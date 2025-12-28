Premium|Sports Events 2026 : वाट पाहण्यासारखे बरेच काही..!

सुनंदन लेलेनवीन वर्षाची सुरुवात होताना खेळप्रेमींना चाहूल लागते ती येणाऱ्या वर्षात कोणत्या मोठ्या स्पर्धा खेळाच्या दुनियेत होणार त्याची. जानेवारीपासून थेट डिसेंबरपर्यंत विविध खेळातील लक्षणीय लढतींची रेलचेल २०२६ मध्ये अनुभवायला मिळणार या विचारांनी खेळांवर प्रेम करणारे लोक विचारांनी हरखून जात आहेत. नेहमीच्या स्पर्धा तर आहेतच; पण त्याबरोबर टी-२० विश्वचषक आणि जगाचे लक्ष लागून राहिलेला फुटबॉल विश्वचषक २०२६मध्ये होणार आहे. म्हणूनच म्हणतोय, की २०२६ कडे वाट बघण्यासारखे बरेच काही आहे. इंग्लंड ऑस्ट्रेलियादरम्यानच्या शेवटच्या कसोटी सामन्याने २०२६ची सुरुवात होईल. ॲशेस मालिका ऑस्ट्रेलियन संघाने जिंकली असली तरी सिडनी शहरात होणाऱ्या पारंपरिक न्यू इयर कसोटी सामन्याचे महत्त्व कमी होत नाही. ऑस्ट्रेलियन संघ शेवटचा कसोटी सामना जिंकून इंग्लंड संघाला व्हाईट वॉश देतो का, हेच शेवटच्या दोन कसोटी सामन्यातून समजणार आहे. मालिका हातून गेली तरी नामुष्की वाचवायला इंग्लंड संघ काही लढत देतो की हाताला पांढरा रुमाल बांधून शरणागती पत्करतो हेच बघायचे आहे. सलग तीन कसोटी सामन्यातील भयानक मोठ्या पराभवांनंतर इंग्लंड संघावर होणारी टोकाची बोचरी टीका पचवून बेन स्टोक्सचा संघ लढत देण्याची मानसिक कणखरता दाखवतो का, हा मोठा उत्सुकतेचा भाग आहे. पाठोपाठ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धा मेलबर्न शहरात चालू होणार आहे. मुख्य लक्ष कार्लोस अल्काराझ-यानिक सिनरवर असेल आणि एक नजर जोकोविचवरही राहणार. .Premium| West Indies Cricket: क्रिकेटवर राज्य करणाऱ्या विंडीज संघाला उतरती कळा का लागली?.जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात सायकल जगताचे लक्ष पुण्याकडे वळणार आहे. पुणे ग्रँड टूरच्या आयोजनाने जगातील सर्वोत्तम ३०० स्पर्धक भारतात सायकलस्वार बनून येणार आहेत. चार विभागात होणार असलेली ४३७ किलोमीटरची शर्यत जागतिक सायकलिंग संघटनेने मंजूर केली असल्याने त्याचे महत्त्व वाढले आहे. चार भागांमध्ये होणाऱ्या शर्यतीत सासवड - पुरंदर - बारामती एक भाग असेल तसाच सिंहगडाचा परिसर एक भाग असेल, मुळशीचा भाग तिसरा असेल आणि शेवटचा भाग पुण्याचा असेल. पहिल्याच प्रयत्नात इतकी मोठी मजल मारायला आणि जगाला भारताचे क्रीडा संयोजन कौशल्य समजायला शासकीय सेवेत पंचशील असलेले अत्यंत हुशार अधिकारी एकत्र आले आहेत. स्पर्धेला पहिल्याच वर्षी बजाज ऑटो, सिरम इन्स्टिट्यूट, पंचशील ग्रुप, चितळे बंधू आणि किर्लोस्कर या जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या पण १००% खऱ्या स्थानिक कंपन्या प्रायोजक म्हणून पुढे आल्या आहेत. यानिमित्ताने ज्या मार्गावरून ही सायकल शर्यत पुढे सरकणार आहे ते चांगले करायचा प्रामाणिक प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. खरी गरज आहे ती पुणेकर नागरिकांनी या स्पर्धेला भरभरून प्रतिसाद देण्याची. आपापल्या भागातून प्रचंड वेगाने सायकल चालवत जाणाऱ्या जगातील नामांकित स्पर्धकांना आवाजी प्रोत्साहन देण्याची.