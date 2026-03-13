Premium|Nishant Kumar political entry: भाष्य: नितीश ते निशांत: भाजपचा बिहारी प्रयोग

परिमल माया सुधाकर, सहयोगी प्राध्यापक, ‘एमआयटी’ स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणेभविष्यात संयुक्त जनता दलाचे ‘एनडीए’मधील राजकीय स्थान नेहमीच दुय्यम असेल, अशी तजवीज भाजपला करायची आहे. निशांत कुमार यांना नितीश यांचे पक्षातील वारसदार करण्यात येत आहे, कारण ते नितीश यांचे बिहारच्या राजकारणातील वारसदार होणार नाहीत याची भाजपाला खात्री आहे.बिहारचे मुख्यमंत्री व जनता दला संयुक्तचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीश कुमार यांचा राज्यसभेत जाण्याचा निर्णय आणि त्यांचे एकमेव पुत्र, निशांत कुमार यांचा पक्षात अधिकृत प्रवेश या दोन्ही घटना ना अनपेक्षित आहेत ना आश्चर्यकारक आहेत. २०२५मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच नितीश कुमार यांच्या तब्येतीसंबंधीच्या चर्चांना पेव फुटला होता. निवडणूक प्रचारात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून नितीश यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा केली नव्हती. त्यामुळे, निवडणुकीनंतर बहुमत मिळाल्यास नितीश यांच्याऐवजी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्याच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडण्याची शक्यता व्यक्त केल्या जात होत्या. त्याच सुमारास, पहिल्यांदा संयुक्त जनता दलाच्या कार्यकर्त्यांनी निशांत कुमार यांच्या राजकारण प्रवेशाबाबत फलकबाजी केली होती. प्रत्यक्ष निवडणूक प्रचारात ‘एनडीए’च्या बाजूने बाजी पलटण्यामागील एक प्रमुख कारण नितीश यांना लाभलेली सहानुभूती होती. त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित केलेले नसतानाही, मतदारांनी ‘पच्चीस ते तीस (२०२५ ते २०३०) फिर से नीतिश’चा नारा बुलंद केला होता. मतदारांनी दिलेल्या निवडणूक कौलाविरुद्ध जात भाजपचा मुख्यमंत्री करणे ‘एनडीए’ला शक्य नव्हते, त्यामुळे नितीश कुमार यांनी पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. बिहारमध्ये लोकधारणा आहे की भाग्यवान काळ्या मांजरीला नऊ वेळा तोच जन्म प्राप्त होऊ शकतो. नितीश कुमार यांनी दहाव्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेत भाग्यावर मात करणारे आपले कर्तृत्व सिद्ध केले होते. तरी सुद्धा राजकीयदृष्ट्या नितीश फार काळ तग धरणार नाहीत हे स्पष्ट झाले होते. .Premium|Bihar Election NDA Victory : मोदी पुन्हा आक्रमक अवतारात.निर्णय भाजप श्रेष्ठींचाच२०२५च्या निवडणुकीत भाजप हा राज्य विधानसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष झाला, तर सलग दुसऱ्यांदा बिहारमध्ये ‘एनडीए’मधील सर्वांत जास्त आमदार असलेला पक्ष म्हणून त्याने आपले स्थान बळकट केले. त्यामुळे, राज्य सरकारमध्ये भाजप अधिक काळ दुय्यम भूमिका पार पाडणार नाही हे नितीश कुमार यांना उमजले होते. भाजपसाठी बिहारमध्ये निवडणूक जिंकण्याकरिता नितीश ही अपरिहार्यता आहे, पण सरकार चालवण्याकरिता नाही! २४३ सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपचे ८९ तर चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाचे १९ आमदार आहेत. संयुक्त जनता दल ८५ आमदारांसह दुसऱ्या क्रमांकावर असला तरी, या पक्षाला टाळत आणि इतर पक्षातील काही आमदारांना फोडत आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री करणे भाजप-नेतृत्वाला सहज शक्य आहे. २०१५पासून बिहारचे मुख्यमंत्रिपद भाजपाला हुलकावणी देते आहे, जे भाजप-नेतृत्वाला आता खेचून आणायचे आहे. त्यामुळेच, नितीश कुमारांना राज्यसभेत पाठवण्याचा निर्णय अनपेक्षित नाही. ज्याप्रकारे, नितीश यांना दिल्लीत धाडण्याचा निर्णय संयुक्त जनता दलच्या संसदीय गटाने अथवा कार्यकारिणीने घेतलेला नाही, तर भाजप-श्रेष्ठींनी घेतलाय; त्याचप्रकारे, संयुक्त जनता दलाची धुरा निशांत कुमार यांच्याकडे सोपवण्याची तयारी सुरू करण्याचा निर्णयही भाजप-श्रेष्ठींनीच घेतला आहे. यातून, भाजपने एका दगडात तीन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. एक, भाजप नितीश यांचा सन्मान करतो आणि त्यामुळेच त्यांच्या पुत्राला नेतृत्वस्थानी प्रस्थापित करण्यात आपण पुढाकार घेतला आहे, हे भाजपाला दाखवायचे आहे. दोन, भाजप वगळता इतर सर्व