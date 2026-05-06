Premium|Ambadas Sawane Case 1991: संविधान दिले हाता, तरी कित्येक उरले चोखा...

विवेक पंडित - pvivek2308@gmail.comडॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रेरणा घेऊन जगणाऱ्या अंबादास सावणेला गावात बाबासाहेबांचा पुतळा उभारायचा होता; परंतु गावकऱ्यांच्या विरोधामुळे तो बसवण्याचं धैर्य तो एकवटू शकत नव्हता. देव बाटवला म्हणून झालेल्या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला. अंबादासच्या निमित्ताने आम्ही कडवा लढा दिला. पाच आरोपींना तुरुंगवास झाला आणि अखेर संविधानकर्त्याच्या पुतळ्याची स्थापना झाली...२३ ऑगस्ट १९९१... ‘अंबादास सावणेच्या स्मरणार्थ पिंपरी-देशमुख गावात मुलांना वह्या-पुस्तकं देण्यात येणार आहेत... गावात शांतता आहे,’ अशा मथळ्याची बातमी परभणीचे पोलिस अधीक्षक रा. ना. दहाटे यांच्या कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली होती... ती वाचताच क्षणी माझ्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. ‘गावात शांतता आहे’ याची जाहीर ग्वाही खुद्द पोलिस अधीक्षकांकडून द्यायची गरज काय असावी? या शांततेच्या आड जुलुमी दडपशाही तर नसेल? माझ्या वाढदिवसानिमित्ताचे सारे नियोजित कार्यक्रम रद्द करून मी बीडच्या माजलगावहून पिंपरी-देशमुख गावाला जायला निघालो...मराठवाड्यात मानवी हक्क अभियानाचं काम करत असताना निजामाच्या काळापासून आलेल्या सरंजामी वृत्तीचा प्रत्यय मी पावलोपावली घेत होतो. कुणाचाही परिचय करून देताना ‘तू कुणाचा रे?’ हा प्रश्न ठरलेला! मग तो बामणाचा, कुणब्याचा, वाण्याचा, महाराचा अशी ओळख आधी सांगावी लागे... आडनावावरूनच जात लागलीच ओळखली जाई... न्हाव्याकडे दाढी करताना कुणी गाल फुगवला, की हा ग्राहक घरी दाढी करीत असावा म्हणजे हा महारामांगाचा असणार, हे ताडून त्याला दुकानाबाहेर हाकलून दिल्याचं मी सतत ऐकत होतो. जातीयता मराठवाड्याच्या मातीत इतकी कडवी रुजली होती, की त्यामुळे अंबादासच्या आडनावावरून ‘सावणे’ म्हणजे बौद्ध (महार) हे कळायला मला वेळ लागला नाही...मानवी हक्क अभियानाचे उदगीरचे कार्यकर्ते बाबुराव धुळे माझ्यासोबत होते. परभणीजवळच्या पाथरी येथे भीमशाहीर आत्माराम साळवे यांनाही सोबत घ्यावं म्हणून आम्ही शोध घेतला. साळवे म्हणजे नामांतराच्या लढ्यात स्वत:ची शेतीवाडी विकून पूर्ण भुकेकंगाल झालेला कडवा कार्यकर्ता... प्रवासभर माझं मन अस्वस्थ होतं. सोबत असलेला भीमशाहीर त्याच्या खड्या आवाजात कवनं गात होता....Premium|Human Rights Campaign Marathwada : वेदनेच्या धगीला संघर्षाचं इंधन!\t.‘रक्ताचं पाणी करून त्यानं संविधान लिहिले,गुलामगिरीचे साखळदंड त्यानं पार तोडले’विसाव्या शतकातील भीमशाहिराची कवनं ऐकताना मला चौदाव्या शतकातील विठ्ठलमंदिराच्या पायरीशी बसून पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी व्याकुळ होत अभंग रचणारा चोखामेळा स्मरत होता...‘विटाळ विटाळ म्हणती सर्वही लोक, काय तो विटाळ न कळे मज।।चोखा म्हणे विठ्ठला तूचि विटाळरहित, आम्हाशी विटाळ कोठूनी आला।।’