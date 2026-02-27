Premium|Bangladesh Nationalist Party (BNP) : बांगलादेशात बीएन पीचा ऐतिहासिक विजय; स्थैर्य आणि विकासाची नवी दिशा

डॉ. मनीष दाभाडे- सहयोगी प्राध्यापक, जेएनयूबांगलादेशात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्षाने घवघवीत यश मिळविले आहे. सरकारविरोधी आंदोलन, त्यातून सत्तेवरून पायउतार झालेले सरकार, हंगामी सरकारचा कालखंड आणि त्यानंतर निवडणुका या टप्प्यांनंतर बांगलादेशात हे सत्तांतर होत आहे. त्यामुळे बांगलादेशासाठी स्थैर्य व विकासाची ही ऐतिहासिक संधी आहे.बांगलादेशात नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्षाने (बीएनपी) मिळवलेले प्रचंड बहुमत हे केवळ एका निवडणुकीतील सत्तांतर नाही; ते बांगलादेशाच्या राजकीय इतिहासातील एका नव्या टप्प्याची सुरुवात आहे. अनेक वर्षे एकाच राजकीय प्रवाहाच्या वर्चस्वाखाली राहिलेल्या व्यवस्थेनंतर मतदारांनी दिलेला हा कौल म्हणजे राजकीय परिस्थिती पूर्वपदावर आणणे, स्पर्धात्मकता आणि संस्थात्मक संतुलन यांची नव्याने मागणी होय. या निवडणुकीचे ऐतिहासिक महत्त्व असे की, ही निवडणूक फक्त सरकार बदलण्यापुरती मर्यादित नाही; तिने राजकारणाचे नियमच बदलले आहेत. रस्त्यावरच्या आंदोलनांनंतर, अंतरिम व्यवस्थेच्या स्थापनेनंतर आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पुनर्रचनेनंतर मतदान करताना, आपल्या मताला अर्थ आहे, असा विश्वास मतदारांना मिळाला. त्यामुळेच हा निकाल बांगलादेशातील लोकशाहीच्या पुनरुज्जीवनाचा क्षण म्हणूनही पाहिला जात आहे..Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; ऐतिहासिक टप्पाया निकालाने बांगलादेशाच्या राजकारणातील दीर्घकाळ चालत आलेल्या ध्रुवीकरणाला नवीन आकार दिला आहे. अवामी लीगच्या अनुपस्थितीत किंवा मर्यादित भूमिकेत झालेल्या या निवडणुकीत 'बीएनपी'ने जिंकलेल्या बहुमताने एका बाजूला स्थैर्याचे आश्वासन मिळते, तर दुसऱ्या बाजूला पूर्ण राजकीय बहुलतेच्या प्रश्नांनाही जन्म देते. लोकशाही केवळ निवडणुकीपुरती नसते; ती विरोधकांच्या सशक्त अस्तित्वावरही अवलंबून असते. या निवडणुकीत मिळवलेल्या बहुमताला 'विजेत्यांचा सर्वाधिकार' बनू द्यायचे की 'संस्थात्मक स्वनियंत्रणा'मध्ये रूपांतरित करायचे, हे 'बीएनपी'समोरील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. निवडणुकीतील विजयानंतरची केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती बांगलादेशाच्या राजकीय इतिहासात अनेक वेळा दिसून आली आहे. ही परंपरा खंडित झाली, तरच हा क्षण खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक ठरेल.धार्मिक गटांचा धोकाया विजयाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे राजकीय इस्लामवादी घटकांचे वाढते प्रतिनिधित्व आणि त्याचे संसदीय रूपांतर. पूर्वी रस्त्यावरच्या दबावाच्या राजकारणातून व्यक्त होणाऱ्या या प्रवाहाला आता संसदीय चौकटीत स्थान मिळाले आहे. ही गोष्ट बांगलादेशासाठी कसोटीची ठरणार आहे. संसदीय चौकटीत या प्रवाहाला समाविष्ट करून नियमबद्ध राजकारणात बांधून ठेवणे शक्य झाले, तर लोकशाही अधिक प्रगल्भ होईल; परंतु अस्मितेवरील ध्रुवीकरणाला खतपाणी मिळाले, तर अस्थिरतेची शक्यता वाढेल. त्यामुळे 'बीएनपी' सरकारने विरोधकांना 'पराभूत' न करता 'संवैधानिक' करणे ही दीर्घकालीन स्थैर्याची गुरुकिल्ली ठरणार आहे..