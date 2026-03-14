Premium|Iran Regime Change : शासनव्यवस्थेच्या बदलाचा भ्रम?

डॉ. मनीष दाभाडे - सहयोगी प्राध्यापक, जेएनयूअमेरिका-इस्राईलने केलेल्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला. मात्र, यातून इराणमधील शासनव्यवस्थेमध्ये बदल होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. शासनव्यवस्थेतील बदल हाच अमेरिकेचा उद्देश असला, तरीही तेथील व्यवस्थेची उतरंड पाहिली, तर तत्काळ बदल होईल, असे मानता येणार नाही. अमेरिका आणि इस्राईलने २८ फेब्रुवारीच्या रात्री संयुक्तपणे कारवाईला सुरू केली आणि इराणवर प्रचंड हल्ले सुरू केले. या हल्ल्यांमध्ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला. या मोहिमेनंतर प्रसारित केलेल्या आठ मिनिटांच्या व्हिडिओ संदेशात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विजयाच्या उन्मादात इराणच्या जनतेला सत्ता ताब्यात घेण्याचे आवाहन केले. उन्मादात बुडालेल्या स्वरात ट्रम्प म्हणाले, ‘‘आमचे काम झाल्यावर तुमचे सरकार तुम्ही स्वतः ताब्यात घ्या. ते तुमचेच असेल.’’ या एका वाक्यातून सत्ताबदल टाळण्याची पूर्वीची शपथ मोडून जॉर्ज ड्ब्लू बुश यांच्यानंतरचे सर्वांत आक्रमक हस्तक्षेपवादी अध्यक्ष म्हणून स्वतःला सिद्ध केले. हे युद्ध अपरिहार्य नव्हते; हा एक प्रकारचा निवडीचा, राजकीय गणितातून तयार झालेला धोकादायक जुगार आहे. ही गोष्ट इस्राईलच्या साथीने शक्य झाली आणि यामागील विचारसरणी विध्वंसाच्या तमाशालाच धोरण समजते. .Premium| Zohraan Mamdani: झोहरान ममदानींचा विजय अमेरिकेतील नव्या राजकारणाची नांदी ठरेल का?.‘मोन्रो डॉक्ट्रिन’ची अंमलबजावणीट्रम्प यांच्या प्रशासनाने नोव्हेंबर २०२५च्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात या युद्धाची वैचारिक चौकट बांधायला सुरुवात केली. या दस्तऐवजात ‘मोन्रो डॉक्ट्रिन’चे नव्याने आवाहन केले गेले आणि त्याला ट्रम्पयुगीन वळण देत ‘डोन्रो डॉक्ट्रिन’ तयार करण्यात आली. पश्चिम गोलार्धातील अमेरिकेचे सर्वोच्च वर्चस्व प्रत्यक्षात आणेल आणि कोणत्याही बाह्यशक्तीला या प्रदेशात किंवा आसपास पाय रोवू देणार नाही, अशी ही भूमिका आहे. अमेरिकेने जानेवारीमध्ये व्हेनेझुएलातील निकोलास मादुरो यांना जलद आणि तुलनेने कोणतीही हानी न करता पदच्युत करणे या कणखर भूमिकेला प्रथमदर्शनी वैधता मिळाल्याचा भास देत होते. अमेरिकन माध्यमांनी अमेरिकन शक्तीला ‘उघड, निशंक आणि लढाऊ’ म्हणून गौरवायला सुरुवात केली. मात्र ‘डोन्रो डॉक्ट्रिन’ ही प्रत्यक्षात बांधलेल्या धोरणांपेक्षा अधिक भुकेचे आणि होकाराचे राजकारण आहे.आक्रमकतेचा विस्तारइराणच्या बाबतीत ट्रम्पने या विचारसरणीला तिच्या मूळ भौगोलिक चौकटीच्या खूप पुढे नेले आहे. पश्चिम गोलार्धाच्या संरक्षणाच्या नावाखाली जन्मलेली ‘मोन्रो डॉक्ट्रिन’ ही सिद्धांतरेषा पुढे नेऊन त्यांनी पश्चिम आशियाच्या अस्थिर केंद्रभागात म्हणजे इराणवर हल्ला केला. विशेष म्हणजे तातडीने हल्ला करण्यासाठी कोणताही धोका दिसत नसताना त्यांनी ही कारवाई केली आहे. इराणी शासनाच्या कमकुवत क्षणाचा फायदा घेणे, बाह्य शत्रू दाखवून अंतर्गत सत्ता-संरचनेत धक्का देणे आणि अमेरिकी प्रभावाला पुन्हा निर्णायक करणे, हा या कारवाईचा हेतू होता. त्यामुळेच हे युद्ध वास्तविक सुरक्षेच्या गरजेतून नव्हे तर संधी साधणाऱ्या सत्तेच्या भुकेतून जन्माला आले आहे आणि म्हणूनच ते युद्धापेक्षा जास्त जुगार ठरते..