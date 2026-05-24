Premium|India semiconductor mission : टीव्हीएवढ्या रेडिओपासून ते नखभर चिपपर्यंत! वाचा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील महाक्रांतीचा रंजक इतिहास

डॉ. अनिल लचके - saptrang@esakal.comएकेकाळी रेडिओचा आकार टीव्हीएवढा होता, याचे कारण त्याच्या आत मोठे 'व्हॉल्व्ह' असत. व्हॉल्व्हचे कार्य करणा-या वाटाण्या एवढ्या ट्रांझिस्टरचा शोध १९४७ मध्ये लागला. साहजिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे हलकी आणि छोटी झाली. नंतर इंटिग्रेटेड सर्किट आणि मायक्रोप्रोसेसरमुळे क्रांती झाली. त्याची निर्मिती करण्यासाठी शुद्ध सिलिकॉन वापरलेले होते. त्या नखभर लांबी-रुंदीच्या प्रोसेसरला लोक 'चिप' म्हणू लागले. किमतीच्या दृष्टीने मायक्रोप्रोसेसर 'चीप' होता. ई-मेल, छायाचित्रण, संगीत, चित्रपट - असं सर्व काही संगणकाला जमू लागलं. मोबाईल, सीडी, त्रिमितीयुक्त ग्राफिक्स, मल्टीमिडिया, वेब-कॅमेरा- हे शब्द आबालवृद्धही सर्रास वापरू लागले. सेमीकंडक्टर, मायक्रोचिप, मायक्रोप्रोसेसर हे शब्द जनमानसात रुळू लागले आहेत. सिलिकॉन सारख्या सेमीकंडक्टर मधून विद्युतरोधकांपेक्षा जास्त पण विद्युतवाहकापेक्षा कमी विद्युतप्रवाह वाहतो. अनेक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एकत्र आले की मायक्रोचिप बनते. मायक्रोप्रोसेसर स्वतः जणू आपण 'ब्रेन' आहोत असं समजतो. आता तर काही मायक्रोप्रोसेसरवर सुमारे ३४ हजार कोटी ट्रान्झिस्टर ''बसवता'' येतात! गेल्या २५ वर्षातील इलेक्ट्रॉंनिक्स-क्षेत्रातील गती अनुभवून जग वगेळ्या वळणावर आले आहे. आहे ती गती अजून वाढली पाहिजे, असं त्याला वाटतं. त्यासाठी दुर्मीळ मूलद्रव्यांची आणि मोठ्या प्रमाणात मायक्रोचिपच्या निर्मितीची गरज आहे. तथापि मागणीएवढा पुरवठा होत नाही. कारण मायक्रोचिपची गरज सर्वत्र आहे - उदाहरणार्थ, घडयाळं, टेलिफोन, मोबाईल, खेळणी, टीव्ही, यंत्रमानव, एटीएम - आदी. आता अनेक उपकरणे 'मिनी' झाली आणि बॅटरीवर कार्य करू लागली. इलेक्ट्रिक मोटार, आंतरखंडीय विमानं, लष्करी सामग्री, द्रोण, क्षेपणास्त्रे, ए आय क्लाऊड सर्व्हर्स, अंतराळ विज्ञान, पेसमेकर, हियरिंग एड, वैद्यकीय उपकरणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासाठी हजारो सेमीकंडक्टर आवश्यक असतात. साहजिकच आगामीकाळात मायक्रोचिप विना आधुनिक जगाचा कारभार ठप्प होऊ शकतो. जागतिक तंत्रज्ञ लहानात लहान मायक्रोचिप आणि मायक्रोप्रोसेसर तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे मायक्रो चिपमध्ये सिग्नल्सना कमी अंतर तोडावे लागते. परिणामी वेग आणि कार्यक्षमता वाढते. कॉम्प्युटर तापत नाही, याचे कारण कमी उष्णता निर्माण होते. विजेची बचत होते. मायक्रोचिप निर्मितीसाठी सिलिकॉनची ३०० मिलीमीटर व्यासाची गोल चिप वापरतात. त्यापासून जास्तीत जास्त मायक्रोचिपची निर्मिती करण्यासाठी सर्किट डिझाईन अतिसूक्ष्म पाहिजे. यामुळे उत्पादकता वाढून आर्थिक बचत होईल. अतिसूक्ष्म, म्हणजे तीन नॅनोमीटर मायक्रोप्रोसेसरची निर्मिती करण्याची किमया तैवान आणि दक्षिण कोरिया देशांना साधली आहे. एक नॅनोमीटर म्हणजे एक अब्जांश मीटर. (एका बोटाचे नख एका सेकंदात अंदाजे एक नॅनोमीटर वाढते). मग प्राप्त परिस्थितीमध्ये भारताचे स्थान कोठे आहे?