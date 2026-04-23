Premium|Study Room : ‘फोडा आणि राज्य करा’ला जनतेचा प्रतिकार; बंगाल फाळणीच्या वेदनेतून स्वदेशी, स्वावलंबन आणि राष्ट्रभावनेचा उदय

लेखक : रमेश शिंगाडे सर१९०५ साली लॉर्ड कर्झन याने केलेली बंगालची फाळणी हा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक महत्त्वाचा आणि वेदनादायक टप्पा होता. त्या काळी बंगाल हा भारतातील सर्वात मोठा आणि प्रभावशाली प्रांत होता. ब्रिटिश सरकारने प्रशासन सुलभ करण्याचा बहाणा करून हा निर्णय घेतला, परंतु त्यामागे 'फोडा आणि राज्य करा' हीच नीती स्पष्ट दिसत होती. हिंदू आणि मुस्लीम समाजात फूट पाडून आपले राज्य मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न होता. फाळणीची मूळ कल्पना मांडताना लॉर्ड रिस्ले याने म्हटले की, 'एकसंध बंगाल ही एक शक्ती आहे; विभागलेल्या बंगालचे परिणाम अनेक वेगवेगळ्या दिशांना खेचले जातील.'विभाजनानुसार बंगालचे दोन भाग करण्यात आले. पूर्व बंगाल आणि आसाम (जिथे मुस्लीम लोकसंख्या जास्त होती) आणि पश्चिम बंगाल (जिथे हिंदू लोकसंख्या अधिक होती). हा निर्णय जाहीर होताच संपूर्ण देशात असंतोषाची लाट उसळली. लोकांना हे फक्त प्रशासनिक बदल नसून त्यांच्या एकात्मतेवर घाला आहे, असे वाटू लागले. बंगालमधील सामान्य नागरिकांपासून ते बुद्धिजीवी वर्गापर्यंत सर्वांनी या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला.या विभाजनामुळे स्वदेशी चळवळीला जोर आला. लोकांनी परदेशी वस्तूंचा बहिष्कार करून स्वदेशी वस्तूंचा स्वीकार केला. बाजारपेठांमध्ये परदेशी कापडांची होळी केली जात होती. विद्यार्थ्यांनी शाळा-कॉलेज सोडून आंदोलनात सहभाग घेतला. महिलाही मोठ्या संख्येने पुढे आल्या. हा केवळ राजकीय संघर्ष नव्हता, तर तो आत्मसन्मान आणि स्वाभिमानासाठीचा लढा बनला होता.स्वदेशी चळवळ ही भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक प्रेरणादायी आणि जनतेच्या मनाला भिडणारी चळवळ होती. १९०५ साली बंगालच्या विभाजनाच्या निषेधार्थ ही चळवळ उभी राहिली. 'स्वदेशी' म्हणजे आपल्या देशात तयार झालेल्या वस्तूंचा वापर आणि परदेशी वस्तूंचा बहिष्कार. या साध्या वाटणाऱ्या कल्पनेत देशभक्तीची खोल भावना दडलेली होती आणि 'आत्मशक्ती' म्हणजेच स्वावलंबनाचा विचार यात केंद्रस्थानी होता.या चळवळीने सामाजिक आणि आर्थिक दोन्ही स्तरांवर मोठा बदल घडवून आणला. लोकांनी परदेशी कापडांची होळी करून स्वदेशी वस्तूंचा स्वीकार केला, ज्यामुळे भारतीय उद्योगांना चालना मिळाली. लघुउद्योग, हातमाग आणि कुटीर उद्योगांना नवसंजीवनी मिळाली. शिक्षण क्षेत्रातही बदल दिसू लागला; राष्ट्रीय शिक्षण संस्था (उदा., बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय) उभारल्या गेल्या, ज्यातून स्वाभिमानी आणि जागरूक नागरिक घडवण्याचा प्रयत्न झाला.या काळात चळवळीला सांस्कृतिक रंगही प्राप्त झाला. देशभक्तीपर गीते, चित्रकला आणि साहित्य यामधून स्वदेशीचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवला गेला. 'वंदे मातरम्' सारखी गीते लोकांच्या भावनांना साद घालत होती. रविंद्रनाथ टागोर, अभिंद्रनाथ टागोर, नंदलाल बोस यांसारख्या कलाकार आणि साहित्यिकांनी आपल्या कलेतून देशभक्ती जागवली, ज्यामुळे चळवळ अधिक प्रभावी बनली.स्वदेशी चळवळीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे 'चतु:सूत्री कार्यक्रम' होता — स्वदेशी वस्तूंचा वापर, परदेशी वस्तूंचा बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षणाचा प्रसार आणि स्वराज्याची मागणी. या कार्यक्रमामुळे चळवळीला स्पष्ट दिशा मिळाली. या चळवळीत अनेक नेत्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान होते. लोकमान्य टिळक, बिपिनचंद्र पाल आणि लाला लाजपत राय यांनी जनतेत जागृती निर्माण केली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली स्वदेशी ही केवळ एक स्थानिक चळवळ न राहता एक व्यापक जनआंदोलन बनली.स्वदेशी चळवळीमुळे लोकांमध्ये आत्मसन्मान, एकता आणि स्वावलंबनाची भावना दृढ झाली. ही चळवळ केवळ ब्रिटिशांविरोधातील नव्हती, तर ती भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा होती. या काळात लोकांच्या भावना खूप तीव्र झाल्या होत्या. समाजात निर्माण झालेली ही दरी मनाला वेदना देणारी होती. ब्रिटिशांच्या या निर्णयामुळे केवळ भूभागच नाही, तर माणसांची मनेही विभागली गेली.परंतु या वेदनेतूनच एक नवी जागृती निर्माण झाली. लोकांना आपल्या एकतेचे महत्त्व कळले. देशभरात राष्ट्रभावना अधिक दृढ झाली. अखेर लोकांच्या तीव्र विरोधामुळे १९११ साली ब्रिटिश सरकारला बंगालचे विभाजन रद्द करावे लागले. हा निर्णय भारतीय जनतेच्या एकजुटीचा आणि संघर्षाचा मोठा विजय ठरला. बंगालची फाळणी व स्वदेशी चळवळीने भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला एक नवी दिशा दिली. या घटनेने लोकांना एकत्र येऊन अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची प्रेरणा दिली. आजही हा प्रसंग आपल्याला सांगतो की, एकता आणि सामंजस्य यांची ताकद कोणत्याही सत्तेपेक्षा मोठी असते.