अमेरिकेची बदलती भूमिकाया युद्धाचा मार्ग मुत्सद्देगिरीतून आला नाही, तर तो विकृत केलेल्या प्रक्रियेने तयार झाला. २०२५च्या मध्यापासून ओमान व सौदी अरेबियाच्या मध्यस्थीने चाललेल्या अप्रत्यक्ष संवादात अमेरिकेची भूमिका सतत बदलत राहिली. कधीकधी मर्यादित युरेनियम संवर्धन मान्य असल्याचे संकेत दिले गेले, तर कधीकधी ‘शून्य संवर्धन’, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर कठोर निर्बंध आणि प्रादेशिक प्रभाव-जाळ्यावर अंकुश या सर्व गोष्टी अट म्हणून पुढे सरकवल्या गेल्या. इराणला २०१५च्या करारातून अमेरिकेच्या एकतर्फी माघारीचा अनुभव ताजा होता; त्यामुळे या वेळी कोणत्याही नव्या करारासाठी टिकाऊ हमी मागणे स्वाभाविक होते. त्या उलट वॉशिंग्टनकडून नातान्झ, फोर्डो आणि इस्फहानसारख्या संवर्धन केंद्रांचे कायमस्वरूपी विघटन मागितले गेले. म्हणजे प्रत्यक्षात संपूर्ण शरणागतीची अमेरिकेची अपेक्षा होती.पूर्ण सत्ताबदलाचे उद्दिष्टजिनिव्हाच्या २६ फेब्रुवारीच्या बैठकीत अमेरिकी पथकात शस्त्रनियंत्रण, प्रादेशिक राजकारण आणि इराण समाजाचा सखोल अनुभव असणाऱ्यांपेक्षा ‘डीलमेकर’ आणि राजकीय दूतांचा प्रभाव अधिक होता. संवादाचा शेवट इराणी प्रतिनिधींना पुढे कशावर बोलायचे, हेच न समजून झाला. यामध्ये राजनैतिक प्रक्रियेला भ्रमित करून, युद्धाचा मार्ग खुला केला गेला. या पार्श्वभूमीवर खामेनेई यांची हत्या हा साधा नेतृत्वबदल नव्हता, तर थेट शासन–परिवर्तनाच्या दिशेने टाकलेली भीषण झेप आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच अमेरिकी कारवाईत एखाद्या देशाच्या प्रमुखाचा अशा प्रकारे खात्मा करण्यात आला. त्याचबरोबर इस्लामिक रिव्हॉल्युशनरी गार्ड कोअरचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी, संरक्षणमंत्री आणि उच्च सुरक्षा सल्लागारांचा खात्मा करण्यात आला. ट्रम्पने इराणी सैन्याला शस्त्रे टाकल्यास ‘पूर्ण माफी’ आणि न केल्यास ‘निश्चित मृत्यू’ अशी भाषा वापरून, या युद्धाचे घोषित लक्ष्य सध्याची प्रणाली पूर्ण नष्ट करणे, हेच आहे, हे उघड झाले.मात्र, नेतृत्वाची हत्या आणि शासन–परिवर्तन यामध्ये मूलभूत फरक आहे. इस्लामी गणराज्य ही कोणत्याही एकट्या नेत्याची व्यक्तिशाही नाही; ती परस्परांचा आधार घेणाऱ्या संस्था, खाते आणि सुरक्षा-संरचनांचे दाट जाळे आहे. सर्वोच्च नेता हा त्या उतरंडीच्या शिखरावरचा चेहरा असला, तरी त्याखाली इस्लामिक रिव्हॉल्युशनरी गार्ड, बसिज, न्यायव्यवस्था, गार्डियन कौन्सिल, तज्ज्ञांची सभा, विविध सुरक्षा संस्था आणि अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग नियंत्रित करणाऱ्या धार्मिक-आर्थिक संस्थांचा प्रचंड ढाचा आहे. एखादा नेता गेला तरी व्यवस्था चालू राहील, असा या प्रणालीचा मूळ आराखडा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च नेत्याची हत्या म्हणजे या सत्ताव्यवस्थेचा अंत असा समज चुकीचा आहे. .बदल कितपत शक्य?प्रश्न मग असा उरतो की या हल्ल्यांमुळे खरोखरचा सत्ताबदल कितपत शक्य आहे? प्रथम, इराणची राज्यव्यवस्था अशा परिस्थितीतून टिकविण्यासाठीच घडवली गेली आहे. इस्लामिक रिव्हॉल्युशनरी गार्ड कोअरकडे शेकडो हुकमी लष्करी युनिट्स, निमलष्करी दल, आर्थिक साम्राज्य आणि दडपशाहीचा दशकांचा अनुभव आहे. सत्ताधारी उंच पातळीवर असलेले नुकसान ही व्यवस्था पटकन स्वीकारू शकेल, अशी जुळवाजुळव इथे आधीपासून आहे. दुसरे म्हणजे, जनतेवर आलेला तातडीचा आघात विद्रोहाला प्रेरित करेलच, असे नाही; अनेकदा त्यातून शत्रूविरोधी राष्ट्रवादी एकजूटही जन्माला येऊ शकते. हवाई