बंगळूर आणि नोएडा येथील भारतीय तरुण दोन नॅनोमीटर मायक्रोप्रोसेसरचे सूक्ष्म सर्किट डिझाईन करण्यात जगात वाकबगार आहेत. त्यावर तीन हजार कोटी ट्रान्झिस्टर बसवता येतात. तथापि आपण तितकी सूक्ष्म मायक्रोचिप तयार करू शकत नाही. भारतीय उद्योजक २८ ते ९० नॅनोमीटर चिपचे उत्पादन करू शकतात. त्याला बाजारपेठ आहे; पण अत्याधुनिक राहून जागतिक स्पर्धेमध्ये टिकायचे असेल तर लहानात लहान, म्हणजे दोन ते तीन नॅनोमीटर आकाराची मायक्रोचिप बनवणे क्रमप्राप्त आहे. कदाचित हे उद्दिष्ट भारताला २०३२ मध्ये गाठता येईल. याबाबतचे तंत्रज्ञान कमालीचे गुंतागुंतीचे आहे. यामध्ये अब्जावधी ट्रान्झिस्टर एकमेकांना कुशलतेने जोडायचे असतात..तेवढ्या सूक्ष्म मायक्रोचिपची निर्मिती फक्त तैवान आणि दक्षिण कोरियामध्ये तयार होते. असं असलं तरी त्यासाठी आवश्यक असलेले विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि इंजिनिअरिंग अवगत असलेली नेदरलँड्समधील एकमेव कंपनी 'एएसएमएल' (ॲडव्हान्स सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लिथोग्राफी) आहे.ते जी 'अल्ट्रा मॉडर्न मशिनरी' घडवत आहेत, ती वापरूनच तैवान आणि दक्षिण कोरिया दोन नॅनोमीटर आकाराची चिप बनवून ग्राहकांची गरज भागवू शकतात. या तंत्रामध्ये सिलिकॉन तबकडीवर प्रथम महासूक्ष्म सर्किटचे (नॅनोस्कोपिक पॅटर्नचे) डिझाईन उमटवायचे असते. या अचूक मुद्रणकलेसाठी यासाठी १८ सेकंद लागतात. याला 'फोटोलिथोग्राफी तंत्रज्ञान' म्हणतात. यात १३.५ नॅनोमीटर तरंग लांबीचा 'एक्ट्रीम अल्ट्राव्हायोलेट' (ईयुव्ही) किरण वापरतात. नंतर सिलिकॉन तबकडीवर 'फोटोरेझिस्ट' नावाचा प्रकाशाला संवेदनशील असलेल्या रसायनाचा थर दिला जातो. नंतर अनेक आरशांच्या सहाय्याने 'ईयुव्ही'चा वापर करून, थरांवर थर रचून, त्रिमितीयुक्त सर्किट जणू कार्बन डायॉक्साईड लेसर किरणांनी कोरून काढले जाते. याला पॅटर्निंग/इचिंग म्हणतात. संपूर्ण प्रोसेस धूळ आणि हवाविरहित अशा मोठ्या चेंबरमध्ये पार पाडतात. दोन नॅनोमीटरची चिप बनवणे ही कमालीची जटील पद्धत आहे. त्याच्या एक हजार 'पायऱ्या' (सोपस्कार) आहेत. प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी एक महिना लागतो. याचा अर्थ हे तंत्रज्ञान आत्मसात करणे सोपं नाही. मात्र ज्यांना हे जमलंय त्यांच्याशी हातमिळवणी करून आपण काही पावले पुढे टाकू शकतो..हे लक्षात घेऊन भारत (टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स) आणि नेदरलँड्स (एएसएमएल) यांनी एकत्र येऊन गुजरातमधील ढोलेरा येथे पहिली 'ॲडव्हान्सड सेमीकंडक्टर फॅब' (फॅब्रिकेशन प्लॅन्ट) उभारण्याची योजना आखली आहे. हा प्रकल्प एकराशे कोटी डॉलरचा आहे. यामुळे आपल्या देशाला भावीकाळात जागतिक सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीमध्ये एक स्थान मिळेल. तसेच देशाचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. तरुणांना चांगल्या नोकरीची संधी मिळेल आणि त्यातून कुशल मनुष्यबळ तयार होईल, अशी अपेक्षा आहे.(लेखक विज्ञानाचे अभ्यासक आ 