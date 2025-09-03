Premium| AI domain sales: Ai चा असाही फायदा! 'त्या' बेटाला मिळतंय लाखोंचं उत्पन्न!

तुम्हाला माहीत आहे का, जगाच्या नकाशावर अगदी लहानसं असलेलं अँग्विला बेट आज जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेत चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरलं आहे! आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यामागे कोणतं सोनं, तेल किंवा नैसर्गिक साधनसंपत्ती नाही, तर केवळ एक डोमेन नेम आहे. ५० वर्षांपूर्वी मिळालेलं डोमेन नाव या बेटाला आज अब्जावधी रूपये मिळवून देत आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या बेटाला या डोमेनमुळे मिळणारा प्रचंड पैसा हा केवळ नशिबामुळे मिळत आहे. त्यात त्या बेटाचं काहीही कर्तृत्व नाही. फक्त डोमेन नावामुळे एखाद्या बेटाला इतकं महत्त्व प्राप्त कसं होऊ शकतं? नेमकं याच बेटाच्या डोमेन नावाला इतकं महत्त्व का आलंय? या नावामुळे एका बेटाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कशी बदलली? या सगळ्या गोष्टींबद्दल जाणून घेऊया सकाळ प्लसच्या या लेखातून..फक्त डोमेन नावामुळे या बेटाला इतकं महत्त्व प्राप्त कसं झालं? १९८०-१९९० च्या काळात इंटरनेटच्या क्षेत्रातील प्रगतीला सुरुवात झाली होती, तेव्हा प्रत्येक देशाला स्वतःचं दोन अक्षरी डोमेन नाव देण्यात आलं. जसं की अमेरिका (.us), भारत (.in). तसेच या प्रक्रियेत कॅरिबियनमधील छोट्याशा अँग्विला बेटाला (.ai) हे डोमेन नाव मिळालं. ही गोष्ट फक्त १६,००० लोकसंख्या असलेल्या या बेटासाठी मोठ्या भाग्याची ठरली. त्या वेळी बेटावर इंटरनेट आणि तंत्रज्ञान विकसित नव्हतं, त्यामुळे या डोमेन नावाला विशेष महत्त्व असण्याचा प्रश्नच नव्हता. पण या देशाच्या बाबतीत निव्वळ योगायोग घडला.अनेक दशकांनंतर जगभर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्राला प्रचंड महत्त्व आले. या तंत्रज्ञानाशी “AI” हे अक्षर थेट जोडले गेल्याने .ai डोमेन अचानक प्रचंड मौल्यवान ठरलं. आज जगभरातील AI कंपन्या आणि स्टार्टअप्स या डोमेनसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे मोजत आहेत. त्यामुळे .ai हे डोमेन केवळ भौगोलिक ओळख नसून कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधी ब्रँडिंगसाठी उत्तम साधन बनलं आहे. २००९ पासून .ai डोमेन जागतिक स्तरावर सहज उपलब्ध झालं, आणि आज ते लाखो वेबसाईट्स वापरतात. पुढे या डोमेनची गरज तंत्रज्ञान कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर भासू लागल्याने या बेटाला अनपेक्षितरीत्या प्रचंड आर्थिक फायदा मिळाला. त्यामुळे केवळ एका डोमेन नावामुळे अँग्विला बेटाला डिजिटल अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचं स्थान प्राप्त झालं आहे..डोमेन नावाला का आलंय असाधारण महत्त्व?आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रात झपाट्याने झालेल्या वाढीमुळे जगभरात .ai डोमेन्सची मागणी खूपच वाढली आहे. २०२२ पासून या डोमेन्सच्या नोंदणीत मोठी उसळी दिसते. गेल्या काही वर्षांत त्यात अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. अनेक कंपन्या आणि स्टार्टअप्स आपल्या वेबसाईटसाठी .ai डोमेन घेत आहेत. काही साधी नावे तुलनेने कमी किमतीत उपलब्ध असतात, परंतु आकर्षक आणि मागणी असलेली नावे लिलावात लाखो डॉलर्सना विकली जातात. उदाहरणार्थ, ‘you.ai’ हे डोमेन नाव जवळपास ७ लाख डॉलर्सना विकलं गेलं आहे. एआय संबंधी हजारो नवीन डोमेन्स दरवर्षी नोंदवले जात आहेत, आणि त्यांची एकूण संख्या सातत्याने वाढत आहे. AI क्षेत्राशी निगडित व्यवसायांना जागतिक ओळख मिळवण्यासाठी .ai डोमेन जणू अपरिहार्य झाले आहे. हे डोमेन्स आता एक प्रकारची डिजिटल मालमत्ताच झाली आहेत..Premium| Modi Government: पंतप्रधान मोदींच्या 'स्थैर्या'ची सप्टेंबर महिन्यात कसोटी लागणार का?.या बेटाला या डोमेन नावाचे काय फायदे झाले आहेत?अँग्विलाची अर्थव्यवस्था अनेक वर्षांपासून मुख्यतः पर्यटनावर अवलंबून होती. सुंदर समुद्रकिनारे आणि लक्झरी रिसॉर्ट्समुळे या बेटाला पर्यटनातून मोठं उत्पन्न मिळत होतं, जे एकूण अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास ३७% होतं. पर्यटनावर अवलंबून असलेली ही अर्थव्यवस्था नैसर्गिक आपत्ती, चक्रीवादळं किंवा कोविडसारख्या संकटांमुळे नंतरच्या काळात कोलमडून पडली होती. अशा वेळी .ai डोमेन नावांमधून आलेलं उत्पन्न अँग्विलासाठी नव्या आशेचं दार ठरलं.२०२४ मध्ये सरकारला फक्त .ai डोमेन्स विक्रीतून सुमारे ३.९ कोटी डॉलर्स म्हणजे भारतीय रूपयांमध्ये ३३२ कोटी रूपये मिळाले, जे एकूण महसुलाच्या तब्बल २३% होते. काही वर्षांपूर्वी फक्त ४% इतकं योगदान देणारा हा स्रोत इतक्या झपाट्याने वाढेल, याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती. या नव्या उत्पन्नामुळे सरकारला दीर्घकालीन स्थिरतेचा आधार मिळाला आहे. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्था आता कोणत्याही एका क्षेत्रावर अवलंबून नाही. .या पैशातून सरकारने अनेक सामाजिक आणि पायाभूत प्रकल्प राबवले आहेत. जसे की वृद्धांसाठी मोफत आरोग्य सेवा, शाळांमध्ये लॅपटॉप वाटप, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र इत्यादी. शिवाय .ai डोमेन्समुळे अँग्विलाचं नाव जगभर गाजलं आहे. आता या बेटाला ‘AI आयलंड’ म्हणून एक वेगळं ब्रँडिंग मिळालं आहे, ज्याचा पर्यटनासाठी सुध्दा फायदा होतो. या छोट्या बेटाने नशिबाने मिळालेल्या संधीचं सोनं करून आपल्या अर्थव्यवस्थेला एक नवीन दिशा दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.