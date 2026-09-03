Premium|Plastic Recycling Business : कचऱ्याचं सोनं होताना...!

प्रतीक डुंबरे - capsdumbre@gmail.comतेनालीरामन- मध्ययुगीन इतिहासातील एक बुद्धिमान, मिश्कील आणि हजरजबाबी व्यक्तिमत्त्व! आजच्या एकविसाव्या शतकातील एका काल्पनिक साम्राज्यातील हा तेनाली आपल्या महाराजांशी संवाद साधत व्यवसायातील काही महत्त्वाची रहस्ये उलगडतो, ‘तेनाली व्हॅल्यू फ्रेमवर्क’च्या माध्यमातून कॉस्ट ड्रायव्हर ॲनालिसिसचे महत्त्व जाणून घेऊ या.पनीच्या मोठ्या शेडमध्ये प्लॅस्टिकच्या बाटल्या, पिशव्या आणि तुटलेल्या प्लॅस्टिकचे तुकडे ढिगाने पडलेले होते. एका बाजूला कामगार प्लॅस्टिकचे वर्गीकरण करत होते, तर दुसऱ्या बाजूला यंत्रांचा आवाज सतत घुमत होता.महाराज ते दृश्य पाहत म्हणाले, ‘‘तेनाली, हा प्लॅस्टिक कचऱ्याचा व्यवसाय एकदम मस्त आहे. कमी वैविध्य आणि जास्त मार्जिन! कचरा गोळा करायचा, धुवायचा, मशीनमध्ये टाकायचा आणि ग्रॅन्युल्स बनवायचे... एवढेच ना?’’तेनाली हलकासा हसला.‘‘महाराज, एवढे सोपे असते, तर प्रत्येक जण करोडपती झाला असता. या उद्योगात खरी कला आहे ती खर्च कशामुळे वाढतो हे समजून घेण्यात. आणि त्यासाठी आपल्या ‘तेनाली व्हॅल्यू फ्रेमवर्क’मधील महत्त्वाचे अस्त्र म्हणजे कॉस्ट ड्रायव्हर ॲनालिसिस. पण ते समजून घेण्याआधी आपण हा व्यवसाय नीट समजून घेऊ.’’‘‘समजा, एक लघु किंवा मध्यम प्लॅस्टिक रीसायकलिंग युनिट दररोज १००० किलो प्लॅस्टिक कचऱ्यावर प्रक्रिया करते.’’.या उद्योगातील उत्पादन प्रक्रियेचे प्रमुख टप्पे असे आहेत...१. प्लॅस्टिक कचरा गोळा करणे२. गुणवत्तेनुसार वर्गीकरण३. धूळ व इतर अशुद्धता साफ करणे४. प्लॅस्टिक श्रेडिंग (तुकडे करणे)५. केमिकल वॉशिंग६. वाळवणे७. ॲग्लोमरेशन८. एक्स्ट्रुडर प्रक्रिया९. ग्रॅन्युल कटिंग‘‘हे ऐकायला सोपे वाटते; पण प्रत्येक टप्प्यावर खर्च वाढत जातो.’’पहिले गणित – कच्चा माल‘‘महाराज, या उद्योगातील सर्वांत मोठा खर्च म्हणजे कच्चा माल.’’प्लॅस्टिक स्क्रॅपचा दर साधारण १८ ते २५ रुपये प्रति किलो असतो. आपण तो २० रुपये प्रति किलो धरू.१००० किलो × २० रुपये = २०,००० रुपये‘‘म्हणजे सुरुवातीलाच २० हजार रुपये?’’ महाराजांनी विचारले.तेनाली म्हणाला, ‘‘हो. आणि त्यात वाहतूक खर्चही जोडावा लागतो.’’वाहतूक खर्चातट्रक भाडे - २००० रुपयेडिझेल - १२०० रुपयेचालक - ८०० रुपयेएकूण - ४००० रुपयेयाशिवाय,हाताळणी मजूर (२) - १००० रुपयेयार्ड खर्च - ८०० रुपयेपरवानग्या व इतर खर्च - २०० रुपयेम्हणजे पहिल्या टप्प्याचा एकूण खर्च...२६,००० रुपये प्रतिदिन.’’दुसरे गणित – प्रक्रिया खर्चमहाराजांनी विचारले, ‘‘मग मशीनचा खर्च किती?’’.Premium|Oversimplification Bias in Investing : शेअर, कर्ज, मालमत्ता आणि एसआयपी; सोप्या फॉर्म्युल्यांच्या नादात आर्थिक भविष्य पणाला लागण्याचा इशारा.