पक्षात घराणेशाही आहे, हे सुद्धा भाजपाला दाखवून द्यायचे आहे. नितीश व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या बाबींचा नेहमी अभिमान बाळगला होता की भाजप व साम्यवादी पक्षांप्रमाणे संयुक्त जनता दलाचे सर्वोच्च नेतृत्वस्थान घराणेशाहीला राखीव नाही. नितीश व त्यांच्या सहकाऱ्यांचा हा अभिमान भाजपने हिरावून घेतला आहे. तीन, नितीश यांचे मुख्यमंत्रिपद गेल्यानंतर संयुक्त जनता दलामध्ये इतर कोणत्याही प्रस्थापित नेत्याला उपमुख्यमंत्रिपद जाऊ नये हादेखील भाजपचा प्रयत्न आहे. भविष्यात संयुक्त जनता दलाचे ‘एनडीए’मधील राजकीय स्थान नेहमीच दुय्यम असेल, अशी तजवीज भाजपला करायची आहे. निशांत कुमार यांना नितीश यांचे पक्षातील वारसदार करण्यात येत आहे, कारण ते नितीश यांचे बिहारच्या राजकारणातील वारसदार होणार नाहीत याची भाजपाला खात्री आहे..Vinod Tawde: एनडीएच्या विजयामागे चाणक्य कोण? महाराष्ट्रातून गेलेला नेता बिहारचा ‘किंगमेकर’ ठरला; शाह-नड्डांचा विश्वास सार्थ ठरवला!.भाजपला अपेक्षाभाजपचे लक्ष्य केवळ बिहारचे मुख्यमंत्रिपद आणि भविष्यात विधानसभेत पक्षाला बहुमत प्राप्त करणे एवढ्यापुरते मर्यादित नाही, तर भाजपला बिहारच्या राजकारणाची चौकट बदलायची आहे. लालू-नितीश जोडगोळीने, एकत्रित असताना व एकमेकांच्या विरोधात गेल्यावर देखील, हिंदू-मुस्लिम सामंजस्य व सांप्रदायिक एकतेचा सातत्याने पुरस्कार केला आहे. यामुळे, इतर राज्यांच्या तुलनेने बिहारमध्ये (व पश्चिम बंगालमध्ये इतर कारणांनी) धार्मिक ध्रुवीकरणावर आधारित मतदानाचे प्रमाण कमी राहिले आहे. या व्यतिरिक्त, दोन बाबींमध्ये नितीश कुमार यांच्या राजकारणाने लालू प्रसादांच्या राजकारणावर मात केली आणि याच मुद्यांच्या आधारे भाजपच्या वाढत्या वर्चस्वालादेखील शह दिला. पहिली म्हणजे, नितीश यांनी यशस्वीपणे महिलांची व्होट बँक तयार केली. महिला सुरक्षा आणि महिला सशक्तीकरणाच्या योजना यामुळे नितीश यांच्या मागे मोठ्या प्रमाणात महिला उभ्या राहिल्यात. बिहारमध्ये नितीश यांच्यामुळेच महिलांची मते मोठ्या प्रमाणात भाजपला मिळतात, हे भाजप-नेतृत्वाला ठाऊक आहे. दुसरी बाब म्हणजे, नितीश यांनी लालूंच्या ओबीसी राजकारणापुढे जात अती-मागासवर्गीय आणि महादलित अशा समाज घटकांची राजकीय मोट बांधली. लालूंच्या राजकारणाने बिहारच्या राजकारणातील व बऱ्याच प्रमाणात समाज जीवनातील सवर्णांचे वर्चस्व लक्षणीयरित्या कमी केले, तर नितीश यांनी यादव समुदायाच्या वाढत्या राजकीय प्राबल्याला वेसण घातली. याकरिता, नितीश यांनी सवर्ण समुदायांशी युती केली पण त्यांचे वर्चस्व पुनर्स्थापित होऊ दिले नाही. बिहारच्या राजकारणात संख्याबळाने मजबूत व राजकीयदृष्ट्या सजग असलेल्या समाज घटकांमधून आलेले नेतृत्व किंगमेकर होऊ शकते पण मुख्यमंत्री नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. परिणामी, यादव, ब्राह्मण-भूमिहार-राजपूत आणि मुस्लिम समुदायातील नेतृत्वाला मुख्यमंत्रिपद प्राप्त करणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे. बिहारी राजकारणाच्या या चौकटीची सखोल जाणीव नितीश यांच्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांना आहे, त्यामुळे भाजपला त्यांच्यापैकी कुणी नेतृत्वस्थानी नको आहे. राजकारणात नवजात असणाऱ्या ५१ वर्षीय निशांत कुमार यांना या चौकटीची पकड लवकर येणार नाही अशी भाजपलाअपेक्षा आहे..भाजप व निशांत कुमार यांच्या तत्काळ पत्थ्यावर पडणारी बाब म्हणजे नितीश यांची पक्षात व मुख्यमंत्रिपदी जागा घेऊ शकेल, अशी कोणतीही महिला अथवा अती-मागासवर्गीय व महादलित समाजातील नेतृत्व संयुक्त जनता दलकडे नाही. साहजिकच, पक्षातून निशांत कुमार यांना मोठे आव्हान येण्याची शक्यता नाही आणि जर ते आलेच तर संयुक्त जनता दलाचे पाठीराखे समाज घटक निशांत कुमार यांच्या भोवती एकवटण्याची शक्यता अधिक आहे. ज्या समाज घटकांच्या पाठिंब्याने नितीश कुमार मागील २० वर्षे बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी आहेत, ती राजकीय संपत्ती निशांत कुमार यांना वारशात मिळते आहे. मात्र, नितीश यांची जादूगरी भाजपच्या सोबत रहायचे आणि भाजपच्या राजकारणाला आव्हान निर्माण करायचे हे साध्य करण्यात होती. बिहारच्या आजच्या राजकारणात उपस्थित होणारा प्रश्न हाच आहे की, स्वतःला आध्यात्मिक म्हणणाऱ्या निशांत यांना नितीश कुमारांची किमया साधता येईल का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 