घटनेची खरी हकीकत जाणून घ्यायला पिंपरी-देशमुखच्या अलीकडल्या गावात आम्ही थांबलो... गावात शाहीर आलाय हे कळायला वेळ लागला नाही... गावातल्या वेशीवरल्या बौद्धवाड्याच्या मुखाशी उभारलेल्या डॉ. बाबासाहेबांच्या पुतळ्यापाशी आम्ही थांबलो... ढोलकीवर थाप मारीत शाहिराने आवाज टीपेला नेला...‘भीमा तुझ्याविना रे वाटे हे जग सुने रे...तू असताना कशाचे नव्हते आम्हा उणे रे...’पाहता पाहता सारा बौद्धवाडा जमा झाला...साऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रूंच्या धारा...‘हिंदू देशात या बेलचीला इथे, बंधू माझे जळालेले मी पाहिलेआयाबहिणींसवे लहान बाळे तिथून, जीव घेऊन पळालेले मी पाहिले...’शाहिराच्या आवाजाने नि शब्दाने खिन्न शांतता पसरली... शांततेला छेद देत शाहिराने विचारलं,‘‘काय रे, पिंपरी-देशमुखला कुणाला मारलं रे?’’‘‘हो... अंबादासला.’’‘‘कुणाचा होता रे तो?’’‘‘शाहीर, आपलाच... महाराचा... बौद्धाचा.’’सारा बौद्धवाडा, पोलिस अधीक्षकांच्या ‘गावात शांतता आहे’ या बातमीमागे दडपलेली खरी कहाणी सांगायला लागला...१५ ऑगस्टचा स्वातंत्र्याच्या उत्सवाचा उत्साह नुकताच ओसरला होता... शाहू-फुले-आंबेडकर यांचा जयजयकारही मंदावला होता.१६ ऑगस्ट १९९१ची ती रात्र होती. पावसाची रिपरिप सुरू होती. दहाच्या सुमारास पिंपरी-देशमुख गावातील मारुतीच्या देवळात वारकऱ्यांचं भजन टीपेला आलं होतं... ‘हेचि दान देगा देवा... तुझा विसर न व्हावा...’.पोलिस पाटलांनी ‘येसकरकी’ दिल्यामुळे गावात रात्रीची गस्त घालण्याचं महारकीचं काम जेमतेम २५ वर्षांचा अंबादास करीत होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रेरणा घेऊन जगणाऱ्या अंबादासला गावात बाबासाहेबांचा पुतळा उभारायचा होता. पै-पैका जमवून त्याने पुतळा आणलाही; परंतु गावकऱ्यांच्या विरोधामुळे तो बसवण्याचं धैर्य तो एकवटू शकत नव्हता. याच कारणाने गावकऱ्यांच्या रोषाचा धनी मात्र झाला होता. पावसाने अधिकच जोर धरला, म्हणून अंबादास देवळाचा आडोसा घेत भिंतीला चिकटून उभा राहिला... भजन संपल्यावर एक टाळकरी बाहेर आला आणि त्याने देवळाच्या भिंतीला टेकलेल्या अंबादासला पाहिलं... ‘‘देव बाटला, देव बाटला... अंबादास मंदिराच्या भिंतीला टेकून उभा राहिला...’’ त्याने एकच कल्ला केला... देवळातली सारीच भजनी मंडळी बाहेर आली. त्यांनी मंदिरातल्या लाठ्या-काठ्या-सळया घेऊन अंबादासला शिवीगाळ करीत झोडपायला सुरुवात केली... ‘‘दया करा. चूक झाली. पावसापासून वाचायला मंदिराचा आडोसा घेतला. मंदिराला शिवलो नाही मी. चूक झाली.’’ अंबादास जीवाच्या आकांताने त्यांना समजावत होता. देवळातल्या टाळांच्या गजरापेक्षाही असंख्य पटीने ताकद लावून अंबादासला झोडपणारे ते हात मात्र काही केल्या थांबत नव्हते. चौदाव्या शतकातल्या देवळाबाहेर पायरीवर बसलेल्या पांडुरंगाच्या भेटीस व्याकुळ चोखामेळाचा आणि विसाव्या शतकातल्या अंबादासचा आक्रोश समान होता...धाव घाली विठू आता, चालू नको मंद।बडवे मज मारिती ऐसा कांही तरि अपराध।विठोबाचा हार तुझ्या कंठी कैसा आला।शिव्या देती म्हणती महारा देव बाटविला।।