शक्ती एखादे राष्ट्र उभारू शकत नाही किंवा राष्ट्रावर कायमस्वरूपी नियंत्रण ठेऊ शकत नाही, हे इतिहासात अनेक वेळा दिसून आले आहे. मोठ्या हवाई मोहिमांनी कारखाने नष्ट केले, सत्ताधाऱ्यांना भयभीत केले, पण टिकाऊ, लोकाभिमुख राज्यव्यवस्था उभी करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नाही. इराक-इराण युद्धात लाखो जिवांच्या किमतीवरही इराणने झुकणे नाकारले होते; आजही तोच मानसिक पायाभूत ढाचा आहे. हवाई हल्ल्यांनी सत्तेची किंमत वाढेल, तिचा स्वभाव अधिक सैनिकी होईल, परंतु स्वतःच्याच अंत्यसंस्काराची तयारी सध्याचा सत्तावर्ग करेल, अशी कल्पना वास्तवाला धरून नाही.व्हेनेझुएलाचे उदाहरण गैरलागूव्हेनेझुएलामधील जलद सत्ताबदलाचे उदाहरण येथे दिशाभूल करणारे ठरेल. त्या देशाची लोकसंख्या, राज्यव्यवस्था, लष्कराची ऐतिहासिक भूमिका आणि प्रादेशिक जाळे या सर्व गोष्टी इराणपेक्षा खूप वेगळ्या आहेत. तिथेही बदलाचा मार्ग उतार–चढावांनी भरलेला आहे. त्या तुलनेत इराणची सुरक्षा–राज्य व्यवस्था खूपच सखोल आणि विचारपूर्वक जुळवलेली आहे. त्यामुळे ‘मादुरो मॉडेल’ला तंतोतंत तेहरानशी जोडणे, ही विश्लेषणात्मक चूक आहे.इथे एक वेगळा पण महत्त्वाचा मुद्दा आहे: इराणी समाजाचा मोठा भाग आज इस्लामी गणराज्यापासून कंटाळलेला आणि त्याच्या दडपशाहीतून मुक्त होऊ इच्छिणारा आहे. तरुण पिढी, विद्यार्थी, स्त्रिया आणि मध्यमवर्ग यांचा उद्विग्नतेचा स्वर काही वर्षांत सतत तीव्र होताना दिसत आहे. तेहरान, मशहद, इस्फहानपासून छोट्या शहरांपर्यंत ‘इस्लामी गणराज्याचा अंत’ अशी मागणी उघडपणे पुढे आली आहे. पण व्यापक असंतोष आणि संघटित राजकीय पर्याय यात अजून मोठे अंतर आहे. निर्वासित नेता आणि विखुरलेल्या संघटना आगामी संक्रमणासाठी लागणाऱ्या संघटित, जबाबदार नेतृत्वाची जागा घेऊ शकतील का, हा गंभीर प्रश्न आहे.याच कारणाने, सत्तापरिवर्तनाच्या कल्पनेला मान्यता देतानाच, त्याच्या साधनांविषयी अत्यंत सावध दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. इराणी इस्लामिक व्यवस्था स्वतःच्या स्वरूपात दीर्घकालीन स्थिरता, न्याय आणि शेजारी देशांच्या सुरक्षेसाठी अडथळा ठरते, हे एक वास्तव आहे. पण त्याच वेळी, बाहेरून थोपवलेल्या, प्रामुख्याने हवाई हल्ल्यांवर आधारित मोहिमांमुळे निर्माण होणारा सत्ताशून्य, संलग्न गटांचे सशस्त्रीकरण आणि क्षेत्रीय अराजकतेचा धोका तितकाच खरा आहे..व्यवस्थापरिवर्तनाचा विवेकपूर्ण मार्ग इराणी समाजाच्या अंतर्गत उर्जेला, त्याच्या जनआंदोलनांना, स्त्री–चळवळीला आणि बौद्धिक–राजकीय बहुलतेला दीर्घकालीन आधार देण्यावर; तसेच प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संक्रमण काळासाठी ठोस आर्थिक व राजकीय चौकट उभारताना दिसला पाहिजे. ट्रम्पचा सध्याचा मार्ग या दीर्घकालीन, संरचनात्मक कामाला बाजूला सारून तत्काळ सैनिकी विजयाच्या भ्रमाचा पाठलाग करत आहे. अर्थात, इस्लामिक गणराज्याच्या समाप्तीची इच्छा चुकीची नाही; मात्र, ते उद्दिष्ट गाठण्याच्या निवडलेल्या पद्धतीमध्ये चूक आहे. खामेनेईंच्या हत्या आणि आजच्या हवाई मोहिमांनी इराणच्या सत्ताव्यवस्थेला घाव घातले असतील; परंतु त्यानंतर उभा राहणारा इराण अधिक लोकशाहीवादी, अधिक समावेशक आणि अधिक शांतताप्रिय असेल, अशी खात्री देण्यासाठी आजवर कोणताही ठोस सामरिक आराखडा समोर आलेला नाही. युद्ध आणि सत्तापरिवर्तन यांच्यातील अंतराकडे गांभीर्याने न पाहणे, हेच या सर्व प्रकरणातील सर्वांत मोठी आणि महागडी चूक आहे. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.