तेनाली म्हणाला, ‘‘सर्व यंत्रप्रक्रियांचा मिळून एकूण प्रक्रिया खर्च साधारण १२,८७० रुपये प्रतिदिन येतो.म्हणजे -कच्चा माल - २०,००० रुपयेप्रक्रिया खर्च - १२,८७० रुपयेएकूण खर्च - ३२,८७० रुपये प्रतिदिनम्हणजे प्रति किलो खर्च अंदाजे ३२.८७ रुपये.उत्पादन आणि विक्रीप्रक्रियेदरम्यान साधारण १० ते १५ टक्के वजन कमी होते.म्हणजे १००० किलो कचऱ्यातून सुमारे ८५० किलो ग्रॅन्युल्स तयार होतात.जर बाजारभाव ६० रुपये प्रति किलो असेल,तर ८५० किलो × ६० रुपये = ५१,००० रुपये प्रतिदिन विक्रीनफा५१,००० रुपये - ३२,८७० रुपये = १८,१३० रुपये प्रतिदिन (अंदाजे १८ हजार रुपये)‘‘म्हणजे हा उद्योग चांगला नफा देतो!’’ महाराजांच्या नजरेत चमक आली.‘‘हो महाराज... पण एक प्रश्न विचारू का?’’ तेनाली म्हणाला.‘‘नक्की.’’‘‘जर वीज खर्च २० टक्क्यांनी वाढला, तर काय होईल?’’महाराज थोडे विचारात पडले.तेनाली गालातल्या गालात हसत म्हणाला, ‘‘महाराज, एखाद्या उद्योगात खर्च वाढवणाऱ्या प्रमुख घटकांना कॉस्ट ड्रायव्हर म्हणतात.’’महाराजांनी विचारपूर्वक उत्तर दिले, ‘‘म्हणजे खर्चाला चालना देणारे घटक?’’‘‘अगदी बरोबर,’’ तेनाली म्हणाला. ‘‘प्लॅस्टिक रीसायकलिंग उद्योगात असे अनेक महत्त्वाचे कॉस्ट ड्रायव्हर्स आहेत.’’कॉस्ट ड्रायव्हर १ - स्क्रॅपची खरेदी किंमत‘‘समजा, प्लॅस्टिक स्क्रॅपची किंमत २० रुपयांऐवजी २५ रुपये प्रति किलो झाली.१००० किलो × २५ रुपये = २५,००० रुपयेम्हणजे कच्च्या मालाचा खर्च ५००० रुपयांनी वाढला.नवा खर्च :३२,८७० रुपये + ५००० रुपये = ३७,८७० रुपयेनवा नफा :५१,००० रुपये - ३७,८७० रुपये = १३,१३० रुपये (अंदाजे १३ हजार रुपये).’’महाराज आश्चर्यचकित झाले.‘‘म्हणजे फक्त स्क्रॅपची किंमत वाढली, तरी नफा जवळपास २८ टक्क्यांनी कमी झाला!’’‘‘म्हणूनच स्क्रॅप खरेदीचे व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वाचे असते,’’ तेनाली म्हणाला.कॉस्ट ड्रायव्हर २ - वीज वापरॲग्लोमरेशन मशीनजवळ जात तेनाली म्हणाला,‘‘या उद्योगात जवळपास सर्व यंत्रे विजेवर चालतात. समजा, वीजदर ९ रुपयांवरून ११ रुपये झाला, तर?वीज खर्च दररोज साधारण २००० ते २५०० रुपयांनी वाढू शकतो.’’महाराज म्हणाले, ‘‘म्हणजे नफा पुन्हा कमी होईल.’’‘‘अगदी बरोबर,’’ तेनाली म्हणाला. ‘‘म्हणूनच ऊर्जाक्षम (एनर्जी-इफिशियंट) यंत्रसामग्री आणि योग्य लोड व्यवस्थापन (लोड मॅनेजमेंट) आवश्यक असते.’’कॉस्ट ड्रायव्हर ३ - मशीनच्या क्षमतेचा वापरतेनाली अमिताभ बच्चन यांच्या शैलीत म्हणाला,‘‘महाराज, एक प्रश्न...मशीनची क्षमता १००० किलो आहे; पण आपण फक्त७०० किलो प्रक्रिया केली, तर काय होईल?’’महाराज म्हणाले, ‘‘मशीनचा खर्च तर तसाच राहील.’’‘‘बिलकुल सही जवाब !’’ तेनाली हसत म्हणाला.