चोखामेळ्यासारखाच अंबादासही आर्त आक्रोश करीत होता. बौद्धवाड्यातून लोक आले. त्यांनी जमावासमोर हात जोडून अंबादासच्या सोडवणुकीची याचना केली; पण टाळकऱ्यांपैकी एकाने मारहाणीत बेशुद्ध पडलेल्या अंबादासचं डोकं दगडाने ठेचलं. अंबादासच्या रक्ताच्या चिळकांड्या देवळाच्या भिंतीवर, पायरीवर उडाल्या. हे सारं अंबादासचा भाऊ कचरूसह सारा बौद्धवाडा पाहत होता. गावचा पोलिस पाटील काशिनाथ देशमुख स्वत: मारहाणीत सामील होता. कचरूने अंबादासला बैलगाडीत घालून दहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सरकारी रुग्णालयात नेलं; पण तो त्याआधीच मृत असल्याचं रुग्णालयाने जाहीर केलं. किरकोळ मारहाणीचा गुन्हा दाखल होऊन ‘अनैसर्गिक मृत्यू’ अशी पोलिस ठाण्यात नोंद केली गेली आणि अंबादास सावणेच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ गावात वह्या-पुस्तकांच्या वाटपाच्या कार्यक्रमाची घोषणा खुद्द पोलिस अधीक्षक कार्यालयाने प्रसिद्धिपत्रक काढून केली. ‘गावात शांतता आहे’ अशी पोलिस अधीक्षकांनी जाहीर ग्वाही देत अंबादासचा आर्त आक्रोश, देवळाच्या भिंतीवरल्या त्याच्या रक्ताच्या चिळकांड्या, बौद्धवाड्याची जीवाच्या आकांताने अंबादासला वाचवण्यासाठीची तगमग सारं सारं दडपवलं गेलं...हे ऐकून मी सुन्न झालो होतो. हे माझ्यासाठी धक्कादायक होतं. कधी कधी वाटतं, ही मंडळी देवनामाच्या उद्घोषात आणि टाळांच्या गजरात स्वत:च्या आतला द्वेष, कमकुवतपणा दाबू पाहतात का? त्यांना या कोलाहलात स्वत:तला कर्कशपणा, कुरुपता दडपायची असते का? मग नामाचा घोष, भजनं म्हणताना टाळांचा गजर, कर्मकांड या साऱ्यांत त्यांच्यातला दबलेला अमानुष द्वेष एकत्रित बाहेर येत असेल का? कित्येक चोखामेळांनी देवळाच्या पायरीपाशीच जगण्याची आस सोडली असेल? असंख्य अंबादास देवळाच्या भिंतीपाशी असेच गाडून मेले असतील? त्यांचा आक्रोश अनाम राहिला असेल? चोखामेळाने निदान त्याच्या अभंगांतून पांडुरंगाकडे न्याय मागितला; पण स्वतंत्र भारतातल्या अंबादासने तो कुठे मागायचा? संविधानकर्त्यांनी लिहिलेल्या संविधानाच्या पुस्तकात की स्वातंत्र्यदिनी फडकणाऱ्या तिरंग्यापाशी? मनात या साऱ्या प्रश्नांची कमालीची अस्वस्थता घेऊन मी पिंपरी-देशमुखातल्या अंबादासच्या घरी पोहोचलो. अंबादासचे वडील साहेबराव आणि त्याचा भाऊ कचरू डोक्याला हात लावून सुन्न बसले होते. शाहिराने त्यांना माझी ओळख करून दिली, ‘‘हा बामणाचा हाय; पण लय कडू हाय.’’ शाहीर आत्मारामला माझ्याबद्दल खूप आत्मीयता वाटत असे. तो मला कायमच ‘तू बामणाचा; पण लई कडू हाय’ असंच म्हणत असे. कचरूकडून सारी कहाणी आम्हाला कळली. पोलिसांनी अद्याप एकही आरोपी अटक केला नव्हता. साधी ‘ए. डी.’ म्हणजे अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद दाखल केली होती..Premium|Shramjeevi Sanghatana Movement : कोशिश है कि, सूरत बदलनी चाहिए....मग कचरूला घेऊन आम्ही देवळापाशी गेलो. अंबादासच्या मृत्यूला जाऊन आठ दिवस उलटूनसुद्धा त्याच्या रक्ताचे डाग तिथे स्पष्ट दिसत होते. आपल्या स्वतंत्र भारताला लागलेला कलंक पुसून टाकायला काय काय करता येईल, याचा विचार मी करू लागलो. अंबादासच्या बायकोला तिच्या दोन महिन्यांच्या मुलीसह माझ्यासोबत घेतलं. परभणीतील मानवी हक्क अभियानातील माझे मित्र ॲड. प्रताप बांगर हे अत्यंत निष्णात वकील होते आणि ते समाजाप्रती समर्पित होते. मला आणि माझ्या मानवी हक्क अभियानाला ते सातत्याने सहकार्य करीत. मी त्यांना जाऊन भेटलो. त्यांना घेऊन पोलिस अधीक्षकांच्या कार्यालयात गेलो. पोलिस अधीक्षक दहाटे यांना त्यांनीच दिलेली वर्तमानपत्रातली बातमी मी दाखवली... ‘‘आपण ही बातमी वर्तमानपत्रात कशासाठी दिली?’’ त्यांनी माझं म्हणणं चक्क धुडकावत म्हटलं, ‘‘आम्ही ही बातमी दिलीच नाही.’’ ‘गावात शांतता आहे’ या मथळ्याची त्यांच्याच कार्यालयातून गेलेली प्रेस रिलीज मी त्यांना दाखवली. मग त्यांनी मला इथलं-तिथलं सांगून वेळ मारून न्यायला सुरुवात केली. ‘‘थोडीफार मारहाण झाली. बाकी सारं शांत आहे.’’ गावात दहा-पंधरा घरं दलितांची होती. बाकी सारा गाव मराठा आणि माळी समाजाचा, पोलिस पाटील स्वत: मराठा समाजातला. त्यामुळे हे प्रकरण कशा पद्धतीने दडपून टाकलं गेलं, याचा मला अंदाज आला. अंबादासला न्याय इथे मिळणार नाही, हे माझ्या लक्षात आल्यावर त्याच्या बायकोला त्याच्या दोन महिन्यांच्या मुलीसह आणि भाऊ कचरूला परभणीहून मनमाड मीटरगेज गाडीने आणि नंतर मनमाडहून मुंबईला घेऊन आलो. तेव्हा अरुण मेहता गृहराज्यमंत्री होते. त्यांच्याशी माझा चांगला परिचय होता. पुरोगामी विचारांचा नेता म्हणून इथे न्याय मिळेल, असा विश्वासही मला होता. मी मोठ्या आशेने त्यांच्याकडे गेलो. त्यांना भेटण्यासाठी आलेल्या गर्दीतून वाट काढीत काढीत मी त्यांच्यापर्यंत पोहोचलो. ‘‘अरुणभाई, एका दलिताला देवळाच्या पायथ्याशी दगडाने ठेचून मारलं आहे. मी त्याच्या बायकोला आणि मुलीला घेऊन आलो आहे. आपण त्यांना न्याय द्या.’’ यावर माझ्या खांद्यावर हात ठेवत ते मला म्हणाले, ‘‘विवेक, आता पोलिस भरती सुरू आहे, ती संपली की ये. मग आपण बोलूया.’’ पोलिस भरती संपायला अजून दहा दिवस तरी लागणार होते. मी निराश होऊन मंत्रालयाच्या बाहेर पडलो.सर्व व्यवस्था कशा पद्धतीने कामाला लावता येते, याचं माझं प्रशिक्षण नुकतंच झालं होतं. तसंच व्यवस्था कशी बेदरकार आणि भावनाशून्य असते, हे अनुभवही माझ्या गाठीशी होतेच. यातूनच मी ‘समर्थन’ संस्थेच्या उभारणीची सुरुवात करीत होतो. विलास सुवरे हा जनता पक्षाच्या ऑफिसमधला एक सहाय्यक जनता पक्षाचं ऑफिस बंद पडल्यामुळे माझ्या संपर्कात आला होता. मी त्याच्या मदतीने मुंबईतल्या सर्व वर्तमानपत्रांच्या प्रतिनिधींना निरोप देऊन मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकार परिषद आयोजित केली. दुपारी तीनची पत्रकार परिषद होती. आश्चर्याचा दुसरा धक्का असा बसला, की घटना इतकी गंभीर असताना पत्रकार परिषदेला एकही पत्रकार आला नाही. मग मी त्यांना बोगीमध्ये बसवून निरनिराळ्या वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयात घेऊन गेलो. तिथे कुणालाही अंबादासची कहाणी ऐकायला फुरसत नव्हती. तरुण पत्रकार मिलिंद कोकजे याने तेवढं आमचं म्हणणं समजून घेतलं. अंबादासचा फोटो मागवून घेतला. मिलिंद कोकजे तेव्हा ठाण्यात वार्तांकन करत असे, त्यामुळे त्याच्याशी आमचा परिचय होताच. त्याने घाईगडबडीतच साऱ्या हकिकतीचं टिपण घेतलं आणि अंबादासची बायको, भाऊ कचरू यांचं बोलणंही रेकॉर्ड करून घेतलं. तो दिवस निराशेतच गेला. दुसऱ्या दिवशी मात्र मला आश्चर्याला तिसरा धक्का बसला. वर्तमानपत्राच्या