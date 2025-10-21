Bihar elections 2025: Tejashwi Yadav statement: तेजस्वी यादव म्हणतात, वडिलांनंतर आता माझ्याही विरोधात भाजपचे षड्यंत्र रचले जात आहे

तेजस्वी यादवबिहारमध्ये महागठबंधन आघाडीचा प्रमुख चेहरा तेजस्वी प्रसाद यांना आशा वाटत आहे की वीस वर्षांच्या डबल इंजिन सरकारची सत्ता जाऊन जनतेचे सरकार सत्तेवर येईल. त्यांच्या मते विकासाच्या नावावर या सरकारने लूट आणी भ्रष्टाचार वाढवला आहे. ते असा प्रश्न करतात की बिहारचा जर एवढा विकास झाला असेल तर इथल्या प्रत्येक नागरिकाचे दरडोई उत्पन्न सगळ्यात कमी का आहे? ते असेही मानतात की ज्या सामाजिक शक्ती लालूप्रसाद यादव यांच्या कार्यकाळास जंगलराज म्हणतात त्याच जननायक कर्पूरी ठाकूर यांचा जाहीरपणे अपमान करत होत्या. प्रचारात प्रचंड व्यस्त असलेल्या महागठबंधन व राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी सा. सरकारनामाचे प्रतिनिधी उज्ज्वलकुमार यांना मुलाखत दिली. बिहारसारख्या महत्वाच्या राज्यात कशी असेल यंदाची विधानसभा निवडणूक?यंदा खूप चांगली निवडणूक असेल. तिच्याविषयी आम्हा सर्व राजकीय पक्षांना व सर्वसामान्य लोकांनाही मोठी उत्सुकता आहे.निवडणूक चांगली असेल, याची कारणे काय आहेत?निवडणूक चांगली होणार असल्याची एक नव्हे तर अनेक कारणे आहेत. किती सांगू? या सरकारला सुशासन असलेले सरकार म्हटले जाते. यावर मला काहीही म्हणायचे नाही. तुम्ही राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी आयोगाचा अहवाल वाचा. तुम्हाला माहिती होईल. बिहारमध्ये या आधीच्या कोणत्याही कार्यकाळापेक्षा या सरकारच्या कार्यकाळात सर्वात जास्त हत्या झालेल्या आहेत. इतर सर्व गुन्ह्यांचाही आलेख पाहावा. जर भारत सरकारचाच अहवाल समोर असेल तर आम्ही काय बोलणार? .तुम्हीही या सरकारचा एकेकाळी भाग राहिला आहात. त्याविषयी?हो आम्ही या सरकारचा निश्चित भाग होतो. तिथे राहून आम्ही बिहारचे युवक व सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सर्व काही करण्याचा प्रयत्न केले, जे सरकारमध्ये बसून काही लोक करू शकत नव्हते. आम्ही ज्यावेळी नोकरी, रोजगाराची गोष्ट केली तेव्हा आम्हाला म्हटले गेले की पैसा काय तुमचे वडील आणून देणार आहेत काय? मला आनंद आहे की सतरा महिन्यांच्या सरकारमध्ये राहून आम्ही हे करू शकलो. लाखो तरूणांना नोकरी मिळाली. आता माझे लक्ष आहे की राज्यातील प्रत्येक घरात सरकारी नोकरी करणारा सदस्य असू शकेल. आम्ही असा दावा केला आहे की महागठबंधन आघाडीचे सरकार आल्यावर प्रत्येक घरातील एका सदस्यास नोकरी दिली जाईल. माझ्याकडे बिहारविषयी अनेक विकासाच्या संकल्पना आहेत. पण आम्ही बोललो की यांचे सरकार त्याची नक्कल करत असते. त्यामुळे आम्ही म्हणत असतो की ये सरकार ‘नकली सरकार’ आहे. आम्ही अधिवासाचा (डोमिसाईल) विषय काढला तर सरकारने तेही धोरण लागू केले. आम्ही निवृत्ती वेतन (पेन्शन) वाढविण्याचा विषय काढला की सरकारने लगेच पेन्शन वाढविली. आता आम्ही आश्वासन देत आहोत की प्रत्येक घरात एक नोकरी देऊ. यावर मात्र ते काही बोलत नाही. त्यांची बोलती बंद झाली आहे. याचे कारण असे आहे की त्यांना तरूणांना अशा नोकऱ्या द्यायची इच्छा नाही..नितीशकुमारांचे हे डबल इंजिनचे सरकार आहे आणि तुम्हाला त्यांनी केलेला विकास पाहण्याची इच्छा नाही, हे खरे आहे काय?असे नाही. तुम्ही प्रत्येक गोष्टींचा निकष पाहा. प्रत्येक निकषांत बिहार मागे आहे. हे मी म्हणत नाही. केंद्र सरकारच्या अनेक संस्थांचेही हेच म्हणणे आहे. डबल इंजिन सरकारचे सत्य हे आहे की इथून स्थलांतर होत आहे. रोजगारासाठी लोक आपल्या राज्यातून बाहेर जात आहेत. इथे एकही कारखाना उघडण्यात आलेला नाही. वीस वर्षांत या राज्यात कोणता औद्योगिक विकास झाला आहे? हे तुम्ही मला सांगा. हे तर सत्य आहे की डबल इंजिनचे सरकार लूट आणि भ्रष्टाचाराला नवसंजीवनी देत आहे. मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत कितीतरी गोष्टी बाहेर येत आहेत. कुठे आहे सुशासन? पेपर कुठे फुटले? बिहारमध्येच ना? स्थलांतर सर्वात जास्त कुठे आहे? बिहारमध्येच ना? सर्वात अधिक गुन्हेगारी कुठे आहे? बिहारमध्येच ना? माझ्या नजरेत डबल इंजिन सरकार कसलेही व्हीजन नसलेले सरकार आहे. बिहारला पुढे घेऊन जाण्याचे व्हीजन माझ्याकडे आहे..