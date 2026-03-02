Premium|Delhi Liquor Policy Case : ‘अदृश्य’ गैरव्यवहारामागचे ‘दृश्य’ परिणाम

प्रीमियम आर्टिकल

Delhi excise policy scam CBI court verdict Arvind Kejriwal : गोवा आणि गुजरातमध्ये काँग्रेस आणि ‘आप’मध्ये भाजपविरोधी मतांचे विभाजन होऊ शकते. पंजाबात सत्ताधारी ‘आप’विषयी जनतेत रोष आहे. पण तिथे सत्तेत येण्याची भाजपमध्ये क्षमता नाही. या स्थितीचा फायदा काँग्रेसला होऊ नये म्हणून पंजाबमध्ये ‘आप’ला सत्तेत कायम राहण्यासाठी भाजपची छुपी मदत होणार, हे स्पष्ट आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सुनील चावके - ‘सकाळ’च्या दिल्ली ब्युरोचे प्रमुख

कोविडपश्चात देशाच्या राजकारणात सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरलेल्या दिल्ली मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसह सर्व २३ आरोपींविरुद्धचे सीबीआयचे आरोपपत्र फेटाळून लावत सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सीबीआय, ईडी, प्राप्तिकर खाते आणि दिल्ली पोलिसांना जंगजंग पछाडूनही हा गैरव्यवहार सिद्ध करता आला नाही. दिल्लीचे तीनवेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवून देशाच्या राजकारणात भाजप आणि काँग्रेसला आम आदमी पक्षाचा (आप) पर्याय निर्माण करू पाहणारे केजरीवाल यांच्या राजकारणाला ‘संजीवनी’ तसेच राष्ट्रीय राजकारणात पुनरागमनाची संधी मिळाली आहे.