पहिल्याच पानावर अंबादासच्या छायाचित्रासह हेडलाईन होती... ‘दलित युथ स्टोन टू डेथ’ (Dalit youth stoned to death)... देशभरामध्ये ती त्या वर्तमानपत्राची लीड न्यूज होती. अमेरिकेतल्या ॲडव्होकसी इन्स्टिट्यूटमधल्या प्रशिक्षणाचा मला इथे उपयोग झाला. स्वाभाविकच त्याचा परिणाम झालाच. त्याच काळात दिल्लीत संसदेचं अधिवेशन सुरू होतं. दुसऱ्याच दिवशी संसदेमधल्या आदिवासी, दलित आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या शंभर खासदारांनी अंबादासच्या अमानुष हत्येविरोधात लोकसभा ते राष्ट्रपती भवन असा पायी मोर्चा काढला आणि अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्याची, आरोपींना अटक करण्याची तसेच अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली गेली.संविधानाने सर्व प्रकारची अस्पृश्यता, भेदाभेद नष्ट केले. त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी १९७४ मध्ये अनुसूचित जातीच्या सदस्यांचं रक्षण करण्याच्या हेतूने ‘नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम (पी.सी.आर.)’ हा संसदेने मंजूर केला होता. तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या कार्यकाळात नागरी हक्क संरक्षण कायदा अधिक कठोर केला गेला आणि अनुसूचित जमातींनाही त्या कायद्याच्या कक्षेत आणून १९८९ मध्ये ‘अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा’ असा कडक तरतुदी असणारा नवीन कायदा जारी झाला; परंतु त्याची अंमलबजावणी शून्य होती.वर्तमानपत्रातील बातमीमुळे लोकसभेत गदारोळ झाल्यानंतर मी स्वत: भाजपचे राज्यसभा सदस्य प्रमोद महाजन यांना त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी जाऊन भेटलो. त्यावेळेस भाजपचे आणखी एक खासदार गौतम हे त्यांच्यासोबतच होते. ते स्वत: अनुसूचित जातीपैकी होते. प्रमोद महाजन आणि गौतम यांनी अंबादासचा आक्रोश लोकसभेत पोहोचवण्याचं ठरवलं. त्यांना या घटनेवर संसदेत बोलण्यासाठी मराठवाड्यातल्या जातीयतेचे इतर अनेक दाखले दिले. आता अंबादासचा लढा वेगळ्या स्तरावर पोहोचला होता. ‘आकाशवाणी मुंबई’चा कार्यक्रम अधिकारी माझा कवी मित्र महेश केळुसकर याने ‘आता आणखी किती अंबादास?’ हे अत्यंत प्रभावी नभोनाट्य सादर केलं... व्यवस्थेने दडपलेला अंबादासचा आक्रोश असा गावोगावी पोहोचला... अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाला; परंतु आरोपींना अटक करायला सरकार टाळाटाळ करीत होतं. त्यामुळे मानवी हक्क अभियानाच्या आणि श्रमजीवी संघटनेच्या साठ कार्यकर्त्यांना घेऊन आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रालयातील दालनात घुसण्याचं ठरवलं. मी, विद्युल्लता आणि संगीता कोपर्डे वगळता कुणालाही मंत्रालय माहीत नव्हतं. मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक बसत. तिथे साठ कार्यकर्त्यांना घेऊन जायचं कसं, हा प्रश्न आमच्यासमोर होता. लिफ्टने गेलो तर संशय येऊन अडवलं जाईल. मग ठरलं, सर्वात पुढे संगीताने राहायचं आणि तिच्या पाठोपाठ मुंग्यासारखं सर्वांनी पटापट जिने चढायचे. मग त्यानुसार सर्वांना प्रशिक्षण दिलं. रांगेत मी शेवटी होतो. मुख्य दरवाजातून पहिला मजला गाठल्यावर मला माझ्यापुढे आमच्या साठांची रांग दिसत होती. सारे पटापट सहाव्या मजल्यावर पोहोचलेसुद्धा. मग मुख्यमंत्री नाईक यांच्या दालनाच्या दिशेने आम्ही गेलो. सर्वांनी दालनाचा दरवाजा पूर्ण वेढला. मी मध्ये उभा होतो. त्यांचा भालदार-चोपदार आम्हाला सांगायला लागला, ‘‘साहेबांची आधी वेळ घ्या...’’ ‘‘आम्ही साहेबांची वेळ घेऊनच आलो आहोत’’ असं म्हणत दरवाजा किलकिला होताक्षणीच तो रेटून ठरल्याप्रमाणे साठच्या साठ जणांनी ताकद लावून आत प्रवेश केला. या वेळी मी जो आत फेकला गेलो, तो थेट नाईकांच्या समोरच जाऊन उभा राहिलो. ते दचकून खूर्चीतून उठून उभे राहिले. ‘‘अरे काय झालं? काय चाललंय?’’ मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षेतले पोलिस मला पकडायच्या आतच मी धापा टाकत त्यांना म्हटलं, ‘‘दलित कोतवालाला दगडाने ठेचून मारलं. लोकसभेत हा विषय चर्चेला आला. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाला असूनही आरोपीला अद्याप अटक नाही. आरोपीला अटक करा.’’ सुधाकररावांनी पोलिसांना बाजूला व्हायला सांगितलं. दालनातल्या खुर्च्या कमी होत्या, म्हणून आम्हा सर्वांना त्यांनी जमिनीवर बसायला सांगितलं. मग दालनाच्या बाजूच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये अंबादासची बायको, त्याचा भाऊ, मी आणि हे साठ कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करायला गेलो. सुधाकररावांनी आमचं सारं शांतपणे ऐकून घेतलं आणि म्हणाले, ‘‘काळजी करू नका. मी तुमच्यासोबत आहे.’’ ही चर्चा सुरू असतानाच त्यांच्या बाजूलाच अरुण मेहता हेदेखील उपस्थित होते, हा योगायोग!.दुसऱ्याच दिवसापासून पिंपरी-देशमुख गावात रस्ता झाला, हेलिपॅड झालं आणि राज्याच्या मंत्र्यांपासून ते केंद्राच्या मंत्र्यांपर्यंत सर्वजण पिंपरी-देशमुखला भेट देऊ लागले. परभणी सत्र न्यायालयात खटला चालला... पोलिस पाटलासह दहा आरोपी होते. पुराव्याअभावी हत्येच्या आरोपातून सर्वांची निर्दोष मुक्तता झाली; परंतु अंबादासच्या निमित्ताने आम्ही जो सर्व स्तरांवर कडवा लढा दिला त्यामुळे अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली त्यातील पाच आरोपींना सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. अंबादासची हत्या जातीय द्वेषातून झाल्याचं न्यायालयाने मान्य केलं. संघटनेच्या लढ्यामुळे वेठबिगारमुक्ती कायद्याखाली आशियातली पहिली अटक आणि शिक्षा झाली होती. या प्रकरणामुळे अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली महाराष्ट्रात पहिली शिक्षा ठोठावली गेली... त्याबाबत नंतर आमच्यावर खूप टीका झाली. काही वृत्तपत्रांनी, 'अत्याचार प्रतिबंधक कायदाच रद्द करा' असा आवाज उठवला. अंबादासचं चारित्र्य संशयास्पद ठरवून स्वत:च्या बचावाचा प्रयत्न त्यातून दुर्दैवाने केला गेला.या घटनेच्या महिनाभरातच ठाणे जिल्ह्यातील आमच्या ५०० आदिवासींनी पिंपरी-देशमुख गावात जाऊन अंबादासने पै-पैका जमवून आणलेल्या बाबासाहेबांच्या पुतळ्याची स्थापना केली... अंबादासचं स्वप्न त्याच्या पश्चात पूर्ण केलं... संविधानकर्त्याच्या पुतळ्याची स्थापना झाली; परंतु परमपवित्र संविधानातील मूल्यांच्या स्थापनेअभावी आणखी किती अंबादास सावणेना आपला जीव गमवावा लागेल?(क्रमशः). 