले जाते म्हणून आपण कोणताही प्रश्न न विचारता डोळे बंद करून ते स्वीकारण्याची वृत्ती आता बदलण्याची गरज आहे.तंत्रज्ञानाचा परिणाम केवळ मोबाईल टॉवरपुरता मर्यादित नाही. सततचा स्क्रीन टाइम मुलांच्या झोपेवर, डोळ्यांच्या आरोग्यावर, एकाग्रतेवर आणि मानसिक शांततेवर परिणाम करू शकतो. घरातील संवादाचे प्रमाण कमी होत आहे. मुले मैदानी खेळांपेक्षा स्क्रीनसमोर अधिक वेळ घालवत आहेत. निसर्गाशी असलेले आपले नाते हळूहळू कमी होत असून, तंत्रज्ञानाशी असलेली आपली जवळीक अधिक वाढत चालली आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही हे प्रश्न अत्यंत गंभीर आहेत. प्रत्येक नवीन मोबाईल, लॅपटॉप, चार्जर, बॅटरी आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे काही वर्षांनंतर ई-कचऱ्यात रूपांतरित होतात. आपण नवीन वस्तू सहजपणे खरेदी करतो; मात्र जुन्या उपकरणांचे पुढे काय होते, याचा विचार एक जागरूक नागरिक म्हणून करतो का? ई-कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावली गेली नाही, तर त्याचा माती, पाणी आणि संपूर्ण पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होईल. खरे सांगायचे तर, पर्यावरणावर त्याचा परिणाम होतो आहे....म्हणून आज खरी गरज आहे ती संतुलनाची. तंत्रज्ञान वापरा; पण त्याचे गुलाम होऊ नका. मुलांना स्क्रीनपासून थोडा वेळ दूर ठेवा. त्यांना मातीशी, झाडांशी, खेळाशी आणि माणसांशी जोडून ठेवा. अनावश्यक गॅजेट्स खरेदी करण्यापूर्वी दोनदा विचार करा. ई-कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आरोग्य, पर्यावरण आणि मुलांच्या भविष्याशी संबंधित विषयांवर शांत बसू नका.तंत्रज्ञान आपल्यासाठी आहे; आपण तंत्रज्ञानासाठी नाही. प्रगती हवीच; पण ती माणसाला आणि निसर्गाला मागे टाकून नको. आज आपण जागे झालो, प्रश्न विचारले आणि जबाबदार निर्णय घेतले; तरच उद्याची पिढी आपल्याला धन्यवाद देईल... कारण शेवटी, कोणतेही तंत्रज्ञान मुलांच्या हसऱ्या चेहऱ्यापेक्षा, स्वच्छ हवेपेक्षा, निरोगी शरीरापेक्षा आणि जिवंत निसर्गापेक्षा मोठे असू शकत नाही.तंत्रज्ञान आपला शत्रू नाही; पण ते आपल्या जीवनावर राज्य करू लागले, तर थांबून विचार करणे खूप गरजेचे आहे. तंत्रज्ञान वापरा; पण त्याचे गुलाम होऊ नका. मुलांना स्क्रीनपासून थोडा वेळ दूर ठेवा. ‘सर्व काही सुरक्षित आहे’ असे सांगितले जाते म्हणून आपण प्रश्न न विचारता डोळे बंद करून ते स्वीकारण्याची वृत्ती आता बदलण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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