तुमचे हे व्हीजन सांगता का? सांगा.हे व्हीजन मला आताच कुणाला सांगायचे नाही. एक डझनभर विषयांत आम्ही पाहिले आहे की मी जे काही बोलतो आहे, त्याला सरकार लगेच कॉपी करते. त्यामुळे असे काही सांगणे मी बंद केले आहे. बिहारमध्ये सर्वात मोठा मुद्दा बेरोजगारीचा आहे. त्यानंतर स्थलांतर, गरिबी व महागाई हे विषय आहेत. इथे एकही कारखाना, उद्योग, कृषिआधारित उद्योग, फळ प्रक्रिया उद्योग नाही. साखर, वस्त्रोद्योग नाही. लोक रोजगार व शिक्षणासाठी बाहेर स्थलांतर करतात. शिक्षण (पढाई), वैद्यकीय उपचार (दवाई) व रोजगार (कमाई) हा यावेळी महत्वाचे मुद्दे असणार आहेत..जनता दल (संयुक्त)- भारतीय जनता पक्षाचे लोक जंगलराजबाबत आरोप करतात, तुमचे मत काय?त्यांच्याजवळ या आरोपांशिवाय काहीही नाही. सर्वात आधी हे आठवा की जंगलराज म्हणणारे लोक कोण आहेत? हे लोक असे आहेत जे गरीबांचे हक्कांना चिरडतात. हे तेच लोक आहेत, ज्यांनी गरिबांसाठीच्या शासनाचा मनापासून स्वीकार केला नाही. लालूजीचा काय गुन्हा आहे? त्यांनी सरंजामशाहीच्या विरोधात लोकांना एकजूट केले होते. त्यांची खरी अडचण इथेच आहे. त्यांच्या विरोधात षडयंत्र रचले गेले. आता नव्या प्रकरणांत माझेही नाव त्यात गोवले जात आहे. मात्र माझ्या शरिरात माझ्या वडिलाचे रक्त आहे. आम्ही भाजपसोबत कधीही आघाडी किंवा मैत्री करणार नाही. आज काय होत आहे? भाजपच्या वॉशिंग मशीनमध्ये अनेक भ्रष्ट लोकांचे डाग धुवून निघाले आहेत..पंतप्रधान मोदींवर टीका केल्याबद्दल दोन राज्यात तुमच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत, त्याविषयी मत काय?एफआयआरला कोण घाबरते. आता जुमला (घोटाळा) बोलणेसुद्धा गुन्हा होणार का? आम्हाला खरे बोलण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही. सरकारला प्रश्न विचारत राहणे हे विरोधी पक्षांचे कामच आहे. ते आम्ही करत राहू. महागठबंधनचे सरकार बिहारमध्ये स्थापन होणार आहे. त्यामुळे भाजपच्या पायाखालची वाळू घसरली आहे. त्यामुळे ते असले प्रकार करत आहेत.तुमचे शिक्षण नववीपर्यंत झाले आहे.त्यावरूनही विरोधक टीका करत असतात. शिक्षण कमी असताना तुम्ही सरकार कसे चालवणार?माझ्याकडे भलेही पदवीचे शिक्षण नसेल. पण ज्ञान तर आहे ना? आपल्या परंपरेत ज्ञानाला मोठे महत्व आहे..Premium| Nepal's Unrest: जगभर होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मुद्दे कसे जोडले गेले?.नोव्हेंबरला बिहारमध्ये नेमके काय होईल?हे पाहा, मी काही भविष्यवेत्ता नाही? पण राज्यात लोकांचा जो माहोल मी बघत आहे त्यावरून हे स्पष्ट होते की हे सरकार जात आहे आणि युवकांचे सरकार येत आहे. मुख्यमंत्री आज निर्जीव बनले आहेत. कांही लोकांनी त्यांना घेरून टाकले आहे. हे लोक कोण आहेत? हे बिहारच्या लोकांना व्यवस्थितरित्या माहित आहे. लोकांनाही माहिती झाले आहे की सरकार थकले आहे. त्यामुळे बिहारचे भले होणार नाही.कॉँग्रेस तुम्हाला मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा का घोषित करत नाही?या प्रश्नाचे उत्तर कॉँग्रेस देईल. आमच्या पक्षाने मात्र मला मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर केले आहे. दोन दिवसांपूर्वी पक्षाच्या संसदीय मंडळाची बैठक झाली. तीत सर्वानुमते माझ्या नावाबाबत निर्णय झाला आहे.पण याबाबतीत आपला मित्र पक्ष असलेल्या कॉँग्रेसला काय अडचण आहे?मला याबाबतीत काही माहित नाही. या प्रश्नाचे उत्तर कॉँग्रेसच देऊ शकेल. कॉँग्रेस पक्षासोबत आमची आघाडी झालेली आहे आणि आम्ही सर्व जण मिळून बिहारला चांगले सरकार देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. बिहारला चांगले करण्याची इच्छा बाळगून आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.