‘‘म्हणजे खर्च जवळपास तोच राहील, उत्पादन मात्र कमी होईल. अशा परिस्थितीत प्रतिकिलो उत्पादन खर्च वाढतो. यालाच कपॅसिटी युटिलायझेशन कॉस्ट ड्रायव्हर म्हणतात.’’कॉस्ट ड्रायव्हर ४ - पाण्याचा वापरवॉशिंग प्रक्रियेजवळ जात तेनाली म्हणाला,‘‘वॉशिंग प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात पाणी लागते. जर पाण्याच्या पुनर्वापराची व्यवस्था नसेल, तर खर्च वाढतो.’’‘‘वॉटर ट्रीटमेंट प्लँट उभारल्यास पाण्याचा खर्च कमी होऊ शकतो. त्याचबरोबर पर्यावरणविषयक नियमांचे पालन करणेही अधिक सोपे होते.’’कॉस्ट ड्रायव्हर ५ - प्लॅस्टिक हाताळणी‘‘प्लॅस्टिकची हाताळणी जितकी जास्त, तितका मजूर खर्च वाढतो,’’ तेनाली सांगत होता. तेवढ्यात महाराजांच्या डोक्यात एक कल्पना आली.महाराज म्हणाले, ‘‘म्हणजे इथे ऑटोमेशन उपयोगी ठरेल ना?’’‘‘नक्कीच, महाराज,’’ तेनाली उत्तरला.‘‘उदाहरणार्थ, कन्व्हेयर सिस्टीम वापरल्यास मजूर खर्च कमी होतो, कामाचा वेग वाढतो आणि उत्पादन प्रक्रियाही अधिक कार्यक्षम होते.’’.कॉस्ट ड्रायव्हर ॲनालिसिस कसे करावे?महाराज म्हणाले, “हे सगळं उत्तम आहे; पण एखाद्या लघु किंवा मध्यम उद्योगातील (एमएसएमई) उद्योजकाने कॉस्ट ड्रायव्हर ॲनालिसिस प्रत्यक्षात कसे वापरावे?’’तेनाली स्मितहास्य करत म्हणाला, ‘‘खूप सोपी पद्धत आहे.पहिला टप्पा : प्रति किलो उत्पादन खर्च मोजा.दुसरा टप्पा : प्रत्येक खर्चाचा एकूण खर्चातील वाटा शोधा.उदाहरणार्थ :खर्चाचा घटक वाटाकच्चा माल ६०%वीज १०%मजूर ८%देखभाल ७%पाणी व इतर ५%‘‘ज्या खर्चाचा वाटा सर्वाधिक आहे, त्यावर सर्वप्रथम लक्ष केंद्रित करावे.’’समजा, एखाद्या उद्योजकाने पुढील सुधारणा केल्या :स्क्रॅपची थेट संकलकांकडून खरेदीसौर ऊर्जेचा वापरमशीनच्या क्षमतेचा पूर्ण वापरयाचा परिणाम असा होऊ शकतो :कच्च्या मालाची बचत - २००० रुपयेवीज खर्चात बचत - १००० रुपयेमशीन कार्यक्षमतेत वाढ - १५०० रुपयेएकूण बचत - अंदाजे ४५०० रुपये प्रतिदिन.महाराज म्हणाले, ‘‘म्हणजे महिन्याला किती?’’तेनाली हसला.‘‘४५०० रुपये × २६ दिवस = अंदाजे १,१७,००० रुपये अतिरिक्त नफा.’’महाराज अचंबित झाले.‘‘म्हणजे कॉस्ट ड्रायव्हर ॲनालिसिस ही नफ्याची किल्लीच आहे! नाही नाही! तसं म्हणावं तर तुझं ‘तेनाली व्हॅल्यू फ्रेमवर्क’ नफ्याच्या किल्ल्यांचा जुडगा आहे!!’’तेनाली हसत म्हणाला,‘‘महाराज, ते तुमचं म्हणणं झालं. पण प्लॅस्टिक रीसायकलिंग हा केवळ कचऱ्याचा व्यवसाय नाही; तो खर्च समजून घेण्याचा व्यवसाय आहे. आणि व्यवसाय कोणताही असो, जो व्यावसायिक खर्चाचे खरे चालक ओळखतो, तोच कचऱ्यातूनही मोठा नफा निर्माण करू शकतो.’’महाराज समाधानाने हसले.‘‘तेनाली! आज समजलं, कारखान्यात यंत्रे चालतात; पण नफा चालतो तो योग्य ॲनालिसिस अर्थात विश्लेषणावर!’’(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत. ९४०४९६२०८४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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