घटनात्मक संस्थांची हवी विवेकी भूमिकानागरी-लष्करी संबंधांचाही या टप्प्यावर पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. बांगलादेशाच्या राजकीय इतिहासात लष्कराने कधी स्थैर्यदायी, तर कधी निर्णायक हस्तक्षेप करणारी भूमिका बजावली आहे. संक्रमण काळात शिस्त राखण्यासाठी लष्करावर अवलंबून राहणे सोपे असते; परंतु दीर्घकाळासाठी ते लोकशाहीच्या स्वायत्ततेस बाधक ठरू शकते. 'बीएनपी' सरकारने प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि लोकशाही वैधता यांच्यातील संतुलन साधणे आवश्यक आहे. नागरी सर्वोच्चता केवळ औपचारिक नसून व्यवहार्य स्वरूपात टिकवली गेली, तरच हा सत्तांतराचा क्षण लोकशाहीच्या स्थैर्यात परिवर्तित होईल.न्यायप्रक्रियेचा प्रश्न तितकाच संवेदनशील आहे. अलीकडील राजकीय उलथापालथी, आंदोलनांदरम्यान झालेल्या घटना आणि मानवाधिकारांच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर समाजात उत्तरदायित्वाची अपेक्षा तीव्र आहे. परंतु 'बदल्याचा न्याय' आणि 'न्याय्य प्रक्रिया' यांच्यातील फरक पाळला गेला नाही, तर नवीन सरकारही जुन्याच पद्धतींमध्ये अडकण्याचा धोका आहे. पारदर्शक चौकशी, न्यायालयीन स्वायत्तता आणि पुराव्यावर आधारित निर्णय हीच लोकशाहीची खरी पुनर्स्थापना ठरेल. राजकीय शुद्धीकरणाच्या नावाखाली व्यापक दडपशाही झाली, तर जनतेच्या मनात निर्माण झालेला आशावाद त्वरेने निराशेत बदलेल.स्थैर्य, विकासाला कौलया निवडणुकीचा सामाजिक आणि आर्थिक अर्थही महत्त्वाचा आहे. बांगलादेशातील तरुण मतदार, मध्यमवर्ग आणि शहरी समाजाने स्थैर्य, रोजगार आणि महागाई नियंत्रण यांसाठी स्पष्ट संदेश दिला आहे. आर्थिक वाढीचा वेग टिकवणे, परकी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि वस्त्रोद्योगासारख्या प्रमुख क्षेत्रांचे आधुनिकीकरण करणे ही तातडीची आव्हाने आहेत. 'बीएनपी' सरकारने केवळ राजकीय पुनर्संरचना न करता आर्थिक पुनरुत्थानाचेही विश्वसनीय आराखडे मांडले, तरच या विजयाची राजकीय भांडवलात रूपांतर होईल. अन्यथा, आर्थिक निराशा पुन्हा एकदा रस्त्यांवरील असंतोषात परिवर्तित होऊ शकते.भारताचा संदेशया संपूर्ण राजकीय घडामोडींचा भारतावर थेट परिणाम होतो. भारताने नव्या सरकारच्या शपथविधीसाठी लोकसभा अध्यक्ष आणि परराष्ट्र सचिव यांना पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ही केवळ राजशिष्टाचाराची बाब नाही; तो एक सूक्ष्म राजनैतिक संदेश आहे. भारताने या सत्तांतराला मान्यता दिली आहे, तसेच तो नव्या नेतृत्वासोबत काम करण्यास तयार आहे, असा हा संदेश आहे. पण हा संदेश अतिव्यक्तीकेंद्री नसून संस्थात्मक स्वरूपाचा आहे. यामागे एक शिकवण दडलेली आहे: द्विपक्षीय संबंध एका पक्षावर किंवा एका नेत्यावर अवलंबून ठेवणे दीर्घकालीन दृष्ट्या धोकादायक ठरते.