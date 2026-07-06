Premium|Study Room : टेलिग्रामवरील निर्बंध; राष्ट्रीय सुरक्षा की डिजिटल स्वातंत्र्य?

लेखक : गौरव बाळेसमकालीन डिजिटल युगात सामाजिक माध्यमांनी मानवी संवाद, माहितीचे आदानप्रदान आणि जागतिक संपर्क व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत. हे तंत्रज्ञान मानवी जीवनाला गती देणारे ठरले असले, तरी त्याचा गैरवापर जेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि संस्थात्मक विश्वासार्हतेवर आघात करतो, तेव्हा ते राज्यसंस्थेसमोर गंभीर आव्हान म्हणून उभे राहते.नुकतेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९अ अंतर्गत एका प्रसिद्ध संदेशवहन उपयोजनावर म्हणजेच 'टेलिग्राम'वर घातलेले तात्पुरते निर्बंध हे याच आव्हानाचे निदर्शक आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील नामांकित वृत्तपत्रांमधील अहवाल आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ताज्या न्यायिक भूमिकेमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, नागरिकांची डिजिटल सोय आणि देशाचे सार्वभौमत्व यांमधील कायदेशीर संतुलनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे..प्रश्नपत्रिका गळती रोखण्यासाठीचे उपायराष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या शिफारशीवरून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेच्या (नीट) पुनर्परीक्षेदरम्यान सुरक्षेचा उपाय म्हणून टेलिग्राम या व्यासपीठावर मर्यादित काळासाठी निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला. देशातील सर्वोच्च व्यावसायिक आणि स्पर्धा परीक्षांची गोपनीयता अबाधित राखणे हा या कारवाईमागील मुख्य हेतू होता.काही संघटित गुन्हेगारी टोळ्या आणि समाजकंटक या माध्यमाचा वापर करून गोपनीय प्रश्नपत्रिकांची बेकायदेशीर विक्री करत असल्याचे आणि परीक्षा प्रणालीची विश्वासार्हता धोक्यात आणत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते. भूतकाळातील परीक्षांमधील त्रुटींमधून धडा घेत प्रशासनाने संभाव्य हानी टाळण्यासाठी हे प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलले. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही या कारवाईच्या कायदेशीर वैधतेवर शिक्कामोर्तब करताना विशिष्ट परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांचे भवितव्य आणि परीक्षेची पारदर्शकता टिकवण्यासाठी हा निर्णय तर्कसंगत असल्याचे स्पष्ट केले..Premium|Study Room : डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे अन्न सुरक्षा व्यवस्थेत होत आहे मोठे परिवर्तन.तांत्रिक सुविधांचा गैरवापर कसा झाला?या संदेशवहन उपयोजनावर कारवाई करण्यामागे त्याची विशिष्ट तांत्रिक रचना आणि कार्यपद्धती कारणीभूत ठरली आहे. या व्यासपीठावरील आधीच पाठवलेले संदेश बदलण्याची सुविधा (मेसेज एडिटिंग फीचर) गुन्हेगारी घटकांसाठी अत्यंत सोयीची ठरत होती. परीक्षा संपन्न झाल्यानंतर मूळ संदेशांमध्ये फेरबदल करून विशिष्ट प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वीच आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचा खोटा दावा याद्वारे केला जात होता.या पद्धतीमुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवत होता. या तांत्रिक गैरवापराला पायबंद घालण्यासाठी सरकारने केवळ तात्पुरते निर्बंधच घातले नाहीत, तर जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत ही संदेश बदलण्याची सुविधा भारतातील वापरकर्त्यांसाठी पूर्णपणे स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले. या व्यासपीठाची ओळख लपवण्याची क्षमता आणि कूटबद्धीकरण प्रणाली (एनक्रिप्शन) यामुळे मूळ गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचणे तपास यंत्रणांसाठी कठीण बनले होते. त्यामुळे हा कठोर निर्णय घेणे भाग पडले..नागरिकांचे डिजिटल हक्क आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांमधील संतुलनया धोरणात्मक निर्णयामुळे देशातील सुमारे पंधरा कोटी नियमित वापरकर्त्यांच्या दैनंदिन संपर्कात आणि व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये तात्पुरता व्यत्यय आला. आजच्या काळात अनेक विद्यार्थी, शैक्षणिक संस्था आणि व्यावसायिक कायदेशीर माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी तसेच शैक्षणिक साहित्यासाठी या व्यासपीठावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत.या पार्श्वभूमीवर काही मोजक्या समाजकंटकांच्या गैरकृत्यांची शिक्षा संपूर्ण नागरिक समूहाला देणे आणि त्यांच्या डिजिटल स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणे कितपत न्यायोचित आहे, असा युक्तिवाद डिजिटल हक्क तज्ज्ञांकडून न्यायालयात करण्यात आला. ही कारवाई समस्येच्या मूळ कारणावर थेट प्रहार करण्याऐवजी संपूर्ण डिजिटल पायाभूत सुविधाच बंद करण्यासारखी आहे, असाही आक्षेप घेण्यात आला. परंतु, वैयक्तिक सुविधेपेक्षा कोट्यवधी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य, राष्ट्रीय संस्थांची पत आणि देशाची अंतर्गत सुरक्षा या गोष्टी सर्वोच्च प्राधान्याच्या आहेत, ही सरकारची भूमिका न्यायालयाने ग्राह्य धरली..Premium|AI Financial Privacy Risks : डिजिटल धोका समजून घ्या!.सायबर जगतातील आव्हाने आणि भविष्यातील धोरणात्मक दिशापारंपरिक सामाजिक माध्यमांचे रूपांतर आता हळूहळू एका समांतर आणि नियंत्रित न करता येणाऱ्या डिजिटल अंधाऱ्या जगात (डार्क वेब) होत असल्याबद्दल जागतिक सुरक्षा यंत्रणांनी चिंता व्यक्त केली आहे. सायबर गुन्हेगारी, आर्थिक गैरव्यवहार आणि चुकीच्या माहितीचा अनियंत्रित प्रसार रोखण्यासाठी केवळ तात्पुरते निर्बंध घालणे हा दीर्घकालीन उपाय असू शकत नाही, असा सूर तंत्रज्ञान विश्लेषकांनी लावला आहे.अशा प्रकारच्या निर्बंधांमुळे गुन्हेगारी प्रवृत्ती केवळ आपले व्यासपीठ बदलून इतर अधिक गुप्त माध्यमांचा आश्रय घेतात. त्यामुळे भविष्यात नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे आणि गोपनीयतेचे रक्षण करत देशाच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणारी मजबूत, पारदर्शक आणि अत्याधुनिक तांत्रिक नियमावली विकसित करणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा विधायक वापर आणि कायद्याचे कठोर अधिष्ठान यांच्या समन्वयातूनच हे डिजिटल आव्हान भारताला प्रभावीपणे पेलता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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