फेब्रुवारी चालू होईल तेव्हा टी-२० विश्वचषक तोंडावर आला असेल. ७ फेब्रुवारीपासून चालू होणारी ही स्पर्धा पहिल्यांदा २० संघांना सामावून घेणार आहे. भारतीय संघ गतविजेता असताना यजमानपदही भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडे असल्याने अजून मजा येणार आहे. अर्थात काही सामने श्रीलंकेत होणार आहेत, ज्यात भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याचा समावेश आहे. निवड समितीने शेवटच्या क्षणी कठोर धोरणात्मक निर्णय घेतल्याने संघात समतोल साधला गेला आहे, असे वाटते. कागदावरच्या संघांवर नजर टाकली असता भारतीय संघाबरोबर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका हे संघ लक्ष ठेवण्याजोगे असणार आहेत..फेब्रुवारी-मार्चमध्ये विंटर ऑलिंपिक्स स्पर्धा इटलीत भरवल्या जाणार आहेत. यातील खेळांचा भारताचा तसा लांबून संबंध असेल तरीही महान खेळाडू आपले कौशल्य पणाला लावताना बघायला फार मजा येणार आहे.२०२६मधील सर्वात मोठा लक्षणीय खेळाचा भाग असेल जून-जुलैत होणारी फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धा. अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको अशा तीन देशात भरवली जाणारी स्पर्धा जगाचे लक्ष खेचून घेते. सामन्यांचे वेळापत्रक फीफा संघटनेने जाहीर केले आहे, ज्यात सगळे अपेक्षेप्रमाणे घडले तर अर्जेंटिना विरुद्ध पोर्तुगाल संघांदरम्यान सामना होईल. म्हणजेच लियोनेल मेस्सी आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो एकमेकांना भिडतील आणि जग श्वास रोखून त्या सामन्याचा आनंद घेईल. त्याचदरम्यान जून-जुलैमध्ये महिलांचा टी-२० विश्वचषक इंग्लंड-वेल्स देशात भरवला जाणार आहे. भारतीय महिला संघाने एकदिवसीय विश्वचषक पहिल्यांदा जिंकल्याने अपेक्षा वाढलेल्या असणार, यात शंका नाही.भारतीय पुरुष क्रिकेट संघ ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये श्रीलंका दौऱ्यावर जाऊन आल्यावर लगेच न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. न्यूझीलंड संघाने भारताला भारतात येऊन पराभूत केल्याने योग्य तयारी केली तर भारताचा न्यूझीलंड दौरा जरा वेगळा ठरायची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि २०२६च्या वर्षअखेरीला इंग्लंडचा संघ भारताच्या दौऱ्यावर पाच कसोटी सामने खेळायला येणार आहे..माझ्या दृष्टीने आणि अंदाजाने जगातील काही खऱ्या अर्थाने महान खेळाडू २०२६ मध्ये आपल्याला खेळाच्या सर्वोच्च स्तरावर शेवटचे खेळताना दिसायची शक्यता दाट आहे. नोवाक जोकोविच ग्रँन्ड स्लॅम स्पर्धेत २०२६नंतर खेळताना दिसायची शक्यता कमी आहे. तसेच महेंद्रसिंह धोनी २०२६ मध्येच शेवटची आयपीएल स्पर्धा खेळेल, असे वाटते. २०२६च्या फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेनंतर मेस्सी आणि रोनाल्डो परत अर्जेंटिना आणि पोर्तुगाल संघाकडून खेळताना दिसणार नाहीत. साहजिकच खेळप्रेमी लोकांसाठी या महान खेळाडूंना खेळाच्या उच्च स्तरावर खेळताना बघायची शेवटची संधी मिळणार आहे. थोडासा भावनिक होण्याचा हा भाग आहे, कारण जोकोविच, धोनी, मेस्सी आणि रोनाल्डोने आपल्या खेळाने खेळप्रेमींना दिलेला आनंद मोजता येणार नाहीये. थोडक्यात सांगायचे तर, २०२६ एकाहून एक सरस खेळ स्पर्धांनी खचाखच भरलेले आहे. आणि डोळे लावून वाट बघण्यासारखे बरचे काही आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.