भारत-बांगलादेश संबंधांच्या पुढील टप्प्यात व्यावहारिकता वाढेल. व्यापार, वीजपुरवठा, सीमाव्यवस्थापन, जलवाटप, संपर्क प्रकल्प आणि रोहिंग्या प्रश्न या सर्व विषयांवर नव्या सरकारचा सूर अधिक सार्वभौमत्वकेंद्रित असू शकतो. तिस्ता नदीसह जलवाटपाच्या प्रश्नांवर बांगलादेशात प्रबळ भावनिक राजकारण आहे, तर भारतात राज्यस्तरीय राजकीय अडचणी आहेत. त्यामुळे या विषयावर तांत्रिक सहकार्याबरोबरच प्रतीकात्मक संवेदनशीलताही आवश्यक आहे. सीमावर्ती घटनांवर कठोर भाष्य झाले, तर ते सहजपणे राष्ट्रवादी राजकारणाचे साधन बनू शकते. म्हणूनच दोन्ही देशांनी सीमाविषयक प्रश्नांना सुरक्षा-प्रशासकीय पातळीवरच ठेवणे श्रेयस्कर ठरेल. रोहिंग्या निर्वासितांचा प्रश्न हा मानवी आणि भू-राजकीय दोन्ही स्तरांवर महत्त्वाचा आहे. बांगलादेशाने मोठा मानवी भार उचलला आहे. नव्या सरकारवर देशांतर्गत असंतोष वाढू नये, याची जबाबदारी असेल. भारताने मानवी मदत, प्रादेशिक समन्वय आणि म्यानमारशी संवाद यांद्वारे रचनात्मक भूमिका बजावली, तर द्विपक्षीय विश्वास वाढू शकतो. अन्यथा हा प्रश्नही परस्पर संशयाचे कारण ठरू शकतो.बहुपक्षीयतेचा प्रयत्नप्रादेशिक आणि जागतिक संदर्भात बांगलादेश ‘बहुपक्षीय संतुलन’ साधण्याचा प्रयत्न करेल. चीन पायाभूत सुविधांमध्ये आणि गुंतवणुकीत महत्त्वाचा भागीदार राहील; अमेरिकेला हिंद-प्रशांत रणनीतीच्या दृष्टीने बांगलादेशाचे स्थान महत्त्वाचे वाटेल आणि भारत भौगोलिकदृष्ट्या अपरिहार्य भागीदार आहे. या त्रिकोणी आणि चतुर्भुजी समीकरणांमध्ये नव्या सरकारची स्वायत्तता त्याच्या अंतर्गत स्थैर्यावर अवलंबून असेल. बांगलादेशातील लोकशाही संस्थात्मकदृष्ट्या मजबूत झाली, तर तो बाह्यदबावांना अधिक आत्मविश्वासाने सामोरा जाईल; अन्यथा बाह्यशक्ती अंतर्गत फाटाफुटींना वाढवू शकतात.या निवडणुकीला ‘टिपिंग पॉइंट’ म्हणण्याचे कारण म्हणजे तिने बांगलादेशातील राजकीय चर्चेला नवे चौकट दिले आहे. लोकशाहीची मागणी, संस्थात्मक सुधारणा आणि सार्वभौमत्वाचा आग्रह या तिन्ही प्रवाहांचा संगम येथे दिसतो. भारतासाठीही हा क्षण आत्मपरीक्षणाचा आहे. भौगोलिक निकटता आणि ऐतिहासिक संबंध यांवरच अवलंबून न राहता, अधिक व्यापक सामाजिक, आर्थिक आणि संसदीय पातळीवर संवाद वाढवणे आवश्यक आहे. लोकसभा अध्यक्ष आणि परराष्ट्र सचिवांची उपस्थिती ही केवळ प्रारंभिक पायरी आहे; पुढील संबंधांचे यश हे दोन्ही देशांनी परस्पर सन्मान, व्यवहारिक सहकार्य आणि संवेदनशीलतेच्या आधारे उभारलेल्या नव्या समीकरणावर अवलंबून असेल..विश्वासार्हतेची कसोटीया सत्तांतराचा खरा अर्थ पुढील काही वर्षांत उलगडेल. निवडणूक हा एक क्षण असतो; लोकशाही हा एक प्रवास असतो. 'बीएनपी' समोरची कसोटी ही केवळ बहुमत टिकवण्याची नाही, तर विश्वास टिकवण्याची आहे. त्यांनी विरोधकांना स्थान दिले, न्यायव्यवस्थेला स्वायत्तता दिली आणि आर्थिक संधी सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवल्या, तर बांगलादेश एका अधिक स्थिर आणि आत्मविश्वासपूर्ण लोकशाहीत रूपांतरित होऊ शकतो. भारतासाठीही हा क्षण नव्या वास्तवाला स्वीकारून परस्पर सन्मानावर आधारित भागीदारी उभारण्याचा आहे. भावनिक प्रतिक्रियांपेक्षा धोरणात्मक संयम, तात्कालिक फायद्यांपेक्षा दीर्घकालीन स्थैर्य आणि व्यक्ती-आधारित समीकरणांपेक्षा संस्थात्मक संवाद यांना प्राधान्य दिले गेले, तर भारत-बांगलादेश संबंध अधिक परिपक्व टप्प्यात प्रवेश करू शकतात. दक्षिण आशियाच्या व्यापक परिप्रेक्ष्यात पाहिले, तर या निवडणुकीने लोकशाहीच्या स्पर्धात्मकतेला नवसंजीवनी दिली आह 